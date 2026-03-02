Das hängt von dem Land ab, in dem Sie sich bewerben, und davon, ob Sie einen Vermittler beauftragen. Seit August 2021 erhält Avalara in der Regel innerhalb einer Woche nach Einreichung der vollständigen Unterlagen IOSS-Nummern. Die Nachfrage steigt jedoch, sodass wir davon ausgehen, dass es in Zukunft zu Verzögerungen kommen kann.
Ihre IOSS-Nummer kann nicht rückdatiert und auf bereits getätigte Lieferungen angewendet werden.
Die Antwort hängt von dem Modell ab, das Sie verwenden möchten. In der Vergangenheit gab es zwei beliebte Modelle, aber mit der Einführung von IOSS gibt es jetzt eine dritte Option.
Lieferung vor Ort (DAP) — Die Mehrwertsteuer wird zum Zeitpunkt des Kaufs nicht berechnet, muss aber vom Kunden bezahlt werden, bevor er die Ware erhalten darf.
Duty Paid (DDP) — Die Mehrwertsteuer wird zum Zeitpunkt des Kaufs erhoben, Unternehmen müssen jedoch keine Mehrwertsteuer ausweisen.
Import One-Stop-Shop (IOSS) — Unternehmen müssen Mehrwertsteuer erheben und dem Kunden den eingezogenen Betrag an der Verkaufsstelle vorlegen.
Vermittler wie Avalara sind für die Einreichung und Zahlung der Mehrwertsteuer im Rahmen dieser Regelung verantwortlich. Der Vermittler haftet gesamtschuldnerisch für das Unternehmen, das sich für IOSS registriert. Der Vermittler ist verpflichtet, die Steuerbehörde im Namen des Unternehmens zu bezahlen.
Ein Vermittler muss benannt werden, wenn ein Unternehmen außerhalb der EU ansässig ist und keine lokale Präsenz in der EU hat und das Unternehmen seinen Sitz nicht anderweitig in einem Land hat, in dem ein Abkommen zur gegenseitigen Unterstützung in Steuerfragen besteht.