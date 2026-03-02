Hier geht es weiter
Vorbereitung und Einreichung von Umsatzsteuern für Buchhaltungsunternehmen

Entdecken Sie die richtige Lösung für die Vorbereitung und Einreichung von Umsatzsteuererklärungen für Ihr Buchhaltungsunternehmen. Sehen Sie sich unser Video an, um mehr zu erfahren.
Zwei Personen sitzen an einem Tisch mit Dokumenten und diskutieren mit einem Fachmann.
Die Vorteile der Verwendung von Managed Returns for Accountants

Effizienter, profitabler

 

Herausforderung:
Unternehmen verlassen sich auf Sie, um die Umsatzsteuer genau und pünktlich zu verwalten, aber die Zeit und Kosten für die Einreichung und Überweisung in Tausenden von bundesstaatlichen und lokalen Steuerjurisdiktionen sind nicht immer eine rentable Nutzung Ihrer Ressourcen.

 

Lösung:
Mit Avalara können Sie den komplexen Prozess der Einreichung von Steuererklärungen auslagern, sodass Sie sich mehr auf die Auditvorbereitung, Nexus-Bewertungen und andere Steuerberatungsdienste konzentrieren können, die für Ihr Unternehmen rentabler sein mögen.

Mehr Service, weniger Aufwand

 

Herausforderung:
Viele Kunden, die die Umsatzsteuervorschriften einhalten müssen, haben nicht das Wissen (oder die Personalzeit), um dies selbst zu tun, aber Buchhaltungsunternehmen fehlen oft die Ressourcen, um zu helfen.

 

Lösung:
Bieten Sie Ihren Kunden die strategische Beratung, die sie wirklich benötigen, und automatisieren Sie den langwierigen Prozess der Steuererklärungen mit derselben Technologie, die über 2 Millionen Steuererklärungen bearbeitet und 8,4 Milliarden US-Dollar für jährliche Überweisungen vorbereitet.

Bessere Compliance, weniger Risiko

 

Herausforderung:
Bei über 12.000 Steuerjurisdiktionen in den USA kann die Verwaltung von Steuererklärungen fehleranfällig sein, da die Zeitpläne, Anforderungen und Steuerpflichten variieren.

 

Lösung:
Die cloudbasierte Konsole von Avalara bietet eine umfassende Datenbank mit Steuerinhalten. Alle Tarife, Formulare und Anmeldeanforderungen, die Sie benötigen, sind integriert und werden regelmäßig aktualisiert.

Avalara Managed Returns for Accountants

Avalara Managed Returns for Accountants ist eine cloudbasierte Lösung für Umsatzsteuererklärungen, die ausschließlich für Buchhaltungsunternehmen entwickelt wurde. Es ermöglicht Ihnen, Ihr Angebot um Dienstleistungen zur Vorbereitung und Einreichung von Umsatzsteuererklärungen zu erweitern, und bietet Ihren Kunden alle Vorteile eines vollständig verwalteten Services für Steuererklärungen, während Sie den Zeit- und manuellen Aufwand für die Bereitstellung auslagern.

Bietet ein benutzerfreundliches Dashboard

Verwalten Sie den Anmeldeprozess für alle Ihre Kunden und deren Steuererklärungen von einem einzigen Dashboard aus, das für den Arbeitsablauf von Buchhaltern konzipiert ist und anpassbare Ansichten für mehrere Kunden bietet. Sie müssen nicht mit mehreren Tabellen jonglieren oder sich bei mehreren Systemen oder bundesstaatlichen Websites anmelden. Alles wird über ein cloudbasiertes System abgewickelt.

Verfolgt automatisch die Anmeldeanforderungen der bundesstaatlichen und lokalen Steuerjurisdiktionen

Managed Returns for Accountants erstellt automatisch Steuererklärungen auf der Grundlage der entsprechenden behördlichen Formulare sowie der bundesstaatlichen und lokalen Anforderungen, sodass Sie sich nicht auf mehreren Websites der Steuerbehörden zurechtfinden müssen.

Überweist Zahlungen im Namen Ihrer Kunden

Wenn es an der Zeit ist, mit den Steuerbehörden zusammenzuarbeiten, sind Sie bei uns richtig. Sobald Sie ein Arbeitsblatt zur Steuerpflicht für Ihre Kunden genehmigt haben, kümmern wir uns im deren Namen um die Einreichung, Zahlung und die damit verbundenen Mitteilungen (auf Ihren Wunsch) und halten Sie über den Status auf dem Laufenden.

Ermöglicht Mitarbeitern, aus der Ferne zu arbeiten

Als cloudbasierte Lösung können Ihre Mitarbeiter die Umsatzsteuererklärungen Ihrer Kunden von jedem Standort aus verwalten, sodass Ihr Unternehmen flexibel und effizient bleibt.

Unterstützt Omnichannel-Datenimporte

Managed Returns for Accountants bietet robuste Datenimportfunktionen, mit denen Sie Kundenverkaufsinformationen aus mehreren Kanälen und Marktplätzen auf einfache Weise aggregieren können.

Schützt Kundendaten

Managed Returns for Accountants bietet strenge Sicherheitskontrollen, um die Daten Ihrer Kunden zu schützen. Erfahren Sie mehr über unsere Sicherheit auf unserer Plattform -Seite.

Funktionsweise

SCHRITT 01

Kundenverkaufsdaten importieren

Sobald ein Kalender für die Einreichung von Steuererklärungen für Ihren Kunden eingerichtet ist, importieren Sie einfach die Verkaufsdaten Ihres Kunden mithilfe einer CSV-Datei. Kundendatensätze sind jetzt über ein einziges Dashboard leicht zugänglich.
SCHRITT 02

Steuererklärungen von Kunden überprüfen und genehmigen

Verwenden Sie ein Haftungsarbeitsblatt, um Kundendatensätze zu überprüfen und abzugleichen. Sobald Sie das Haftungsarbeitsblatt im Namen Ihrer Kunden genehmigt haben, sind Ihre Vorarbeiten abgeschlossen.
SCHRITT 03

Avalara kümmert sich um die Einreichung und Überweisung

Sie können sich entspannen. Avalara kümmert sich auf Anfrage um die Einreichung von Steuererklärungen, Überweisung und Verwaltung von Steuerbescheiden.
Häufig gestellte Fragen

Die Lösung deckt Umsatz- und Gebrauchssteuerformulare für die meisten bundesstaatlichen und lokalen US-Steuerjurisdiktionen und Kanada ab.

Die Steuerüberweisung erfolgt mit einer einzigen sicheren Überweisung vom Bankkonto Ihres Kunden auf das Avalara Treasury-Konto und wird dann im Namen Ihres Kunden an die einzelnen Steuerjurisdiktionen ausgezahlt. Dies vereinfacht die Zahlung für den Kunden, ohne Ihr Unternehmen in den Geldfluss einzubeziehen.

Ihre Kunden müssen die Steuerberechnungsdienste von Avalara nicht kaufen oder nutzen. Ein Unternehmen, das Managed Returns for Accountants verwendet, kann Kundendaten aus Avalara AvaTax oder anderen externen Quellen importieren.

Ja. Avalara bietet als Teil der Lösung formelle Schulungen und ein Zertifizierungsprogramm an, damit Unternehmen die Steuererklärungen ihrer Kunden in vollem Umfang unterstützen können.

Die Preise von Avalara basieren auf dem Volumen der von Ihnen verwalteten Steuererklärungen.Kontaktieren Sie unsfür ein Angebot.

Die Komplettlösung für Steuer-Compliance, die Ihre Praxis benötigt, mit der Flexibilität, die Ihre Kunden erwarten

AVALARA RETURNS FOR ACCOUNTANTS

 

Avalara Returns for Accountants wurde so konzipiert, dass Sie unsere umfassende Workflow-Software nutzen können, um Ihr Team bei der Einhaltung Ihres Zeitplans zu unterstützen.

 

  • Unterstützen Sie flexible Fristen für Steuererklärungen, um besser auf Kundenbedürfnisse und Terminplanung reagieren zu können
  • Übernehmen Sie die Kontrolle über den gesamten Compliance-Vorbereitungs- und Archivierungsprozess
  • Nutzen Sie dieselbe Technologie zur Automatisierung der Einreichung von Steuererklärungen, die Avalara für seine eigenen Compliance-Services verwendet
Warum Avalara?

Avalara bearbeitet jährlich über 2 Millionen Steuererklärungen und bereitet Steuern in Höhe von 8,4 Milliarden US-Dollar für die jährliche Überweisung vor. Wir sind ein vertrauenswürdiger Marktführer im Bereich Steuer-Compliance-Technologie und arbeiten mit führenden Steuerexperten in den USA zusammen. Für kleine Geschäfte, die zusätzliches Fachwissen benötigen, oder für große Unternehmen, die unsere Lösungen in bestehende Systeme einbetten möchten, macht Avalara sowohl Ihnen als auch Ihren Kunden die Arbeite leichter.
  • Konzentrieren Sie sich auf profitablere Bereiche Ihres Geschäfts
  • Skalieren Sie Ihr Geschäft
  • Unterstützen Sie die Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden
„Die Fähigkeit, eine integrierte Steuerberechnungslösung für so viele Plattformen anzubieten, macht Avalara zu unserer bevorzugten Lösung für die Umsatzsteuer.“
„Avalara Managed Returns for Accountants ist die beste Lösung, die wir je verwendet haben. Die Benutzeroberfläche ist schnell, der Workflow ist sinnvoll und benötigt ein Drittel der Zeit der anderen Lösungen, die wir verwendet haben.“
