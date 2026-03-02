Hier geht es weiter

Streamlined Sales Tax (SST) kann Ihnen helfen, Vorschriften einzuhalten und gleichzeitig Zeit und Geld zu sparen

25 Bundesstaaten übernehmen die Kosten für die Nutzung von Avalara, um qualifizierten Verkäufern bei der Verwaltung der Umsatzsteuer in mehreren Bundesstaaten zu helfen
Jetzt beginnen
Weißer „SST“-Text auf orangefarbenem Hintergrund, der für Streamlined Sales Tax steht.
Video: SST is a state-run program designed to make sales tax compliance easier and more affordable.

Vertrauter Partner von Unternehmen aller Branchen
Aseptico-Logo mit blauem Wirbeldesign.
Birkenstock-Logo in fetter blauer Schrift auf weißem Hintergrund.
Poshmark-Logo mit einem stilisierten „P“-Symbol und dem Markennamen in fetter Schrift.
„IL MAKIAGE New York-Logo in schwarzem Text auf weißem Hintergrund.“
„Boohoo-Logo in schwarzem Text auf weißem Hintergrund.“
„SimpliSafe-Logo mit ,Simpli' in Marineblau und ,Safe' in Orange.“

Lösen wir Ihre Herausforderungen bei der Steuer-Compliance gemeinsam.

Füllen Sie dieses kurze Formular aus, um mit einem Avalara‑Spezialisten für Steuerlösungen in Kontakt zu treten.

 

Sie können Folgendes erwarten, sobald Sie einreichen:

 

  • Wir werden die Anforderungen Ihres Unternehmens überprüfen.
  • Einer unserer Spezialisten wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um maßgeschneiderte Lösungen zu besprechen.
  • Sie erhalten Einblicke, wie Avalara Ihnen helfen kann, Ihre Compliance zu optimieren.

 

Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf — wir freuen uns, mit Ihnen zu sprechen!

Sie sind bereits Kundin oder Kunde? Nutzen Sie unseren technischen Support.
Vertrieb kontaktieren

Vorteile

Vereinfachen Sie die Umsatzsteuer-Compliance mit SST

Sparen Sie Zeit in den SST-Mitgliedstaaten

Vereinfachen Sie Steuererklärungen und -zahlungen mit einer einzigen Identifikation und helfen Sie, mit Mitteilungsmanagement und Einrichtungshilfe eine nahtlosere Compliance zu gewährleisten.

Sparen Sie Geld mit kostenlosen Diensten

Nutzen Sie kostenlose Compliance-Services wie Umsatzsteuerberechnung, Umsatzsteuerregistrierung für Fernverkäufer, Bearbeitung von Freistellungszertifikaten sowie Vorbereitung, Einreichung und Überweisung von Steuererklärungen.

Bleiben Sie konform, um Auditrisiken zu vermeiden

Erhalten Sie regelmäßig aktualisierte Steuersätze, Grenzen und Steuervorschriften sowie einheitliche Anmeldeformulare und Unterstützung bei Audits.

WIE ES FUNKTIONIERT

SST deckt die Kosten für die Einhaltung der Steuer-Compliance für Unternehmen ab, die sich dafür qualifizieren

  • Das Ziel von SST ist es, die Erhebung und Verwaltung von Umsatz- und Gebrauchssteuern für Einzelhändler und Bundesstaaten zu vereinfachen – insbesondere für Unternehmen, die in mehrere Bundesstaaten verkaufen.
  • Unsere zertifizierte Lösung ist benutzerfreundlich und bereitet Sie besser auf die sich ständig ändernden staatlichen und lokalen Umsatzsteuergesetze und -vorschriften vor.
  • 25 Bundesstaaten übernehmen die Kosten für die Nutzung von Avalara als Komplettlösung für Kunden für die Umsatzsteuerberechnung, die Vorbereitung und Einreichung von Steuererklärungen, die Überweisung und den Auditschutz für qualifizierte Verkäufer.
Video: Find out more about the SST program and if it’s right for your business.

Wie qualifiziere ich mich für SST?

Um sich als Fernverkäufer für das Streamlined Sales Tax Project zu qualifizieren, muss Ihr Unternehmen in den 12 Monaten vor dem Datum der Registrierung in den einzelnen Bundesstaaten alle folgenden Anforderungen erfüllen:

Wie qualifiziere ich mich für SST?

Um sich als Fernverkäufer für das Streamlined Sales Tax Project zu qualifizieren, muss Ihr Unternehmen in den 12 Monaten vor dem Datum der Registrierung in den einzelnen Bundesstaaten alle folgenden Anforderungen erfüllen:
  • Seit mehr als 30 Tagen kein fester Geschäftssitz im Mitgliedsstaat
  • Immobilien im Wert von weniger als 50.000 USD im Mitgliedsstaat
  • Gehaltsabrechnung in Höhe von weniger als 50.000 USD im Mitgliedsstaat
  • Weniger als 25 % des gesamten Vermögens oder der gesamten Gehaltssumme im Mitgliedstaat

Teilnehmende Staaten

Viele US-Bundesstaaten gleichen die Kosten für Umsatzsteuerlösungen für Unternehmen aus, die sich qualifizieren.

 

Staaten, in denen Ihr Unternehmen zwar steuerpflichtig, aber nicht physisch präsent ist, können die Kosten für den Einsatz einer Steuer-Compliance-Lösung wie Avalara ausgleichen.

 

Teilnehmende SST-Staaten

 

Arkansas                North Dakota    
Georgia                  Ohio
Indiana                   Oklahoma
Iowa                        Pennsylvania
Kansas                    Rhode Island
Kentucky                South Dakota
Michigan                Tennessee
Minnesota              Utah
Nebraska                Vermont
Nevada                   Washington
New Jersey            West Virginia
North Carolina      Wisconsin
Wyoming

 

*Pennsylvania betreibt unabhängig ein bundesstaatliches Programm, das SST ähnelt. Avalara ist stolz darauf, auch mit diesem Programm zu arbeiten.
Karte der US-Bundesstaaten, kategorisiert nach Umsatzsteuerbeteiligung: orange für teilnehmende Staaten, blaugrün für Staaten, die Avalara als Certified Service Provider (CSP) verwenden, blau für Staaten ohne Umsatzsteuer und grau für nicht teilnehmende Staaten.
Karte der US-Bundesstaaten, kategorisiert nach Umsatzsteuerbeteiligung: orange für teilnehmende Staaten, blaugrün für Staaten, die Avalara als Certified Service Provider (CSP) verwenden, blau für Staaten ohne Umsatzsteuer und grau für nicht teilnehmende Staaten.

Teilnehmende Staaten

Viele US-Bundesstaaten gleichen die Kosten für Umsatzsteuerlösungen für Unternehmen aus, die sich qualifizieren.

 

Staaten, in denen Ihr Unternehmen zwar steuerpflichtig, aber nicht physisch präsent ist, können die Kosten für den Einsatz einer Steuer-Compliance-Lösung wie Avalara ausgleichen.

 

Teilnehmende SST-Staaten

 

Arkansas                North Dakota    
Georgia                  Ohio
Indiana                   Oklahoma
Iowa                        Pennsylvania
Kansas                    Rhode Island
Kentucky                South Dakota
Michigan                Tennessee
Minnesota              Utah
Nebraska                Vermont
Nevada                   Washington
New Jersey            West Virginia
North Carolina      Wisconsin
Wyoming

 

*Pennsylvania betreibt unabhängig ein bundesstaatliches Programm, das SST ähnelt. Avalara ist stolz darauf, auch mit diesem Programm zu arbeiten.
Blauer Hintergrund mit überlappenden geometrischen Dreiecksmustern.

Integrationen

Avalara funktioniert mit vielen Ihrer bestehenden Geschäftssysteme

Rotes Avalara-Logo mit einem stilisierten weißen „A“ in der Mitte.
Shopify Plus-Logo mit einem Einkaufstaschensymbol und stilisiertem Text.
Streifenlogo in lila Text auf weißem Hintergrund.
Wix-Logo auf weißem Hintergrund.
WooCommerce-Logo in einer lila Sprechblase.
Xero-Logo mit weißem Text auf blauem kreisförmigem Hintergrund.
Weitere Integrationen anzeigen

KUNDENBERICHTE

Was unsere Kunden sagen

Alle Kundenberichte anzeigen

„Wenn es SST nicht gäbe, würde ich Avalara für diese Transaktionen und Retouren bezahlen. Es ist erstaunlich, wie viele Unternehmen diese Vorteile nicht verstehen.“ 

  • — Paul Jackson,
  • CFO, Aseptico

Verwandte Produkte

Avalara AvaTax

Wenden Sie präzisere, regelmäßig aktualisierte Steuersätze basierend auf Standort, Steuerbarkeit, Gesetzgebung und mehr an.
Aktuellstes Update herunterladen

Avalara AvaTax for Accounts Payable

Automatisieren Sie die Ermittlung und Anrechnung der Verbrauchernutzungssteuer.
Aktuellstes Update herunterladen

Avalara Tax Research

Vereinfachen Sie die Recherche zu Umsatz- und Gebrauchssteuern mit einem Self-Service-Tool für umfassende, leicht verständliche Steuerinformationen.
Aktuellstes Update herunterladen

Häufig gestellte Fragen

Wie unterscheidet sich Avalara for Stripe von anderen Lösungen zur Steuer-Compliance?

 

Avalara for Stripe bietet eine einzige Verbindung zu einer globalen Compliance-Plattform, mit der Sie Ihre Compliance von Anfang bis Ende automatisieren und verwalten können. Die Integration mit Stripe ermöglicht AvaTax, eine fortschrittliche Lösung, die Geolokalisierung und Adressverifizierung verwendet, um die Umsatzsteuer bis zu einer bestimmten Adresse zu berechnen sowie mehrere Steuerjurisdiktionen in einer einzigen Postleitzahl, komplexe Steuersätze und mehr zu berücksichtigen. Wenn Sie Steuern für internationale Transaktionen berechnen müssen, bietet AvaTax auch dafür Optionen. Avalara bietet auch Lösungen zur Vorbereitung und Einreichung Ihrer Steuererklärungen, zur einfachen Verwaltung von Freistellungszertifikaten in der Cloud und zur Bereitstellung von elektronischen Rechnungen und Meldung in Echtzeit. 

Um sich für SST zu qualifizieren, muss Ihr Unternehmen in den 12 Monaten vor dem Datum der SST-Registrierung in jedem betreffenden Bundesstaat alle folgenden Anforderungen erfüllen:

  • Seit mehr als 30 Tagen kein fester Geschäftssitz im Mitgliedsstaat
  • Immobilien im Wert von weniger als 50.000 USD im Mitgliedsstaat
  • Gehaltsabrechnung in Höhe von weniger als 50.000 USD im Mitgliedsstaat
  • Weniger als 25 % des gesamten Vermögens oder der gesamten Gehaltssumme im Mitgliedstaat

Nein. Derzeit nehmen 25 Staaten am Streamlined Sales Tax Program teil oder bieten ein ähnliches Programm an.

Nein. Für die Registrierung in allen an der SST teilnehmenden Staaten ist nur ein Formular erforderlich. Sie können die Bundesstaaten auswählen, in denen Sie sich registrieren möchten. Avalara empfiehlt jedoch, sich in allen verfügbaren Bundesstaaten zu registrieren.

Ja. Avalara hilft Unternehmen, die sich für SST qualifizieren, gerne dabei, sich in allen an der SST teilnehmenden Bundesstaaten kostenlos zu registrieren, wenn sie sich mit Avalara AvaTax für das Programm anmelden.

Ja. Wenn Sie bereits in einem teilnehmenden Staat registriert sind oder zuvor registriert waren, hat dies keine Auswirkungen auf Ihre SST-Qualifikationen.

Ja. Auch wenn ein nicht teilnehmender Staat die Kosten nicht übernimmt, können Sie Avalara dennoch als Ihre kostengünstige Lösung Umsatzsteuer-Compliance nutzen.

Bereit zu sehen, was Avalara kann?

Vereinbaren Sie eine Demo, um unsere Lösung kennenzulernen.
Fordern Sie eine Demo an