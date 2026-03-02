Avalara E-Invoicing and Live Reporting

Automatisierte Erstellung und Übermittlung von E-Rechnungen in mandatsspezifischen elektronischen Formaten Die Erstellung von Rechnungen, Gutschriften und anderen Dokumenten in mit lokalen Vorschriften konformen Formaten und deren Übermittlung an die Steuerbehörden trägt dazu bei, die Anforderungen für E-Invoicing und Echtzeit-Reporting zu erfüllen, einschließlich der Freigabe, Meldung in Echtzeit, zentralen Rechnungsausstellung und dezentralisierten CTC-Modelle.

Automatische Validierung des Rechnungsinhalts Die Vorabvalidierung von E-Rechnungsinhalten, einschließlich XSD- und Schematron-Prüfungen, vor der endgültigen Übermittlung an die Steuerbehörden trägt zur Reduzierung der Ablehnungsraten und des Risikos von Audits und Geldstrafen bei.

Unterstützung für vorgeschriebene lokale digitale Archivierung und Erstellung von QR-Codes und PDFs Durch die Unterstützung mandatsspezifischer Anforderungen können Unternehmen länderspezifische E-Invoicing-Vorschriften einhalten und die Compliance sicherstellen.

Unterstützung für digitale Signaturen Die Verwendung digitaler Signaturen trägt dazu bei, die Echtheit und Integrität von Rechnungen sicherzustellen, Vertrauen zu Handelspartnern aufzubauen und die Anforderungen an sichere digitale Transaktionen zu erfüllen.

Empfang eingehender E-Rechnungen in mandatsspezifischen Formaten und deren Konvertierung in XML Durch den Empfang eingehender E-Rechnungen, Gutschriften und anderer Dokumente in verschiedenen Formaten und deren Umwandlung in ein einheitliches, strukturiertes Format können Unternehmen die Rechnungsverarbeitung in der Kreditorenbuchhaltung sowohl für inländische als auch ausländische Transaktionen automatisieren, und so die Effizienz steigern und Kosten senken.

Globaler E-Invoicing-Service für mehrere Länder mit automatisierten Updates und Erweiterungen Ein zentralisierter Service, der die Anpassung an landesspezifische Vorgaben und die Aktivierung von Self-Service-Mandaten ermöglicht, sodass Unternehmen E-Invoicing weltweit einführen können und sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen immer voraus sind.

Self-Service-Aktivierung für neue Mandate Die Möglichkeit, jederzeit und ohne Entwicklungsaufwand zusätzliche Mandate zu konfigurieren und zu aktivieren, bietet Flexibilität, vereinfacht die Compliance und senkt die IT-Kosten.

Ein einziges Portal zur Analyse und Überwachung von E-Rechnungen Eine zentrale Stelle mit Tools zur Rechnungsüberwachung und -analyse in Echtzeit bietet mehr Transparenz und Einblicke und eine effizientere und schnellere Problemlösung.

Auditprotokoll für ein- und ausgehende Rechnungen Eine umfassende Aufzeichnung aller rechnungsbezogenen Vorgänge verfolgt Rechnungsänderungen und stellt so eine größere Compliance, Transparenz und Verantwortlichkeit sicher.

Akkreditierungen durch lokale Steuerbehörden Akkreditierungen durch lokale Steuerbehörden in verschiedenen Ländern gewährleisten eine bessere Einhaltung lokaler Vorschriften und eine optimierte Integration in Regierungssysteme, für E-Invoicing-Compliance in mehreren Jurisdiktionen.

Zugriff auf Peppol und DBNA sowie Auswahl lokaler Austausch-Netzwerke Austausch-Netzwerke für standardisierte Dokumente ermöglichen einen effizienten Rechnungsaustausch im In- und Ausland und sorgen gleichzeitig für eine bessere Einhaltung lokaler und internationaler Standards.

Multi-Tenant-Cloud-Infrastruktur Die hochverfügbare Infrastruktur bietet nahtlose automatische Updates ohne Ausfallzeiten und automatische Transaktionskorrektur bei einem Ausfall. Dies trägt dazu bei, einen zuverlässigen Betrieb und eine genaue Transaktionsverarbeitung selbst bei unerwarteten Störungen zu gewährleisten.

ISO-27001-Zertifizierung Die ISO-27001-Zertifizierung zeigt, dass sich ein Unternehmen an weltweit anerkannten besten Praktiken für Informationssicherheit orientiert.

SOC-2-Typ-II-Zertifizierung Die SOC-2-Typ-II-Zertifizierung bestätigt das Engagement einer Organisation für Sicherheit, Verfügbarkeit und Integrität der Kundendaten und ihre Maßnahmen für den kontinuierlichen Schutz durch konsistente, überwachte und getestete Sicherheitskontrollen.