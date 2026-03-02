Hier geht es weiter
Verkaufen Sie an alle 27 EU-Länder mit nur einer monatlichen Mehrwertsteuererklärung

Vereinfachen Sie die Mehrwertsteuer-Compliance in der EU und erschließen Sie sich den Zugang zu einem E-Commerce-Markt mit einem geschätzten Wert von 800 Milliarden US-Dollar.
Es ist jetzt einfacher denn je, nach Europa zu verkaufen

Als größter Handelsblock der Welt lag der paneuropäische Online-Umsatz im Jahr 2020 Schätzungen zufolge bei über 800 Milliarden US-Dollar.

Am 1. Juli 2021 führte die Europäische Union (EU) das Import One-Stop Shop (IOSS) System ein. Dieses neue System zielt darauf ab, die Anforderungen an die Mehrwertsteuerregistrierung für Verkäufe in die EU zu vereinfachen und es Unternehmen zu erleichtern, zu wachsen, die Vorschriften einzuhalten und ihren Umsatz zu schützen.

 

Mit der IOSS-Lösung von Avalara können Sie:

 

  • Mit nur einer Mehrwertsteuerregistrierung in allen 27 EU-Mitgliedstaaten handeln
  • Ihren Cashflow verbessern, indem Sie Einfuhrumsatzsteuerzahlungen abschaffen
  • Das Kundenerlebnis mit zuverlässigeren, transparenteren Preisen an der Kasse verbessern
  • Eine schnellere, einfachere Zollabfertigung auf dem „grünen Kanal“ erzielen

Beginnen Sie mit IOSS in drei einfachen Schritten

1. Schritt

Registrieren

Wenn Sie registriert sind, erhalten Sie eine eindeutige IOSS-Identifikationsnummer, mit der Sie alle Pakete unter 150 EUR (ca. 176 USD, Stand August 2021) versehen können, die in die EU gesendet werden.

Schritt 2

Mehrwertsteuer an der Kasse berechnen

Um IOSS nutzen zu können, müssen Sie die Mehrwertsteuer an der Verkaufsstelle erheben und die Rechnung muss zusammen mit dem Paket beim Zoll eingereicht werden.

Schritt 3

Schritt 3: Steuererklärungen einreichen

IOOS-Steuererklärungen müssen monatlich eingereicht werden. In den USA ansässige Unternehmen müssen einen Vermittler benennen.

IOSS-Grundlagen

IOSS ist eine der bedeutendsten Änderungen des EU-Mehrwertsteuersystems seit einer Generation.

 

  • Die Regelung gilt nun für Waren, die in die EU verkauft werden und deren Gesamtsendungswert unter 150 EUR liegt.
  • Die EU hat die Mehrwertsteuerbefreiung für Importe im Wert von 22 EUR und darunter aufgehoben
  • Unternehmen, die IOSS nicht nutzen, müssen auf alle Waren, die in die EU verkauft werden, Einfuhrumsatzsteuer zahlen.
Häufig gestellte Fragen

Das hängt von dem Land ab, in dem Sie sich bewerben, und davon, ob Sie einen Vermittler beauftragen. Seit August 2021 erhält Avalara in der Regel innerhalb einer Woche nach Einreichung der vollständigen Unterlagen IOSS-Nummern. Die Nachfrage steigt jedoch, sodass wir davon ausgehen, dass es in Zukunft zu Verzögerungen kommen kann.

Ihre IOSS-Nummer kann nicht rückdatiert und auf bereits getätigte Lieferungen angewendet werden.

Nein. IOSS ist ein optionales, vereinfachtes Verfahren, mit dem Sie mit einer einzigen Registrierung in alle 27 EU-Mitgliedstaaten versenden können. Sie können weiterhin über die alten DAP- und DDP-Modelle versenden. Wenn Sie sich jedoch für die Verwendung von IOSS entscheiden, müssen in Zukunft alle Transaktionen unter IOSS gemeldet werden.

Die Antwort hängt von dem Modell ab, das Sie verwenden möchten. In der Vergangenheit gab es zwei beliebte Modelle, aber mit der Einführung von IOSS gibt es jetzt eine dritte Option.

  • Lieferung vor Ort (DAP) — Die Mehrwertsteuer wird zum Zeitpunkt des Kaufs nicht berechnet, muss aber vom Kunden bezahlt werden, bevor er die Ware erhalten darf.

  • Duty Paid (DDP) — Die Mehrwertsteuer wird zum Zeitpunkt des Kaufs erhoben, Unternehmen müssen jedoch keine Mehrwertsteuer ausweisen.

  • Import One-Stop-Shop (IOSS) — Unternehmen müssen Mehrwertsteuer erheben und dem Kunden den eingezogenen Betrag an der Verkaufsstelle vorlegen.

Vermittler wie Avalara sind für die Einreichung und Zahlung der Mehrwertsteuer im Rahmen dieser Regelung verantwortlich. Der Vermittler haftet gesamtschuldnerisch für das Unternehmen, das sich für IOSS registriert. Der Vermittler ist verpflichtet, die Steuerbehörde im Namen des Unternehmens zu bezahlen.

Ein Vermittler muss benannt werden, wenn ein Unternehmen außerhalb der EU ansässig ist und keine lokale Präsenz in der EU hat und das Unternehmen seinen Sitz nicht anderweitig in einem Land hat, in dem ein Abkommen zur gegenseitigen Unterstützung in Steuerfragen besteht.

Ja. In jedem Land gibt es eine etwas andere Methode, wie zurückgesendete Waren gemeldet werden müssen. Sie können dies jedoch ähnlich wie bei einer normalen Warenrücksendung in Ihren IOSS-Steuererklärungen melden.

