Funktion
Free Risk Assessment
Standard Risk Assessment
Premium Risk Assessment
Kosten
Kostenlos
Kostenlos
9,800 USD
Wie kaufe ich
Kostenlos
Online
Sprechen Sie mit einem Vertriebsmitarbeiter
Übergeordnete Auswirkungen des wirtschaftlichen Nexus auf Ihr Unternehmen
Y
Y
Y
Detaillierte Bewertung einschließlich Verweis auf Bundesstaatgesetze
Y
Y
Physikalische Nexus-Analyse
Y
Y
Rückblick auf den wirtschaftlichen Nexus
1 Jahr
5 Jahre
Berechnung der Steuerpflicht
Schätzung für ein Jahr, Überblick
Bis zu 5 Jahre, Einzelheiten
Bestimmung des Startdatums für den wirtschaftlichen Nexus
Y
Beratung und Empfehlungen zu den Ergebnissen
Y