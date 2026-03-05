Contáctanos

Automatiza la gestión de los impuestos sobre las comunicaciones para ayudar a mejorar la precisión, reducir el riesgo y apoyar el cumplimiento normativo

Optimiza el cumplimiento de las normativas aplicables a las comunicaciones para estar al día de sus cambios y reducir el riesgo en todos los productos y servicios de comunicaciones.
Empezar
Vídeo: Simplifica la preparación, presentación y remisión de declaraciones con Avalara Returns for Communications.

Con la confianza de empresas de todos los sectores
Logotipo de fuboTV en texto negro.
«Logotipo de Consumer Cellular en texto naranja sobre fondo negro.»
«Logotipo de Outreach con texto morado y un icono en forma de escudo.»
Logotipo de Gogo con un texto rojo y una nube azul con una flecha.
Logotipo de SiriusXM con texto azul e iconos de ondas de radio.
Logotipo de Roku con texto blanco sobre fondo morado.

Simplifica el cumplimiento de la normativa tributaria que se aplica a las comunicaciones

Esto es lo que ocurrirá cuando envíes el formulario: 

 

  • Un especialista se pondrá en contacto contigo para proponerte soluciones personalizadas para tu empresa. 
  • Descubrirás cómo Avalara for Communications puede ayudar a gestionar los impuestos que se aplican en las distintas jurisdicciones y reducir el riesgo. 
  • Evaluaremos los servicios que ofertas y tus necesidades en materia de cumplimiento normativo. 

 

Contacta con nosotros hoy mismo, ¡estaremos encantados de hablar contigo! ¿Ya eres cliente?Obtén soporte técnico.

VENTAJAS

Una solución completa y diseñada específicamente para gestionar las complejidades del cumplimiento normativo en materia de impuestos sobre las comunicaciones.

Automatiza las declaraciones de impuestos

Automatiza la gestión de tus declaraciones de impuestos, desde la recopilación y preparación de datos hasta la presentación y la gestión del pago de las cantidades adeudadas, además de ofrecer asistencia para procesos de registro, presentación de declaraciones fuera de plazo y gestión de notificaciones.

Mejora la experiencia del cliente

Ayuda a ofrecer una experiencia de compra fluida con cálculos de impuestos diseñados para ofrecer velocidad, fiabilidad y escalabilidad.

Reduce la carga de trabajo

Configura fácilmente personalizaciones, flujos de trabajo para el cumplimiento normativo y análisis tremendamente eficaces, todo ello con unos pocos clics y sin necesidad de saber programar.

Fácil integración

Añade integraciones listas para usar a un amplio ecosistema de plataformas de facturación, gestión de suscripciones o ERP, o utiliza APIs orientadas a desarrolladores para conectarte a sistemas locales (según requisitos técnicos).

Obtén asistencia personalizada

Accede a expertos en impuestos que conocen las complejidades únicas de tus productos, canales y modelos de precios en cada paso del proceso.

Productos para gestionar los impuestos a las comunicaciones

Avalara AvaTax for Communications

Automatiza los cálculos de impuestos con tipos altamente precisos y actualizados periódicamente, y reglas específicas de cada jurisdicción.

Avalara Returns for Communications

Simplifica la preparación y presentación de impuestos para reducir el trabajo manual y ayudar a mejorar el cumplimiento normativo.

Avalara Exemption Certificate Management Premium

Gestiona y almacena los certificados de exención para reducir el riesgo de exponerse a auditorías y apoyar el cumplimiento de la normativa tributaria.
Fondo geométrico azul con triángulos superpuestos.

Integraciones

Avalara funciona con muchos de los sistemas empresariales que ya utilizas

pinterest
pinterest
pinterest
pinterest
pinterest
pinterest
pinterest
pinterest
pinterest
pinterest
pinterest
pinterest
Ve más integraciones

HISTORIAS DE CLIENTES

Ve lo que opinan nuestros clientes

«Avalara se encarga de hacer todo el trabajo más difícil por nosotros. Habríamos tenido que aumentar considerablemente la plantilla y buscar personas con esa experiencia específica».

  • Larry Wills,
  • Vicepresidente sénior y controlador, fuboTV

«Hemos sido auditados varias veces en distintas jurisdicciones. En todos los casos, recurrimos a Avalara para que nos proporcionara los datos necesarios y siempre se determinó que cumplíamos con los requisitos».

  • Jerry Nussbaum,
  • CEO, Preferred Long Distance Inc.

«Dependemos de la experiencia de Avalara y de su solución. Su negocio es tener razón, y su tecnología nos lo pone fácil».

  • Erwin Wilson,
  • Subdirector de Impuestos Indirectos, Globalstar

«No quiero ser un experto en impuestos. Solo quiero quitármelos de encima. ¿Quién quiere saber realmente cómo funcionan? Solo quieres cumplir con las normas y hacerlo de la manera correcta». 

  • Aaron León,
  • CEO, ThinQ
Ver todas las historias de los clientes

¿Listo para ver lo que Avalara puede hacer?

Solicita una demostración para ver nuestra solución.
Solicitar una demostración