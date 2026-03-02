Hier geht es weiter
Erfüllen Sie alle Mehrwertsteuervorschriften mit der Mehrwertsteuererklärung und -meldung von Avalara

Automatisieren Sie die Erstellung von Mehrwertsteuererklärungen und verbessern Sie so deren Genauigkeit und pünktliche Abgabe. Unsere Cloud-basierten Lösungen vereinfachen die so komplexe globale Mehrwertsteuermeldung.
Vertrauter Partner von Unternehmen aller Branchen
Gemeinsam bewältigen wir Ihre Herausforderungen bei der Steuer-Compliance

Vereinfachen Sie die grenzüberschreitende Mehrwertsteuerregistrierung

Managed VAT Reporting umfasst die Mehrwertsteuerregistrierung in über 50 Ländern und hilft Ihnen Schritt für Schritt, präzise, gesetzeskonform und stressfrei zu bleiben.
Vorteile

Bewältigen Sie globale Compliance-Herausforderungen und bauen Sie gleichzeitig Ihr Geschäft aus

Genauigkeit verbessern

Mehr als 150 automatische Validierungsprüfungen sorgen für eine genauere Mehrwertsteuermeldung, während prüfungsbereite Protokolle die Transparenz und Kontrollmöglichkeiten steigern.

Pünktliche Abgabe

Avalara VAT Reporting lässt sich mit den gängigsten Buchhaltungssystemen verbinden, um Mehrwertsteuererklärungen zu erstellen und vorzubereiten, sodass der Abgabeprozess beschleunigt wird.

Zeit sparen und Kosten senken

Avalara führt genauere und aktuelle Aufzeichnungen an einem zentralen Ort, sodass Sie sich schnell auf Prüfungen vorbereiten und die Kosten für die Beauftragung externer Prüfer vermeiden können.

Abgabefertige Steuererklärungen erstellen

Die direkte Einreichung ist mit digitalen Formaten und menschenlesbaren Dokumenten in Englisch und Landessprachen einfacher.

Unternehmen für Wachstum skalieren

Erleichtern Sie Ihre globale Expansion durch die Automatisierung von Mehrwertsteuererklärungen, Intrastat, EG-Verkaufslisten, OSS/IOSS, SAF-T und mehr in über 45 Ländern.

Globale Abläufe optimieren

Die zentrale Mehrwertsteuerverwaltung erleichtert die Überwachung von Verkäufen, Einkäufen und Mehrwertsteuerpositionen in Nord- und Südamerika, EMEA und APAC.

AGENTIC TAX UND COMPLIANCE™

Lassen Sie KI-Agenten die Arbeit erledigen

Stellen Sie sich ein Team für digitale Compliance vor, das rund um die Uhr arbeitet, nie ermüdet und immer über die neuesten Regeln für alle Steuerjurisdiktionen informiert ist. Das ist agentische Compliance in Aktion.
Mehr entdecken
Am Webinar teilnehmen
Funktionsweise

Umfassende Mehrwertsteuerkonformität auf einer Plattform

  • Identifizieren Sie, wo Sie Mehrwertsteuerpflichten haben. Die Mehrwertsteueranforderungen variieren je nachdem, was Sie wo verkaufen, an wen Sie verkaufen und über welche Kanäle Sie verkaufen. Managed VAT Reporting bietet einen Überblick über die Länder, in denen Sie mehrwertsteuerpflichtig sind, und über die Aktivitäten, die diese auslösen könnten.
  • Registrieren Sie sich, um die Mehrwertsteuer zu melden. Registrieren Sie sich bei den zuständigen Steuerbehörden in den Ländern, in denen Sie möglicherweise mehrwertsteuerpflichtig sind. Vereinfachen Sie die Einhaltung der EU-Vorschriften mit Avalara IOSS Registration – einer einzigen Registrierung für die Verwaltung der Mehrwertsteuer in allen 27 EU-Mitgliedstaaten. Mit dem KI-gestützten Onboarding in Managed VAT Reporting können Sie jetzt die Mehrwertsteuerregistrierung vereinfachen, indem Sie Dokumente automatisch validieren, Geschäftsinformationen gemäß den Anforderungen der Steuerbehörden vorab ausfüllen und Probleme frühzeitig erkennen, sodass Sie sich schneller registrieren und Verzögerungen vermeiden können.
  • Verstehen Sie die Steuerbarkeit und berechnen Sie die Mehrwertsteuer. Ermitteln Sie genauere Mehrwertsteuersätze für Ihre Produkte in jedem Land. Über 150 automatische Datenvalidierungen überprüfen die Umsatzsteuer-Logik, die Gesetzgebung, Rechnungsduplikate und Steuercodes.
  • Melden Sie die Mehrwertsteuer und behalten Sie die Kontrolle über Ihre Verpflichtungen. Reichen Sie genauere Mehrwertsteuererklärungen in allen unterstützten Ländern ein. Konsolidieren Sie Ihre Mehrwertsteuerdaten für eine klare, zentralisierte Übersicht.
INTEGRATIONEN

Entwickelt für die Systeme, die Sie heute und morgen nutzen

Avalara verfügt über mehr als 1.400 unterzeichnete Partner-Integrationen mit führenden ERP, E-Commerce, Point-of-Sale, Marketplace und anderen Finanzsystemen.
Und mit unserer offenen API können Sie sich praktisch mit jedem System verbinden, das noch nicht vorintegriert ist. 
Produktvergleichstabelle

Wählen Sie das richtige Produkt für Ihr Unternehmen

Aspekt
VAT Reporting (Selbst melden)
Managed VAT Reporting (Wir melden für Sie)

Für wen ist es gedacht?

Unternehmen mit internen Steuerteams, die Unterstützung bei wachsenden Mehrwertsteuerpflichten benötigen. 

Unternehmen ohne interne Steuerspezialisten, die die Mehrwertsteuer-Compliance auslagern möchten, um den internen Arbeitsaufwand zu reduzieren.

Mehrwertsteuer-Registrierungen

Ideal für diejenigen, die bereits für die Mehrwertsteuer registriert sind. 

Umfassende Unterstützung für VAT-Registration und IOSS Registration in mehreren Ländern.

Automatisierung

Automatisiert die weltweite Mehrwertsteuer-Compliance, um Fehler zu reduzieren und eine zeitnahere Einreichung zu gewährleisten. 

Bietet eine Self-Service-Plattform für das Outsourcing der Mehrwertsteuer-Compliance, einschließlich Datenmanagement.

Weltweite Abdeckung

Wird in 48 Ländern Amerikas, EMEA und APAC unterstützt.

Wird in 53 Ländern Amerikas, EMEA und APAC unterstützt.

Datenverarbeitung 

Unterstützt API, Datenmapping-Tools und manuelle Uploads für nahtlose Datenintegration.

Laden Sie Daten manuell hoch, mit Unterstützung für vordefinierte Vorlagen.

Fehlerüberprüfung

Über 150 automatische Prüfungen zur detaillierten Identifizierung und Korrektur von Fehlern. 

Über 150 automatische Prüfungen zur detaillierten Identifizierung und Korrektur von Fehlern.

Meldung und Abstimmung

Stellt Abstimmungsberichte zur Verfügung, um die Mehrwertsteuererklärungen mit Ihrem Hauptbuch (GL) abzugleichen. 

Bietet dieselben Abstimmungsberichte mit zusätzlichem verwaltetem Support.

Erstellung und Einreichung

Direkte Einreichung in den erforderlichen Formaten gemäß MTD Phase II und anderen Vorschriften. 

Bearbeitet alle Erstellungen und Einreichungen, einschließlich europäischer Verkaufslistings und Intrastat.

Unterstützung

Integration mit bestehenden Systemen und zentralisierte cloudbasierte Lösung. 

Umfassender Support mit einem engagierten Team, das sich um Ihre Compliance-Anforderungen kümmert.

Verwandte Produkte

Avalara AvaTax

Wenden Sie präzisere, regelmäßig aktualisierte Steuersätze basierend auf Standort, Steuerbarkeit, Gesetzgebung und mehr an.
Mehr erfahren

Avalara E-Invoicing and Live Reporting

Erfüllen Sie die globalen Anforderungen für E-Rechnungen und automatisieren Sie Ihre Finanz- und Steuermeldungsprozesse.
Mehr erfahren

Avalara VAT Registration

Registrieren Sie sich in über 53 Ländern für die Mehrwertsteuer, damit Sie auch bei wachsendem Geschäft die Vorschriften einhalten können.
Mehr erfahren

Avalara Content, Data, and Insights

Holen Sie sich umfassende Inhalte, Daten und Einblicke für eine sichere, gesetzeskonforme Expansion.
Mehr erfahren

Avalara Returns

Delegieren Sie die aufwendige Vorbereitung, Archivierung, Überweisung und Benachrichtigungsverwaltung von Steuererklärungen.
Mehr erfahren

Auszeichnungen

Häufig gestellte Fragen

Wir haben eine KI-gestützte Dokumentenüberprüfung in Managed VAT Reporting eingeführt, um die Mehrwertsteuerregistrierung zu vereinfachen. Dieses Tool validiert automatisch hochgeladene Dokumente, kennzeichnet fehlende oder unvollständige Informationen und reduziert Verzögerungen bei der Einarbeitung. 

Zu den wichtigsten Funktionen gehören die automatisierte Datenextraktion, die Integration in bestehende Systeme, die Einhaltung globaler Mehrwertsteuervorschriften und leistungsstarke Meldungsfunktionen.

VAT Reporting automatisiert die Datenextraktion, Validierung und Abgabe von Mehrwertsteuererklärungen und bietet gleichzeitig detaillierte Berichte und sorgt dafür, dass Sie auf Prüfungen vorbereitet sind.

VAT Reporting lässt sich nahtlos in gängige ERP- und Buchhaltungssysteme integrieren und vereinfacht so das Hochladen und Konsolidieren von Daten.

Avalara VAT Reporting zentralisiert mehrwertsteuerrelevante Daten, bietet detaillierte Auditprotokolle und weist auf potenzielle Abweichungen hin, um sicherzustellen, dass Unternehmen besser auf Audits vorbereitet sind.

Ja. Avalaras AvaTax Extractor integriert sich jetzt direkt mit Managed VAT Reporting und automatisiert den Import von Mehrwertsteuerberechnungsdaten – beginnend mit Transaktionen für digitale Dienstleistungen und bald auf weitere Anwendungsfälle ausgeweitet. Diese Verbindung macht manuelle Uploads und Tabellenkalkulationen überflüssig und ermöglicht eine schnellere und genauere Vorbereitung der Mehrwertsteuererklärung. Managed VAT Reporting ist Avalaras vollständig verwaltete Lösung für die Erstellung und Einreichung von Mehrwertsteuererklärungen, die dazu beiträgt, die Compliance in allen Steuerjurisdiktionen mit minimalem Aufwand sicherzustellen.

Making Tax Digital ist eine Initiative der britischen Regierung, die es Unternehmen erleichtern soll, ihre Steuerunterlagen digital zu führen und ihre Mehrwertsteuererklärungen online einzureichen. Avalara hilft Unternehmen dabei, das Fehlerrisiko zu reduzieren, die Erklärungen fristgerecht einzureichen und die MTD-Vorschriften einzuhalten.

