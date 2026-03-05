Solución en la que confían empresas pertenecientes a todo tipo de sectores
Características del producto
Managed Returns
Managed Returns Premium
Extracción automatizada de datos de ventas de plataformas de marketplaces, comercio electrónico y contabilidad
x
X
Las ventas y los vendedores utilizan los formularios fiscales para cada jurisdicción estatal y local
X
X
Declaración de impuestos sobre el uso del consumidor
X
X
Compatibilidad con declaraciones SST gratuitas
X
X
Avalara prepara y presenta las declaraciones de los clientes
X
X
Aprobación automática de cada declaración
X
X
Fuente única de pago (Avalara Treasury)
X
X
Gestión de notificaciones
X
X
Cálculo y presentación de pagos anticipados
X
X
Presentaciones basadas en varias ubicaciones
X
X
Ajustes de los impuestos antes de su presentación (por ejemplo, un incentivo fiscal para la zona empresarial de Florida)
X
X
Calendario de presentación de declaraciones avanzadas (por ejemplo, la tasa para mejoras públicas de Colorado, el Anexo H de California)
X
X
Declaraciones de impuestos de Canadá
X
X
Opción de transferencia de crédito
X
X
Acceso a cuentas multiusuario
X
X
Sincronización automatizada con múltiples canales de ventas y contabilidad
X
X
Carga de transacciones en CSV y alertas de errores
X
X
Creación y edición de transacciones en la interfaz de usuario
X
X
Informes detallados sobre la responsabilidad del estado
X
X
Acceso al historial de declaraciones y confirmaciones
X
X
Gestión de entidades declarantes y usuarios en una sola cuenta
X
X
Punto de contacto directo y preparador de impuestos
X
Gestión especial de declaraciones
X
Servicio de alto nivel para declaraciones complejas, de gran volumen y altos ingresos
X