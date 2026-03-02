Lösen wir Ihre Herausforderungen bei der Steuer-Compliance gemeinsam.
* Ergebnisse einer von Avalara in Auftrag gegebenen Studie über ein zusammengesetztes Unternehmen, das Avalara Tax Research nutzt.
|
Funktion
|
Essentials
|
Standard
|
Premium
|
Steuerregeln, Steuersätze und Gesetze für alle 50 US-Bundesstaaten und den District of Columbia
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Der KI-gestützte Steuerrecherche-Assistent (Avi) hilft Ihnen, Steuerfragen schneller als je zuvor zu beantworten
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Vereinfachte Beschreibungen der Bedeutung von Steuergesetzen
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Unterstützung bei Audits bei Anfragen von bundesstaatlichen und lokalen Behörden**
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Gesetzlich fundierte Antworten zur Steuerbarkeit sowohl für Kunden als auch für interne Kollegen
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Diagramme zur Steuerbarkeit, die einfach exportiert und geteilt werden können
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Benutzerdefinierte E-Mail-Benachrichtigungen, wenn sich Steuergesetze oder Steuersätze ändern – basierend auf den ausgewählten Steuerjurisdiktionen und Präferenzen
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Aktualisierte Inhaltsbibliotheken für den grenzüberschreitenden Handel und HS-Code-Klassifizierung
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Einfache Ja/Nein-Antworten zur Steuerbarkeit
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Eine durchsuchbare Datenbank mit Antworten auf über 24.000 häufig gestellte Fragen sowie Zugang zu den Steuerberatern von Avalara für direkte Anfragen
|
Ja (begrenzt auf 6 pro Jahr)
|
Ja
|
Ja
|
Umsatz- und Gebrauchssteuersätze mit Rooftop-Genauigkeit nach Adresse
|
Ja
|
Ja
|
Ja
|
Historie der Steuergesetze und Antworten
|
Ja
|
Ja
|
Entscheidungsbäume zur Steuerbarkeit für Direktlieferungen, behördliche Auftragnehmer, Bauwesen und Softwarewartung
|
Ja
|
Ja
|
Zusatzfunktionen sind verfügbar für Bibliotheken mit Antworten auf benutzerspezifische Fragen, globale Steuerinhalte, Informationen zu Gastronomie und Telekommunikation sowie branchenspezifische Steuersätze für die Automobil-, Treibstoff- und Gastronomiebranche
|
Ja
|
Ja
|
Flexibilität bei der Erstellung und Verwaltung von Steuermatrizen, die auf Ihre Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsstandorte zugeschnitten sind
|
Ja
|
Regelmäßig aktualisierte benutzerdefinierte Steuermatrizen, die regulatorische Änderungen widerspiegeln — so bleiben Sie ohne manuelles Eingreifen auf dem Laufenden
|
Ja
|
Verbesserte Comliance-Genauigkeit für Branchen mit nicht standardmäßigen Steuerregeln (z. B. Telekommunikation, Bauwesen, Software)
|
Ja
** Vorbehaltlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen