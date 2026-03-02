Hier geht es weiter

Stellen Sie mit Compliance-Lösungen für den internationalen Handel die Weichen für globalen Erfolg

Senken Sie die Kosten, steigern Sie den Umsatz und optimieren Sie das Kundenerlebnis.
Ende von De-minimis

Vertrauter Partner von Unternehmen aller Branchen
AGENTIC TAX UND COMPLIANCE™

Lassen Sie KI-Agenten die Arbeit erledigen

Stellen Sie sich ein Team für digitale Compliance vor, das rund um die Uhr arbeitet, nie ermüdet und immer über die neuesten Regeln für alle Steuerjurisdiktionen informiert ist. Das ist agentische Compliance in Aktion.
Unkomplizierter grenzüberschreitender Handel und Tarif-Compliance

VORTEILE

Ihre zentrale Anlaufstelle für End-to-End-Compliance im internationalen Handel

Beschleunigen Sie den Handel mit Agentic AI

Die MCP-Server von Avalara integrieren Compliance-Informationen in ERPs, E-Commerce und Lieferketten, um die grenzüberschreitende Compliance zu optimieren. Mehr erfahren

Optimieren Sie das Kundenerlebnis

Verbessern Sie das Kundenerlebnis, indem Sie verhindern, dass aufgrund einer falschen Klassifizierung zu wenig oder zu viel Steuern berechnet werden.​

Automatisieren Sie die Tarifcode-Klassifizierung

Vereinfachen Sie die Komplexität des grenzüberschreitenden Verkaufs, indem Sie sich auf unser Expertenteam und umfassende globale Inhalte in Kombination mit der Leistungsfähigkeit von KI verlassen.

Senken Sie die Kosten

Erhöhen Sie internationale Margen mit genaueren HS-Code-Klassifikationen und Berechnungen der Zollgebühren, um zusätzliche Kosten an der Grenze zu vermeiden.

Erhalten Sie Echtzeit-Berechnungen der Zollgebühren an der Kasse

Bieten Sie Käufern ein Delivered Duty Paid (DDP) Käufererlebnis an, um das Risiko zu verringern, dass der Warenkorb storniert wird oder Pakete abgelehnt werden.

Identifizieren Sie behördliche Beschränkungen für Transaktionen

Bleiben Sie konform und konzentrieren Sie sich auf profitable Transaktionen.

Erklärvideo

Avalara Cross-Border

Erfahren Sie, wie Avalara Unternehmen dabei unterstützt, global zu agieren, indem es ihren Produktkatalog nach HS- und Tarifcodes klassifiziert und die Zollgebühren an der Kasse berechnet.
Map illustration with "Avalara Cross-border" text, showing a shipping route across the Atlantic Ocean.
Video: Avalara Cross-Border helps you navigate the complexities of global commerce.

Entdecken Sie unser Angebot an globalen Compliance-Lösungen

Avalara AvaTax Cross-Border

Steigern Sie grenzüberschreitende Verkäufe mit einer einheitlichen Checkout-Lösung, die das Kundenerlebnis optimiert.
Avalara Tariff Code Classification

Automatisieren Sie die Zuweisung von HS- Codes (Harmonized System), HTS-Codes (Harmonized Tariff Schedule) und Schedule-B-Codes mit einer skalierbarenLösung.
Avalara Trade Restrictions Management

Vermeiden Sie mit aktuellen Kenntnissen über behördliche Beschränkungen für grenzüberschreitende Transaktionen, dass Produkte an der Grenze abgelehnt werden.
Integrationen

Avalara unterstützt die grenzüberschreitende Compliance für Shopify-Marktplätze und eBay International Shipping

Entdecken Sie über 1.400 vertraglich gesicherte Partner-Integrationen

KUNDENBERICHTE

Was unsere Kunden sagen

„Ich müsste mindestens drei Mitarbeiter mit Steuererfahrung einstellen, um die Arbeit zu machen, die Avalara für uns erledigt.“

  • —Jason Macatangay
  • CFO, Threadless

„Das Self-Serve Tariff Code Classification Tool hat die Art und Weise, wie unsere Händler den internationalen Versand angehen, grundlegend verändert. Es ist eine einfache, genaue und kosteneffiziente Lösung, die den Prozess vereinfacht hat und unseren Kunden ermöglicht, ihre Aktivitäten ohne Bedenken hinsichtlich zollbedingter Komplikationen auszuweiten.“

  • —Shea Félix
  • Vice President, GlobalPost International
Bereit zu sehen, was Avalara kann?

Vereinbaren Sie eine Demo, um unsere Lösung kennenzulernen.
