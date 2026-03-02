Vertrauter Partner von Unternehmen aller Branchen
|
Produktmerkmale
|
Managed Returns
|
Managed Returns Premium
|
Automatisierter Auszug von Verkaufsdaten aus Marktplätzen, E-Commerce- und Buchhaltungsplattformen
|
X
|
X
|
Verkäufe und Verkäufer verwenden Steuerformulare für jeden Bundesstaat und jede lokale Steuerjurisdiktion
|
X
|
X
|
Steuererklärung für Verbraucher
|
X
|
X
|
Unterstützung für kostenlose SST-Steuererklärungen
|
X
|
X
|
Avalara bereitet Steuererklärungen von Kunden vor und reicht sie ein
|
X
|
X
|
Automatische Genehmigung bei jeder Einreichung
|
X
|
X
|
Eine einzige Zahlungsquelle (Avalara Treasury)
|
X
|
X
|
Verwaltung von Mitteilungen
|
X
|
X
|
Berechnung und Einreichung von Vorauszahlungen
|
X
|
X
|
Steuererklärungen für mehrere Standorte
|
X
|
X
|
Erweiterte Anpassungen von Steuererklärungen (z. B. Steueranreiz für FL Enterprise Zone)
|
X
|
X
|
Erweiterte Zetpläne für Steuererklärungen (z. B. CO Public Improvement Fee, CA Schedule H)
|
X
|
X
|
Kanadische Steuererklärungen
|
X
|
X
|
Unterstützung bei Kreditübertragungen
|
X
|
X
|
Kontozugriff für mehrere Benutzer
|
X
|
X
|
Automatisierte Synchronisation mit mehreren Vertriebs- und Buchhaltungskanälen
|
X
|
X
|
CSV-Transaktions-Upload und Fehlerwarnung
|
X
|
X
|
Erstellung und Bearbeitung von Transaktionen innerhalb der Benutzeroberfläche
|
X
|
X
|
Detailberichte zur bundesstaatlichen Haftung
|
X
|
X
|
Zugriff auf vergangene Steuererklärungen und Bestätigungen
|
X
|
X
|
Verwaltung von Unternehmen und Benutzern in einem einzigen Konto
|
X
|
X
|
Direkter Ansprechpartner und Steuerberater
|
X
|
Besondere Bearbeitung von Steuererklärungen
|
X
|
Erstklassiger Service für großvolumige, umsatzstarke und komplexe Steuererklärungen
|
X