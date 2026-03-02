Hier geht es weiter
Vereinfachen Sie die Steuerbestimmung mit den von Experten unterstützten Inhalten und der KI-gestützten Suche von Avalara

Mit Avalara Tax Research erhalten Sie klare, präzise Antworten auf komplexe Steuerfragen.
VORTEILE

Bewerten Sie Steuerregeln und -vorschriften schneller, genauer und zuverlässiger

Vereinfachen Sie die Steuerrecherche

Greifen Sie schnell auf genaue, bundesstaatenspezifische Regeln zur Steuerbarkeit und Steuersätze sowie auf Inhalte zum grenzüberschreitenden Handel zu – manuelle Recherchen in mehreren Quellen sind überflüssig.

Erhalten Sie sofort Antworten

Verwenden Sie Avi, den KI-gestützten Steuerrecherche-Assistenten von Avalara, um schnelle, verständliche Antworten mit Quellangaben zu erhalten – das spart Zeit und verbessert die Entscheidungssicherheit.

Verbessern Sie die Genauigkeit der Steuersätze

Wenden Sie mithilfe präziser Standortdaten und Grenzvalidierung Steuersätze mit Rooftop-Genauigkeit an, um kostspielige Fehler aufgrund von PLZ-basierten Schätzungen zu vermeiden.

Greifen Sie auf zuverlässige Handelsinhalte zu

Vereinfachen Sie grenzüberschreitende Transaktionen, indem Sie vertrauenswürdige globale Handelsinhalte, von Experten kuratierte Erkenntnisse und die Leistungsfähigkeit von KI nutzen, um die Recherche nach Tarifcodes zu optimieren.

Verfolgen Sie die Steuerhistorie

Bestätigen Sie vergangene Entscheidungen anhand historischer Steuersätze und Gesetzesänderungen, unterstützen Sie Audits und helfen Sie, vergangene Steuerklassifizierungen zu verteidigen.

Reduzieren Sie das Compliance-Risiko

Vermeiden Sie Fehler und Strafen mit konsistenten Steuerrichtlinien, Ausnahmeregeln und Matrixtools, um genauere Klassifizierungen in allen Steuerjurisdiktionen zu gewährleisten.

Verbessern Sie die Compliance in einer sich ständig verändernden Steuerlandschaft

Intelligente, KI-gestützte Suche

  • Stellen Sie Steuerfragen per Chat, um sofortige Antworten zu erhalten
  • Erhalten Sie klare, zitierte Antworten mit Links zum Quellinhalt
  • Nehmen Sie sich jährlich 384 Stunden Zeit zurück, indem Sie 90 % der Arbeit für Steuerrecherchen vermeiden und anderen Aufgaben widmen können*
Zentralisierte Steuerinhalte in Echtzeit

  • Greifen Sie auf regelmäßig aktualisierte Umsatz- und Gebrauchssteuerregeln und -sätze zu
  • Holen Sie sich konsolidierte Inhalte aus allen 50 Bundesstaaten und D.C.
  • Sehen Sie sich von der Regierung genehmigte Änderungen bei Steuersätzen und -regeln an
Auditbereites Design

  • Verfolgen Sie historische Steuersatzänderungen und Gesetze
  • Exportieren und teilen Sie Antworten mit Stakeholdern
  • Verteidigen Sie Entscheidungen souverän mit unterstützenden Details
* Ergebnisse einer von Avalara in Auftrag gegebenen Studie über ein zusammengesetztes Unternehmen, das Avalara Tax Research nutzt.

PRODUKTVERGLEICHSTABELLE

Wählen Sie das für Ihr Unternehmen passende Abonnementmodell

Funktion
Essentials
Standard
Premium
Steuerregeln, Steuersätze und Gesetze für alle 50 US-Bundesstaaten und den District of Columbia
Ja
Ja
Ja
Der KI-gestützte Steuerrecherche-Assistent (Avi) hilft Ihnen, Steuerfragen schneller als je zuvor zu beantworten
Ja
Ja
Ja
Vereinfachte Beschreibungen der Bedeutung von Steuergesetzen
Ja
Ja
Ja
Unterstützung bei Audits bei Anfragen von bundesstaatlichen und lokalen Behörden**
Ja
Ja
Ja
Gesetzlich fundierte Antworten zur Steuerbarkeit sowohl für Kunden als auch für interne Kollegen
Ja
Ja
Ja
Diagramme zur Steuerbarkeit, die einfach exportiert und geteilt werden können
Ja
Ja
Ja
Benutzerdefinierte E-Mail-Benachrichtigungen, wenn sich Steuergesetze oder Steuersätze ändern – basierend auf den ausgewählten Steuerjurisdiktionen und Präferenzen
Ja
Ja
Ja
Aktualisierte Inhaltsbibliotheken für den grenzüberschreitenden Handel und HS-Code-Klassifizierung
Ja
Ja
Ja
Einfache Ja/Nein-Antworten zur Steuerbarkeit
Ja
Ja
Ja

Eine durchsuchbare Datenbank mit Antworten auf über 24.000 häufig gestellte Fragen sowie Zugang zu den Steuerberatern von Avalara für direkte Anfragen

Ja (begrenzt auf 6 pro Jahr)

Ja

Ja
Umsatz- und Gebrauchssteuersätze mit Rooftop-Genauigkeit nach Adresse
Ja
Ja
Ja
Historie der Steuergesetze und Antworten
Ja
Ja
Entscheidungsbäume zur Steuerbarkeit für Direktlieferungen, behördliche Auftragnehmer, Bauwesen und Softwarewartung
Ja
Ja
Zusatzfunktionen sind verfügbar für Bibliotheken mit Antworten auf benutzerspezifische Fragen, globale Steuerinhalte, Informationen zu Gastronomie und Telekommunikation sowie branchenspezifische Steuersätze für die Automobil-, Treibstoff- und Gastronomiebranche
Ja
Ja
Flexibilität bei der Erstellung und Verwaltung von Steuermatrizen, die auf Ihre Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsstandorte zugeschnitten sind
Ja
Regelmäßig aktualisierte benutzerdefinierte Steuermatrizen, die regulatorische Änderungen widerspiegeln — so bleiben Sie ohne manuelles Eingreifen auf dem Laufenden
Ja
Verbesserte Comliance-Genauigkeit für Branchen mit nicht standardmäßigen Steuerregeln (z. B. Telekommunikation, Bauwesen, Software)
Ja

** Vorbehaltlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

KUNDENBERICHTE

Was unsere Kunden sagen

„Die KI-gestützte Suche in Avalara Tax Research hat alles verändert und meine Recherchezeit um mehr als 80% reduziert.“ 

 

  • —Dakota Cox,
  • Accounts Payable, Averitt Express.

„Die Zusammenarbeit mit Avalara war perfekt. Wir verlassen uns in vielerlei Hinsicht auf ihr Fachwissen — zum Beispiel wenn wir mit Avalara Tax Research die Steuerbarkeit eines Produkts in verschiedenen Ländern ermitteln. Auf dieses Fachwissen vertrauen zu können, spart meinem Team enorm viel Zeit. Ich weiß nicht, ob es darauf verzichten könnte.“

  • —Missy Basone
  • CFO, Set Solutions

„Avalara hat es vereinfacht, herauszufinden, was und wo wir schulden. Die Gewissheit, dass wir Umsatz- und Gebrauchssteuern korrekt verwalten, ist enorm.“

  • —Joe Faust
  • Sales Manager, Electric Motor Supply Company
Alle Kundenberichte anzeigen

Häufig gestellte Fragen

Avalara Tax Research ist eine KI-gestützte Steuerrecherche-Plattform, die regelmäßig aktualisierte Regeln, Steuersätze und Einblicke in die Steuerbarkeit in den USA bietet.

Avalara Tax Research ist für alle hilfreich, aber eignet sich besonders gut für Finanz- und Steuerfachleute, darunter Steuerdirektoren, Steueranalysten, Buchhalter, Buchhaltungsleiter, Controller und Rechnungsprüfer.

Die Inhalte werden regelmäßig mit behördlich genehmigten Änderungen aktualisiert, um eine höhere Genauigkeit und Compliance zu gewährleisten.

Ja. Avalara Tax Research genießt das Vertrauen bundesstaatlicher und lokaler Behörden und nutzt Feedback in Echtzeit, um historische Steuerdaten, gesetzliche Referenzen und umfassende Unterlagen bereitzustellen. So können Sie Audits mit mehr Zuversicht verwalten.

Ja. Avalara Tax Research beseitigt oder reduziert die Abhängigkeit von externen Beratern, indem es von Experten geprüfte, einfache Steuerberatung anbietet.

Ja. Mit einem Abonnement für Avalara Tax Research Standard oder Premium können Sie die Funktion „Steuerexperte kontaktieren“ verwenden, um Ihre Frage direkt an unsere Steuerrecherche-Experten zu richten und eine zeitnahe, personalisierte Antwort zu erhalten.

Nein. Avalara Tax Research ist ein eigenständiges, webbasiertes Self-Service-Recherchetool.

