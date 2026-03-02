Hier geht es weiter
A medium-density geometric background featuring translucent white and blue overlapping triangles arranged in a prism pattern. The design is abstract and modern, creating a light, airy effect suitable for digital or web applications.

Meistern Sie die Komplexität der Artikelklassifizierung mit der Leistung künstlicher Intelligenz

Schnelle und einfache Kategorisierung der Steuerbarkeit in Ihrem gesamten Produktkatalog mithilfe einer fortschrittlichen Produktklassifizierungssoftware
Steuerbild
Steuerbild

Lösen wir Ihre Herausforderungen bei der Steuer-Compliance gemeinsam.

Erleichtern Sie die Artikelklassifizierung

Produktklassifizierungssoftware optimiert die Abbildung nationaler und internationaler Steuercodes

  • Die Artikelklassifizierung kann zeitaufwändig und für jede Steuerjurisdiktion unterschiedlich sein.
  • Allein in den USA gibt es mehr als 12.000 Steuerjurisdiktionen für die US Sales and Use Tax.
  • Die Klassifizierung wird noch komplexer, wenn Sie international verkaufen.
Beschleunigen und vereinfachen Sie Ihren Prozess mit automatisierter Produktklassifizierungssoftware

Eine komplette Plattform für eine umfassende Lösung zur Steuer-Compliance 

Identifizieren Sie Artikel für Ihre Branche

Kategorisieren Sie Produkte in komplexen Branchen wie Einzelhandel, Lebensmittel und Getränke, Software, Fertigung, Bauwesen und Unternehmensdienstleistungen.
Identifizieren Sie Artikel für Ihre Branche

Kategorisieren Sie Produkte in komplexen Branchen wie Einzelhandel, Lebensmittel und Getränke, Software, Fertigung, Bauwesen und Unternehmensdienstleistungen.

Klassifizieren Sie schnell mit Technologie

Erhalten Sie aktuelle Klassifizierungen gestützt durch Algorithmen, die auf maschinellem Lernen, menschlichem Fachwissen und einer KI-basierten Klassifikations-Engine basieren.
Klassifizieren Sie schnell mit Technologie

Erhalten Sie aktuelle Klassifizierungen gestützt durch Algorithmen, die auf maschinellem Lernen, menschlichem Fachwissen und einer KI-basierten Klassifikations-Engine basieren.

Steuern mit größerer Genauigkeit erheben

Verbessern Sie das Kundenerlebnis, indem Sie verhindern, dass aufgrund einer falschen Klassifizierung zu wenig oder zu viel Steuern berechnet werden.
Steuern mit größerer Genauigkeit erheben

Verbessern Sie das Kundenerlebnis, indem Sie verhindern, dass aufgrund einer falschen Klassifizierung zu wenig oder zu viel Steuern berechnet werden.

Rationalisieren und Zeit sparen

Massen-Upload-Funktionen für Produkt- und Servicekataloge beschleunigen Ihren Klassifizierungsprozess.
Rationalisieren und Zeit sparen

Massen-Upload-Funktionen für Produkt- und Servicekataloge beschleunigen Ihren Klassifizierungsprozess.

AGENTIC TAX UND COMPLIANCE™

Lassen Sie KI-Agenten die Arbeit erledigen

Stellen Sie sich ein Team für digitale Compliance vor, das rund um die Uhr arbeitet, nie ermüdet und immer über die neuesten Regeln für alle Steuerjurisdiktionen informiert ist. Das ist agentische Compliance in Aktion.
Mehr entdecken
Am Webinar teilnehmen
AGENTIC TAX UND COMPLIANCE™

Lassen Sie KI-Agenten die Arbeit erledigen

Stellen Sie sich ein Team für digitale Compliance vor, das rund um die Uhr arbeitet, nie ermüdet und immer über die neuesten Regeln für alle Steuerjurisdiktionen informiert ist. Das ist agentische Compliance in Aktion.

Produktklassifizierungssoftware für Ihre Branche und Ihren Produktkatalog

Avalara Tax Code Classification

Automatisieren Sie die Artikelklassifizierung mit KI-gestützter Bilderkennung

Diese Funktion ist jetzt in Avalara AvaTax enthalten und ermöglicht es Ihnen, Produktbilder hochzuladen und sofort Vorschläge von Avalara zur Steuercode-Klassifizierung zu erhalten.

IDEAL FÜR:

Unternehmen mit visuellen Katalogen oder unklaren Produktbeschreibungen. Verbessert die Genauigkeit und reduziert die manuelle Arbeit im Einzelhandel, E-Commerce, in der Fertigung und im Großhandel.

  • Verwenden Sie sowohl Produktbilder als auch Artikeldetails, um Produkte ohne zusätzliche Kosten genauer zu klassifizieren.
  • Reduzieren Sie die Notwendigkeit, Codes einzeln zu finden. KI analysiert Produktbilder und schlägt sofort Steuercodes vor, auch wenn der Text unklar ist.
  • Zeit sparen und Effizienz verbessern Dank der integrierten Automatisierung können Sie manuelle Überprüfungen oder Klassifizierungsdienste von Drittanbietern vermeiden.
Avalara Tax Code Classification

Automatisieren Sie die Artikelklassifizierung mit KI-gestützter Bilderkennung

Diese Funktion ist jetzt in Avalara AvaTax enthalten und ermöglicht es Ihnen, Produktbilder hochzuladen und sofort Vorschläge von Avalara zur Steuercode-Klassifizierung zu erhalten.

IDEAL FÜR:

Unternehmen mit visuellen Katalogen oder unklaren Produktbeschreibungen. Verbessert die Genauigkeit und reduziert die manuelle Arbeit im Einzelhandel, E-Commerce, in der Fertigung und im Großhandel.

  • Verwenden Sie sowohl Produktbilder als auch Artikeldetails, um Produkte ohne zusätzliche Kosten genauer zu klassifizieren.
  • Reduzieren Sie die Notwendigkeit, Codes einzeln zu finden. KI analysiert Produktbilder und schlägt sofort Steuercodes vor, auch wenn der Text unklar ist.
  • Zeit sparen und Effizienz verbessern Dank der integrierten Automatisierung können Sie manuelle Überprüfungen oder Klassifizierungsdienste von Drittanbietern vermeiden.

Avalara Tariff Code Classification

Weisen Sie sofort mit Vertrauen Codes des Harmonisierten Systems (HS) zu

IDEAL FÜR: E-Commerce-Verkäufer, Marktplätze, Drittanbieter von Logistikdienstleistungen und Unternehmen, die grenzüberschreitend Geschäfte tätigen

  • Avalara Self-Serve Tariff Code Classification ist ein intuitives KI-fähiges Tool, mit dem Sie Codes einfach ermitteln können und das keine Vorkenntnisse in der HS-Klassifizierung erfordert.
  • Avalara Managed Tariff Code Classification kombiniert KI und menschliches Fachwissen, um Konsumgütern, die in über 180 Länder geliefert werden, schnell einheitliche Tarifcodes zuzuweisen.
  • Avalara Managed Tariff Code Classification Premium nutzt ebenfalls KI und menschliches Fachwissen, um Codes zu ermitteln, und liefert gleichzeitig zusätzliche Hintergrundinformationen und Gründe zur Unterstützung bei Zollprüfungen.
Avalara Tariff Code Classification

Weisen Sie sofort mit Vertrauen Codes des Harmonisierten Systems (HS) zu

IDEAL FÜR: E-Commerce-Verkäufer, Marktplätze, Drittanbieter von Logistikdienstleistungen und Unternehmen, die grenzüberschreitend Geschäfte tätigen

  • Avalara Self-Serve Tariff Code Classification ist ein intuitives KI-fähiges Tool, mit dem Sie Codes einfach ermitteln können und das keine Vorkenntnisse in der HS-Klassifizierung erfordert.
  • Avalara Managed Tariff Code Classification kombiniert KI und menschliches Fachwissen, um Konsumgütern, die in über 180 Länder geliefert werden, schnell einheitliche Tarifcodes zuzuweisen.
  • Avalara Managed Tariff Code Classification Premium nutzt ebenfalls KI und menschliches Fachwissen, um Codes zu ermitteln, und liefert gleichzeitig zusätzliche Hintergrundinformationen und Gründe zur Unterstützung bei Zollprüfungen.

Avalara Managed Tax Category Classification

Nutzen Sie künstliche Intelligenz (KI) und unterstützte Klassifizierungsdienste mit cloudbasierter Software

IDEAL FÜR: Unternehmen mit komplexen Produkten und Dienstleistungen, die auch häufig neue Artikel zu ihren Katalogen hinzufügen

  • Ermitteln Sie schnell und einfach Steuerkategorien mit einer KI-basierten Klassifizierungs-Engine.
  • Prüfen Sie Klassifizierungsentscheidungen mit Experten, um eine höhere Genauigkeit zu gewährleisten.
  • Verwenden Sie es als eigenständiges Produkt oder integrieren Sie es in Ihre Lösung zur Steuer-Compliance.
Avalara Managed Tax Category Classification

Nutzen Sie künstliche Intelligenz (KI) und unterstützte Klassifizierungsdienste mit cloudbasierter Software

IDEAL FÜR: Unternehmen mit komplexen Produkten und Dienstleistungen, die auch häufig neue Artikel zu ihren Katalogen hinzufügen

  • Ermitteln Sie schnell und einfach Steuerkategorien mit einer KI-basierten Klassifizierungs-Engine.
  • Prüfen Sie Klassifizierungsentscheidungen mit Experten, um eine höhere Genauigkeit zu gewährleisten.
  • Verwenden Sie es als eigenständiges Produkt oder integrieren Sie es in Ihre Lösung zur Steuer-Compliance.

Funktionen

Finden Sie das richtige Produkt zur Artikelklassifizierung

Avalara Tax Code Classification

Avalara Managed Tariff Code Classification

Avalara Managed Tax Category Classification

Beschreibung des Produkts

Für aktuelle AvaTax-Benutzer mit stabilen Produktkatalogen

Für E-Commerce-Verkäufer und Unternehmen, die grenzüberschreitend Geschäfte tätigen

Für Unternehmen mit komplexen Produkten und häufig wechselnden Katalogen

Suche auf der Grundlage universeller Identifikatoren (z. B. UPC, GTIN, EAN usw.)

-

Avalara Tax Code Classification

-

Avalara Category Classification

-

API-Upload

-

Mehrere Eingabeformate (API, FTP, direkte Uploads auf die Benutzeroberfläche usw.)

-

Konfigurierbare Ausgabeformate (.csv, Oracle, .xml, Webhooks usw.)

-

Berichterstattung und Analytik

-

Bis zu 1 Million Artikel pro Monat

-

Auftragsverwaltung innerhalb des Tools

-

-

Besondere Compliance-Überlegungen für SNAP, WIC usw.

-

-

Unterstützung und Kartierung für professionelle Dienstleistungen

-

-    

Länderspezifische HS-Code-Klassifizierung

-

-

Häufig gestellte Fragen

Mit Avalara-Steuercodes identifizieren wir Ihre Produkte, damit wir genauere Steuersätze ermitteln können.

Das Harmonisierte System (HS) ist offiziell als Harmonisiertes Warenbezeichnungs- und Codierungssystem bekannt. Es ist der internationale Standard für die Klassifizierung gehandelter Produkte. Es wurde 1988 gegründet und wird von der Weltzollorganisation (WCO) verwaltet.

Ein HS-Code oder Code des Harmonisierten Systems ist ein sechsstelliger Standard zur Klassifizierung weltweit gehandelter Produkte. Diese werden auch von den Zollbehörden verwendet, um Zollgebühren für bestimmte Produkte zu ermitteln.

Branchen mit komplexen Produkten und großen Katalogen eignen sich ideal für Produktklassifizierungsdienste. Diese Branchen umfassen unter anderem den Einzelhandel (einschließlich E-Commerce), Lebensmittel und Getränke, Software, Dienstleistungen für Unternehmen, Fertigung und Bau. Zu den Unternehmen gehören beispielsweise Geschäfte für Lebensmittel, Bedarfsartikel, Werkzeuge und Drogerien. Hinzu kommen Softwareunternehmen, Hersteller, medizinische Zulieferer und kommerzielle Dienstleister.

Zunächst einmal kann sich die Art und Weise, wie ein Artikel hergestellt wird, wo er verkauft wird und wie er geliefert wird, auf seine Steuerbarkeit auswirken. Darüber hinaus kann die Steuerbarkeit eines Artikels je nach Steuerjurisdiktion unterschiedlich sein.

Wir bieten drei Produkte zur Tarifcode-Klassifizierung an, um den Bedürfnissen verschiedener Unternehmen gerecht zu werden. Unser Self-Service-Tool richtet sich an Verkäufer mit limitierten Produkten oder gelegentlichen internationalen Verkäufen, die nach einem intuitiven Tool für die HS-Code-Zuweisung suchen. Avalara Managed Tariff Code Classification richtet sich an Unternehmen mit einem breiteren Produktkatalog oder laufenden internationalen Geschäftstransaktionen, die einen größeren Teil des Prozesses automatisieren müssen. Avalara Managed Tariff Code Classification Premium richtet sich an Importeure, Zollagenten und Unternehmen, die komplexere Compliance-Bedenken haben.

