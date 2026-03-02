Hier geht es weiter

Automatisieren Sie die Zuweisung von HTS-Codes (Harmonisierter Zolltarifplan) mit Avalara Tariff Code Classification

Senken Sie die Kosten und erhöhen Sie die Margen, wenn Sie an mehr Kunden an mehr Standorten verkaufen.
Jetzt beginnen
Map illustration with "Avalara Cross-border" text, showing a shipping route across the Atlantic Ocean.
Video: Avalara Cross-Border helps you navigate the complexities of global commerce.
Vertrauter Partner von Unternehmen aller Branchen
eBay-Logo in bunten Buchstaben.
Flexport-Logo in dunkelblauem Text mit einem roten quadratischen Akzent.
FedEx-Logo mit violettem und orangefarbenem Text und einem Pfeil zwischen dem „E“ und dem „X“.
„Zimmermann-Logo in schwarzem Text auf weißem Hintergrund.“
Bridgestone-Logo mit feinem schwarzen Text und einem rot-schwarzen stilisierten „B“ -Symbol.
iHerb-Logo in grünem Text.

Unkomplizierter grenzüberschreitender Handel und Tarif-Compliance

Füllen Sie dieses kurze Formular aus, um sich mit uns zu verbinden. Folgendes erwartet Sie nach dem  Absenden:

 

  • Ein Spezialist wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um Lösungen zu finden, die auf Ihre Import-/Exportanforderungen zugeschnitten sind.
  • Wir werden Ihre Produktdaten und die Herausforderungen bei der Klassifizierung überprüfen.
  • Sie erfahren, wie Avalara Tariff Code Classification dazu beitragen kann, die Genauigkeit zu verbessern, Zollkosten zu senken und die Zollabfertigung zu beschleunigen.

 

Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf – wir freuen uns darauf, mit Ihnen zu sprechen! Sie sind bereits Kunde? Erhalten Sie technischen Support.

VORTEILE

Vereinfachen Sie Ihre Prozesse mit automatisierter Tarifcode-Klassifizierungssoftware

Beschleunigen Sie den Handel mit Agentic AI

Die MCP-Server von Avalara integrieren Compliance-Informationen in ERPs, E-Commerce und Lieferketten, um die grenzüberschreitende Compliance zu optimieren. Mehr erfahren

Erhalten Sie KI-gestützte Klassifizierung

Erhalten Sie hochgenaue HS- und HTS-Codeklassifizierungen, die von Algorithmen basierend auf KI- und maschinellen Lernmaschinen sowie menschlichem Fachwissen unterstützt werden.

Verbessern Sie das Kundenerlebnis

Sorgen Sie dafür, dass Ihre Kunden zufrieden sind, indem Sie genauere Klassifizierungen verwenden, um die Zollgebühren an der Kasse ordnungsgemäß zu erheben.

Verbessern Sie die grenzüberschreitende Compliance

Erhöhen Sie die Genauigkeit der Dokumentation, um grenzüberschreitende Herausforderungen zu bewältigen, Versandverzögerungen beim Zoll zu reduzieren und zusätzliche Lieferketten- und Lieferkosten zu vermeiden.

Integrieren Sie in bestehende Apps

Verbinden und skalieren Sie nahtlos mit bestehenden Geschäftsanwendungen, APIs oder dateibasierten Workflows (SFTP).

Unterstützt große Produktkataloge

Klassifizieren Sie große Produktkataloge in Massen mit Avalara Trade ComplianceKeine vorherige HS-Klassifizierungserfahrung ist erforderlich.

WIE ES FUNKTIONIERT

Avalara Tariff Code Classification

Avalara Tariff Code Classification automatisiert die Klassifizierung von HS-, HTS- und Schedule-B-Codes, indem Details auf Produktebene ausgewertet und der Code für dieses Produkt in mehr als 180 Ländern auf der Grundlage regelmäßig aktualisierter Zolldaten zugewiesen wird.
An orange world map illustration featuring question marks across different countries, representing global tariff uncertainty.
Video: Avalara automates HS code assignments and international tax calculations.

Avalara Tarif- und HS-Code-Klassifizierungssoftware

Avalara Automated Tariff Code Classification 

Avalara Automated Tariff Code Classification Ein KI-basiertes Tool, das große Produktkataloge schnell nach HS- oder HTS-Codes klassifiziert, um Zollgebühren und Steuern gemäß den internationalen Anforderungen zu berechnen.
  • Häufig verwendet von Brokern und Versendern
  • Bietet HS-6- oder H-10-Klassifizierung in Echtzeit auf der Grundlage unserer umfangreichen Inhaltsbibliothek, die ständig aktualisiert und durch Modelle für maschinelles Lernen erweitert wird
  • Führen Sie ein Upgrade auf Avalara Automated Tariff Code Classification Pro durch, um spezifische KI/ML-Modelle zu erhalten, die auf Ihrem Produktkatalog basieren, sowie Support nach dem Audit
  • Häufig verwendet von Brokern und Versendern

Avalara Self-Serve Tariff Code Classification 

Ein benutzerfreundliches HS-Klassifizierungstool, das mithilfe von KI verbindliche universelle 6-stellige oder landesspezifische 10-stellige HTS-Codes aus Handelswarenbeschreibungen generiert.
  • Häufig verwendet von Brokern und Versendern
  • Der Klassifizierungsprozess basiert auf intelligenter Interaktivität und liefert intuitiv einen einzigen Tarifcode für jedes Produkt
  • Automatisiertes Tool für interne Recherchen, das schwer zu findende Handelsinformationen sofort und genauer liefert

    Avalara Managed Tariff Code Classification 

    Eine automatisierte Lösung zur Rationalisierung des Klassifizierungsprozesses, die HS-Code-Unterstützung für mehr als 180 Länder bietet. Mit einem Team von über 260 Klassifikatoren und proprietärer KI kann es Produktmengen von Dutzenden bis Millionen skalieren.
    • Häufig von großen Versendern verwendet
    • Unterstützt große Produktkataloge und hohe Bestellwerte
    • Führen Sie ein Upgrade auf Managed Tariff Code Classification Premium durch, um umfassenden Support für komplexe Produkte und Expertenanalysen von Inhaltsstoffen, Materialien, Einschränkungen und mehr zu erhalten
        Blauer geometrischer Hintergrund mit überlappenden Dreiecken.

        Integrationen

        Avalara unterstützt die grenzüberschreitende Compliance für Shopify-Marktplätze und eBay International Shipping

        Pinterest
        Pinterest
        Pinterest
        Pinterest
        Pinterest
        Pinterest
        Pinterest
        Pinterest
        Entdecken Sie über 1.400 vertraglich gesicherte Partner-Integrationen

        Produktvergleichstabelle

        Finden Sie die richtige Lösung für Ihr Unternehmen
        Automated Tariff Code Classification
        Self-Serve Tariff Code Classification
        Managed Tariff Code Classification – Premium-Option verfügbar

        Funktionen

        Klassifizieren Sie Ihre Produkte automatisch mithilfe von KI/ML-Modellen, die im Laufe der Zeit optimiert und anhand eines umfangreichen Artikelkatalogs trainiert werden

        Interaktives, geführtes Erlebnis zur Selbstklassifizierung Ihrer Produkte

        Nutzen Sie Experten für eine maßgeschneiderte HS-Klassifizierung

        Funktionsweise

        Essentials (vorab geschult) – Klassifizierung auf der Grundlage von über 30 M* regelmäßig aktualisierten und verfeinerten Inseraten oder Pro (maßgeschneidert) – Maßgeschneiderte und benutzerdefinierte KI-Modellierung auf der Grundlage Ihrer Angebote

        Interaktive Benutzererfahrung + Expertenunterstützung, KI-gestützter Support Keine Vorkenntnisse in der HS-Klassifizierung erforderlich Massen-Klassifizierung verfügbar

        KI/Maschinelles Lernen + menschliche Expertise

        Unterstützung bei Audits

        Nach der Audit für speziell geschult

        Der Tarifplan wurde anhand interaktiver Erfahrungen zum Nachweis der Überprüfbarkeit veröffentlicht

        Erteilte Urteile und Begründung für die Klassifizierung

        Integrationsmöglichkeiten

        Massen-Datei-Upload, API

        API, SaaS-Benutzeroberfläche

        Massen-Datei-Upload, API

        Eingabe erforderlich

        Produktbeschreibung; Zielland für HS10

        Produktbeschreibung; Zielland

        Zusammenfassung des Artikelnamens; Artikel-URL; Zielland

        Daten ausgeben

        6- oder 10-stelliger Tarifcode; Massen-Klassifizierung verfügbar

        6- oder 10-stelliger Tarifcode

        10-stelliger Tarifcode; beinhaltet auch Fallstudien und Entscheidungen (optional für Managed Premium)

        *Stand der Klassifizierungslisten per 1.1.2023

        KUNDENBERICHTE

        Was unsere Kunden sagen

        „Ich müsste mindestens drei Mitarbeiter mit Steuererfahrung einstellen, um die Arbeit zu machen, die Avalara für uns erledigt.“

        • —Jason Macatangay
        • Chief Financial Officer, Threadless

        „Das Self-Serve Tariff Code Classification Tool hat die Art und Weise, wie unsere Händler den internationalen Versand angehen, grundlegend verändert. Es ist eine einfache, genaue und kosteneffiziente Lösung, die den Prozess vereinfacht hat und unseren Kunden ermöglicht, ihre Aktivitäten ohne Bedenken hinsichtlich zollbedingter Komplikationen auszuweiten.“

        • —Shea Félix
        • Vice President, GlobalPost International
        Alle Kundenberichte anzeigen
        Alle Kundenberichte anzeigen

        Verwandte Produkte

        Einhaltung der internationalen Steuervorschriften

        Erfahren Sie, wie die Klassifizierung der Tarifcodes in das Gesamtbild der globalen Handels-Compliance passt.
        Mehr erfahren

        Lieferkette und Logistik

        Erfahren Sie, wie Avalara Unternehmen der Lieferketten- und Logistikbranche dabei hilft, die grenzüberschreitende Tarifcodeklassifizierung zu vereinfachen.
        Mehr erfahren

        Häufig gestellte Fragen

        Häufig gestellte Fragen

        Model Context Protocol (MCP) Server verbinden Avalara HS Code Classification APIs und kuratierte Avalara Trade and Tariff Library APIs mit KI-Agenten und Partnerplattformen. Auf diese Weise können Compliance-Aufgaben wie die Klassifizierung von Tarifcodes und die Verwaltung von Handelsbeschränkungen automatisch in ERPs, Marktplätzen und Lieferkettensystemen ausgeführt werden. Das Ergebnis ist ein schnelleres Onboarding, weniger Fehler und reibungslosere globale Handelsabläufe. 

        Codes des Harmonisierten Systems (HS) sind international standardisierte sechsstellige Codes, die zur Klassifizierung gehandelter Waren verwendet werden. Codes des harmonisierten Zolltarifplans (HTS) sind zehnstellige Erweiterungen der HS-Codes, die von den USA zur Festlegung von Einfuhrzöllen und -bestimmungen verwendet werden. Tarifcodes beziehen sich im Allgemeinen auf Klassifizierungen, die zur Erhebung von Einfuhrzöllen verwendet werden. Sie sind von Land zu Land unterschiedlich und basieren häufig auf dem HS-System. Schedule-B-Codes sind 10-stellige Codes, die von den USA zur Klassifizierung exportierter Waren verwendet und vom US Census Bureau verwaltet werden.

        HS-Codes sind wichtig, weil sie die Sprache des internationalen Warenhandels sind. Nicht nur ist die HS-Klassifizierung eine verpflichtende Anforderung für den Zoll, sondern die Einreichung eines ungenauen HS-Codes kann zu einer Überzahlung oder Unterzahlung von Zollgebühren und Steuern oder zu einem Verstoß gegen Handelsvorschriften führen. Dies kann zur Folge haben, dass Waren an der Grenze verzögert werden und eine Bewertung von Strafen und Bußgeldern erfolgt.

        Es wird nicht empfohlen, denselben HS-Code für mehrere Produkte zu verwenden, wenn sie sich in Zusammensetzung, Form oder Funktion unterscheiden. HS-Codes werden auf der Grundlage der spezifischen Merkmale des Produkts zugewiesen, daher sollte jedes Produkt unter dem entsprechenden Code klassifiziert werden, der seine Eigenschaften am besten beschreibt.

        HS-Codes werden regelmäßig von der Weltzollorganisation (WCO) überprüft und aktualisiert, um sicherzustellen, dass sie technologischen Veränderungen, Handelspraktiken und neuen Produkten auf dem Markt Rechnung tragen. Die neueste Version des HS (HS 2022) trat am 1. Januar 2022 in Kraft. Viele Länder verwenden jedoch immer noch ältere HS-Versionen, die mit HS 2022 nicht kompatibel sind. Es ist wichtig zu wissen, dass sich landesspezifische Tarifcodes und die damit verbundenen Zollsätze auch mehrmals im Jahr ändern können.

        Alle Angebote der Avalara Tariff Code Classification klassifizieren Produkte auf der länderspezifischen Tarifebene und helfen bei der Bestimmung der Steuerpflicht und der Versandanforderungen, obwohl das Unterstützungsniveau unseres Expertenteams variiert, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.

        Die automatisierte HS-Code-Klassifizierung wird durch den Einsatz von ML- und KI-Technologie erreicht. Die Angebote von Avalara Tariff Code Classification kombinieren ein intuitives KI-fähiges Tool mit maschinellem Lernen und menschlichem Fachwissen.

        Die Strafen für eine falsche HS-Code-Klassifizierung variieren je nach Land und Schwere des Verstoßes. In einer kürzlich von Avalara durchgeführten Umfrage gaben die Befragten jedoch an, dass die falsche Klassifizierung von Waren zu häufigeren Verzögerungen beim Zoll, zusätzlichen Kosten für Tarife und Zollgebühren, zusätzlichen Kosten für die Lieferkette und der Nichteinhaltung der Liefererwartungen der Kunden führte.

        Bereit zu sehen, was Avalara kann?

        Vereinbaren Sie eine Demo, um unsere Lösung kennenzulernen.
        Fordern Sie eine Demo an