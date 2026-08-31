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Capacidad
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Avalara
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Anrok
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Cálculo de impuestos en tiempo real
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Por geolocalización (geocodificación a nivel de dirección)
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Limitado: se han señalado deficiencias en la gestión por parte de las autoridades locales
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Contenido tributario completo (EE. UU. + internacional)
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Se actualiza periódicamente para más de 190 países
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Limitado: centrado en el sector del SaaS y el ámbito digital; deficiencias en la asistencia en materia de IVA a medida que las empresas crecen
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Herramientas de búsqueda de información fiscal integradas
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Infraestructura siempre activa, multirregional y multinube
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Más de 54 000 millones de llamadas a la API procesadas
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Se desconoce
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Precisión apta para auditorías
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Limitado
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Contenido tributario verificado por expertos + IA
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Datos estructurados mediante IA, reglas verificadas por expertos
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Se desconoce
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Cuenta con la confianza de los gobiernos para impulsar los portales oficiales de tipos
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Proveedor con certificación SST
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Subvenciones para el cumplimiento normativo y protección frente a auditorías en los estados participantes
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Sin certificación SST
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Datos fiscales verificados de fuentes fiables
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Se desconoce
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Certificaciones de seguridad de nivel empresarial
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SOC 2 + ISO
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Se desconoce
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Capacidad
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Avalara
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Anrok
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Automatización de la presentación y el pago de impuestos
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Gestión de certificados de exención
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Superior: validación automática, seguimiento de renovaciones, campañas de correo electrónico, integración de bases de datos estatales
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Limitado: funcionalidad básica; deficiencias en la gestión de validaciones y exenciones
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Declaraciones 1099 y W-9
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Gestión de registros y licencias
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Registros completos + licencias comerciales
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Solo registros, sin licencias
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Declaración gestionada del IVA
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Con cobertura para 53 países
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Limitado: cobertura de IVA limitada
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Gestión del impuesto por uso
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Cálculos de derechos de aduana y clasificación mediante códigos arancelarios
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Facturación electrónica y declaración de impuestos en tiempo real
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Limitado
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Códigos fiscales únicos a nivel de producto
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Más de 3000 en todos los sectores
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Número limitado de códigos centrados en SaaS y productos digitales
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Asistencia en materia de cumplimiento normativo a nivel mundial
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Limitado: principalmente el impuesto sobre las ventas de EE. UU. para el SaaS y cierta cobertura del IVA
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Escalabilidad para empresas de todos los tamaños
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Desde pequeñas y medianas empresas hasta grandes empresas, en todos los sectores
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Anrok parece estar orientado principalmente a empresas SaaS y a determinados casos de uso de empresas emergentes o del mercado medio
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Capacidad
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Avalara
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Anrok
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Plataforma integral para el cumplimiento normativo
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Limitado: solo paquete de facturación SaaS
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Acuerdos de integración con socios
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Más de 1400
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Limitado
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Integraciones con ERP (SAP, Oracle, NetSuite, Microsoft, etc.)
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Limitado: NetSuite básico; sin conectores para Sage, SAP o Microsoft
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Integraciones con mercados
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Se desconoce
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Integraciones con terminales de punto de venta
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Se desconoce
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Integraciones con plataformas de facturación electrónica
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Se desconoce
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Integraciones con plataformas de facturación (Stripe, Chargebee, Zuora)
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Atención al cliente
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Asistencia en directo desde EE. UU. y de respuesta rápida; gestores de cuentas exclusivos
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La disponibilidad de canales de asistencia debe evaluarse conforme al plan aplicable y a las condiciones del servicio
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Capacidad
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Avalara
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Anrok
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Automatización fiscal que aprende y se adapta
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Información basada en inteligencia artificial que ofrece respuestas inmediatas
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Servidores MCP que automatizan flujos de trabajo complejos
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Reglas basadas en inteligencia artificial que reducen el trabajo manual
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API de lenguaje natural que simplifican la integración
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Proceso de implementación guiado por IA para acelerar la puesta en marcha y la configuración
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Soporte basado en IA que ofrece respuestas más rápidas y precisas