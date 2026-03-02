Ihre Komplettlösung für die Einhaltung internationaler Handelsbestimmungen
Beschleunigen Sie den Handel mit Agentic AI
Die MCP-Server von Avalara integrieren Compliance-Informationen in ERPs, E-Commerce und Lieferketten, um die grenzüberschreitende Compliance zu optimieren. Mehr erfahren
Vereinfachen Sie globale Transaktionen
Vereinheitlichen Sie die Berechnung von Zollgebühren und Einfuhrsteuern, Mehrwertsteuer, Waren- Dienstleistungssteuer sowie Umsatz- und Gebrauchssteuern von einer zentralen Plattform aus.
Verbessern Sie das Kundenerlebnis
Nutzen Sie staatliche Präferenz- und Strafverträge, um von niedrigeren Tarifen zu profitieren, wettbewerbsfähigere Preise anzubieten und die Kundenabwanderung zu verringern.
Berechnen Sie Zollgebühren in Echtzeit
Erheben Sie Zollgebühren und Einfuhrsteuern an der Kasse (auch wenn HS-Codes nicht verfügbar sind), um die Transparenz zu wahren und zu vermeiden, dass der Warenkorb storniert wird oder Pakete abgelehnt werden.
Margen erhalten und verbessern
Stellen Sie sicher, dass die von den Kunden an der Online-Einkaufsstelle erhobenen Zollberechnungen die von den Zollbehörden erhobenen nachgelagerten Zollgebühren abdecken.
Mit Klassifizierungslösungen verbinden
Nutzen Sie die Avalara-Tarifcode-Klassifizierung für eine genauere und effizientere Zuweisung von HS-, HTS- und Schedule-B-Codes.
Funktionsweise
AvaTax globale Berechnungen
Versehen Sie Ihren Produktkatalog mit HS-6- oder HS-10-Klassifizierungen oder Artikelbeschreibungen, Angebotsdetails und Zielländern.
Stellen Sie mit unseren vorgefertigten Integrationen oder über unsere API eine Verbindung zu Ihren E-Commerce- oder ERP-Systemen her.
Berechnen Sie (für vorklassifizierte Artikel) oder schätzen Sie die Zollgebühren und Einfuhrsteuern in Ihrem Online-Warenkorb.
Video: Avalara AvaTax calculates sales and use tax, VAT, GST, and customs duties and import taxes.
Optimieren Sie globale Transaktionen für Ihr Unternehmen und Ihre Kunden
Geben Sie genauere Landekosten an
Verwenden Sie die Avalara-Tarifcode-Klassifizierung für genauere HS-6- oder HS-10-Klassifizierungen.
Nutzen Sie die Bibliothek der HS-Klassifizierungen von Avalara, indem Sie grundlegende Produktinformationen bereitstellen, um eine Liste wahrscheinlicher HS-Codes für Schätzungen in Echtzeit zu erstellen.
Geben Sie genauere Landekosten an
Verwenden Sie die Avalara-Tarifcode-Klassifizierung für genauere HS-6- oder HS-10-Klassifizierungen.
Nutzen Sie die Bibliothek der HS-Klassifizierungen von Avalara, indem Sie grundlegende Produktinformationen bereitstellen, um eine Liste wahrscheinlicher HS-Codes für Schätzungen in Echtzeit zu erstellen.
Bieten Sie ein überragendes Kundenerlebnis
Schaffen Sie ein transparentes, reibungsloses Online-Einkaufserlebnis für internationale Kunden.
Bieten Sie Käufern ein Delivered Duty Paid (DDP) Käufererlebnis an, um das Risiko zu verringern, dass der Warenkorb storniert wird.
Reduzieren Sie das Risiko, dass Steuern aufgrund einer falschen Klassifizierung zu niedrig oder zu hoch berechnet werden.
Bieten Sie ein überragendes Kundenerlebnis
Schaffen Sie ein transparentes, reibungsloses Online-Einkaufserlebnis für internationale Kunden.
Bieten Sie Käufern ein Delivered Duty Paid (DDP) Käufererlebnis an, um das Risiko zu verringern, dass der Warenkorb storniert wird.
Reduzieren Sie das Risiko, dass Steuern aufgrund einer falschen Klassifizierung zu niedrig oder zu hoch berechnet werden.
Skalieren Sie Ihr internationales Wachstum
Vereinfachen Sie die Komplexität grenzüberschreitender Verkäufe.
Verlassen Sie sich auf unser Expertenteam für kontinuierliche Unterstützung, wenn Ihr Unternehmen expandiert.
Senken Sie Kosten und erhöhen Sie die Genauigkeit mit einer flexiblen Lösung.
Skalieren Sie Ihr internationales Wachstum
Vereinfachen Sie die Komplexität grenzüberschreitender Verkäufe.
Verlassen Sie sich auf unser Expertenteam für kontinuierliche Unterstützung, wenn Ihr Unternehmen expandiert.
Senken Sie Kosten und erhöhen Sie die Genauigkeit mit einer flexiblen Lösung.
INTEGRATIONEN
Avalara unterstützt die grenzüberschreitende Compliance für Shopify-Marktplätze und eBay International Shipping
„Ich müsste mindestens drei Personen mit Steuererfahrung einstellen, um die Arbeit zu erledigen, die Avalara für uns erledigt.“
—Jason Macatangay CFO, Threadless
„Die Automatisierung der Umsatzsteuer war für uns eine absolute Notwendigkeit, da sie manuelle Prozesse reduziert und unsere internen Teams entlastet. Indem wir die Umsatzsteuer automatisieren, haben wir die Gewissheit, in neue geografische Gebiete expandieren zu können.“
Automatisieren Sie die Zuweisung von HS- Codes (Harmonized System), HTS-Codes (Harmonized Tariff Schedule) und Schedule-B-Codes mit einer skalierbarenLösung.
Avalara AvaTax
Wenden Sie hoch präzise, regelmäßig aktualisierte Steuersätze basierend auf Standort, Steuerbarkeit, Gesetzgebung und mehr an.
Einhaltung der internationalen Steuervorschriften
Erfahren Sie, wie die Klassifizierung der Tarifcodes in das Gesamtbild der globalen Handels-Compliance passt.
Häufig gestellte Fragen
Häufig gestellte Fragen
Model Context Protocol (MCP) Server verbinden Avalara AvaTax Cross-Border APIs mit KI-Agenten und Partnerplattformen. Dadurch können Compliance-Aufgaben wie die Berechnung von Zollgebühren und Einfuhrsteuern automatisch in ERPs, Marktplätzen und Lieferkettensystemen ausgeführt werden. Das Ergebnis ist ein schnelleres Onboarding, weniger Fehler und reibungslosere globale Handelsabläufe.
Zollgebühren sind die indirekte Steuer, die auf die Ein- oder Ausfuhr von Waren bei einer grenzüberschreitenden Transaktion erhoben wird. Zollgebühren sind derzeit auf physische Waren beschränkt.
Importsteuern sind von den Regierungen festgelegte Verbrauchssteuern. Sie werden in der Regel als Prozentsatz des Verkaufspreises (zuzüglich aller Zollgebühren) erhoben und sowohl für Importe als auch für Inlandsverkäufe erhoben. Mehrwertsteuer und Waren- und Dienstleistungssteuer sind die häufigsten Formen von Einfuhrsteuern.
Für die Berechnung von Zollgebühren und Einfuhrsteuern in Echtzeit, ja. HS-Codes, HTS-Codes und Tarifcodes sind an den spezifischen Zollsatz eines Landes für den jeweiligen Artikel gebunden. Genaue HS-Codes zu haben, ist der erste Schritt zur Berechnung grenzüberschreitender Steuern.
Wenn Sie keinen HS-Code hast, können Sie trotzdem an der Kasse mit wenigen eingegebenen Daten die Zollgebühren und Importsteuern schätzen – verpassen Sie keinen Verkauf, wenn Sie Avalara Cross-Border Estimated nutzen. Diese Funktion gilt nur für neue Transaktionen; für alle rückdatierten Transaktionen ist ein genauer HS-10-Code erforderlich, um eine Berechnung zu erstellen.
Die Codes des Harmonisierten Systems (HS) sind international standardisierte sechsstellige Codes, die die Produktkategorie bezeichnen und zur Klassifizierung gehandelter Waren verwendet werden. Zehnstellige Codes, die den HS-Code als die ersten sechs Ziffern enthalten, werden zur Festlegung der Einfuhrzölle und -bestimmungen verwendet. Diese Codes werden von den USA als Harmonized Tariff Schedule (HTS) Codes und in der EU als TARIC-Codes bezeichnet und können in anderen Ländern und Regionen andere Namen haben. Die 10-stelligen Codes sind länderspezifisch, was bedeutet, dass ein Artikel für jedes Land einen eindeutigen Code hat. Schedule-B-Codes sind ebenfalls US-spezifische 10-stellige Codes, die zur Klassifizierung exportierter Waren verwendet werden und vom US Census Bureau verwaltet werden. Tarifcodes beziehen sich im Allgemeinen auf die oben genannten Codes, die zur Erhebung von Einfuhrzöllen verwendet werden. Sie variieren je nach Land und basieren häufig auf dem HS-System.
Codes des Harmonisierten Systems (HS) – sechsstellige international standardisierte Codes zur Klassifizierung gehandelter Waren
Codes des harmonisierten Zolltarifplans (HTS) und TARIC-Codes – 10-stellige länderspezifische Codes, die zur Festlegung von Einfuhrzöllen und -bestimmungen verwendet werden
Schedule-B-Codes – 10-stellige länderspezifische Codes, die von den USA zur Klassifizierung exportierter Waren verwendet werden
Tarifcodes – der allgemeine Begriff, der sich auf die oben aufgeführten Codes bezieht
Delivered Duty Paid (DDP) ist ein Versandmodell, bei dem der Verkäufer die Verantwortung für die Zahlung von Zollgebühren und Steuern übernimmt. Bei grenzüberschreitenden Transaktionen, die nach diesem Modell verkauft werden, erhebt der Verkäufer in der Regel im Rahmen des Online-Checkout-Erlebnisses Zollgebühren und Steuern im Voraus. So stellen sich Kunden das Einkaufserlebnis vor.
Delivered at Place (DAP) ist ein Versandmodell, bei dem der Käufer die Verantwortung für die Zahlung von Zollgebühren und Steuern übernimmt. Bei grenzüberschreitenden Transaktionen, die nach diesem Modell verkauft werden, zahlt der Käufer in der Regel Zölle und Steuern bei Erhalt der Ware. Dies kann zu unerwünschten Überraschungen und sogar zu abgelehnten Bestellungen führen. Bei diesem Modell ist der Verkäufer nur für die physische Lieferung der Ware verantwortlich.
Eine De-minimis-Schwellenwert ist die Bewertungsobergrenze für Waren, unter der keine Zollgebühren oder Steuern erhoben werden und die Abfertigungsverfahren, einschließlich der Datenanforderungen, minimal sind. Die De-minimis-Schwellenwerte für Zollgebühren können von den Schwellenwerten für Einfuhrsteuern für denselben Artikel abweichen. Ob eine Sendung zoll- und/oder steuerfrei wäre, hängt von vielen Faktoren ab, und die De-minimis-Schwellenwerte können regelmäßig aktualisiert werden. Die Zuweisung genauer Tarifcodes ist der erste Schritt zur Vorbereitung auf diese Änderungen, da eine Änderung eines De-minimis-Schwellenwertes nicht mit einer Änderung des Tarifcodes gleichzusetzen ist.
Die Berechnung von Zollgebühren und Einfuhrsteuern in Echtzeit an der Kasse trägt dazu bei, das Risiko zu verringern, dass Warenkörbe storniert werden, Produkte im Zoll aufgehalten werden und ein schlechtes Einkaufserlebnis entsteht. Indem Sie Ihren Kunden genauere Angaben zu den tatsächlichen Kosten bieten, bieten Sie ihnen ein nahtloses Online-Einkaufserlebnis, das dem Einkaufen im Inland entspricht.
Bereit zu sehen, was Avalara kann?
Vereinbaren Sie eine Demo, um unsere Lösung kennenzulernen.