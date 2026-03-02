|
|
ECM Essentials
|
ECM Pro
|
ECM Premium
|
Kundenfreistellungen anwenden
|
x
|
x
|
x
|
Zertifikate digitalisieren
|
x
|
x
|
x
|
Zertifikate als Bilder speichern
|
x (bis zu 1.000)
|
x (unbegrenzt)
|
x (unbegrenzt)
|
Berichte suchen und generieren
|
x
|
x
|
x
|
Mit Avalara CertExpress erfassen
|
x
|
x
|
x
|
Suche in natürlicher Sprache
|
x
|
x
|
x
|
Erneuerungen verwalten
|
x (einzelne Anfragen)
|
x (automatische Anfragen)
|
x (automatische Anfragen)
|
Mit Avalara AvaTax integrieren
|
x
|
x
|
x
|
Als eigenständiges Produkt erhältlich
|
x
|
x
|
Erweiterte API-Implementierung
|
x
|
x
|
KI-gestützte Zertifikatsvalidierung
|
x
|
x
|
Massenanforderungen für Zertifikate
|
x
|
x
|
Überprüfung der bundesstaatlichen Steuer-ID
|
x
|
x
|
Hilfe zur Inhaltsbibliothek zur Steuerbefreiung
|
x
|
x
|
Zugang zum Avalara Vendor Exemption Management (es fallen Produktgebühren an)
|
x
|
x
|
Konfigurierbare E-Mails und Vorlagen
|
x
|
x (erweitert)
|
Verfügbare E-Commerce-Integration
|
x
|
x
|
Verfügbare Einzelhandelsintegration
|
|
Konfigurierbare/Erweiterte Benutzerrolle
|
|
Erweiterte Suchoptionen
|
|
Konfigurierbare Berichte
|
|
Konfigurierbare Ausnahmeregel
|