|
|
Avalara Tax Code Classification
|
Avalara Managed Tariff Code Classification
|
Avalara Managed Tax Category Classification
|
Beschreibung des Produkts
|
Für aktuelle AvaTax-Benutzer mit stabilen Produktkatalogen
|
Für E-Commerce-Verkäufer und Unternehmen, die grenzüberschreitend Geschäfte tätigen
|
Für Unternehmen mit komplexen Produkten und häufig wechselnden Katalogen
|
Suche auf der Grundlage universeller Identifikatoren (z. B. UPC, GTIN, EAN usw.)
|
-
|
Avalara Tax Code Classification
|
-
|
Avalara Category Classification
|
-
|
API-Upload
|
-
|
Mehrere Eingabeformate (API, FTP, direkte Uploads auf die Benutzeroberfläche usw.)
|
-
|
Konfigurierbare Ausgabeformate (.csv, Oracle, .xml, Webhooks usw.)
|
-
|
Berichterstattung und Analytik
|
-
|
Bis zu 1 Million Artikel pro Monat
|
-
|
Auftragsverwaltung innerhalb des Tools
|
-
|
-
|
Besondere Compliance-Überlegungen für SNAP, WIC usw.
|
-
|
-
|
Unterstützung und Kartierung für professionelle Dienstleistungen
|
-
|
-
|
Länderspezifische HS-Code-Klassifizierung
|
-
|
-
Mit Avalara-Steuercodes identifizieren wir Ihre Produkte, damit wir genauere Steuersätze ermitteln können.
Das Harmonisierte System (HS) ist offiziell als Harmonisiertes Warenbezeichnungs- und Codierungssystem bekannt. Es ist der internationale Standard für die Klassifizierung gehandelter Produkte. Es wurde 1988 gegründet und wird von der Weltzollorganisation (WCO) verwaltet.