Zollgebühren sind die indirekte Steuer, die auf die Ein- oder Ausfuhr von Waren bei einer grenzüberschreitenden Transaktion erhoben wird. Zollgebühren sind derzeit auf physische Waren beschränkt.

Importsteuern sind von den Regierungen festgelegte Verbrauchssteuern. Sie werden in der Regel als Prozentsatz des Verkaufspreises (zuzüglich aller Zollgebühren) erhoben und sowohl für Importe als auch für Inlandsverkäufe erhoben. Mehrwertsteuer und Waren- und Dienstleistungssteuer sind die häufigsten Formen von Einfuhrsteuern.