Sì. A partire dal 1° settembre 2026, tutte le aziende con partita IVA con sede in Francia dovranno essere in grado di ricevere fatture elettroniche strutturate. L'obbligo di emissione inizia lo stesso giorno per le imprese di medie e grandi dimensioni.
L'obbligo riguarda le aziende con sede in Francia registrate ai fini IVA che effettuano operazioni B2B nazionali rientranti nell'ambito di applicazione, nonché determinati obblighi di trasmissione dei dati per determinate operazioni transfrontaliere e B2C.
La fatturazione elettronica è già obbligatoria per le transazioni B2G ed è gestita tramite una piattaforma governativa centralizzata, Chorus Pro.
La Francia richiede formati di fattura strutturati in linea con gli standard EN 16931, inclusi UBL, CII e Factur-X.
No. I PDF e le e-mail dirette non sono sufficienti per la conformità. I dati delle fatture devono passare attraverso le piattaforme accreditate approvate e collegate al Global Annuaire.
La non conformità può comportare il rifiuto delle fatture, ritardi nei pagamenti, interruzioni nei flussi di lavoro, maggiore esposizione alle verifiche fiscali e sanzioni economiche. Le sanzioni possono arrivare fino a 15 euro per fattura non conforme e 250 euro per ogni violazione degli obblighi di trasmissione dei dati.
Rimandare la preparazione riduce i tempi a disposizione per i test, aumenta il rischio di integrazione e limita la disponibilità delle piattaforme. Potrebbe anche costringere ad adottare soluzioni specifiche per ciascun Paese, difficilmente utilizzabili per eventuali obblighi normativi futuri.