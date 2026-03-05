Vídeo: Simplifica la preparación, presentación y remisión de declaraciones con Avalara Returns for Communications.
Simplifica el cumplimiento de la normativa tributaria que se aplica a las comunicaciones
Una solución completa y diseñada específicamente para gestionar las complejidades del cumplimiento normativo en materia de impuestos sobre las comunicaciones.
Automatiza las declaraciones de impuestos
Automatiza la gestión de tus declaraciones de impuestos, desde la recopilación y preparación de datos hasta la presentación y la gestión del pago de las cantidades adeudadas, además de ofrecer asistencia para procesos de registro, presentación de declaraciones fuera de plazo y gestión de notificaciones.
Mejora la experiencia del cliente
Ayuda a ofrecer una experiencia de compra fluida con cálculos de impuestos diseñados para ofrecer velocidad, fiabilidad y escalabilidad.
Reduce la carga de trabajo
Configura fácilmente personalizaciones, flujos de trabajo para el cumplimiento normativo y análisis tremendamente eficaces, todo ello con unos pocos clics y sin necesidad de saber programar.
Fácil integración
Añade integraciones listas para usar a un amplio ecosistema de plataformas de facturación, gestión de suscripciones o ERP, o utiliza APIs orientadas a desarrolladores para conectarte a sistemas locales (según requisitos técnicos).
Obtén asistencia personalizada
Accede a expertos en impuestos que conocen las complejidades únicas de tus productos, canales y modelos de precios en cada paso del proceso.
Productos para gestionar los impuestos a las comunicaciones
Avalara AvaTax for Communications
Automatiza los cálculos de impuestos con tipos altamente precisos y actualizados periódicamente, y reglas específicas de cada jurisdicción.
Avalara Returns for Communications
Simplifica la preparación y presentación de impuestos para reducir el trabajo manual y ayudar a mejorar el cumplimiento normativo.
Avalara Exemption Certificate Management Premium
Gestiona y almacena los certificados de exención para reducir el riesgo de exponerse a auditorías y apoyar el cumplimiento de la normativa tributaria.
Integraciones
Avalara funciona con muchos de los sistemas empresariales que ya utilizas
«Avalara se encarga de hacer todo el trabajo más difícil por nosotros. Habríamos tenido que aumentar considerablemente la plantilla y buscar personas con esa experiencia específica».
Larry Wills,
Vicepresidente sénior y controlador, fuboTV
«Hemos sido auditados varias veces en distintas jurisdicciones. En todos los casos, recurrimos a Avalara para que nos proporcionara los datos necesarios y siempre se determinó que cumplíamos con los requisitos».
Jerry Nussbaum,
CEO, Preferred Long Distance Inc.
«Dependemos de la experiencia de Avalara y de su solución. Su negocio es tener razón, y su tecnología nos lo pone fácil».
Erwin Wilson,
Subdirector de Impuestos Indirectos, Globalstar
«No quiero ser un experto en impuestos. Solo quiero quitármelos de encima. ¿Quién quiere saber realmente cómo funcionan? Solo quieres cumplir con las normas y hacerlo de la manera correcta».