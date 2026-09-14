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L'obbligo di fatturazione elettronica in Francia è in vigore
dal 1° settembre 2026

Scopri come Avalara riduce il rischio di non conformità, evita costose rilavorazioni e offre un approccio scalabile per affrontare gli obblighi imposti in Francia e quelli che seguiranno.
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Le tempistiche della fatturazione elettronica in Francia
Principali scadenze per l'adeguamento
  • 1° settembre 2026: tutte le aziende con partita IVA con sede in Francia devono essere in grado di ricevere fatture elettroniche strutturate
  • 1 settembre 2026: le imprese di medie e grandi dimensioni devono iniziare a emettere fatture strutturate conformi e a trasmettere i dati fiscali richiesti
  • 1° settembre 2027: le piccole e medie imprese e le microimprese sono soggette agli obblighi di emissione
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La fatturazione elettronica in Francia

Modello

La Francia utilizza un modello CTC decentralizzato a 5 nodi in cui i dati delle fatture vengono scambiati tramite piattaforme private approvate connesse ai sistemi governativi. 

Piattaforme

Le aziende devono scambiare le fatture utilizzando piattaforme accreditate collegate all'Annuaire Globale. Le fatture in formato PDF e inviate tramite e-mail non soddisfano i requisiti di conformità. 

Formati

La Francia richiede formati di fattura strutturati conformi agli standard EN 16931, inclusi UBL, CII e Factur-X. 

Ambito di applicazione

L'obbligo si applica principalmente alle transazioni B2B nazionali, con ulteriori requisiti di trasmissione dei dati fiscali per determinate attività B2C e transfrontaliere.
Indicatori di rischio aziendale
  • Ricorso a fatture PDF o inviate tramite e-mail
  • Validazione dei dati strutturati limitata
  • Risoluzione manuale delle eccezioni 
  • Nessuna visibilità in tempo reale del ciclo di fatturazione
  • Ambienti ERP frammentati
  • Processi di conformità specifici per Paese 
  • Registrazioni ai fini IVA in paesi esteri senza una presenza societaria locale 
Gli step verso la conformità all'obbligo di fatturazione elettronica in Francia
  • Allineamento dei team. Coinvolgere gli uffici Fiscale, Finanziario e IT in un flusso di lavoro condiviso per allinearsi su preparazione, processi e implementazione.
  • Valutazione dell'applicabilità dell'obbligo normativo. Individuare le aziende soggette all'obbligo normativo, i tipi di transazione e gli obblighi di dichiarazione.
  • Analisi dei flussi di fatturazione attuali. Documentare i sistemi ERP, l'instradamento delle fatture, la gestione delle eccezioni e le dipendenze di comunicazione nelle diverse unità aziendali.
  • Scelta di Avalara come modello di piattaforma conforme. Scegliendo Avalara come piattaforma accreditata, potrai essere pronto fin dal primo giorno. Con Avalara, la tua architettura può adattarsi ai mutevoli requisiti normativi e può crescere in altri mercati al di fuori della Francia.
  • Preparazione dei sistemi ERP e dei dati. Verificare la preparazione alla gestione dei dati strutturati, la completezza dei dati, il monitoraggio del ciclo di fatturazione e i requisiti di integrazione.
  • Test e verifiche fatte in anticipo. Con l'avvicinarsi della scadenza di settembre, i tempi per eseguire i test si riducono. La verifica fatta prima delle scadenze imposte per legge riduce il rischio di rifiuto delle fatture e previene future interruzioni operative. 

 

L'errore più comune delle aziende è affrontare l'adeguamento agli obblighi della Francia come un caso a sé stante. Un approccio specifico per Paese può risolvere le esigenze del momento, ma può anche creare complessità, duplicazioni e rilavorazioni, man mano che le aziende si trovano a dover adottare la fatturazione elettronica in altri mercati.

La Francia è solo l'inizio

L'obbligo di fatturazione elettronica si sta attestando a livello internazionale. Costruisci fin da subito un modello di conformità scalabile, invece di doverlo ricostruire per ogni nuovo mercato in futuro.
Gestisci l'obbligo normativo in Francia e preparati al futuro

Per le aziende leader, la fatturazione elettronica rappresenta un'opportunità di trasformazione operativa, non un semplice adempimento normativo una tantum. Invece di creare soluzioni specifiche per ogni Paese, che generano inefficienze future, stanno standardizzando i flussi di lavoro, connettendo i sistemi e creando operazioni di conformità scalabili nelle diverse giurisdizioni.  

 

Avalara supporta questo approccio attraverso una piattaforma di conformità potenziata dall'intelligenza artificiale, progettata per automatizzare flussi di lavoro fiscali e di fatturazione elettronica complessi in diversi Paesi, con diversi sistemi e requisiti normativi in continua evoluzione. 

 

L'obiettivo è semplice: risolvere il problema della fatturazione elettronica alla base ed estendere la conformità a livello globale, man mano che gli obblighi normativi si moltiplicano e si evolvono.

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In una sessione di lavoro di 45 minuti, gli esperti Avalara ti aiuteranno a capire quali attività e transazioni sono soggette, a valutare le criticità dei sistemi e la qualità dei dati, a valutare il tuo livello di esposizione e a dare priorità alle attività da svolgere nei successivi 90 giorni.
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Transazioni soggette all'obbligo 

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Transazioni B2G 

La fatturazione elettronica è obbligatoria in Francia per le transazioni tra aziende e pubblica amministrazione (B2G) e impone ai fornitori di beni e servizi del settore pubblico francese di conformarsi alla Direttiva europea 2014/55/UE. Questi fornitori sono tenuti a inviare fatture elettroniche in un formato specifico tramite Chorus Pro, la piattaforma centralizzata francese per la fatturazione elettronica B2G. 

 

Le aziende devono richiedere l'accesso digitale a Chorus Pro. Potranno poi caricare le loro fatture di vendita in uno dei seguenti modi: 

 

  • Inserimento manuale 
  • Caricamento delle fatture in formato PDF o XML 
  • Connessione tramite EDI o API

 

Una volta inviate e verificate da Chorus Pro, le fatture vengono spedite ai clienti. Solo a questo punto assumono validità legale come fatture IVA, diventano esigibili e riconoscendo al cliente un credito IVA. 

Transazioni B2B

Le aziende che effettuano transazioni con altre imprese (B2B) possono già scambiare fatture in formato elettronico, a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni. Tra queste rientrano l'accettazione del formato elettronico da parte dell'acquirente e la garanzia dell'autenticità della provenienza, dell'integrità del contenuto e della leggibilità della fattura. I requisiti non impongono un formato specifico, permettendo alle aziende di scegliere il formato che meglio si adatta alle loro esigenze. 


La fatturazione elettronica B2B obbligatoria in Francia sarà implementata in più fasi in base alle dimensioni dell'azienda. A partire da settembre 2026, le grandi imprese sono obbligate a emettere fatture elettroniche ai propri clienti in un formato specifico, utilizzando una piattaforma approvata dal governo. A partire da tale data, tutte le aziende dovranno anche essere in grado di ricevere fatture elettroniche. Da settembre 2027, l'obbligo sarà esteso alle piccole e medie imprese e alle microimprese. 
  
L'obbligo di trasmettere i dati delle transazioni, dei pagamenti e del ciclo di fatturazione (e-reporting) alle autorità fiscali francesi utilizzando la piattaforma francese seguirà le stesse tempistiche della fatturazione elettronica. 
Le aziende che operano in Francia devono inserire le seguenti informazioni nelle loro fatture con IVA, indipendentemente dal formato utilizzato, sia cartaceo che elettronico:
  

  • Denominazione e ragione sociale del fornitore, codici identificativi fiscali e indirizzo della sede legale 
  • Denominazione e ragione sociale del cliente, codici identificativi fiscali e indirizzo della sede legale 
  • Numero fattura 
  • Data fattura 
  • Data di consegna o di completamento del servizio 
  • Descrizione, prezzo unitario e quantità dei beni o servizi 
  • Importo totale da corrispondere, al netto dell'IVA 
  • Aliquota/e IVA applicata/e 
  • Importo IVA in euro 
  • Importo totale della fattura, IVA inclusa 

 
Con l’introduzione dell’obbligo per le transazioni B2B, i dati obbligatori da riportare in fattura si stanno progressivamente ampliando fino a includere elementi aggiuntivi come la tipologia di documento, nuovi codici identificativi di fornitori e acquirenti e ulteriori informazioni di dettaglio.

Per quanto riguarda i formati ammessi, i contribuenti possono scegliere tra UBL, CII e Factur-X. Se necessario, possono anche concordare lo scambio in altri formati con i loro fornitori accreditati. 

Risorse aggiuntive

Domande frequenti

Sì. A partire dal 1° settembre 2026, tutte le aziende con partita IVA con sede in Francia dovranno essere in grado di ricevere fatture elettroniche strutturate. L'obbligo di emissione inizia lo stesso giorno per le imprese di medie e grandi dimensioni.

L'obbligo riguarda le aziende con sede in Francia registrate ai fini IVA che effettuano operazioni B2B nazionali rientranti nell'ambito di applicazione, nonché determinati obblighi di trasmissione dei dati per determinate operazioni transfrontaliere e B2C. 

La fatturazione elettronica è già obbligatoria per le transazioni B2G ed è gestita tramite una piattaforma governativa centralizzata, Chorus Pro. 

La Francia richiede formati di fattura strutturati in linea con gli standard EN 16931, inclusi UBL, CII e Factur-X.

No. I PDF e le e-mail dirette non sono sufficienti per la conformità. I dati delle fatture devono passare attraverso le piattaforme accreditate approvate e collegate al Global Annuaire.

La non conformità può comportare il rifiuto delle fatture, ritardi nei pagamenti, interruzioni nei flussi di lavoro, maggiore esposizione alle verifiche fiscali e sanzioni economiche. Le sanzioni possono arrivare fino a 15 euro per fattura non conforme e 250 euro per ogni violazione degli obblighi di trasmissione dei dati.

Rimandare la preparazione riduce i tempi a disposizione per i test, aumenta il rischio di integrazione e limita la disponibilità delle piattaforme. Potrebbe anche costringere ad adottare soluzioni specifiche per ciascun Paese, difficilmente utilizzabili per eventuali obblighi normativi futuri.
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