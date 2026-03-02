|
Automated Tariff Code Classification
Self-Serve Tariff Code Classification
Managed Tariff Code Classification – Premium-Option verfügbar
Funktionen
Klassifizieren Sie Ihre Produkte automatisch mithilfe von KI/ML-Modellen, die im Laufe der Zeit optimiert und anhand eines umfangreichen Artikelkatalogs trainiert werden
Interaktives, geführtes Erlebnis zur Selbstklassifizierung Ihrer Produkte
Nutzen Sie Experten für eine maßgeschneiderte HS-Klassifizierung
Funktionsweise
Essentials (vorab geschult) – Klassifizierung auf der Grundlage von über 30 M* regelmäßig aktualisierten und verfeinerten Inseraten oder Pro (maßgeschneidert) – Maßgeschneiderte und benutzerdefinierte KI-Modellierung auf der Grundlage Ihrer Angebote
Interaktive Benutzererfahrung + Expertenunterstützung, KI-gestützter Support Keine Vorkenntnisse in der HS-Klassifizierung erforderlich Massen-Klassifizierung verfügbar
KI/Maschinelles Lernen + menschliche Expertise
Unterstützung bei Audits
Nach der Audit für speziell geschult
Der Tarifplan wurde anhand interaktiver Erfahrungen zum Nachweis der Überprüfbarkeit veröffentlicht
Erteilte Urteile und Begründung für die Klassifizierung
Integrationsmöglichkeiten
Massen-Datei-Upload, API
API, SaaS-Benutzeroberfläche
Massen-Datei-Upload, API
Eingabe erforderlich
Produktbeschreibung; Zielland für HS10
Produktbeschreibung; Zielland
Zusammenfassung des Artikelnamens; Artikel-URL; Zielland
Daten ausgeben
6- oder 10-stelliger Tarifcode; Massen-Klassifizierung verfügbar
6- oder 10-stelliger Tarifcode
10-stelliger Tarifcode; beinhaltet auch Fallstudien und Entscheidungen (optional für Managed Premium)
*Stand der Klassifizierungslisten per 1.1.2023