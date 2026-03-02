Vertrauter Partner von Unternehmen aller Branchen
Wie unterscheidet sich Avalara for Stripe von anderen Lösungen zur Steuer-Compliance?
Avalara for Stripe bietet eine einzige Verbindung zu einer globalen Compliance-Plattform, mit der Sie Ihre Compliance von Anfang bis Ende automatisieren und verwalten können. Die Integration mit Stripe ermöglicht AvaTax, eine fortschrittliche Lösung, die Geolokalisierung und Adressverifizierung verwendet, um die Umsatzsteuer bis zu einer bestimmten Adresse zu berechnen sowie mehrere Steuerjurisdiktionen in einer einzigen Postleitzahl, komplexe Steuersätze und mehr zu berücksichtigen. Wenn Sie Steuern für internationale Transaktionen berechnen müssen, bietet AvaTax auch dafür Optionen. Avalara bietet auch Lösungen zur Vorbereitung und Einreichung Ihrer Steuererklärungen, zur einfachen Verwaltung von Freistellungszertifikaten in der Cloud und zur Bereitstellung von elektronischen Rechnungen und Meldung in Echtzeit.
Um sich für SST zu qualifizieren, muss Ihr Unternehmen in den 12 Monaten vor dem Datum der SST-Registrierung in jedem betreffenden Bundesstaat alle folgenden Anforderungen erfüllen:
- Seit mehr als 30 Tagen kein fester Geschäftssitz im Mitgliedsstaat
- Immobilien im Wert von weniger als 50.000 USD im Mitgliedsstaat
- Gehaltsabrechnung in Höhe von weniger als 50.000 USD im Mitgliedsstaat
- Weniger als 25 % des gesamten Vermögens oder der gesamten Gehaltssumme im Mitgliedstaat
Nein. Derzeit nehmen 25 Staaten am Streamlined Sales Tax Program teil oder bieten ein ähnliches Programm an.
Nein. Für die Registrierung in allen an der SST teilnehmenden Staaten ist nur ein Formular erforderlich. Sie können die Bundesstaaten auswählen, in denen Sie sich registrieren möchten. Avalara empfiehlt jedoch, sich in allen verfügbaren Bundesstaaten zu registrieren.
Ja. Avalara hilft Unternehmen, die sich für SST qualifizieren, gerne dabei, sich in allen an der SST teilnehmenden Bundesstaaten kostenlos zu registrieren, wenn sie sich mit Avalara AvaTax für das Programm anmelden.
Ja. Wenn Sie bereits in einem teilnehmenden Staat registriert sind oder zuvor registriert waren, hat dies keine Auswirkungen auf Ihre SST-Qualifikationen.
Ja. Auch wenn ein nicht teilnehmender Staat die Kosten nicht übernimmt, können Sie Avalara dennoch als Ihre kostengünstige Lösung Umsatzsteuer-Compliance nutzen.