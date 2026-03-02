Hier geht es weiter
A medium-density geometric background featuring translucent white and blue overlapping triangles arranged in a prism pattern. The design is abstract and modern, creating a light, airy effect suitable for digital or web applications.

Vorbereitung, Einreichung und Überweisung von Steuererklärungen mit KI

Avalara Returns gibt Unternehmen jeder Größe die Möglichkeit und das Vertrauen, Steuererklärungen mit der Genauigkeit und Effizienz zu verwalten, die nur unsere KI-gestützte Plattform bieten kann.

Erleben Sie Avalara Returns in Aktion mit einer sofortigen, selbstgeführten Demo — kein Verkaufsgespräch, keine Verpflichtungen.
Jetzt beginnen
„Dashboard mit eingereichten Steuererklärungen und Bestätigungen mit der Aufforderung „An der Tour teilnehmen“ und einem Tooltip mit der Aufschrift „Auf eingereichte Steuererklärungen zugreifen und auditbereit bleiben“. “
„Dashboard mit eingereichten Steuererklärungen und Bestätigungen mit der Aufforderung „An der Tour teilnehmen“ und einem Tooltip mit der Aufschrift „Auf eingereichte Steuererklärungen zugreifen und auditbereit bleiben“. “

Vorbereitung, Einreichung und Überweisung von Steuererklärungen mit KI

Avalara Returns gibt Unternehmen jeder Größe die Möglichkeit und das Vertrauen, Steuererklärungen mit der Genauigkeit und Effizienz zu verwalten, die nur unsere KI-gestützte Plattform bieten kann.

Erleben Sie Avalara Returns in Aktion mit einer sofortigen, selbstgeführten Demo — kein Verkaufsgespräch, keine Verpflichtungen.

Vertrauter Partner von Unternehmen aller Branchen
Atlas Sign Industries-Logo mit einem Globussymbol auf blauem Hintergrund.
Zillow-Logo mit blauem Haussymbol und Text.
Cisco-Logo mit blauem Text und vertikalen Balken, die einer Brücke ähneln.
MiiR-Logo in schwarzem Text mit einem eingetragenen Markensymbol.
„Logo mit zwei weißen Händen, die ein Atomsymbol über dem Wort ,Synergy' in Kursivschrift auf blauem Grund halten.“
NEFCO-Logo mit orangefarbenem Sechseck und blauem Text.

Lösen wir Ihre Herausforderungen bei der Steuer-Compliance gemeinsam.

Füllen Sie dieses kurze Formular aus, um mit einem Avalara‑Spezialisten für Steuerlösungen in Kontakt zu treten.

 

Sie können Folgendes erwarten, sobald Sie einreichen.

 

  • Wir werden die Anforderungen Ihres Unternehmens überprüfen.
  • Einer unserer Spezialisten wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um maßgeschneiderte Lösungen zu besprechen.
  • Sie erhalten Einblicke, wie Avalara Ihnen helfen kann, Ihre Compliance zu optimieren.

 

Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf — wir freuen uns, mit Ihnen zu sprechen!

 

Sie sind bereits Kundin oder Kunde? Nutzen Sie unseren technischen Support.

Erklärvideo

Lassen Sie Ihre komplexen Anforderungen an Steuererklärungen von einem zugewiesenen Spezialisten erledigen

Avalara Managed Returns Premium logo on a white background.

VORTEILE

Eine komplette Plattform für die Vorbereitung, Einreichung und Überweisung Steuererklärungen

Transformieren Sie die Steuer-Compliance mit Avalara MCP-Servern und -Agenten

Unsere Partner und Entwickler können die MCP-Server und Steuererklärung-Agenten von Avalara nutzen, um ihren Steuervorbereitungs- und Steuererklärungsprozess zu skalieren und zu automatisieren, ohne Integrationen einrichten, konfigurieren oder verwalten zu müssen. Avalara ist das erste Unternehmen in dieser Branche, das dies tut, und es basiert auf der leistungsstärksten, robustesten, skalierbarsten Multi-Cloud-Compliance-Plattform der Branche. Unsere Agenten werden auch über das A2A-Register verfügbar sein.

Skalierbar konzipiert und von Kunden auf der ganzen Welt als vertrauenswürdig eingestuft

Avalara hat 2024 mehr als 6 Millionen Steuererklärungen bearbeitet und eingereicht, denen mehr als 43.000 Kunden weltweit vertrauen. Ganz gleich, ob Sie Tausende von Steuererklärungen pro Jahr einreichen oder nur wenige, Avalara Returns skaliert, wenn Ihr Unternehmen wächst.

KI-gestützte Genauigkeit, die das Auditrisiko reduziert

Avalara nutzt KI-Automatisierung, um Tausende von Steuererklärungen präzise und pünktlich einzureichen. Der AI Notice Assistant optimiert die Erstellung von Benachrichtigungen und hilft, Probleme schneller zu lösen. Avalara Returns warnt Sie vor neuen Steuerpflichten und hilft Ihnen dabei, die Vorschriften einzuhalten und unnötige Bußgelder oder Strafen zu vermeiden.

Integrierbar in die von Ihnen verwendeten Geschäftsanwendungen

Avalara wurde entwickelt, um in praktisch jedes Finanzsystem zu passen, und verfügt über mehr als 1.400 unterzeichnete Partnerintegrationen für ERP-, E-Commerce-, Beschaffungs- und POS-Plattformen. Avalara Returns stellt eine Verbindung zu den Systemen her, die Sie bereits verwenden, und vereinheitlicht sie über eine einzige KI-gestützte Steuer- und Compliance-Plattform.

Speziell für branchenspezifische Compliance entwickelt

Avalara Returns bewältigt komplizierte, branchenspezifische Steueranforderungen mit Automatisierung und Präzision und reduziert so den manuellen Aufwand in Branchen mit hoher Komplexität. Avalara Returns unterstützt unter anderem Kommunikation, Beherbergungs- und Gastgewerbe, Energie und Treibstoff.

Bietet Leistung auf Unternehmensebene mit ständig verfügbarer Multi-Cloud-Resilienz

Avalara Returns bietet die Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Verfügbarkeit, die moderne Unternehmen benötigen. Avalara läuft aktiv-aktiv auf AWS, Azure, GCP und OCI mit niedriger Latenz und hoher Verfügbarkeit. Es
bietet außerdem einen unterbrechungsfreien Service, selbst wenn eine Cloud-Provider-Region ausfällt.

Funktionsweise

Avalara Returns

  • Verbinden Sie Ihre Transaktionsdaten mit Avalara, fügen Sie Registrierungsdetails für jeden Standort hinzu, an dem Sie Steuererklärungen einreichen, und geben Sie uns die Erlaubnis, Steuererklärungen in Ihrem Namen einzureichen.
  • Avalara Returns nimmt automatisch Daten aus Ihren Geschäftssystemen auf, bereitet Ihre Steuererklärungen vor und archiviert Ihre Steuererklärungen und Überweisungen gemäß dem von Ihnen festgelegten Zeitplan.
  • Fügen Sie Standorte für Steuererklärungen hinzu oder entfernen Sie sie. Der Service skaliert je nach Bedarf hoch oder runter. Laden Sie Ihre Steuerbescheide über das Avalara-Portal hoch und wir kümmern uns um alles.
Avalara Managed Returns logo with abstract orange and blue design elements.
Video: Avalara Managed Returns automates returns preparation, filing, and notice management from a single destination.

Vorbereitung und Einreichung von Umsatzsteuererklärungen für Unternehmen jeder Größe

Avalara Managed Returns

Ideal für mittelständische Unternehmen, die den Vertrieb auslagern und die Steuervorbereitung, Einreichung von Steuererklärungen und Überweisungen in Anspruch nehmen möchten.

  • Lagern Sie einen Teil des Steuererklärungsprozesses aus und reduzieren Sie die Kosten.
  • Erhalten Sie regelmäßig aktualisierte Daten durch die native Integration mit Avalara AvaTax.
  • Überlassen Sie Avalara die Verwaltung von Mitteilungen und Überweisung sowie die Vorbereitung und Einreichung von Umsatzsteuererklärungen.
„Abbildung einer Oberfläche zur Einrichtung einer Steuererklärung, in der Funktionen wie automatische Vorauszahlung und Einreichung, Unterstützung für bundesstaatliche und lokale Steuerjurisdiktionen, Unterstützung bei der Lösung von Mitteilungen und eine digitale Aufzeichnung aller Steuererklärungen hervorgehoben werden.“
„Abbildung einer Oberfläche zur Einrichtung einer Steuererklärung, in der Funktionen wie automatische Vorauszahlung und Einreichung, Unterstützung für bundesstaatliche und lokale Steuerjurisdiktionen, Unterstützung bei der Lösung von Mitteilungen und eine digitale Aufzeichnung aller Steuererklärungen hervorgehoben werden.“

Avalara Managed Returns

Ideal für mittelständische Unternehmen, die den Vertrieb auslagern und die Steuervorbereitung, Einreichung von Steuererklärungen und Überweisungen in Anspruch nehmen möchten.

  • Lagern Sie einen Teil des Steuererklärungsprozesses aus und reduzieren Sie die Kosten.
  • Erhalten Sie regelmäßig aktualisierte Daten durch die native Integration mit Avalara AvaTax.
  • Überlassen Sie Avalara die Verwaltung von Mitteilungen und Überweisung sowie die Vorbereitung und Einreichung von Umsatzsteuererklärungen.

Avalara Managed Returns Premium

Ideal für große Unternehmen und Unternehmen, die spezielle Unterstützung für Umsatz- und Steuererklärungen benötigen.

  • Arbeiten Sie mit einem zugewiesenen Spezialisten für Ihre individuellen Steuererklärungsanforderungen zusammen.
  • Geben Sie Ihrem Unternehmen Flexibilität, um auf spezielle Anforderungen einzugehen.
  • Minimieren Sie Ihr Compliance-Risiko mit umfassender Meldung.
Alt-Text: „Richten Sie die Returns-Premium-Oberfläche ein, auf der Funktionen wie die Verwaltung komplizierter Steuererklärungen, ein zugewiesener Steuerberater, Unterstützung für zusätzliche Steuererklärungen und detaillierte Berichte zur Reduzierung des Auditrisikos hervorgehoben werden.“
Alt-Text: „Richten Sie die Returns-Premium-Oberfläche ein, auf der Funktionen wie die Verwaltung komplizierter Steuererklärungen, ein zugewiesener Steuerberater, Unterstützung für zusätzliche Steuererklärungen und detaillierte Berichte zur Reduzierung des Auditrisikos hervorgehoben werden.“

Avalara Managed Returns Premium

Ideal für große Unternehmen und Unternehmen, die spezielle Unterstützung für Umsatz- und Steuererklärungen benötigen.

  • Arbeiten Sie mit einem zugewiesenen Spezialisten für Ihre individuellen Steuererklärungsanforderungen zusammen.
  • Geben Sie Ihrem Unternehmen Flexibilität, um auf spezielle Anforderungen einzugehen.
  • Minimieren Sie Ihr Compliance-Risiko mit umfassender Meldung.

Avalara VAT Reporting und Managed VAT Reporting

Ideal für Unternehmen, die international Geschäfte machen. Avalara hilft Ihnen dabei, die globale Umsatzsteuermeldung von einer einzigen Plattform aus zu verwalten, um die Vorschriften des Vereinigten Königreichs und der EU einzuhalten.

  • Identifizieren Sie, wo Sie mehrwertsteuerliche Verpflichtungen haben, und registrieren Sie sich, um die Mehrwertsteuer zu melden.
  • Optimieren Sie globale Abläufe mit zentralisierter Mehrwertsteuerverwaltung.
  • Generieren Sie genauere, einreichungsbereite Steuererklärungen.
Entdecken Sie Avalara VAT Reporting
Alt-Text: „Das Fenster mit Transaktionsfehlern und -warnungen zeigt Warnungen und Fehler mit einem Hinweis, der mehr als 150 durchgeführte Datenprüfungen hervorhebt.“
Alt-Text: „Das Fenster mit Transaktionsfehlern und -warnungen zeigt Warnungen und Fehler mit einem Hinweis, der mehr als 150 durchgeführte Datenprüfungen hervorhebt.“

Avalara VAT Reporting und Managed VAT Reporting

Ideal für Unternehmen, die international Geschäfte machen. Avalara hilft Ihnen dabei, die globale Umsatzsteuermeldung von einer einzigen Plattform aus zu verwalten, um die Vorschriften des Vereinigten Königreichs und der EU einzuhalten.

  • Identifizieren Sie, wo Sie mehrwertsteuerliche Verpflichtungen haben, und registrieren Sie sich, um die Mehrwertsteuer zu melden.
  • Optimieren Sie globale Abläufe mit zentralisierter Mehrwertsteuerverwaltung.
  • Generieren Sie genauere, einreichungsbereite Steuererklärungen.
Blauer geometrischer Hintergrund mit überlappenden Dreiecken.

Integrationen

AvaTax funktioniert mit vielen Ihrer bestehenden Geschäftssysteme

Pinterest
Pinterest
Pinterest
Pinterest
Pinterest
Pinterest
Pinterest
Pinterest
Pinterest
Pinterest
Pinterest
Pinterest
Weitere Integrationen anzeigen

Produktvergleichstabelle

Wählen Sie die richtige Lösung für Ihr Unternehmen

Produktmerkmale
Managed Returns
Managed Returns Premium

Automatisierter Auszug von Verkaufsdaten aus Marktplätzen, E-Commerce- und Buchhaltungsplattformen

X

X

Verkäufe und Verkäufer verwenden Steuerformulare für jeden Bundesstaat und jede lokale Steuerjurisdiktion

X

X

Steuererklärung für Verbraucher

X

X

Unterstützung für kostenlose SST-Steuererklärungen

X

X

Avalara bereitet Steuererklärungen von Kunden vor und reicht sie ein

X

X

Automatische Genehmigung bei jeder Einreichung

X

X

Eine einzige Zahlungsquelle (Avalara Treasury)

X

X

Verwaltung von Mitteilungen

X

X

Berechnung und Einreichung von Vorauszahlungen

X

X

Steuererklärungen für mehrere Standorte

X

X

Erweiterte Anpassungen von Steuererklärungen (z. B. Steueranreiz für FL Enterprise Zone)

X

X

Erweiterte Zetpläne für Steuererklärungen (z. B. CO Public Improvement Fee, CA Schedule H)

X

X

Kanadische Steuererklärungen

X

X

Unterstützung bei Kreditübertragungen

X

X

Kontozugriff für mehrere Benutzer

X

X

Automatisierte Synchronisation mit mehreren Vertriebs- und Buchhaltungskanälen

X

X

CSV-Transaktions-Upload und Fehlerwarnung

X

X

Erstellung und Bearbeitung von Transaktionen innerhalb der Benutzeroberfläche

X

X

Detailberichte zur bundesstaatlichen Haftung

X

X

Zugriff auf vergangene Steuererklärungen und Bestätigungen

X

X

Verwaltung von Unternehmen und Benutzern in einem einzigen Konto

X

X

Direkter Ansprechpartner und Steuerberater

X

Besondere Bearbeitung von Steuererklärungen

X

Erstklassiger Service für großvolumige, umsatzstarke und komplexe Steuererklärungen

X

KUNDENBERICHTE

Was unsere Kunden sagen

„Avalara Returns ist unglaublich einfach ... es gibt mir so viel Zeit zurück und verschiebt sie wieder in meinen aktiven Monat, sodass ich mehr hochwertige Arbeit erledigen kann, anstatt nur Formulare auszufüllen.“

  • — Alex Morris-Bouza
  • General Accountant, LSI Solutions

„Avalara Returns ist unglaublich einfach ... es gibt mir so viel Zeit zurück und verschiebt sie wieder in meinen aktiven Monat, sodass ich mehr hochwertige Arbeit erledigen kann, anstatt nur Formulare auszufüllen.“

  • — Alex Morris-Bouza
  • General Accountant, LSI Solutions
A person wearing a dark checkered shirt against a plain gray background.

„Avalara hat meine Arbeit so viel einfacher und schneller gemacht und mir jeden Tag Stunden gespart. Es übernimmt die Compliance.“

  • — Courtney Sullivan
  • Tax Accountant,Bottomline Technologies

„Mit Avalara kann ich alles für 39 Bundesstaaten in etwa vier Stunden unter einen Hut bringen. ... Früher habe ich drei bis fünf Tage gebraucht, und das für viel weniger Bundesstaaten.“

  • — Becky Wade
  • Accountant,Equipment Corporation of America

„Wir brauchten ein viel höheres Maß an Genauigkeit und Zuversicht und ein viel geringeres Maß an Aufwand und Sorge. Jetzt ist es ein einfacher Tastendruck. Dadurch läuft unser Inkassoprozess wirklich viel reibungsloser ab.“

  • — Gary Bennett
  • CFO, Atlas Sign Industries
Alle Kundenberichte anzeigen

Verwandte Produkte

Streamlined Sales Tax (SST)

Vereinfachen Sie den Verkauf und nutzen Sie die Einhaltung der Steuervorschriften, wenn Sie in mehrere SST-Mitglieder verkaufen, ohne physisch präsent zu sein.
Mehr erfahren

Avalara für die Umsatzsteuerregistrierung

Registrieren Sie sich in allen Bundesstaaten, in denen Sie Umsatzsteuerpflichten haben, mit nur einem Registrierungsformular.
Mehr erfahren

Avalara VAT Reporting

Generieren Sie genauere Steuererklärungen mit über 150 Datenprüfungen, um eine fehlerfreie Meldung zu gewährleisten.
Mehr erfahren

Avalara Returns for Accountants

Lösen Sie häufig auftretende buchhalterische Herausforderungen und erfüllen Sie die Anforderungen der Kunden zur Umsatzsteuer-Compliance, ohne Mitarbeiter zu überlasten.
Mehr erfahren

Avalara Exemption Certificate Management (ECM)

Bearbeiten, erfassen und greifen Sie auf Freistellungsdokumente zu.
Mehr erfahren

Avalara Business Licenses

Erfüllen Sie Ihre Anforderungen an Gewerbeschein und Steuerregistrierung mit Lösungen, die auf Ihr Unternehmen zugeschnitten sind.
Mehr erfahren

Auszeichnungen

TrustRadius Top Rated 2023 Badge mit fünf Sternen.
TrustRadius Buyer's Choice 2025 Emblem im blaugrünen Sechseckdesign.
Das AICPA SOC Zertifizierungslogo in Blau weist auf die Einhaltung der Kontrollstandards der Serviceorganisation hin.
G2 Leader Winter 2025 Abzeichen.

Häufig gestellte Fragen

Avalara hilft bei der Lösung gängiger Compliance-Herausforderungen

Managed Returns ist eine cloudbasierte, automatisierte Compliance-Lösung, die Unternehmen dabei hilft, Zeit zu sparen, Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern, indem sie die Vorbereitung, Einreichung, Überweisung und das Mitteilungsmanagement für Umsatz- und Gebrauchssteuern, Verbrauchsteuern und branchenspezifische Steuern optimiert.

Managed Returns Premium bietet alle Vorteile von Managed Returns und erfüllt gleichzeitig die einzigartigen und komplexen Anforderungen Ihres Unternehmens. Managed Returns Premium bietet einen zugewiesenen Compliance-Ansprechpartner, der mit den betrieblichen Abläufen und Steueranforderungen Ihres Unternehmens vertraut ist. Es unterstützt außerdem vorzeitige Vorauszahlungen, ungewöhnliche Steuererklärungen und Standortverwaltung.

Ja, Sie können Benachrichtigungen über das Avalara-Portal einreichen und unser Compliance-Team überprüft alle Mitteilungen zu Steuererklärungen, die wir eingereicht haben.

Avalara beginnt mit der Einreichung Ihrer Steuererklärung bei den zuständigen Behörden, wenn Sie diese genehmigen.

  • Vor dem 21. des Vormonats: Avalara-Kunden müssen alle neuen Unterlagen hinzufügen (z. B. sollte eine Steuererklärung für April, die im Mai eingereicht werden muss, bis zum 20. April hinzugefügt werden).
  • Vor dem 1.: Avalara-Kunden müssen vor Ablauf des Zeitraums, für den Steuererklärungen eingereicht werden müssen, alle Änderungen an ihren geplanten Einreichungen vornehmen, einschließlich Änderungen der Häufigkeit oder der Formulare (z. B. eine vierteljährliche Steuererklärung, die monatlich im Oktober eingereicht werden muss, sollte bis zum 31. Oktober geändert werden).
  • 1. bis 10.: Avalara-Kunden stimmen ihre Transaktionen für den Vormonat ab, überprüfen ihre Verbindlichkeiten und Überweisungen und genehmigen die Einreichung ihrer Steuererklärungen.
  • 10. um 17:00 Uhr PT: Alle Steuererklärungen, deren Einreichung durch Kunden noch nicht genehmigt wurde, werden automatisch genehmigt, sodass Avalara Compliance sie rechtzeitig einreichen kann.
  • 11. bis 14. (abhängig von Wochenenden/Feiertagen): Avalara zieht Geld von den Bankkonten der Kunden ab, um die Zahlungen für Steuererklärungen überweisen zu können.
  • 11. bis Monatsende: Avalara Compliance reicht alle Steuererklärungen rechtzeitig ein, sodass sowohl die Steuererklärungen als auch die Zahlungen vor dem jeweiligen Fälligkeitsdatum bearbeitet werden können.
  • Ab dem 5. des nächsten Monats: Avalara-Kunden können ihre Steuererklärungsbestätigungen in Avalara AvaTax herunterladen und einsehen.

Ja, Sie können eine Anfrage zur Änderung oder Nachreichung Ihrer Steuererklärungen einreichen, indem Sie Ihren Account-Manager kontaktieren oder ein Support-Ticket bei Avalara erstellen.

Ja, Haftungsberichte sind in Avalara AvaTax für Benutzer von Avalara Managed Returns verfügbar.

Avalara reicht alle Steuererklärungen für Umsatz- und Gebrauchssteuern und Verkäufernutzungssteuererklärungen auf bundesstaatlicher und lokaler Ebene ein.

Avi, unser KI-gestützter Assistent, der für Avalara-Systeme, Kontokonfigurationen und Integrationen geschult ist, kann Benutzer durch Aufgaben führen, Probleme beheben und Fragen zu Steuererklärungen in Echtzeit beantworten.

Model-Context-Protocol-Server (MCP-Server) sind das Rückgrat des KI-Ökosystems von Avalara. Sie ermöglichen KI-gestützte Kommunikation und rufen APIs auf der gesamten Avalara-Plattform ab und ermöglichen so nahtlose Integrationen, adaptive Workflows und Interoperabilität mit umfassenderen KI-Systemen von Unternehmen. Mit MCP wird Compliance in ERPs, Marktplätzen und Partnerökosystemen auffindbar und umsetzbar.

Bereit zu sehen, was Avalara kann?

Vereinbaren Sie eine Demo, um unsere Lösung kennenzulernen.
Fordern Sie eine Demo an