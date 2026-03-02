Hier geht es weiter

KI-gestützte Verwaltung von Freistellungszertifikaten an erster Stelle auf KI

Avalara Exemption Certificate Management (ECM) automatisiert einen zentralen Teil des Compliance-Lebenszyklus und hilft Unternehmen dabei, Zeit zu sparen, Risiken zu reduzieren, effizient zu skalieren und stets auf Betriebsprüfungen vorbereitet zu sein.
Jetzt beginnen
Screenshot des Exemptions Compliance Management (ECM) Dashboards von Avalara mit den Bereichen Aufgaben, Einblicke und Favoriten mit einer Schaltfläche „An der Tour teilnehmen“ und einem Tooltip, der die Benutzerfreundlichkeit von ECM hervorhebt.
Erleben Sie Avalara Exemption Certificate Management in Aktion mit einer sofortigen, selbstgesteuerten Demoversion – kein Verkaufsgespräch, keine Verpflichtungen.
Screenshot des Exemptions Compliance Management (ECM) Dashboards von Avalara mit den Bereichen Aufgaben, Einblicke und Favoriten mit einer Schaltfläche „An der Tour teilnehmen“ und einem Tooltip, der die Benutzerfreundlichkeit von ECM hervorhebt.
Erleben Sie Avalara Exemption Certificate Management in Aktion mit einer sofortigen, selbstgesteuerten Demoversion – kein Verkaufsgespräch, keine Verpflichtungen.

KI-gestützte Verwaltung von Freistellungszertifikaten an erster Stelle auf KI

Avalara Exemption Certificate Management (ECM) automatisiert einen zentralen Teil des Compliance-Lebenszyklus und hilft Unternehmen dabei, Zeit zu sparen, Risiken zu reduzieren, effizient zu skalieren und stets auf Betriebsprüfungen vorbereitet zu sein.
Vertrauter Partner von Unternehmen aller Branchen
EMSCO-Logo mit rotem quadratischem Design und Text mit der Aufschrift „Electric Motor Supply Company“.
PXG-Logo mit stilisierten Flügeln.
„Set Solutions-Logo mit einem gelben Schlüsselsymbol.“
FedEx-Logo mit violettem und orangefarbenem Text und einem Pfeil zwischen dem „E“ und dem „X“.
eBay-Logo in bunten Buchstaben.

Lösen wir Ihre Herausforderungen bei der Steuer-Compliance gemeinsam.

Füllen Sie dieses kurze Formular aus, um mit einem Avalara‑Spezialisten für Steuerlösungen in Kontakt zu treten.

 

Sie können Folgendes erwarten, sobald Sie einreichen:

 

  • Wir werden die Anforderungen Ihres Unternehmens überprüfen.
  • Einer unserer Spezialisten wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um maßgeschneiderte Lösungen zu besprechen.
  • Sie erhalten Einblicke, wie Avalara Ihnen helfen kann, Ihre Compliance zu optimieren.

 

Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf — wir freuen uns, mit Ihnen zu sprechen! Sie sind bereits Kundin oder Kunde? Nutzen Sie unseren technischen Support.

WEBINAR

The Total Economic Impact™ von Avalara

Avalara beauftragte Forrester Consulting mit der Ermittlung der potenziellen Kapitalrendite (ROI), die Unternehmen durch die Implementierung einer Steuerautomatisierungslösung erzielen können.
Promotional image for a webinar titled 'The Total Economic Impact™ of Avalara,' featuring a large microphone graphic and a person using a tablet.
Video: See all the ways businesses can benefit from automating tax compliance with Avalara.

Vorteile

Eine komplette Plattform für die umfassende Verwaltung von Freistellungszertifikaten

Für Skalierbarkeit entwickelt und von den Steuerbehörden anerkannt

ECM verwaltet Millionen von Dokumenten und lässt sich vollständig in die Steuerberechnungs- und Steuererklärungslösungen von Avalara integrieren. Nach der Einreichung der Freistellungszertifikate werden diese in Echtzeit validiert und direkt im Steuerworkflow abgeglichen. Auf diese Weise wird die Einhaltung der Vorschriften optimiert, da Freistellungsregelungen mit automatisierten Einreichungen verknüpft werden und eine Abstimmung dahingehend erfolgt, wie die Steuerbehörden Informationen erhalten werden. Dadurch profitieren Kunden von einer auditbereiten Dokumentation und einer erhöhten Genauigkeit bei der Einreichung von Steuererklärungen, was für mehr Zuverlässigkeit und Vertrauen sorgt.

Integrierbar in die von Ihnen verwendeten Geschäftsanwendungen

ECM wurde so entwickelt, dass es in praktisch jede Finanzsystemlandschaft passt, und unterstützt eine nahtlose Zertifikatsautomatisierung ohne benutzerdefinierten Code. Avalara verfügt über mehr als 1.400 signierte Partner-Integrationen für ERP-, E-Commerce-, Beschaffungs- und POS-Plattformen. Avalara AvaTax stellt auch eine Verbindung zu den Systemen her, die Sie bereits verwenden, und vereint diese über eine einzige, KI-gestützte Steuer- und Compliance-Plattform.

Reduzierung von Risiken und Steigerung der Effizienz durch maschinelles Lernen

ECM nutzt maschinelles Lernen, um Freistellungszertifikate Käufern und Transaktionen zuzuordnen, wodurch der manuelle Aufwand reduziert und die Genauigkeit verbessert wird. Die Anwendung empfiehlt die erforderlichen Formulare auf der Grundlage von Transaktions- und Jurisdikationsdaten, um den Compliance-Prozess zu beschleunigen. Eine proaktive Validierung hilft zudem, Probleme zu vermeiden, bevor sie zu Risiken für die Betriebsprüfung werden.

Höhere Präzision und Effizienz

ECM wird von einer zentralisierten Compliance-Content-Engine unterstützt, die sicherstellt, dass jedes Zertifikatsformular und jede Regel regelmäßig aktualisiert werden und rechtskonform sowie automatisierungsfähig sind. Vorkonfigurierte Tools ermöglichen es Benutzern zudem, schnell und effizient Freistellungszertifikate für Tausende von Kunden anzufordern, zu verfolgen und zu verwalten. Diese Kombination aus dynamischer Inhaltsintelligenz und Automatisierung ermöglicht eine schnellere Erfassung von Zertifikaten von Kunden und eine effizientere Verteilung an Anbieter.

Bietet Leistung auf Unternehmensebene — ohne unternehmensweiten Aufwand

Die Cloud-native Architektur von ECM ist Teil des global verteilten, aktiv-aktiven Bereitstellungsmodells von Avalara. Es wurde entwickelt, um hohe Verfügbarkeit, Georedundanz und Reaktionsfähigkeit in Echtzeit zu bieten. Des Weiteren erfüllt es die Anforderungen von SOC 2 Typ 2 und wird kontinuierlich überwacht, um sicherzustellen, dass Ihre Freistellungsregelungen auch bei Systemausfällen oder Traffic-Spitzen weiterhin funktionieren.

Sorgt für auditsichere Sichtbarkeit

ECM speichert nicht nur Zertifikate, sondern macht aus dem Freistellungsmanagement auch eine Risikokontrollfunktion in Echtzeit. ECM kennzeichnet abgelaufene, ungültige oder fehlende Zertifikate und weist auf jurisdiktionsspezifische Lücken hin, sodass Compliance-Teams präventive Maßnahmen ergreifen können, bevor Probleme während einer Betriebsprüfung auftauchen. Dank integrierter Dashboards und konfigurierbarer Warnmeldungen können Sie zudem die Risiken nach Kunden, Region oder Dokumenttyp verfolgen.

AGENTIC TAX UND COMPLIANCE™

Lassen Sie KI-Agenten die Arbeit erledigen

Stellen Sie sich ein Team für digitale Compliance vor, das rund um die Uhr arbeitet, nie ermüdet und immer über die neuesten Regeln für alle Steuerjurisdiktionen informiert ist. Das ist agentische Compliance in Aktion.
Mehr entdecken
Am Webinar teilnehmen
Abbildung eines KI-Roboters mit Avalara-Branding, umgeben von Symbolen, die für Vertrauen, Automatisierung und Technologie stehen.
Abbildung eines KI-Roboters mit Avalara-Branding, umgeben von Symbolen, die für Vertrauen, Automatisierung und Technologie stehen.

AGENTIC TAX UND COMPLIANCE™

Lassen Sie KI-Agenten die Arbeit erledigen

Stellen Sie sich ein Team für digitale Compliance vor, das rund um die Uhr arbeitet, nie ermüdet und immer über die neuesten Regeln für alle Steuerjurisdiktionen informiert ist. Das ist agentische Compliance in Aktion.

WIE ES FUNKTIONIERT

5 Schritte zur Einhaltung der Vorschriften zu Freistellungszertifikaten

  • Hinzufügung von Kunden und Zertifikaten mit über 1.400 signierten Partner-Integrationen und einer robusten API
  • Anforderung der Zertifikate von Kunden per E-Mail oder Post oder deren Einzug über unser Webportal
  • Automatische Überprüfung und Validierung von Zertifikaten
  • Verwaltung ablaufender Zertifikate mithilfe automatisierter Einstellungen und Berichte
  • Vorbereitung auf Betriebsprüfungen dank umfassender Berichterstattung und Recherche
Machen Sie jetzt eine selbstgeführte Produkttour!
"Drag-and-drop interface for uploading a Florida resale certificate PDF."
Video: Ease the headache of compliance document management by automating your processes with Avalara ECM.

Die ECM-Suite bietet Lösungen, die darauf ausgelegt sind, komplexe Herausforderungen in verschiedenen Branchen zu bewältigen

Exemption Certificate Management (ECM) Essentials

Automatisieren Sie den Prozess der Erfassung und Speicherung von Freistellungszertifikaten.
  • Für kleine bis mittlere Unternehmen mit einfachen Steuerfreistellungen, die eine grundlegende Speicherung und Verwaltung von Dokumenten benötigen
  • AVATAX erforderlich
Mehr erfahren

Exemption Certificate Management (ECM) Pro

Automatisieren Sie die Erstellung, Erfassung, Speicherung, den Abruf und die Verlängerung von Freistellungszertifikaten.
  • Für kleine und mittlere Unternehmen, die zusätzliche Expertise und Integrationsunterstützung benötigen
  • Verwendung mit AvaTax als eigenständiges Produkt oder mit Steuer-Engines von Drittanbietern
Mehr erfahren

Exemption Certificate Management (ECM) Premium

Erhalten Sie alle großartigen Funktionen von ECM Pro sowie zusätzliche Konfigurierbarkeit für die individuellen Bedürfnisse und komplexen Prozesse Ihres Unternehmens.
  • Für große Unternehmen, die eine unbegrenzte Anzahl von Zertifikaten verwalten müssen
  • Verwendung mit AvaTax als eigenständiges Produkt oder mit Steuer-Engines von Drittanbietern
  • Direkte Integration in eine wachsende Anzahl von ERP- und E-Commerce-Anwendungen zur einfachen Verwaltung von Freistellungszertifikaten im Kundendatensatz
  • Entwicklertools sind für diejenigen verfügbar, die benutzerdefinierte Integrationen erstellen möchten­­­­­­­
Mehr erfahren
Blauer geometrischer Hintergrund mit überlappenden Dreiecken.

Integrationen

ECM kann eine Verbindung zu über 35 Buchhaltungs- und E-Commerce-Plattformen herstellen, einschließlich AvaTax

Oracle NetSuite-Logo.
Oracle-Logo in rotem Text auf weißem Hintergrund.
SAP-Partnerlogo auf weißem Hintergrund.
Intuit QuickBooks-Logo mit einem grünen „QB“ -Symbol.
Microsoft-Logo mit vier farbigen Quadraten und grauem Text.
Salesforce-Logo in einer blauen Wolkenform.
Violettes „Woo“ -Logo auf weißem Hintergrund.
Shopify-Logo mit einer grünen Einkaufstasche mit einem weißen „S“ und dem Wort „Shopify“ in schwarzem Text.
Epicor-Logo in blaugrünem Text auf weißem Hintergrund.
Rotes Avalara-Logo mit einem stilisierten weißen „A“ in der Mitte.
Weitere Integrationen anzeigen

Produktvergleichstabelle

Wählen Sie das richtige Produkt für Ihr Unternehmen

ECM Essentials

ECM Pro

ECM Premium

Kundenfreistellungen anwenden

x

x

x

Zertifikate digitalisieren

x

x

x

Zertifikate als Bilder speichern

x (bis zu 1.000)

x (unbegrenzt)

x (unbegrenzt)

Berichte suchen und generieren

x

x

x

Mit Avalara CertExpress erfassen

x

x

x

Suche in natürlicher Sprache

x

x

x

Erneuerungen verwalten

x (einzelne Anfragen)

x (automatische Anfragen)

x (automatische Anfragen)

Mit Avalara AvaTax integrieren

x

x

x

Als eigenständiges Produkt erhältlich

x

x

Erweiterte API-Implementierung

x

x

KI-gestützte Zertifikatsvalidierung

x

x

Massenanforderungen für Zertifikate

x

x

Überprüfung der bundesstaatlichen Steuer-ID

x

x

Hilfe zur Inhaltsbibliothek zur Steuerbefreiung

x

x

Zugang zum Avalara Vendor Exemption Management (es fallen Produktgebühren an)

x

x

Konfigurierbare E-Mails und Vorlagen

x

x (erweitert)

Verfügbare E-Commerce-Integration

x

x

Verfügbare Einzelhandelsintegration

x

Konfigurierbare/Erweiterte Benutzerrolle

x

Erweiterte Suchoptionen

x

Konfigurierbare Berichte

x

Konfigurierbare Ausnahmeregel

x

Kundenberichte

Was unsere Kunden sagen

„Eine zentralisierte Software zur Verwaltung von Freistellungszertifikaten zu haben, um sicherzustellen, dass wir nur legitime und aktive Zertifikate verwenden, war ein enormer Vorteil. Dies hat uns auch dabei geholfen, unsere Kosten für die Verteidigung bei Audits und die Risikominderung zu senken, da wir alle früheren Steuererklärungen einfach aus Avalara herunterladen und den Wirtschaftsprüfern zur Verfügung stellen konnten.“

  • Leiter der Steuerabteilung, Software

„Ich schätze an den Produkten, die wir von Avalara kaufen, besonders die Integrationsfähigkeit, die einfache Bedienung und die praktischen Funktionen. Wir haben mit AvaTax und Returns begonnen und Exemption Certificate Management (ECM) hinzugefügt, da wir derzeit fast 25.000 Freistellungszertifikate verwalten. Unsere Steuererklärungen werden ebenfalls vom Avalara-Team bearbeitet. Ich kann es nur empfehlen!“

  • —Linda Tenda
  • Senior Director of Planning & Administration, FIRST

„Wir sind ein schnell wachsendes E-Commerce-Unternehmen, das sehr rasch von einem Nexus in drei US-Bundesstaaten zu einem Nexus in über 20 US-Bundesstaaten übergegangen ist. Ohne Avalara und Exemption Certificate Management hätten wir die Auswirkungen dieses Wachstums auf die Umsatzsteuer nicht bewältigen können!“

  • —Jeremy Allen
  • Vice President, The Lab Depot
Alle Kundenberichte anzeigen

Verwandte Produkte

Avalara CertExpress

Sie können Compliance-Dokumente in wenigen Minuten erstellen und einreichen.
Mehr erfahren

ECM Essentials

Erfassen und speichern Sie elektronische Zertifikate in Echtzeit für Unternehmen mit einfachen Steuerbefreiungen.
Mehr erfahren

ECM Pro

Verbessern Sie die Einhaltung von Vorschriften, vereinfachen Sie Arbeitsabläufe und integrieren Sie nahtlos mit dem Expertensupport für Unternehmen jeder Größe.
Mehr erfahren

ECM Premium

Profitieren Sie von fortschrittlichem Dokumentenmanagement und verbesserter Konfigurierbarkeit für komplexe Geschäftsanforderungen.
Mehr erfahren

Vendor Exemption Management

Erfassen, speichern und verwalten Sie die Freistellungszertifikate von Lieferanten auf effiziente Weise und verbessern Sie gleichzeitig die Genauigkeit.
Mehr erfahren

Auszeichnungen

TrustRadius-Logo in blauem Text mit stilisiertem „TR“ -Symbol.
Trustradius
Trustradius
Das AICPA SOC Zertifizierungslogo in Blau weist auf die Einhaltung der Kontrollstandards der Serviceorganisation hin.

Häufig gestellte Fragen

Häufig gestellte Fragen

Mit dem MCP können Benutzer benutzerdefinierte Datensätze und Zertifikate sowie den Status direkt von verbundenen Systemen aus abfragen – ohne sich bei ECM anmelden zu müssen.

Unser KI-Agent scannt eingehende Zertifikate, extrahiert wichtige Details, prüft sie auf Vollständigkeit und kennzeichnet Probleme, bevor Sie entscheiden, ob Sie sie automatisch speichern oder manuell überprüfen möchten.

Ja. Avalara Exemption Certificate Management erhöht automatisch und effizient die Validierungsgenauigkeit Ihrer Freistellungszertifikate.

Die Anforderung von Zertifikaten für frühere Käufe ist zeitaufwändig, umständlich und kann die Auftragsabwicklung verzögern. Darüber hinaus kann es vorkommen, dass Sie aufgrund eines abgelaufenen, ungültigen oder unvollständigen Zertifikats von der Steuer befreit werden, was für Sie ein Risiko bei einer Betriebsprüfung darstellen kann.

Avalara Exemption Certificate Management wurde für Unternehmen entwickelt, die eine große Anzahl von Freistellungszertifikaten verwalten, von kleineren Herstellern bis hin zu Großunternehmen. Es lässt sich problemlos an geschäftliche Veränderungen und Wachstum anpassen.

Avalara Exemption Certificate Management konsolidiert Papierzertifikate und digitale Zertifikate in einem einzigen, leicht zugänglichen Dokumentenspeicher. Alle Zertifikate, die Sie für zukünftige Käufe erfassen müssen, können am POS automatisch verarbeitet werden. Zudem können Sie Erinnerungen für ablaufende Zertifikate einrichten und Kampagnen für die automatische Erfassung durchführen. Dies trägt dazu bei, das Kundenerlebnis zu verbessern und die Arbeitsbelastung Ihrer Mitarbeitenden zu reduzieren.

Die Feststellung der Steuerpflicht eines Kunden ist Teil des Verkaufs- und Rechnungsstellungsprozesses für steuerbefreite Verkäufer. Avalara AvaTax und Avalara Exemption Certificate Management arbeiten zusammen, um die Steuerbarkeit einer Transaktion ordnungsgemäß zu beurteilen sowie zu überprüfen, ob ein aktuelles Zertifikat vorliegt, und die Steuer oder Befreiung entsprechend anzuwenden.

Avalara Exemption Certificate Management liefert auch Informationen für die Berichterstattung und arbeitet mit Avalara-Produkten für die Erstellung und Einreichung von Steuererklärungen zusammen.

Bereit zu sehen, was Avalara kann?

Vereinbaren Sie eine Demo, um unsere Lösung kennenzulernen.
Fordern Sie eine Demo an