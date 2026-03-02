Eine komplette Plattform für eine umfassende Lösung zur Steuer-Compliance
Zentralisieren Sie die Compliance-Überwachung
Verfolgen und verwalten Sie alle Lizenzen von einer zentralen Informationsquelle aus, um verpasste Erneuerungen zu reduzieren und die regulatorische Anpassung zu verbessern.
Verbessern Sie die Workflow-Effizienz
Automatisieren Sie Recherchen, Archivieren und Verlängerungen mit Dashboards und Erinnerungen, um den Zeitaufwand für Verwaltungsaufgaben zu reduzieren.
Verbessern Sie die Zusammenarbeit
Sorgen Sie dafür, dass Steuer-, Rechts-, AP- und Buchhaltungsteams mit gemeinsamen Tools, Nachrichten, Dashboards und Meldung in Echtzeit auf derselben Wellenlänge sind.
Bleiben Sie bereit für Audits
Sorgen Sie für aktuelle, fehlerfreie Lizenzunterlagen mit vollständigen Auditprotokollen, um Compliance-Risiken zu reduzieren und Audits zu unterstützen.
Halten Sie Vorschriften proaktiv ein
Nutzen Sie Dashboards und Benachrichtigungen in Echtzeit, um Lizenzbedürfnisse frühzeitig zu erkennen, Störungen zu reduzieren und regulatorische Strafen zu vermeiden.
Optimieren Sie die Ressourcenauslastung
Entlasten Sie Ihre Mitarbeiter von zeitaufwändigen manuellen Aufgaben, damit sie sich auf Wachstumsinitiativen konzentrieren und die Gesamteffizienz und Leistung steigern können.
Funktionsweise
Optimieren Sie Ihren Lizenz-Workflow
Zentralisieren Sie Ihre Lizenzdaten Laden Sie das Lizenzportfolio, die Standorte und die Compliance-Details Ihres Unternehmens in ein sicheres, cloudbasiertes System hoch.
Bleiben Sie mit automatisiertem Tracking stets konform Erhalten Sie Benachrichtigungen über bevorstehende Erneuerungen und verwalten Sie proaktiv Termine, um Strafen und Unterbrechungen zu vermeiden.
Vermeiden Sie sich wiederholende manuelle Arbeiten Sparen Sie Zeit mit digitaler Aufzeichnung, Massenbearbeitung und automatisch ausgefüllten Feldern auf der Grundlage strukturierter Daten – keine Tabellenkalkulationen oder doppelter Aufwand mehr.
Video: See how Avalara License Management helps businesses manage licenses and registrations.
Verwalten Sie alle Lizenzen, Unternehmen und Steuerjurisdiktionen von einer Plattform aus
Anpassbares Dashboard
Verfolgen Sie Einreichungen, Erneuerungen und mehr mit einem interaktiven Dashboard mit beweglichen, hyperlink-fähigen Widgets.
Verschaffen Sie sich in Echtzeit einen Überblick über Ihre Lizenzmanagement-Anforderungen.
Zentralisiertes Entitätsmanagement
Organisieren Sie eine unbegrenzte Anzahl von Entitäten und Standorten mit der Registerkarte Entitäten .
Sehen Sie sich den Lizenzstatus an, posten Sie Notizen, senden Sie E-Mails und verfolgen Sie benutzerdefinierte Abläufe zur Einreichung von.
Verwalten Sie Entitäten von einem einzigen Standort aus, der für den Betrieb an mehreren Standorten konzipiert ist.
Bibliothek mit Geokodierung
Berichte erstellen, anpassen und planen.
Erstellen Sie sowohl Standard- als auch benutzerdefinierte Berichte.
Teilen Sie Aktualisierungen zum Lizenzstatus mit externen Stakeholdern.
Kundenberichte
Was unsere Kunden sagen
„Weil wir hier schlank arbeiten, wollten wir nicht, dass unsere IT-Mitarbeiter einen Teil dieses Systems übernehmen. Am Ende mussten wir nur unsere Daten angeben und Avalara erledigte den Rest. Das Projektmanagement und das Übergangsteam waren großartig.“
—Heather Parker
Compliance Officer, LAZ Parking
„Avalara erleichtert uns all unsere Probleme bei der Steuer-Compliance und der Unternehmenslizenzierung und erspart uns so unkalkulierbare Zeit und Buchhaltungskosten.“
—Travis Benoît
Director of Operations and Corporate Development, SWIPEBY
Kontaktieren Sie uns für eine Demo von Avalara License Management und beginnen Sie mit dem Prozess.
Avalara License Management wurde für Unternehmen entwickelt, die über 100 Lizenzen in mehreren Ländern verwalten und/oder stark regulierte Produkte verkaufen und/oder stark regulierte Dienstleistungen anbieten. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Lösung für Sie geeignet ist, kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie eine Demo, um festzustellen, ob sie Ihren Lizenzanforderungen entspricht.
Ja, es deckt ein breites Spektrum an Lizenzanforderungen ab. Folgendes wird in der Anwendung nachverfolgt: Geschäftslizenzen, Fahrzeuglizenzen, Verträge, Leasingverträge und Verstöße.
Ja, Avalara kann Ihr Lizenzportfolio in Ihrem Namen verwalten. Avalara kann Ihr Portfolio recherchieren, beschaffen und fortlaufend verwalten, indem es Erneuerungsfristen nachverfolgt und bei Bedarf Lizenzen erneut beantragt.
Dienstleister können Avalara License Management for Accountants verwenden, um die laufende Einhaltung von Geschäftslizenzen im Namen ihrer eigenen Kunden zu verwalten. Die Software enthält alle Standardfunktionen sowie Add-ons, um mehrere Unterkonten in einem Hauptportfolio zusammenzufassen.
Bereit zu sehen, was Avalara kann?
Vereinbaren Sie eine Demo, um unsere Lösung kennenzulernen.