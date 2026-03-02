Hier geht es weiter
Automatisierte, cloudbasierte Umsatz- und Gebrauchssteuersoftware

Optimieren Sie die Steuer-Compliance über Branchen, Grenzen und Steuerarten hinweg – reduzieren Sie das Auditrisiko, senken Sie die Compliance-Kosten und steigern Sie die Effizienz.
Jetzt beginnen
Erleben Sie Avalara AvaTax for Sales and Use Tax in Aktion mit einer sofortigen, selbstgesteuerten Demo – kein Verkaufsgespräch, keine Verpflichtungen.
Vertrauter Partner von Unternehmen aller Branchen
Lösen wir Ihre Herausforderungen bei der Steuer-Compliance gemeinsam.

Füllen Sie dieses kurze Formular aus, um mit einem Avalara‑Spezialisten für Steuerlösungen in Kontakt zu treten. 

Sie können Folgendes erwarten, sobald Sie einreichen:

 

  • Wir werden die Anforderungen Ihres Unternehmens überprüfen.

  • Einer unserer Spezialisten wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um maßgeschneiderte Lösungen zu besprechen.

  • Sie erhalten Einblicke, wie Avalara Ihnen helfen kann, Ihre Compliance zu optimieren.

 

Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf — wir freuen uns, mit Ihnen zu sprechen!

 

Sie sind bereits Kundin oder Kunde? Nutzen Sie unseren technischen Support.

ERKLÄRVIDEO

Avalara AvaTax nutzt Automatisierung, um die Steuerberechnung schneller, einfacher und genauer zu gestalten.

Stacks of yellow papers representing tax categories: Sales, Excise, VAT, and GST Indirect, each with corresponding icons.
Video: Avalara AvaTax calculates sales tax, VAT, and GST across industries, borders, and tax types

VORTEILE

Automatisieren Sie Umsatz- und Gebrauchssteuern mit größerer Genauigkeit, einfacherer Implementierung und schnellerem ROI

Niedrigere Auditrisiken

Reduzieren Sie Steuerreserven und Auditrisiko mit unserer einheitlichen Umsatz- und Gebrauchssteuerlösung, die Berechnungen, Steuerbefreiungen und Einreichungen mit hoher Genauigkeit automatisiert.

Sparen Sie wertvolle Zeit

Sparen Sie jährlich bis zu 34 Stunden bei der Auditvorbereitung mit dem zentralisierten, genauen Aufzeichnungssystem von AvaTax, das die Nachverfolgung von Unterlagen in unterschiedlichen Systemen überflüssig macht.

Genauigkeit verbessern

Navigieren Sie durch komplexe Steuergesetze und reduzieren Sie den manuellen Aufwand, da AvaTax in Echtzeit aktualisiert wird und mehr als 900.000 Steuerregeln in über 12.000 US-amerikanischen Umsatz- und Gebrauchssteuerjurisdiktionen und über 190 Ländern abdeckt.

Senken Sie Ihre Kosten

Sparen Sie bis zu 150.000 USD jährlich, indem Sie die Kosten für externe Steuerexperten eliminieren, sodass Sie wertvolle Ressourcen in umsatzgenerierende Aktivitäten umleiten können.

Betrieb ohne Unterbrechung

Die integrierte Multi-Cloud-Architektur von Avalara mit Active-Active-Failover gewährleistet die Steuerberechnung für Ihr Unternehmen rund um die Uhr.

Sichern Sie Ihre Daten

Die Avalara AvaTax globale Plattform hat SOC2 Typ-2-Konformität erreicht und verpflichtet sich, Ihre Daten sicher zu halten und potenzielle Risiken zu reduzieren.

AGENTIC TAX UND COMPLIANCE™

Lassen Sie KI-Agenten die Arbeit erledigen

Stellen Sie sich ein Team für digitale Compliance vor, das rund um die Uhr arbeitet, nie ermüdet und immer über die neuesten Regeln für alle Steuerjurisdiktionen informiert ist. Das ist agentische Compliance in Aktion.
Mehr entdecken
Funktionsweise

Avalaras Suite von Produkten zur Umsatz- und Gebrauchssteuer

  • Einzelhandel
  • Software
  • Verarbeitendes Gewerbe
  • Marktplätze
  • Buchhaltungsunternehmen
  • Großhandel und Vertrieb
  • Energie 
  • Vape und Tabak
  • Kommunikation
  • Beherbergung und Gastgewerbe 
  • Getränke, Alkohol und mehr
Video: Learn more about our cloud-based sales and use tax solutions.

All-in-One-Plattform für eine vereinfachte Umsatz- und Gebrauchssteuer-Compliance

Eine cloudbasierte Lösung zur Berechnung von Steuersätzen, zur Erstellung von Steuererklärungen und zur Verwaltung von Dokumenten

Avalara AvaTax

  • Berechnen Sie genauere Umsatz- und Gebrauchssteuern mit unserer fortschrittlichen geospatialen Technologie (mit Rooftop-Genauigkeit) 
  • Greifen Sie auf bundesstaatliche und lokale Steuersätze zu, die regelmäßig auf der Grundlage der neuesten Gesetze, Freistellungen und Steuerjurisdiktionen aktualisiert werden
  • Erkennen Sie Anbieterfehler, um Überzahlungen und Unterzahlungen der Umsatzsteuer für Anbieter zu vermeiden.
  • Erstellen Sie spezialisierte Steuerregeln und verfolgen Sie den wirtschaftlichen Nexus in Echtzeit
Erfahren Sie mehr über AvaTax
Video: More accurately calculate taxes in over 190 countries and autonomous territories.

Avalara Returns

  • Automatisieren Sie die Vorbereitung und Einreichung von Umsatz- und Gebrauchssteuererklärungen, einschließlich der Verwaltung von Mitteilungen über mehrere Steuerjurisdiktionen hinweg
  • Senken Sie das Auditrisiko, indem Sie genauere Steuererklärungen einreichen und auf umfassende Berichte zugreifen, um die Auditbereitschaft zu unterstützen 
  • Senken Sie die Kosten für die Einstellung eines Steuerexperten, indem Sie Umsatzsteuererklärungen an Avalara auslagern 
  • Minimieren Sie Geschäftsunterbrechungen und reduzieren Sie die Schulung des Personals, indem Sie die Anforderungen an Steuererklärungen vereinfachen, während sich Ihr Nexus erweitert.
Erfahren Sie mehr über Returns
Video: Avalara Returns automates time consuming returns filing tasks, improves accuracy and reduces audit risk

Avalara Exemption Certificate Management

  • Erfassen, verifizieren und speichern Sie Zertifikate und wenden Sie gleichzeitig Transaktionsberechnungen in Echtzeit an, um ein besseres Kundenerlebnis zu erzielen
  • Verwalten Sie Zertifikate digital, mit optimierter Signierung, Einreichung und auditbereiten Exporten
  • KI-gestützte Validierung spart Zeit und Ressourcen und sorgt gleichzeitig für mehr Vertrauen in die Compliance
  • Verfolgen Sie ablaufende Zertifikate, um proaktiv die Erneuerungen zu verwalten und zu automatisieren
Mehr erfahren
Video: Ease the headache of compliance document management by automating your processes with Avalara ECM.

Integrationen

Verbinden Sie Ihre Geschäftssysteme nahtlos mithilfe unserer über 1.400 vertraglichen Partnerintegrationen und unserer robusten API

So transformiert Avalara das Steuermanagement für Ihr Unternehmen

Herausforderungen bei der Steuer-Compliance
Quantitative Vorteile von Avalara
Qualitative Vorteile von Avalara

Auditrisiko und Auditbereitschaft

*Verbessern Sie die Effizienz der Auditvorbereitung um bis zu 85 % und reduzieren Sie den Zeitaufwand pro Audit um bis zu 34 Stunden

Erhöhen Sie das Vertrauen in die Steuer-Compliance und reduzieren Sie gleichzeitig den Verwaltungsaufwand

Hohe Kosten

*Vermeiden Sie Ausgaben für externe Steuerexperten und sparen Sie jährlich bis zu 150.000 USD

Reduzieren Sie die Umsatzsteuerverbindlichkeiten und ermöglichen Sie eine nahtlose Expansion in neue Steuerjurisdiktionen

Manuell und fehleranfällig

*Reduzieren Sie den jährlichen Arbeitsaufwand für die Steuerverwaltung um bis zu 510 Stunden durch optimierte Prozesse

Konzentrieren Sie sich eher auf strategische Geschäftsinitiativen als auf steuerliche Entscheidungen

Komplexe und sich ständig ändernde Steuerregeln

*Nehmen Sie sich jährlich 384 Stunden Zeit zurück, indem Sie 90 % der Arbeit für Steuerrecherchen vermeiden und anderen Aufgaben widmen können

Nutzen Sie regelmäßig aktualisierte Datenbanken mit Steuerinhalten und spezialisierte Steuerexpertise, während Sie über sich entwickelnde Steuersätze und Vorschriften auf dem Laufenden bleiben.

Ineffizientes Zertifikatsmanagement

*Vermeiden Sie bis zu 416 Arbeitsstunden pro Jahr durch das ordnungsgemäße Ausfüllen der Freistellungszertifikate

Optimieren Sie den Ablauf der Freistellungsvalidierung für den Vertrieb und sorgen Sie gleichzeitig für eine bessere Compliance

KUNDENBERICHTE

Was unsere Kunden sagen

„Das richtige automatische Erheben und Zahlen von Steuern ist ein frischer Wind. Es ist unglaublich!“

The MiiR logo displayed against a blurred background with colorful shelves and plants.
Video: By automating sales tax with Avalara, MiiR saved time, lowered costs, and boosted operational efficiency

„Umsatzsteuergesetze werden täglich erweitert und weiterentwickelt. Es ist praktisch unmöglich, mit dem Geschehen Schritt zu halten und gleichzeitig zu versuchen, einen konstanten Zustand genauer Berechnungen aufrechtzuerhalten. Avalara übernimmt diese Verantwortung, sodass mehr Zeit bleibt, um sich auf andere Aufgaben und Projekte zu konzentrieren, während man sich sicher sein kann, dass Kunden zu jedem Zeitpunkt korrekte Steuern in Rechnung gestellt werden.

  • —Courtney Sullivan
  • Tax Accountant, Bottomline Technologies

„Wir verwenden AvaTax und es war so einfach, dass jede Abteilung in unserem Unternehmen Rechnungen erstellen kann, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass die Steuer falsch ist, und sich an eine Million Steuercodes zu erinnern!“

 

  • — Becky Wade
  • Accountant, Equipment Corporation of America

„Wir antworten jetzt mit solcher Zuversicht und Autorität, dass die Auditprüfer zu anderen Unternehmen übergegangen sind.“

 

  • —Lois Browne
  • VP of Finance, Dylan’s Candy Bar 
Alle Kundenberichte anzeigen

Verwandte Produkte

Avalara AvaTax

Berechnen Sie automatisch die Steuern für alle Ihre Verkaufs- und Einkaufsaktivitäten.
Mehr erfahren

AvaTax for Accounts Payable

Automatisieren Sie die Ermittlung und Anrechnung der Verbrauchernutzungssteuer.
Mehr erfahren

Avalara Returns

Vereinfachen Sie die Vorbereitung und Einreichung von Umsatzsteuererklärungen, während Sie die spezifischen Anforderungen der Steuerjurisdiktionen einhalten.
Mehr erfahren

Avalara Exemption Certificate Management (ECM)

Effizientere Bearbeitung, Erfassung und Zugriff auf Freistellungsdokumente.
Mehr erfahren

Avalara Tax Research

Erhalten Sie umfassende, leicht verständliche Steuerinformationen, die für Ihr Unternehmen relevant sind. 
Mehr erfahren

AvaTax Cross-Border

Bieten Sie an der Kasse eine Berechnung oder Schätzung der Zollgebühren und Einfuhrsteuern in Echtzeit an.
Mehr erfahren

Auszeichnungen

Häufig gestellte Fragen

Die Umsatzsteuer wird zum Zeitpunkt des Kaufs erhoben und vom Verkäufer an die Regierung überwiesen. Die Verbrauchernutzungssteuer wird nach dem Kauf auf der Grundlage einer Vielzahl von Faktoren selbst ermittelt und vom Käufer an die Regierung abgeführt.

Ja. Avalara AvaTax hat Verträge mit mehr als 1.400 Partnern zur Integration und kundenspezifische APIs für eine breite Palette von Buchhaltungs-, ERP-, AP-, Beschaffungs- und E-Commerce-Systemen. Diese Integration ermöglicht automatische Steuerberechnungen innerhalb Ihrer bestehenden Workflows, was die manuelle Dateneingabe reduziert und eine genauere Steuer-Compliance ermöglicht.

Managed Returns ist eine cloudbasierte, automatisierte Compliance-Lösung, die Unternehmen dabei hilft, Zeit zu sparen, Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern, indem sie die Vorbereitung, Einreichung, Überweisung und das Mitteilungsmanagement für Umsatz- und Gebrauchssteuern, Verbrauchsteuern und branchenspezifische Steuern optimiert.

Avalara Exemption Certificate Management konsolidiert Papierzertifikate und digitale Zertifikate in einem einzigen, leicht zugänglichen Dokumentenspeicher. Alle Zertifikate, die Sie für zukünftige Käufe erfassen müssen, können am POS automatisch verarbeitet werden. Zudem können Sie Erinnerungen für ablaufende Zertifikate einrichten und Kampagnen für die automatische Erfassung durchführen. Dies trägt dazu bei, das Kundenerlebnis zu verbessern und die Arbeitsbelastung Ihrer Mitarbeitenden zu reduzieren.

Avalara Tax Research ist ein Abonnementprodukt, das von Avalara angeboten wird. Es bietet Abonnements für Inhalte zur Umsatzsteuer und leistungsstarke Recherchetools, die von Tausenden von Unternehmen und Steuerspezialisten verwendet werden, um ihnen zu helfen, die richtigen Steuern zu finden.

Bereit zu sehen, was Avalara kann?

Vereinbaren Sie eine Demo, um unsere Lösung kennenzulernen.
Fordern Sie eine Demo an