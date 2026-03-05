Puede ayudar a aumentar los márgenes de tus ventas internacionales
Ayuda a reducir el riesgo de costes adicionales en la frontera con clasificaciones mediante códigos del Sistema Armonizado (SA) y cálculos de derechos de aduana más precisos.
Ayuda a abordar barreras comerciales
Simplifica la complejidad de las ventas transfronterizas con la ayuda de nuestro equipo de 240 expertos y contenido sobre aranceles para más de 180 países.
Obtén cálculos en tiempo real
Aumenta los márgenes de beneficio reduciendo el coste por transacción. Ayuda a reducir el riesgo de cobrar aranceles de más o de menos con cálculos de derechos de aduana en tiempo real.
Identifica restricciones que afectan a las transacciones
Ayuda a gestionar requisitos normativos aplicables a distintos productos, incluidos los productos regulados, para que puedas centrarte en transacciones que sean rentables.
Ayuda a prepararte para auditorías
Utiliza clasificaciones del Sistema Armonizado más precisas y justificaciones de clasificación registradas que citen las notas de la sección y el capítulo del Sistema Armonizado como material de apoyo como apoyo en revisiones o auditorías.
Vídeo explicativo
Cálculo de impuestos a nivel mundial de Avalara AvaTax
Vídeo: Automatiza el cálculo de aranceles e impuestos para respaldar el cumplimiento global con Avalara AvaTax, que calcula automáticamente el impuesto sobre las ventas y el uso, el IVA, el GST, los derechos de aduana y los impuestos de importación.
Descubre nuestra gama de soluciones para apoyar el cumplimiento de normativas de comercio internacional
Avalara Tariff Code Classification
Proporciona códigos del SA (Sistema Armonizado), códigos del HTS (Sistema Aduanero Armonizado) y códigos del Anexo B con una solución escalable.
«La herramienta para clasificar mercancías mediante códigos arancelarios tipo autoservicio ha transformado la forma en que nuestros comerciantes abordan los envíos internacionales. Es una solución fácil, precisa y rentable que ha simplificado el proceso, lo que permite a nuestros clientes ampliar sus operaciones sin miedo a las complicaciones causadas por las aduanas.»
— Shea Felix Vicepresidente de Global Post International