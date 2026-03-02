Wie unterscheidet sich Avalara for Stripe von anderen Lösungen zur Steuer-Compliance?

Avalara for Stripe bietet eine einzige Verbindung zu einer globalen Compliance-Plattform, mit der Sie Ihre Compliance von Anfang bis Ende automatisieren und verwalten können. Die Integration mit Stripe ermöglicht AvaTax, eine fortschrittliche Lösung, die Geolokalisierung und Adressverifizierung verwendet, um die Umsatzsteuer bis zu einer bestimmten Adresse zu berechnen sowie mehrere Steuerjurisdiktionen in einer einzigen Postleitzahl, komplexe Steuersätze und mehr zu berücksichtigen. Wenn Sie Steuern für internationale Transaktionen berechnen müssen, bietet AvaTax auch dafür Optionen. Avalara bietet auch Lösungen zur Vorbereitung und Einreichung Ihrer Steuererklärungen, zur einfachen Verwaltung von Freistellungszertifikaten in der Cloud und zur Bereitstellung von elektronischen Rechnungen und Meldung in Echtzeit.