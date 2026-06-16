Affida a dei professionisti le complessità legate alla compilazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali, dei versamenti e della gestione degli avvisi (per sales tax e use tax negli Stati Uniti o IVA). La nostra soluzione consente di risparmiare tempo, ridurre i costi e garantire una maggiore precisione per aziende di qualsiasi dimensione che operano in qualsiasi settore. Avalara Returns ha gestito e presentato oltre 6 milioni di dichiarazioni nel 2024.