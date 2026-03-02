Viele Bundesstaaten bieten freiwillige Compliance-Programme an, die den Steuerzahlern bestimmte Vorteile bieten, wenn sie im Rahmen einer VDA zwischen einem Unternehmen und dem Bundesstaat proaktiv frühere Steuerverbindlichkeiten offenlegen. Im Gegenzug für die freiwillige Offenlegung von Informationen werden die Staaten die Anzahl der Jahre der ausstehenden Verbindlichkeiten begrenzen und die Strafen reduzieren oder abschaffen. Wenn ein Staat Sie jedoch wegen ausstehender Steuerverbindlichkeiten kontaktiert, bevor Sie eine VDA beantragen, wird er Ihnen nicht erlauben, an dem Programm teilzunehmen und die Leistungen zu erhalten. Eine freiwillige Offenlegungsvereinbarung von Avalara hilft Unternehmen dabei, die bundesstaatspezifischen Anforderungen proaktiv zu erfüllen, um ausstehende Steuerverbindlichkeiten zu regeln und den richtigen Weg zur Compliance einzuschlagen. Wenn Sie sich für die Premium Risk Assessment entscheiden, wird ein Steuerberater diese Option ausführlich mit Ihnen besprechen.