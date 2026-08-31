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Avalara frente a Anrok

¿Automatizar el cumplimiento de la normativa tributaria?
Descubre por qué Avalara es la mejor opción.
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Avalara frente a TaxJar

Avalara es la empresa de referencia en materia de cumplimiento de la normativa tributaria en la actualidad

Convierte el cumplimiento normativo en una oportunidad

Avalara permite a los equipos de impuestos y finanzas convertir el cumplimiento normativo en una oportunidad, simplificando las presentaciones, mejorando la precisión e impulsando los resultados en todos los sectores. El ámbito de actuación de Anrok se limita estrictamente al SaaS y a los productos y servicios digitales, lo que deja a las empresas que no pertenecen a ese nicho —o a aquellas que lo superan— Anrok puede resultar menos adecuado para empresas que necesiten funcionalidades de cumplimiento fiscal más amplias fuera del ámbito SaaS.
Benefits

Ofrece resultados fiables y de alta precisión

Con el respaldo de contenido tributario verificado por expertos que abarca más de 190 países y más de 54 000 millones de llamadas a la API procesadas, Avalara ofrece una precisión milimétrica, por geolocalización hasta la dirección concreta. El alcance de los servicios fiscales de Anrok es más limitado, y Los materiales públicos revisados no identifican soporte para funciones específicas.
Growth

Se integra con más sistemas empresariales

Con más de 1400 acuerdos de integración firmados con ERP, mercados, plataformas de terminales de punto de venta, sistemas de facturación electrónica y herramientas de colaboración, Avalara se conecta de forma nativa a tu sistema actual. El ecosistema de integración de Anrok es limitado y carece notablemente de conectores nativos para plataformas como HubSpot, QuickBooks y sistemas ERP avanzados.
CRM
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Millones de empresas en más de 75 países confían en Avalara para simplificar su cumplimiento fiscal.

Reconocida como líder en IDC MarketScape 2024, Avalara ofrece soluciones de cumplimiento fiables que ayudan a garantizar la precisión, mejorar la agilidad y preparar a las empresas para lo que viene.

4/5

Calificación de G2 (más de 700 reseñas, en abril de 2026)

8.8/10

Puntuación de TrustRadius (más de 900 reseñas y valoraciones, en abril de 2026)
trgt

Por qué las empresas eligen Avalara en lugar de Anrok

1. Precisión y fiabilidad

Gracias a su contenido tributario verificado y a su avanzada automatización, Avalara ofrece resultados coherentes y listos para auditorías en cada punto de la transacción, en todos los sectores y jurisdicciones. El contenido tributario de Anrok se centra en el SaaS y los servicios digitales, y Las empresas que se expandan a jurisdicciones adicionales deben confirmar si las funcionalidades de cumplimiento necesarias están disponibles.

Capacidad

Avalara

Anrok

Cálculo de impuestos en tiempo real

Por geolocalización (geocodificación a nivel de dirección)

Limitado: se han señalado deficiencias en la gestión por parte de las autoridades locales

Contenido tributario completo (EE. UU. + internacional)

Se actualiza periódicamente para más de 190 países

Limitado: centrado en el sector del SaaS y el ámbito digital; deficiencias en la asistencia en materia de IVA a medida que las empresas crecen

Herramientas de búsqueda de información fiscal integradas

Infraestructura siempre activa, multirregional y multinube

 Más de 54 000 millones de llamadas a la API procesadas

Se desconoce

Precisión apta para auditorías

Limitado

Contenido tributario verificado por expertos + IA

Datos estructurados mediante IA, reglas verificadas por expertos

Se desconoce

Cuenta con la confianza de los gobiernos para impulsar los portales oficiales de tipos

Proveedor con certificación SST

Subvenciones para el cumplimiento normativo y protección frente a auditorías en los estados participantes 

Sin certificación SST

Datos fiscales verificados de fuentes fiables

Se desconoce

Certificaciones de seguridad de nivel empresarial

SOC 2 + ISO

Se desconoce

2. Cumplimiento normativo integral y cobertura de todos los tipos de impuestos

Avalara ofrece una visibilidad completa del proceso de cumplimiento normativo mediante una única plataforma unificada que integra el registro, el cálculo, la presentación y la declaración de impuestos. Anrok ofrece servicios de registro y presentación básica de declaraciones, pero a medida que las empresas crecen más allá del modelo SaaS, los clientes se dan cuenta de que los Pueden ser necesarios pasos manuales adicionales en determinados escenarios de expansión o de operación en múltiples jurisdicciones.

Capacidad

Avalara

Anrok

Automatización de la presentación y el pago de impuestos

Gestión de certificados de exención

Superior: validación automática, seguimiento de renovaciones, campañas de correo electrónico, integración de bases de datos estatales

Limitado: funcionalidad básica; deficiencias en la gestión de validaciones y exenciones

Declaraciones 1099 y W-9

Gestión de registros y licencias

Registros completos + licencias comerciales

Solo registros, sin licencias

Declaración gestionada del IVA

Con cobertura para 53 países

Limitado: cobertura de IVA limitada

Gestión del impuesto por uso

Cálculos de derechos de aduana y clasificación mediante códigos arancelarios

Facturación electrónica y declaración de impuestos en tiempo real

Limitado

Códigos fiscales únicos a nivel de producto

Más de 3000 en todos los sectores

Número limitado de códigos centrados en SaaS y productos digitales

Asistencia en materia de cumplimiento normativo a nivel mundial

Limitado: principalmente el impuesto sobre las ventas de EE. UU. para el SaaS y cierta cobertura del IVA

Escalabilidad para empresas de todos los tamaños

Desde pequeñas y medianas empresas hasta grandes empresas, en todos los sectores

Anrok parece estar orientado principalmente a empresas SaaS y a determinados casos de uso de empresas emergentes o del mercado medio

3. Fácil integración con los sistemas empresariales

Avalara ofrece una amplia conectividad y control a través de una de las redes de integración más grandes del sector, lo que ayuda a las empresas a simplificar el cumplimiento normativo sin necesidad de un desarrollo complejo ni de configuraciones personalizadas. Las integraciones seleccionadas por Anrok, que dan prioridad al modelo SaaS, funcionan bien con Stripe y Chargebee, pero los clientes potenciales suelen mencionar la falta de conectores nativos para HubSpot, QuickBooks y sistemas ERP avanzados como motivo para optar por Avalara en su lugar.

Capacidad

Avalara

Anrok

Plataforma integral para el cumplimiento normativo

Limitado: solo paquete de facturación SaaS

Acuerdos de integración con socios

Más de 1400

Limitado

Integraciones con ERP (SAP, Oracle, NetSuite, Microsoft, etc.)

Limitado: NetSuite básico; sin conectores para Sage, SAP o Microsoft

Integraciones con mercados

Se desconoce

Integraciones con terminales de punto de venta

Se desconoce

Integraciones con plataformas de facturación electrónica

Se desconoce

Integraciones con plataformas de facturación (Stripe, Chargebee, Zuora)

Atención al cliente

Asistencia en directo desde EE. UU. y de respuesta rápida; gestores de cuentas exclusivos

La disponibilidad de canales de asistencia debe evaluarse conforme al plan aplicable y a las condiciones del servicio

4. Con tecnología de IA agéntica

Avalara Agentic Tax and Compliance™ no solo se encarga de tareas relacionadas con los impuestos; realmente hace el trabajo, proporcionando eficiencia y productividad a un nivel totalmente nuevo. Anrok utiliza cierta automatización basada en el aprendizaje automático, pero carece de la amplitud y profundidad de la IA autónoma de Avalara a lo largo de todo el ciclo de vida del cumplimiento normativo.

Capacidad

Avalara

Anrok

Automatización fiscal que aprende y se adapta

Información basada en inteligencia artificial que ofrece respuestas inmediatas

Servidores MCP que automatizan flujos de trabajo complejos

Reglas basadas en inteligencia artificial que reducen el trabajo manual

API de lenguaje natural que simplifican la integración

Proceso de implementación guiado por IA para acelerar la puesta en marcha y la configuración

Soporte basado en IA que ofrece respuestas más rápidas y precisas

Qué dicen los clientes sobre Avalara

«Avalara cambia las reglas del juego. La amplia gama de productos de Avalara reducen los problemas cotidianos que surgen al hacer negocios y los simplifican, agilizan y, lo que es más importante, los hace más manejables».

  • Jacob Swager 
  • Director de impuestos, Sweetwater 
Sweetwater

«En nuestro caso, Avalara ha reducido considerablemente las tareas manuales, los errores y las complejas normativas personalizadas, minimizando el tiempo que nuestro equipo dedica a mantener los flujos de trabajo de datos».

  • Ricardo Rodríguez
  • Gerente sénior de impuestos indirectos, Snowflake
Snowflake logo

«La incorporación de Avalara AvaTax a nuestro ERP ha demostrado ser un logro verdaderamente impresionante, ya que nos permite obtener información sobre los impuestos sobre las ventas sin contratiempos y sin esfuerzo, lo que garantiza el cumplimiento normativo en varias jurisdicciones con una eficiencia extraordinaria».

  • André Johnson
  • Analista de negocios sénior, NEFCO
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