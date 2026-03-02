Hier geht es weiter

Avalara Exemption Certificate Management (ECM) Essentials

Automatisieren Sie den Prozess der Erfassung und Speicherung von Freistellungszertifikaten

Erfassung und Speicherung von elektronischen Zertifikaten in Echtzeit für Unternehmen mit einfachen Steuerbefreiungen.

Überblick über ECM Essentials

Funktionsweise

Automatisieren Sie die Erfassung und Speicherung von Bildern von Freistellungszertifikaten

Senden Sie Kunden einen CertExpress-Link, der sie durch die Zertifikatserstellung führt. Sie können auch vorhandene Formulare zur zentralen Speicherung hochladen.

Mehr Kontrolle und genauere Berechnungen

ECM Essentials lässt sich in Ihr bestehendes Avalara AvaTax integrieren und befreit Transaktionen nur von der Steuer, wenn ein gültiges Zertifikat eingegangen ist.

Verfolgen Sie ganz einfach Ablaufzeiten

Sehen Sie sich den Zertifikatsstatus an, verfolgen Sie Verlängerungen, finden Sie anstehende Ablaufzeiten und sammeln Sie neue Zertifikate, um Verkaufsverzögerungen zu vermeiden.

Verbessern Sie die Effizienz, ohne zusätzliche Ressourcen hinzuzufügen

Exemption Certificate Management Essentials automatisiert Compliance-Aufgaben, sodass Sie Ihre Freistellungsprozesse optimieren können.

  • Im Vergleich zu manuellen Prozessen vereinfacht die Automatisierung der Verwaltung von Freistellungszertifikaten die Abläufe, erhöht die Produktivität und reduziert Fehler.
  • CertExpress ermöglicht es Ihren Kunden, ihre Zertifikate selbst zu verwalten, wodurch Frustration, Hin und Her, Probleme mit Kredit- oder erneuten Rechnungen und Verzögerungen bei der Bestellung, die mit ungenauen Zertifikaten einhergehen, vermieden werden.
  • Die Bereitstellung eines insgesamt besseren Einkaufserlebnisses trägt zur Steigerung der Kundenbindung bei und verbessert Ihr Geschäftsergebnis.

Reduzieren Sie das Risiko von Compliance-Fehlern

Für die Compliance ist es von entscheidender Bedeutung, den Überblick über Freistellungszertifikate zu behalten.

  • Das Sammeln und Verwalten gültiger Freistellungszertifikate trägt dazu bei, das Risiko von Strafen, Bußgeldern und Problemen mit dem Kundenservice zu verringern.
  • ECM Essentials stellt eine Verbindung zu AvaTax her, um die Umsatzsteuer nur zu berechnen, wenn Freistellungsdaten oder ein Zertifikatsbild hinterlegt sind.

 

Jetzt beginnen

ECM-Produktvergleich

Funktionen

Exemption Certificate Management Essentials

Exemption Certificate Management Pro

Mehr erfahren

Exemption Certificate Management Premium

Mehr erfahren

Konformität mit SOC 2 Typ 1 und 2

API und Integrationen verfügbar

Kundenausnahmen und Bescheinigungsspeicherung

Suche in natürlicher Sprache

Einfache Berichtserstellung

Automatisierte Dokumentenvalidierung mit OCR

Verwaltung von Kampagnen zur Einholung von Bescheinigungen

Verbesserte Überprüfung der staatlichen Steueridentifikationsnummer

Integrierte Inhalte zu Steuergesetzen und Befreiungsregelungen

E-Commerce-Modul

Befreiungsmatrix

Speicherung von Bescheinigungen

Single Sign-on

Benutzerdefinierte Datenfelder, Anlagen und Kommentare

Erweiterte Suche und Berichterstattung

Erweiterte Workflow-Funktionen und Anpassungen

Maßgeschneiderte Freistellungsregionen und -gründe

Einzelhandelsmodul

Benutzerdefinierte Benutzerrollen

Häufig gestellte Fragen

Wenn bei ECM Essentials ein Kauf eines Kunden als steuerfreier Verkauf identifiziert wird, lässt AvaTax die Steuer nicht aus, es sei denn, es liegen Freistellungsdaten oder ein Bild des Zertifikats vor, was mehr Kontrolle und Berechnungsgenauigkeit bietet.

Unser Assistent zur Erstellung von Zertifikaten (CertExpress) erhöht die Genauigkeit eingehender Zertifikate, indem er einfache Fragen stellt, um Kunden bei der Auswahl des richtigen Formulars aus den richtigen Gründen und für den richtigen Ort zu helfen.

Das Tool führt Kunden auch durch das Ausfüllen der Formularfelder. Wenn das Formular nicht korrekt ausgefüllt ist, wird das Zertifikat nicht eingereicht.

Wenn Sie Freistellungszertifikate außerhalb des Portals erhalten, laden Sie diese einfach in ECM Essentials hoch. Landesspezifische Ablaufdaten sind voreingestellt, sodass Sie wissen, wann Sie Erneuerungen von Ihren Kunden beantragen müssen.

Mit ECM Essentials verfügen Sie über eine Datenbank mit digitalen Zertifikaten, die entweder über CertExpress eingereicht oder von Ihrem Team hinzugefügt wurden. Sie können Zertifikate an die Konten Ihrer Kunden anhängen, sodass Sie sie einfach suchen, aufrufen und abrufen können.

Mit ECM Essentials können Sie ganz einfach einen Bericht erstellen und den Status des Ablaufs des Zertifikats einsehen, sodass Sie leichter erkennen können, wann neue Zertifikate angefordert werden müssen. In ECM Essentials können Sie direkt eine E-Mail an Ihren Kunden senden, um ein neues Zertifikat anzufordern.

Ressourcen

Produkt

Exemption Certificate Management Pro

ECM Pro wurde entwickelt, um die Compliance-Effizienz, das Management und die Auditbereitschaft erheblich zu verbessern.
Produkt

Produkt

Exemption Certificate Management Premium

Dank erweiterter Funktionen und anpassbarer Optionen ist ECM Premium ideal für Unternehmen mit komplexen Anforderungen und hohem Freistellungsvolumen.
Produkt

Produkt

Vendor Exemption Management

Erstellen Sie Zertifikate in großem Umfang und senden Sie sie an Anbieter, um unnötige Verzögerungen oder die Zahlung von Steuern zu vermeiden, die Sie nicht schulden.
Produkt

