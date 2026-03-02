Unser Assistent zur Erstellung von Zertifikaten (CertExpress) erhöht die Genauigkeit eingehender Zertifikate, indem er einfache Fragen stellt, um Kunden bei der Auswahl des richtigen Formulars aus den richtigen Gründen und für den richtigen Ort zu helfen.

Das Tool führt Kunden auch durch das Ausfüllen der Formularfelder. Wenn das Formular nicht korrekt ausgefüllt ist, wird das Zertifikat nicht eingereicht.

Wenn Sie Freistellungszertifikate außerhalb des Portals erhalten, laden Sie diese einfach in ECM Essentials hoch. Landesspezifische Ablaufdaten sind voreingestellt, sodass Sie wissen, wann Sie Erneuerungen von Ihren Kunden beantragen müssen.