Erfahren Sie, wo Sie Umsatzsteuer schulden

Avalara Sales Tax Risk Assessments kann Ihnen dabei helfen, herauszufinden, wo Sie Nexus ausgelöst haben, damit Sie Ihren Umsatzsteuerpflichten in den USA nachkommen können.
VORTEILE

Beginnen Sie Ihren Weg zur Compliance

Erfahren Sie, wo Sie schulden

Finden Sie heraus, wo Sie wahrscheinlich bereits Umsatzsteuer schulden – und wo Sie am ehesten neue Steuerpflichten auslösen werden.

Bleiben Sie auf dem neuesten Stand der Steuergesetze

Erhalten Sie die neuesten wirtschaftlichen Nexus-Schwellenwerte für jeden Bundesstaat, in dem Sie tätig sind, basierend auf der aktuellen Gesetzgebung.

Entdecken Sie Ihr Umsatzsteuer-Risiko

Verstehen Sie potenzielle Compliance-Lücken sofort mit einem klaren Bericht, der auf Ihren geschäftlichen Fußabdruck zugeschnitten ist.

Erhalten Sie einen Compliance-Snapshot

Erhalten Sie einen Überblick über Ihr Umsatzsteuer-Risiko, ohne finanzielle oder Kaufverpflichtung. Oder zahlen Sie für einen detaillierteren Bericht.

Beschleunigen Sie Ihre Steuerentscheidungen

Verwenden Sie klare, umsetzbare Ergebnisse, um schnell festzustellen, ob eine weitere Steuerplanung oder Automatisierung erforderlich ist.

Erhalten Sie Zuversicht

Treffen Sie selbstbewusst informierte Entscheidungen und reduzieren Sie die Unsicherheit bei der Steuer-Compliance.

WIE ES FUNKTIONIERT

Bewertung Ihrer Steuerpflichten

Wählen Sie die Bundesstaaten aus, in denen Sie Verkäufe tätigen

Überprüfen Sie alle Bundesstaaten, in denen Sie Verkäufe tätigen – ob Sie dort derzeit Umsatzsteuer erheben und Umsatzsteuererklärungen einreichen oder nicht. Für Standard- und Premiumbewertungen füllen Sie einen detaillierten Fragebogen zu Ihrem Unternehmen aus, damit wir Ihre spezifischen Geschäftstätigkeiten und -beziehungen verstehen können.

Identifizieren Sie die Staaten, in denen Sie den Nexus-Schwellenwert erreichen oder überschreiten

Mit unserer kostenlosen Risikoanalyse erhalten Sie die regelmäßig aktualisierten wirtschaftlichen Nexusgesetze in jedem Bundesstaat, in dem Sie angegeben haben, dass Sie Geschäfte tätigen. Wenn Sie unsere Standard- oder Premium-Risikoanalyse ausgewählt haben, werden unsere Steuerexperten Ihre Geschäftstätigkeiten mit den bundesstaatspezifischen Regeln und Gesetzen vergleichen, um Ihren Nexus-Fußabdruck zu identifizieren.

Erhalten Sie Experteneinblicke und einen maßgeschneiderten Aktionsplan

Basierend auf Ihren Antworten haben Sie möglicherweise einen wirtschaftlichen oder physischen Nexus und eine Umsatzsteuerpflicht in den durch die Bewertung aufgeführten Bundesstaaten. Mit unseren Standard- und Premium-Risikoanalysen erhalten Sie eine umfassende, bundesstaatliche Analyse basierend auf Ihrer spezifischen Geschäftstätigkeit. Und mit unserer Premium-Bewertungsoption werden Sie auch die Möglichkeit haben, sich mit einem unserer Steuerdirektoren zu treffen, um Ihre Ergebnisse zu besprechen und einen detaillierten Weg nach vorne empfohlen zu bekommen.

Die Bedeutung des Verständnisses Ihres Nexus-Fußabdrucks

Was ist Nexus – und warum ist er wichtig?

Die Einhaltung der Umsatz- und Gebrauchssteuer beginnt damit, dass Sie verstehen, wie Ihr Unternehmen in den verschiedenen Bereichen präsent ist. Nexus bezieht sich auf eine Verbindung zwischen Ihrem Unternehmen und einer Steuerbehörde, die eine gesetzliche Verpflichtung zur Registrierung, Erhebung und Überweisung der Umsatzsteuer begründet. Die Identifizierung, wo Sie Nexus haben, ist der erste Schritt zur Gewährleistung der Compliance – und hilft Ihnen, informierte Entscheidungen darüber zu treffen, wann und wie Sie sich bei den Steuerbehörden registrieren.
Warum ist Nexus so kompliziert?

Die Nexus-Regeln sind in den letzten Jahren komplexer geworden. Traditionell benötigten Unternehmen eine physische Präsenz in einem Bundesstaat, um Nexus auszulösen. Aber nach der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA von 2018 in South Dakota v. Wayfair, Inc. können sogar Online-Verkäufe einen wirtschaftlichen Nexus auslösen – was bedeutet, dass Sie Steuerverpflichtungen haben können, ohne jemals einen Fuß in einen Bundesstaat zu setzen. Und das ist noch nicht alles. Über physischen und wirtschaftlichen Nexus hinaus können auch andere Geschäftstätigkeiten – wie die Beschäftigung von Remote-Mitarbeitern, die Teilnahme an Messen oder die Zusammenarbeit mit Drittanbieter-Partnern – einen Nexus schaffen. Ohne eine gründliche Analyse ist es leicht, Steuerpflichten zu übersehen, was die Wahrscheinlichkeit und die Kosten einer Nichteinhaltung erhöht.
Was kommt als Nächstes?

Sobald Sie herausgefunden haben, wo Sie Nexus haben, ist es an der Zeit zu handeln. Die Bestimmung Ihrer Verpflichtungen kann überwältigend erscheinen – insbesondere wenn Sie seit Jahren in einem Bundesstaat tätig sind, ohne zu realisieren, dass Sie Steuern schulden. Unbezahlte Verbindlichkeiten, Strafen und Zinsen können sich schnell summieren. Zum Glück gibt es Möglichkeiten, frühere Verbindlichkeiten anzugehen und Ihr Risiko zu reduzieren.

Nutzen Sie freiwillige Offenlegungsvereinbarungen (VDAs): Viele Staaten bieten Programme an, die den Rückmeldezeitraum einschränken und Strafen reduzieren oder ganz abschaffen, wenn Sie freiwillig vergangene Steuerpflichten offenlegen.

Handeln Sie frühzeitig, um sich zu qualifizieren: Wenn ein Staat Sie kontaktiert, bevor Sie sich für einen VDA anmelden, könnten Sie die Teilnahmeberechtigung und die Möglichkeit verlieren, die Strafen zu reduzieren.
Vergleichstabelle der Bewertungen

Wählen Sie die für Ihr Unternehmen passende Option

Funktion
Free Risk Assessment
Standard Risk Assessment
Premium Risk Assessment

Kosten

Kostenlos

Kostenlos

9,800 USD

Wie kaufe ich

Kostenlos

Online

Sprechen Sie mit einem Vertriebsmitarbeiter

Übergeordnete Auswirkungen des wirtschaftlichen Nexus auf Ihr Unternehmen

Y

Y

Y

Detaillierte Bewertung einschließlich Verweis auf Bundesstaatgesetze

Y

Y

Physikalische Nexus-Analyse

Y

Y

Rückblick auf den wirtschaftlichen Nexus

1 Jahr

5 Jahre

Berechnung der Steuerpflicht

Schätzung für ein Jahr, Überblick

Bis zu 5 Jahre, Einzelheiten

Bestimmung des Startdatums für den wirtschaftlichen Nexus

Y

Beratung und Empfehlungen zu den Ergebnissen

Y

Häufig gestellte Fragen

Häufig gestellte Fragen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Umsatzsteuer-Nexus auszulösen, einschließlich Verbindungen zu Partnern in den Bundesstaaten. Am häufigsten schaffen Unternehmen den Nexus jedoch durch physische Präsenz oder wirtschaftliche Aktivitäten in einem Bundesstaat.

Der wirtschaftliche Nexus ist neuer als der physische Präsenz-Nexus; bis zur Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA in der Rechtssache South Dakota gegen Wayfair, Inc. (21. Juni 2018) war für Nexus eine physische Verbindung zu einem Bundesstaat erforderlich. Heute kann ein Unternehmen aus der Ferne ausschließlich durch wirtschaftliche Aktivitäten in 45 Bundesstaaten, im District of Columbia und einigen lokalen Steuerjurisdiktionen Alaskas einen Nexus auslösen. Alle Gesetze über den wirtschaftlichen Zusammenhang sehen eine Ausnahme für Kleinverkäufer vor, d. h. für Verkäufer, die unter einem bestimmten Schwellenwert für den wirtschaftlichen Nexus verkaufen. Da der Schwellenwert jedes Bundesstaates einzigartig ist, müssen Unternehmen die Verkäufe in verschiedenen Bundesstaaten ständig überwachen, um festzustellen, ob sie den wirtschaftlichen Schwellenwert erreicht haben. Es ist eine Aufgabe, die besondere Aufmerksamkeit erfordert. Zum Glück müssen Sie diese Komplexität nicht alleine bewältigen.

Die standardmäßige Umsatzsteuer-Risikobewertung von Avalara bietet eine detaillierte Analyse Ihrer umsatzsteuerlichen Verpflichtungen. Wenn Sie einen Fragebogen zum Umsatzsteuer-Nexus ausfüllen, erfahren Sie, wo Sie wahrscheinlich bereits einen Umsatzsteuer-Nexus haben und wo Sie am stärksten gefährdet sind, ihn auszulösen. Wenn Sie wissen, wo Sie gefährdet sein könnten, können Sie kostspielige Compliance-Fehler vermeiden. Sobald wir wissen, was Sie verkaufen, wie viel Sie verkaufen und wo Sie es verkaufen, erhalten Sie einen umfassenden schriftlichen Bericht, in dem Ihr Umsatzsteuerrisiko detailliert beschrieben wird. Sie haben auch die Möglichkeit, einen Nexus-Spezialisten zu konsultieren, um Fragen zu stellen und Ihr spezifisches Umsatzsteuerrisiko besser zu verstehen.

Einnahmen aus Auditstrafen können dazu beitragen, die Bundesstaatskassen in Zeiten niedrigerer Umsatzsteuererhebung zu stärken. In den letzten Jahren haben Verbraucher weniger physische Produkte und mehr Dienstleistungen und immaterielle Güter gekauft, was zu einer schrumpfenden Umsatzsteuerbemessungsgrundlage für Bundesstaaten geführt hat. Diese Veränderung zwingt viele Bundesstaaten, nach alternativen Wegen zu suchen, um den Unterschied auszugleichen. Digitale Werbung, Datenerfassung und Dienstleistungen sind Optionen, auf die einige Bundesstaaten erwägen, Steuern zu erheben, um mehr Umsatz zu erzielen. Eine Alternative besteht darin, dass Bundesstaaten bestehende Unternehmen, die ihren Nexus-Verpflichtungen zur Erfassung und Überweisung möglicherweise nicht nachkommen, genauer unter die Lupe nehmen. Wenn Sie in Staaten verkaufen, in denen Sie nicht registriert sind, besteht die Gefahr, dass Sie zur Erhebung und Überweisung der Umsatzsteuer verpflichtet werden. Je mehr Zeit vergeht, desto größer ist Ihr Risiko einer Umsatzsteuer-Audit sowie von Strafen und Zinsen. Eine Bewertung des Umsatzsteuerrisikos hilft dabei, Unsicherheiten zu vermeiden, indem festgestellt wird, wo Sie wahrscheinlich einen Umsatzsteuer-Nexus haben.

Viele Bundesstaaten bieten freiwillige Compliance-Programme an, die den Steuerzahlern bestimmte Vorteile bieten, wenn sie im Rahmen einer VDA zwischen einem Unternehmen und dem Bundesstaat proaktiv frühere Steuerverbindlichkeiten offenlegen. Im Gegenzug für die freiwillige Offenlegung von Informationen werden die Staaten die Anzahl der Jahre der ausstehenden Verbindlichkeiten begrenzen und die Strafen reduzieren oder abschaffen. Wenn ein Staat Sie jedoch wegen ausstehender Steuerverbindlichkeiten kontaktiert, bevor Sie eine VDA beantragen, wird er Ihnen nicht erlauben, an dem Programm teilzunehmen und die Leistungen zu erhalten. Eine freiwillige Offenlegungsvereinbarung von Avalara hilft Unternehmen dabei, die bundesstaatspezifischen Anforderungen proaktiv zu erfüllen, um ausstehende Steuerverbindlichkeiten zu regeln und den richtigen Weg zur Compliance einzuschlagen. Wenn Sie sich für die Premium Risk Assessment entscheiden, wird ein Steuerberater diese Option ausführlich mit Ihnen besprechen.

