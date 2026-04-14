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Globale Software für Steuer-Compliance für mittelständische Unternehmen

Avalara reduziert den Aufwand und die Komplexität der Steuer-Compliance in jeder Phase — unabhängig von Branche oder Unternehmensgröße. 
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Illustrated thumbnail featuring the Avalara logo on a computer screen, with text stating '1,400+ integrations,' various icons, and a blue and orange color scheme, representing Avalara's integration capabilities for 2025.
Avalara-Lösungen optimieren die Berechnung von Steuersätzen, die Einreichung von Steuererklärungen, die Verwaltung von Steuerbefreiungen und vieles mehr.

Vertrauter Partner von Unternehmen aller Branchen
Alt-Text: „Nodor-Logo mit dem Slogan ,First and Still the Finest' in rotem und weißem Text.“
Logo der American Heart Association mit einem roten Herzen mit einer Fackelflamme.
ASOS-Logo in schwarzer Schrift.
„Ringlogo mit einem blauen Punkt über dem Buchstaben ,i'.“
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Vorteile

Reduzieren Sie die Komplexität der Steuer-Compliance – unabhängig von Branche oder Unternehmensgröße

Auditrisiko durch höhere Genauigkeit reduzieren

Mit der Automatisierung der Steuer-Compliance sind die Steuersatzberechnungen genauer, die Gebrauchssteuer wird korrekt ermittelt, Steuererklärungen werden pünktlich eingereicht, Freistellungszertifikate sind aktuell und leicht zugänglich, und Sie können sich an allen relevanten Standorten registrieren lassen. 

Hohe Kosten und die Belastung Ihrer Ressourcen reduzieren

Mit Avalara können Sie zeitaufwendige Aufgaben abgeben, die Ihre Finanz- und Buchhaltungsteams belasten können. Regel- und Steuersatzaktualisierungen werden automatisch an Ihre Systeme übertragen. Sie können Avalara auch die Vorbereitung und Einreichung Ihrer Steuererklärungen überlassen.  

Überall verkaufen, über jeden Kanal

Avalara bietet eine einzige Quelle der Wahrheit und ein höheres Maß an Genauigkeit für Ihre Transaktionssteuerdaten über alle Kanäle und Plattformen hinweg, einschließlich Ihrer POS-, Social- und Marketplacekanäle – in den USA und im Ausland. 

Mit Zuversicht wachsen

Automatisierung hilft Unternehmen, die steuerliche Komplexität, die oft mit Geschäftswachstum einhergeht, besser zu bewältigen. Der Aufwand, um die Compliance in einigen wenigen Bundesstaaten aufrechtzuerhalten, unterscheidet sich erheblich von dem, der erforderlich ist, wenn Sie in den meisten Teilen der USA Geschäfte machen. Hinzu kommt, dass der Verkauf in andere Länder eine ganz neue Ebene der Komplexität mit sich bringt. Mit Automatisierung ist es einfacher zu skalieren, und Ihr Unternehmen wird in der Lage sein, neue Geschäftsplattformen zu übernehmen, die sich wahrscheinlich in Avalara integrieren lassen. 

Kundenerlebnis verbessern

Avalara liefert Echtzeit-Tarife direkt in Ihren Warenkorb oder Ihr Rechnungssystem zum Zeitpunkt des Kaufs. Unsere Lösung optimiert auch die Speicherung und Erfassung von Freistellungszertifikaten, um einen schnellen Zahlungsvorgang zu gewährleisten. 

ERKLÄRVIDEO

Cloudbasierte und skalierbare globale Steuer-Compliance

Reduzieren Sie den Aufwand durch Audits und Strafzahlungen mit einer Lösung, die sich in Ihre bestehende Systemlandschaft integriert.

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KUNDENBERICHTE

Was unsere Kunden sagen

„Avalara spart mir Zeit durch die Heranziehung von Längen- und Breitengrad zur Bestimmung der Steuersätze. Mit ihrem Tool zur Verwaltung von Freistellungszertifikaten kann ich Tausende von Zertifikaten hochladen, Ablaufdaten verfolgen und Erneuerungsanträge automatisieren.“

  • —William Mullaney 
  • Senior Manager Indirect Tax — AIG, Thermo Fisher
Zwei Personen in einem Besprechungsraum mit offenen Laptops auf einem Holztisch besprechen die Arbeit.
Wie kann Avalara Ihnen Zeit oder Kosten sparen?

„Innerhalb von ein paar Stunden hatten wir unsere Entwicklungsumgebung eingerichtet und evaluierten Transaktionen – reibungslose Implementierung mit minimalen Störungen.“

  • —Jason Heckel
  • Senior Director of Tax, Zillow Group

„Avalara hat manuelle Aufgaben, Fehler und komplexe Vorschriften erheblich reduziert und so die Zeit minimiert, die unser Team mit der Pflege von Datenworkflows verbringt.“  

  • —Ricardo Rodriguez
  • Senior Manager of Indirect Tax, Snowflake​

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