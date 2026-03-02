Vertrauter Partner von Unternehmen aller Branchen
|
Aspekt
|
VAT Reporting (Selbst melden)
|
Managed VAT Reporting (Wir melden für Sie)
|
Für wen ist es gedacht?
|
Unternehmen mit internen Steuerteams, die Unterstützung bei wachsenden Mehrwertsteuerpflichten benötigen.
|
Unternehmen ohne interne Steuerspezialisten, die die Mehrwertsteuer-Compliance auslagern möchten, um den internen Arbeitsaufwand zu reduzieren.
|
Mehrwertsteuer-Registrierungen
|
Ideal für diejenigen, die bereits für die Mehrwertsteuer registriert sind.
|
Umfassende Unterstützung für VAT-Registration und IOSS Registration in mehreren Ländern.
|
Automatisierung
|
Automatisiert die weltweite Mehrwertsteuer-Compliance, um Fehler zu reduzieren und eine zeitnahere Einreichung zu gewährleisten.
|
Bietet eine Self-Service-Plattform für das Outsourcing der Mehrwertsteuer-Compliance, einschließlich Datenmanagement.
|
Weltweite Abdeckung
|
Wird in 48 Ländern Amerikas, EMEA und APAC unterstützt.
|
Wird in 53 Ländern Amerikas, EMEA und APAC unterstützt.
|
Datenverarbeitung
|
Unterstützt API, Datenmapping-Tools und manuelle Uploads für nahtlose Datenintegration.
|
Laden Sie Daten manuell hoch, mit Unterstützung für vordefinierte Vorlagen.
|
Fehlerüberprüfung
|
Über 150 automatische Prüfungen zur detaillierten Identifizierung und Korrektur von Fehlern.
|
Über 150 automatische Prüfungen zur detaillierten Identifizierung und Korrektur von Fehlern.
|
Meldung und Abstimmung
|
Stellt Abstimmungsberichte zur Verfügung, um die Mehrwertsteuererklärungen mit Ihrem Hauptbuch (GL) abzugleichen.
|
Bietet dieselben Abstimmungsberichte mit zusätzlichem verwaltetem Support.
|
Erstellung und Einreichung
|
Direkte Einreichung in den erforderlichen Formaten gemäß MTD Phase II und anderen Vorschriften.
|
Bearbeitet alle Erstellungen und Einreichungen, einschließlich europäischer Verkaufslistings und Intrastat.
|
Unterstützung
|
Integration mit bestehenden Systemen und zentralisierte cloudbasierte Lösung.
|
Umfassender Support mit einem engagierten Team, das sich um Ihre Compliance-Anforderungen kümmert.
Wir haben eine KI-gestützte Dokumentenüberprüfung in Managed VAT Reporting eingeführt, um die Mehrwertsteuerregistrierung zu vereinfachen. Dieses Tool validiert automatisch hochgeladene Dokumente, kennzeichnet fehlende oder unvollständige Informationen und reduziert Verzögerungen bei der Einarbeitung.
Zu den wichtigsten Funktionen gehören die automatisierte Datenextraktion, die Integration in bestehende Systeme, die Einhaltung globaler Mehrwertsteuervorschriften und leistungsstarke Meldungsfunktionen.
VAT Reporting automatisiert die Datenextraktion, Validierung und Abgabe von Mehrwertsteuererklärungen und bietet gleichzeitig detaillierte Berichte und sorgt dafür, dass Sie auf Prüfungen vorbereitet sind.
VAT Reporting lässt sich nahtlos in gängige ERP- und Buchhaltungssysteme integrieren und vereinfacht so das Hochladen und Konsolidieren von Daten.
Avalara VAT Reporting zentralisiert mehrwertsteuerrelevante Daten, bietet detaillierte Auditprotokolle und weist auf potenzielle Abweichungen hin, um sicherzustellen, dass Unternehmen besser auf Audits vorbereitet sind.
Ja. Avalaras AvaTax Extractor integriert sich jetzt direkt mit Managed VAT Reporting und automatisiert den Import von Mehrwertsteuerberechnungsdaten – beginnend mit Transaktionen für digitale Dienstleistungen und bald auf weitere Anwendungsfälle ausgeweitet. Diese Verbindung macht manuelle Uploads und Tabellenkalkulationen überflüssig und ermöglicht eine schnellere und genauere Vorbereitung der Mehrwertsteuererklärung. Managed VAT Reporting ist Avalaras vollständig verwaltete Lösung für die Erstellung und Einreichung von Mehrwertsteuererklärungen, die dazu beiträgt, die Compliance in allen Steuerjurisdiktionen mit minimalem Aufwand sicherzustellen.
Making Tax Digital ist eine Initiative der britischen Regierung, die es Unternehmen erleichtern soll, ihre Steuerunterlagen digital zu führen und ihre Mehrwertsteuererklärungen online einzureichen. Avalara hilft Unternehmen dabei, das Fehlerrisiko zu reduzieren, die Erklärungen fristgerecht einzureichen und die MTD-Vorschriften einzuhalten.
