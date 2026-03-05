Contáctanos

Avalara for Communications

Las nuevas tecnologías pueden tener implicaciones impositivas inesperadas. Con AvaTax for Communications, las empresas pueden mantenerse al tanto de los cambios relevantes.
Ayuda a evitar sorpresas fiscales

¿Se va a lanzar un producto? ¿Se van a agrupar diferentes servicios? ¿Se van a agregar capacidades de VoIP, streaming o IoT? Cada uno de estos eventos puede tener un gran impacto fiscal, pero muchas empresas no se dan cuenta.
Controla la complejidad

Conocer tus obligaciones tributarias es una cosa; cumplirlas es otra. Nuestra solución y experiencia en la gestión de impuestos aplicados a las comunicaciones pueden ayudarte a gestionar cálculos complejos de forma más eficiente.
Libera a tu equipo

¿Tus sistemas automatizados están a la altura de los cambios del sector? ¿O tu equipo está atascado en la actualización y el mantenimiento del software? AvaTax proporciona a los empleados tiempo para trabajar en iniciativas más importantes (y rentables).
Características y ventajas

Una plataforma completa que ayuda a gestionar obligaciones tributarias y apoyar el cumplimiento de la normativa aplicable

Monitorización continua

El equipo de Avalara especializado en impuestos aplicados a las comunicaciones supervisa la legislación, las normas reguladoras y los cambios en las tasas pertinentes para que tu equipo no tenga que hacerlo.

Actualizaciones periódicas para facilitar la adopción de cambios

Actualizamos nuestra solución SaaS con regularidad para dar respuesta a los requisitos actuales, lo que hace que el mantenimiento manual del software sea cosa del pasado.

Cálculos precisos

Nuestra función Geo for Communications proporciona precisión fiscal a nivel de calle y asigna la jurisdicción tributaria por latitud/longitud.

Integración con tu sistema

AvaTax se conecta a las plataformas de facturación o los sistemas ERP a través de un conector prediseñado, o crea una integración personalizada mediante nuestra API.

Investigación y declaración de impuestos eficaces

Un potente portal para clientes simplifica las búsquedas y las indagaciones sobre impuestos, al tiempo que ofrece acceso a opciones de declaración de impuestos flexibles y personalizables.

Máxima flexibilidad

AvaTax for Communications está diseñado para ayudar a gestionar cálculos complejos y te permite anular las reglas si es necesario, crear paquetes de impuestos especiales y mucho más.

