Managed VAT Reporting (Wir melden für Sie)

Für wen ist es gedacht? Unternehmen mit internen Steuerteams, die Unterstützung bei wachsenden Mehrwertsteuerpflichten benötigen. Unternehmen ohne interne Steuerspezialisten, die die Mehrwertsteuer-Compliance auslagern möchten, um den internen Arbeitsaufwand zu reduzieren.

Mehrwertsteuer-Registrierungen Ideal für diejenigen, die bereits für die Mehrwertsteuer registriert sind. Umfassende Unterstützung für VAT-Registration und IOSS Registration in mehreren Ländern.

Automatisierung Automatisiert die weltweite Mehrwertsteuer-Compliance, um Fehler zu reduzieren und eine zeitnahere Einreichung zu gewährleisten. Bietet eine Self-Service-Plattform für das Outsourcing der Mehrwertsteuer-Compliance, einschließlich Datenmanagement.

Weltweite Abdeckung Wird in 48 Ländern Amerikas, EMEA und APAC unterstützt. Wird in 53 Ländern Amerikas, EMEA und APAC unterstützt.

Datenverarbeitung Unterstützt API, Datenmapping-Tools und manuelle Uploads für nahtlose Datenintegration. Laden Sie Daten manuell hoch, mit Unterstützung für vordefinierte Vorlagen.

Fehlerüberprüfung Über 150 automatische Prüfungen zur detaillierten Identifizierung und Korrektur von Fehlern. Über 150 automatische Prüfungen zur detaillierten Identifizierung und Korrektur von Fehlern.

Meldung und Abstimmung Stellt Abstimmungsberichte zur Verfügung, um die Mehrwertsteuererklärungen mit Ihrem Hauptbuch (GL) abzugleichen. Bietet dieselben Abstimmungsberichte mit zusätzlichem verwaltetem Support.

Erstellung und Einreichung Direkte Einreichung in den erforderlichen Formaten gemäß MTD Phase II und anderen Vorschriften. Bearbeitet alle Erstellungen und Einreichungen, einschließlich europäischer Verkaufslistings und Intrastat.