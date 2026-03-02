Hier geht es weiter
Verwalten Sie Ihr Geschäftslizenzportfolio von einer einzigen, benutzerfreundlichen Anwendung aus

Avalara License Management hilft Unternehmen dabei, ihre Geschäftslizenzen zu zentralisieren, Arbeitsabläufe zu standardisieren, Formulare zu organisieren und geschäftige Arbeit zu reduzieren.
Erleben Sie Avalara License Management in Aktion mit einer sofortigen, selbstgesteuerten Demo – kein Verkaufsgespräch, keine Verpflichtungen.
Lösen wir Ihre Herausforderungen bei der Steuer-Compliance gemeinsam.

Füllen Sie dieses kurze Formular aus, um sich mit einem Spezialisten für Steuerlösungen von Avalara in Verbindung zu setzen.

Sie können Folgendes erwarten, sobald Sie einreichen:

  • Wir werden die Anforderungen Ihres Unternehmens überprüfen.
  • Einer unserer Spezialisten wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um maßgeschneiderte Lösungen zu besprechen.
  • Sie erhalten Einblicke, wie Avalara Ihnen helfen kann, Ihre Compliance zu optimieren.

Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf – wir freuen uns darauf, mit Ihnen zu sprechen! Sie sind bereites Kunde? Erhalten Sie technischen Support.

VORTEILE

Vereinfachen Sie das Lizenzmanagement

Eine komplette Plattform für eine umfassende Lösung zur Steuer-Compliance 

Zentralisieren Sie die Compliance-Überwachung

Verfolgen und verwalten Sie alle Lizenzen von einer zentralen Informationsquelle aus, um verpasste Erneuerungen zu reduzieren und die regulatorische Anpassung zu verbessern.

Verbessern Sie die Workflow-Effizienz

Automatisieren Sie Recherchen, Archivieren und Verlängerungen mit Dashboards und Erinnerungen, um den Zeitaufwand für Verwaltungsaufgaben zu reduzieren. 

Verbessern Sie die Zusammenarbeit

Sorgen Sie dafür, dass Steuer-, Rechts-, AP- und Buchhaltungsteams mit gemeinsamen Tools, Nachrichten, Dashboards und Meldung in Echtzeit auf derselben Wellenlänge sind.

Bleiben Sie bereit für Audits

Sorgen Sie für aktuelle, fehlerfreie Lizenzunterlagen mit vollständigen Auditprotokollen, um Compliance-Risiken zu reduzieren und Audits zu unterstützen.

Halten Sie Vorschriften proaktiv ein

Nutzen Sie Dashboards und Benachrichtigungen in Echtzeit, um Lizenzbedürfnisse frühzeitig zu erkennen, Störungen zu reduzieren und regulatorische Strafen zu vermeiden.

Optimieren Sie die Ressourcenauslastung

Entlasten Sie Ihre Mitarbeiter von zeitaufwändigen manuellen Aufgaben, damit sie sich auf Wachstumsinitiativen konzentrieren und die Gesamteffizienz und Leistung steigern können.

Funktionsweise

Optimieren Sie Ihren Lizenz-Workflow

  • Zentralisieren Sie Ihre Lizenzdaten 
    Laden Sie das Lizenzportfolio, die Standorte und die Compliance-Details Ihres Unternehmens in ein sicheres, cloudbasiertes System hoch.

  • Bleiben Sie mit automatisiertem Tracking stets konform 
    Erhalten Sie Benachrichtigungen über bevorstehende Erneuerungen und verwalten Sie proaktiv Termine, um Strafen und Unterbrechungen zu vermeiden.

  • Vermeiden Sie sich wiederholende manuelle Arbeiten 
    Sparen Sie Zeit mit digitaler Aufzeichnung, Massenbearbeitung und automatisch ausgefüllten Feldern auf der Grundlage strukturierter Daten – keine Tabellenkalkulationen oder doppelter Aufwand mehr.
Video: See how Avalara License Management helps businesses manage licenses and registrations.

Verwalten Sie alle Lizenzen, Unternehmen und Steuerjurisdiktionen von einer Plattform aus

Anpassbares Dashboard

  • Verfolgen Sie Einreichungen, Erneuerungen und mehr mit einem interaktiven Dashboard mit beweglichen, hyperlink-fähigen Widgets.
  • Verschaffen Sie sich in Echtzeit einen Überblick über Ihre Lizenzmanagement-Anforderungen.

Zentralisiertes Entitätsmanagement

  • Organisieren Sie eine unbegrenzte Anzahl von Entitäten und Standorten mit der Registerkarte  Entitäten .
  • Sehen Sie sich den Lizenzstatus an, posten Sie Notizen, senden Sie E-Mails und verfolgen Sie benutzerdefinierte Abläufe zur Einreichung von.
  • Verwalten Sie Entitäten von einem einzigen Standort aus, der für den Betrieb an mehreren Standorten konzipiert ist.

Bibliothek mit Geokodierung

  • Berichte erstellen, anpassen und planen.
  • Erstellen Sie sowohl Standard- als auch benutzerdefinierte Berichte.
  • Teilen Sie Aktualisierungen zum Lizenzstatus mit externen Stakeholdern.

Kundenberichte

Was unsere Kunden sagen

„Weil wir hier schlank arbeiten, wollten wir nicht, dass unsere IT-Mitarbeiter einen Teil dieses Systems übernehmen. Am Ende mussten wir nur unsere Daten angeben und Avalara erledigte den Rest. Das Projektmanagement und das Übergangsteam waren großartig.“

  • —Heather Parker
  • Compliance Officer, LAZ Parking

„Avalara erleichtert uns all unsere Probleme bei der Steuer-Compliance und der Unternehmenslizenzierung und erspart uns so unkalkulierbare Zeit und Buchhaltungskosten.“

  • —Travis Benoît
  • Director of Operations and Corporate Development, SWIPEBY
Verwandte Produkte

Avalara License Filing

Erhalten Sie umfassende Unterstützung bei der Recherche, Registrierung und Einreichung von Lizenzen für neue und expandierende Unternehmen.
Avalara License Profressional Services

Stellen Sie sich den Herausforderungen Ihres Geschäftslizenzbetriebs mit projektbezogener Unterstützung.
Avalara License Managed Services

Lagern Sie die Verwaltung von Geschäftslizenzen kontinuierlich an einen vertrauenswürdigen Partner aus.
Auszeichnungen

A teal hexagonal badge labeled 'TrustRadius Buyer's Choice 2025' with white text and star icons, representing a TrustRadius award.
A blue hexagonal TrustRadius Top Rated 2023 award badge featuring white text and five stars at the bottom.
Abzeichen für den Winter Leader Award 2025

Häufig gestellte Fragen

Häufig gestellte Fragen

Kontaktieren Sie  uns für eine Demo von Avalara License Management und beginnen Sie mit dem Prozess.

Avalara License Management wurde für Unternehmen entwickelt, die über 100 Lizenzen in mehreren Ländern verwalten und/oder stark regulierte Produkte verkaufen und/oder stark regulierte Dienstleistungen anbieten. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Lösung für Sie geeignet ist, kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie eine Demo, um festzustellen, ob sie Ihren Lizenzanforderungen entspricht.

Ja, es deckt ein breites Spektrum an Lizenzanforderungen ab. Folgendes wird in der Anwendung nachverfolgt: Geschäftslizenzen, Fahrzeuglizenzen, Verträge, Leasingverträge und Verstöße.

Ja, Avalara kann Ihr Lizenzportfolio in Ihrem Namen verwalten. Avalara kann Ihr Portfolio recherchieren, beschaffen und fortlaufend verwalten, indem es Erneuerungsfristen nachverfolgt und bei Bedarf Lizenzen erneut beantragt.

Dienstleister können Avalara License Management for Accountants verwenden, um die laufende Einhaltung von Geschäftslizenzen im Namen ihrer eigenen Kunden zu verwalten. Die Software enthält alle Standardfunktionen sowie Add-ons, um mehrere Unterkonten in einem Hauptportfolio zusammenzufassen.

