Weltweites E-Invoicing einfacher gemacht. Eine Anwendung. Vollständige Kontrolle.

Avalara E-Invoicing and Live Reporting bietet Ihnen eine einzige API, vorgefertigte ERP-Konnektoren und flexible Rollout-Optionen – so können Sie einfacher länderübergreifend skalieren, die Vorschriften einhalten und kostspielige Komplexitäten vermeiden.
Video: E‑invoicing compliance can be a complex task for global companies. Learn how to simplify it.

VORTEILE

Avalara E-Invoicing and Live Reporting bietet globale Compliance und Abdeckung über eine einzige Anwendung

Eine komplette Plattform für eine umfassende Lösung zur Steuer-Compliance 

Eine Anwendung für alle E-Invoicing-Anforderungen

Ganz gleich, ob Sie eine Vorschrift einhalten oder sich mit Handelspartnern in anderen Netzwerken wie Peppol, DBNA und NemHandel verbinden müssen, Avalara E-Invoicing and Live Reporting unterstützt Sie dabei.

Schnelle, skalierbare Rollouts – ohne Engpässe

Vermeiden Sie lange Vorlaufzeiten für die Inbetriebnahme mit flexiblen Optionen für selbstgeführte, unterstützte oder von Partnern geleitete Implementierungen. Mit Avalara haben Sie die Kontrolle über die Einrichtung und Konfiguration, sodass Sie schneller auf lokale Vorschriften reagieren können.

Eine Integration. Weltweite Abdeckung.

Mit der einzigen API, den produktinternen Aktivierungen und dem zentralen Dashboard von Avalara können Sie jedes Land aktivieren und verwalten, ohne Integrationen neu erstellen oder den Aufwand verdoppeln zu müssen.

Vorgefertigte Integrationen für gängige ERP- und Abrechnungssysteme

Unsere vorgefertigten ERP-Konnektoren für Oracle, SAP, Microsoft, NetSuite, Workday und andere beliebte Systeme reduzieren die technische Komplexität und helfen Ihnen, schneller live zu gehen, indem sie die richtigen Daten aus Ihren Systemen extrahieren, um den Standards der einzelnen Länder zu entsprechen.

Berechenbare Kosten. Keine Überraschungen.

Die transparente, transaktionsbasierte Preisgestaltung von Avalara eliminiert versteckte Gebühren und hilft Ihnen, mit Zuversicht zu budgetieren — keine Aktivierungsgebühren und keine Gebühren pro Land, Vorschrift oder Geschäftseinheit. Da immer mehr Länder die elektronische Rechnungsstellung einführen, zahlen Sie nur für die wachsenden Transaktionen.

Umfassende Technologie für indirekte Steuern

Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Steuer-Compliance bietet Avalara eine umfassende Plattform zur indirekten Steuer-Compliance für alle Ihre Bedürfnisse im Bereich der indirekten Steuern, einschließlich Berechnung, Meldung, E-Invoicing und Steuererklärungen.

Funktionsweise

Erfahren Sie, wie die Lösung den durchgängigen Compliance-Prozess in Ihren Geschäftssystemen verwaltet.

  • Integrieren Sie Avalara E-Invoicing and Live Reporting über vorgefertigte Einbindungen oder eine umfassende API nahtlos in Ihr ERP-, E-Commerce- oder anderes Geschäftssystem.
  • Verwenden Sie die Avalara-Schnittstelle, um Ihre Entitäten in Austausch-Netzwerken oder Plattformen von Steuerbehörden zu registrieren und mandatsspezifische Workflows für müheloses E-Invoicing zu aktivieren.
  • Senden Sie Abrechnungsdaten von Ihrem System an Avalara, um sie zu validieren, konvertieren und in den angeforderten Formaten an Plattformen von Steuerbehörden und Austausch-Netzwerke zu übermitteln. Avalara kann auch eingehende E-Rechnungen in ein für Ihr System verwendbares Format standardisieren.
Video: Avalara E‑Invoicing and Live Reporting offers an intuitive interface for efficient management of your e‑invoicing needs.

Beratung und Expertenwissen

Anerkannter Marktführer im Bereich E-Invoicing-Compliance-Technologie

Erfahren Sie, warum Avalara von IDC für seine Steuertechnologie als führendes Unternehmen anerkannt wird.
Strategischer (nicht taktischer) Compliance-Plan für die elektronische Rechnungsstellung

Avalara hilft Unternehmen dabei, langfristig zu denken und bietet skalierbare, zentralisierte Compliance, die harmonisierte Prozesse, niedrigere Kosten und eine bessere Automatisierung im gesamten globalen Betrieb unterstützt.
INTEGRATIONEN

Schnellere Integration mit vorgefertigten Einbindungen für gängige IT-Systeme

Funktionen

Avalara E-Invoicing and Live Reporting

Funktionen
Beschreibungen
Automatisierte Erstellung und Übermittlung von E-Rechnungen in mandatsspezifischen elektronischen Formaten
Die Erstellung von Rechnungen, Gutschriften und anderen Dokumenten in mit lokalen Vorschriften konformen Formaten und deren Übermittlung an die Steuerbehörden trägt dazu bei, die Anforderungen für E-Invoicing und Echtzeit-Reporting zu erfüllen, einschließlich der Freigabe, Meldung in Echtzeit, zentralen Rechnungsausstellung und dezentralisierten CTC-Modelle.
Automatische Validierung des Rechnungsinhalts
Die Vorabvalidierung von E-Rechnungsinhalten, einschließlich XSD- und Schematron-Prüfungen, vor der endgültigen Übermittlung an die Steuerbehörden trägt zur Reduzierung der Ablehnungsraten und des Risikos von Audits und Geldstrafen bei.
Unterstützung für vorgeschriebene lokale digitale Archivierung und Erstellung von QR-Codes und PDFs
Durch die Unterstützung mandatsspezifischer Anforderungen können Unternehmen länderspezifische E-Invoicing-Vorschriften einhalten und die Compliance sicherstellen.
Unterstützung für digitale Signaturen
Die Verwendung digitaler Signaturen trägt dazu bei, die Echtheit und Integrität von Rechnungen sicherzustellen, Vertrauen zu Handelspartnern aufzubauen und die Anforderungen an sichere digitale Transaktionen zu erfüllen.
Empfang eingehender E-Rechnungen in mandatsspezifischen Formaten und deren Konvertierung in XML
Durch den Empfang eingehender E-Rechnungen, Gutschriften und anderer Dokumente in verschiedenen Formaten und deren Umwandlung in ein einheitliches, strukturiertes Format können Unternehmen die Rechnungsverarbeitung in der Kreditorenbuchhaltung sowohl für inländische als auch ausländische Transaktionen automatisieren, und so die Effizienz steigern und Kosten senken.
Globaler E-Invoicing-Service für mehrere Länder mit automatisierten Updates und Erweiterungen
Ein zentralisierter Service, der die Anpassung an landesspezifische Vorgaben und die Aktivierung von Self-Service-Mandaten ermöglicht, sodass Unternehmen E-Invoicing weltweit einführen können und sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen immer voraus sind.
Self-Service-Aktivierung für neue Mandate
Die Möglichkeit, jederzeit und ohne Entwicklungsaufwand zusätzliche Mandate zu konfigurieren und zu aktivieren, bietet Flexibilität, vereinfacht die Compliance und senkt die IT-Kosten.
Ein einziges Portal zur Analyse und Überwachung von E-Rechnungen
Eine zentrale Stelle mit Tools zur Rechnungsüberwachung und -analyse in Echtzeit bietet mehr Transparenz und Einblicke und eine effizientere und schnellere Problemlösung.
Auditprotokoll für ein- und ausgehende Rechnungen
Eine umfassende Aufzeichnung aller rechnungsbezogenen Vorgänge verfolgt Rechnungsänderungen und stellt so eine größere Compliance, Transparenz und Verantwortlichkeit sicher.
Akkreditierungen durch lokale Steuerbehörden
Akkreditierungen durch lokale Steuerbehörden in verschiedenen Ländern gewährleisten eine bessere Einhaltung lokaler Vorschriften und eine optimierte Integration in Regierungssysteme, für E-Invoicing-Compliance in mehreren Jurisdiktionen.
Zugriff auf Peppol und DBNA sowie Auswahl lokaler Austausch-Netzwerke
Austausch-Netzwerke für standardisierte Dokumente ermöglichen einen effizienten Rechnungsaustausch im In- und Ausland und sorgen gleichzeitig für eine bessere Einhaltung lokaler und internationaler Standards.
Multi-Tenant-Cloud-Infrastruktur
Die hochverfügbare Infrastruktur bietet nahtlose automatische Updates ohne Ausfallzeiten und automatische Transaktionskorrektur bei einem Ausfall. Dies trägt dazu bei, einen zuverlässigen Betrieb und eine genaue Transaktionsverarbeitung selbst bei unerwarteten Störungen zu gewährleisten.
ISO-27001-Zertifizierung
Die ISO-27001-Zertifizierung zeigt, dass sich ein Unternehmen an weltweit anerkannten besten Praktiken für Informationssicherheit orientiert.
SOC-2-Typ-II-Zertifizierung
Die SOC-2-Typ-II-Zertifizierung bestätigt das Engagement einer Organisation für Sicherheit, Verfügbarkeit und Integrität der Kundendaten und ihre Maßnahmen für den kontinuierlichen Schutz durch konsistente, überwachte und getestete Sicherheitskontrollen.
Vorkonfigurierte Integrationen
Vorkonfigurierte Integrationen mit gängigen Geschäftssystemen wie Oracle, NetSuite, Workday, SAP und anderen helfen, Integrationsprojekte zu vereinfachen, Kosten zu senken und die Wertschöpfung zu beschleunigen.

Häufig gestellte Fragen

Avalara E-Invoicing and Live Reporting ist eine SaaS-Lösung für die elektronische Rechnungsstellung, die es international tätigen Unternehmen ermöglicht, ihre Compliance-Verfahren zu vereinfachen. Sie kann mit einer einzigen Programmierschnittstelle (API) in Unternehmenssysteme integriert werden und ist so konzipiert, dass sie den sich verändernden Anforderungen für E-Invoicing und Live-Steuerberichterstattung in verschiedenen Ländern gerecht wird. Dadurch können Unternehmen E-Rechnungen austauschen sowie Daten in Echtzeit über die Plattformen und Datenaustausch-Netzwerke der Steuerbehörden melden.

Plattformübergreifende Integrationen können zu inkonsistenten Funktionen, mehreren Benutzeroberflächen, zusätzlichen Integrationen und erhöhtem Wartungsaufwand führen. Dies macht es schwieriger, länderübergreifend zu skalieren, zu harmonisieren oder Upgrades durchzuführen.

Avalara E-Invoicing and Live Reporting lässt sich in geschäftliche Transaktionssysteme wie ERP- und E-Commerce-Plattformen integrieren und arbeitet nahtlos im Hintergrund, ohne die Arbeitsabläufe der Benutzer zu unterbrechen. Um Einblicke in das E-Invoicing zu erhalten, können Benutzer über eine intuitive Oberfläche auf Überwachungs- und Analysetools zugreifen oder die in ihren Geschäftsanwendungen verfügbaren Funktionen nutzen.

Ja. Jeder Avalara-Kunde erhält Zugriff auf Sandbox-Konten, die (wo möglich) mit behördlichen Testsystemen verbunden sind. Sie können unabhängig und ohne zusätzliche Kosten vor oder nach dem Livegang testen.

Unser offenes Netzwerkmodell ermöglicht den nahtlosen Zugrff auf über 2 Millionen Handelspartner und die meisten Regierungsinfrastrukturen. So können Sie schneller skalieren, ohne komplexe Integrationen oder eine Abstimmung durch Dritte vornehmen zu müssen.

Avalara E-Invoicing and Live Reporting wurde so konzipiert, dass es lokale Steuermeldepflichten erfüllt, einschließlich Meldung in Echtzeit, Unterstützung von Clearance-Modellen, zentralisierten Rechnungserstellungsmodellen und anderen landesspezifischen Regeln.

Als zertifizierter Anbieter für Peppol Access Points bietet Avalara seinen Kunden Zugang zum Peppol-Netzwerk in europäischen Ländern, Australien, Neuseeland, Malaysia und Japan. Avalara ist auch ein zertifizierter Anbieter für das neue DBNA-Netzwerk in den USA und hat das erste E-Invoicing über dieses Netzwerk ermöglicht.

Avalara E-Invoicing and Live Reporting ist auf die speziellen Anforderungen an elektronische Rechnungsstellung und Meldung in Echtzeit der unterstützten Ländervorschriften zugeschnitten, einschließlich Unterstützung für digitale Signaturen, QR-Codes auf Rechnungen und Speicherung von Rechnungen vor Ort.

