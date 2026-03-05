Contáctanos
Optimiza la clasificación y el envío de mercancías a otros países

Consigue envíos internacionales más rápidos y precisos con las soluciones flexibles y automatizadas de Avalara.
Graphic featuring the Avalara logo and the text 'Cross-Border' with illustrations of container ships and orange dots on a light blue background, representing cross-border shipping in the US.
Vídeo: Descubre cómo Avalara Cross-Border simplifica el cumplimiento del envío internacional en las operaciones logísticas.
Los principales proveedores de logística confían en nosotros
Simplifica la operativa de comercio transfronterizo y ayuda a gestionar obligaciones arancelarias

Ayuda a mejorar la precisión, a reducir retrasos en aduanas y a proteger márgenes con soluciones para el comercio transfronterizo escalables

Simplifica la gestión del cumplimiento normativo con IA agentiva

Recibe sugerencias de clasificación mediante códigos del Sistema Armonizado y del Sistema Aduanero Armonizado (HTS) de alta precisión proporcionadas por IA y motores de aprendizaje automático, además de especialistas. Obtén más información sobre el cumplimiento normativo mediante MCP

Puede ayudar a aumentar los márgenes de tus ventas internacionales

Ayuda a reducir el riesgo de costes adicionales en la frontera con clasificaciones mediante códigos del Sistema Armonizado (SA) y cálculos de derechos de aduana más precisos.

Ayuda a abordar barreras comerciales

Simplifica la complejidad de las ventas transfronterizas con la ayuda de nuestro equipo de 240 expertos y contenido sobre aranceles para más de 180 países.

Obtén cálculos en tiempo real

Aumenta los márgenes de beneficio reduciendo el coste por transacción. Ayuda a reducir el riesgo de cobrar aranceles de más o de menos con cálculos de derechos de aduana en tiempo real.

Identifica restricciones que afectan a las transacciones

Ayuda a gestionar requisitos normativos aplicables a distintos productos, incluidos los productos regulados, para que puedas centrarte en transacciones que sean rentables.

Ayuda a prepararte para auditorías

Utiliza clasificaciones del Sistema Armonizado más precisas y justificaciones de clasificación registradas que citen las notas de la sección y el capítulo del Sistema Armonizado como material de apoyo como apoyo en revisiones o auditorías.

Cálculo de impuestos a nivel mundial de Avalara AvaTax

Diagram showing Avalara logo at the center connected to various consumer goods with tax rates (+4%, +3%) and a map of China on the right.
Vídeo: Automatiza el cálculo de aranceles e impuestos para respaldar el cumplimiento global con Avalara AvaTax, que calcula automáticamente el impuesto sobre las ventas y el uso, el IVA, el GST, los derechos de aduana y los impuestos de importación.

Descubre nuestra gama de soluciones para apoyar el cumplimiento de normativas de comercio internacional

Avalara Tariff Code Classification

Proporciona códigos del SA (Sistema Armonizado), códigos del HTS (Sistema Aduanero Armonizado) y códigos del Anexo B con una solución escalable.
Avalara AvaTax Cross-Border

Puede ayudar a optimizar envíos internacionales y a reducir el riesgo de tarifas imprevistas, coordinando determinados servicios logísticos en nombre de tus clientes y a gran escala.
Avalara Trade Restrictions Management

Conoce las restricciones antes de enviar productos con datos basados en tratados, políticas fiscales, prohibiciones de productos y mucho más.
Avalara impulsa el cumplimiento de la normativa que afecta al comercio transfronterizo para Shopify Markets e eBay International Shipping

Explora más de 1400 integraciones de socios firmadas

Ve lo que opinan nuestros clientes

«La herramienta para clasificar mercancías mediante códigos arancelarios tipo autoservicio ha transformado la forma en que nuestros comerciantes abordan los envíos internacionales. Es una solución fácil, precisa y rentable que ha simplificado el proceso, lo que permite a nuestros clientes ampliar sus operaciones sin miedo a las complicaciones causadas por las aduanas.»

— Shea Felix
Vicepresidente de Global Post International
