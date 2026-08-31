Automatización de la presentación y el pago de impuestos

Gestión de certificados de exención Superior: validación automática, seguimiento de renovaciones, campañas de correo electrónico, integración de bases de datos estatales Limitado: funcionalidad básica; deficiencias en la gestión de validaciones y exenciones

Declaraciones 1099 y W-9

Gestión de registros y licencias Registros completos + licencias comerciales Solo registros, sin licencias

Declaración gestionada del IVA Con cobertura para 53 países Limitado: cobertura de IVA limitada

Gestión del impuesto por uso

Cálculos de derechos de aduana y clasificación mediante códigos arancelarios

Facturación electrónica y declaración de impuestos en tiempo real Limitado

Códigos fiscales únicos a nivel de producto Más de 3000 en todos los sectores Número limitado de códigos centrados en SaaS y productos digitales

Asistencia en materia de cumplimiento normativo a nivel mundial Limitado: principalmente el impuesto sobre las ventas de EE. UU. para el SaaS y cierta cobertura del IVA