Preparación, presentación y gestión de declaraciones de impuestos con apoyo de IA

Avalara Returns proporciona a las empresas de todos los tamaños la capacidad y la confianza necesarias para gestionar las declaraciones de impuestos con la precisión y la eficiencia que solo nuestra plataforma dotada de inteligencia artificial puede ofrecer.

Ve Avalara Returns en acción con una demostración instantánea y autoguiada, sin discursos de ventas ni ningún tipo de compromiso.
«Panel de control que muestra las declaraciones y confirmaciones presentadas con el mensaje «Echa un vistazo» y una descripción emergente que dice «Accede a las declaraciones presentadas y mantente preparado para las auditorías.»
Solución en la que confían empresas pertenecientes a todo tipo de sectores
Resolvamos juntos tus desafíos en materia de cumplimiento de la normativa tributaria

Vídeo explicativo

Deja que un preparador especializado se encargue del complejo proceso de presentar declaraciones de impuestos

Avalara Managed Returns Premium logo on a white background.

VENTAJAS

Una plataforma completa para la preparación, la presentación y la gestión del pago de declaraciones de impuestos

Ayuda a transformar tus flujos de trabajo de cumplimiento tributario con los servidores y agentes MCP de Avalara

Nuestros socios y desarrolladores pueden aprovechar los servidores MCP y los agentes encargados de declarar los impuestos para escalar y automatizar tu proceso de preparación y presentación de declaraciones de impuestos, reduciendo la necesidad de establecer, configurar o mantener integraciones (según sistemas y alcance). Avalara es la primera empresa del sector en hacerlo y se basa en la plataforma multinube usada para el cumplimiento normativo más potente, resiliente, escalable y multinube del sector. Nuestros agentes también estarán disponibles a través del registro A2A.

Diseñada para crecer y con la confianza de clientes de todo el mundo

Avalara procesó y presentó más de 6 millones de declaraciones en 2024, con la confianza de más de 43 000 clientes repartidos por todo el mundo. Tanto si presentas miles de declaraciones al año como si solo presentas unas pocas, Avalara Returns se adapta a las necesidades de tu negocio.

Precisión apoyada por inteligencia artificial que puede ayudar a reducir el riesgo de incidencias que deriven en revisiones o auditorías

Avalara utiliza la automatización dotada de inteligencia artificial para presentar miles de declaraciones de impuestos con altos niveles de precisión y dentro de los plazos aplicables, en condiciones normales de operación. El Asistente de notificaciones con IA agiliza la creación de notificaciones y ayuda a resolver los problemas con mayor rapidez. La solución Avalara Returns te avisa de la existencia de nuevas obligaciones tributarias, lo que te ayuda a apoyar el cumplimiento de las normas aplicables y a reducir el riesgo de multas o sanciones derivadas de errores o retrasos.

Se integra con las aplicaciones empresariales que utilizas

Diseñada para adaptarse al entorno de prácticamente cualquier sistema financiero, Avalara cuenta con más de 1400 acuerdos de integración con socios en plataformas de ERP, comercio electrónico, compras y terminales de puntos de venta. Avalara Returns se conecta a los sistemas que ya usas y los unifica a través de una única plataforma de impuestos y cumplimiento normativo impulsada por IA.

Diseñada específicamente para el cumplimiento normativo específico de la industria

Avalara Returns gestiona los requisitos fiscales complicados y específicos del sector con automatización y precisión, lo que reduce el trabajo manual en industrias de alta complejidad. Avalara presta sus servicios a la industria de las comunicaciones, el hospedaje y la hostelería, la energía y el combustible, entre otras.

Ofrece un rendimiento de nivel empresarial con una arquitectura multinube orientada a la alta disponibilidad

Avalara Returns ofrece la velocidad, la escala y el tiempo de actividad que exigen las empresas modernas. Avalara se ejecuta de forma activa en AWS, Azure, GCP y OCI con baja latencia y alta disponibilidad. También
está diseñada para mantener la continuidad del servicio incluso si falla una región proveedora, sujeto a limitaciones técnicas y de terceros.

Ya está disponible el informe Avalara Tax Changes 2026

La décima edición de nuestro informe anual desglosa de forma clara y amena las principales políticas relacionadas con el impuesto sobre las ventas, los aranceles y el IVA.
Recursos de Avalara para cumplir con la normativa tributaria - Ilustración gráfica
Cómo funciona

Avalara Returns

  • Conecta los datos de tus transacciones con Avalara, añade los datos de registro de cada ubicación en la que presentes tus impuestos y otórganos la autorización necesaria (según jurisdicción) para presentar las declaraciones en tu nombre; el cliente mantiene la responsabilidad de sus obligaciones fiscales.
  • Avalara Returns recopila automáticamente los datos de tus sistemas empresariales, prepara tus declaraciones y las presenta junto con los pagos correspondientes según el calendario que tú establezcas.
  • Agrega o elimina ubicaciones en las que presentar impuestos; el servicio se amplía o reduce para satisfacer tus necesidades. Sube tus notificaciones de hacienda a través del portal de Avalara y nosotros nos encargaremos del resto.
Avalara Managed Returns logo with abstract orange and blue design elements.
Vídeo: Avalara Managed Returns centraliza y automatiza la preparación, presentación y gestión de notificaciones de tus declaraciones.

Preparación y presentación de impuestos sobre las ventas para empresas de todos los tamaños

Avalara Managed Returns

Ideal para empresas medianas que desean externalizar la preparación, presentación y pago de impuestos sobre las ventas y el uso.

  • Libérate de parte del proceso de la presentación de impuestos y reduce los costes.
  • Recibe datos actualizados periódicamente mediante la integración nativa con Avalara AvaTax.
  • Deja que Avalara se encargue de la gestión de las notificaciones y las remesas, además de la preparación y presentación de los impuestos sobre las ventas.
«Ilustración de una interfaz de configuración de declaraciones de impuestos que destaca características como el pago anticipado y la presentación automatizados, la compatibilidad con jurisdicciones estatales y locales, la asistencia para la resolución de notificaciones y un registro digital de todas las declaraciones.»
Avalara Managed Returns Premium

Ideal para grandes empresas y negocios de nivel empresarial que necesitan ayuda exclusiva para tramitar las declaraciones de impuestos sobre las ventas y el uso.

  • Trabaja con un preparador que hará todo lo posible para adaptarse a tus necesidades en materia de presentación de declaraciones de impuestos.
  • Dota a tu empresa de la flexibilidad necesaria para hacer frente a requisitos especiales.
  • Minimiza tu riesgo de incumplimiento de las normas con informes exhaustivos.
Texto alternativo: «Configura la interfaz de Returns Premium haciendo que destaquen funciones como la gestión de declaraciones complicadas, un preparador de impuestos especializado, la compatibilidad con declaraciones adicionales y la elaboración de informes detallados para reducir el riesgo de exponerse a auditoría.»
Avalara VAT Reporting y Managed VAT Reporting

Ideal para empresas que hacen negocios a nivel internacional. Avalara te ayuda a gestionar la declaración del IVA a nivel internacional desde una única plataforma para apoyar el cumplimiento de la normativa aplicable en el Reino Unido y la UE.

  • Identifica dónde tienes obligaciones de IVA y regístrate para declarar este impuesto.
  • Optimiza las operaciones internacionales con una gestión centralizada del IVA.
  • Genera declaraciones más precisas y listas para su presentación.
Texto alternativo: «Panel de errores y advertencias de transacciones que muestra advertencias y errores con una nota que destaca las más de 150 verificaciones de datos realizadas.»
Integraciones

AvaTax funciona con muchos de los sistemas empresariales que ya utilizas

Tabla comparativa de productos

Elige la solución adecuada para tu negocio

Características del producto
Managed Returns
Managed Returns Premium

Extracción automatizada de datos de ventas de plataformas de marketplaces, comercio electrónico y contabilidad

x

X

Las ventas y los vendedores utilizan los formularios fiscales para cada jurisdicción estatal y local

X

X

Declaración de impuestos sobre el uso del consumidor

X

X

Compatibilidad con declaraciones SST gratuitas

X

X

Avalara prepara y presenta las declaraciones de los clientes

X

X

Aprobación automática de cada declaración

X

X

Fuente única de pago (Avalara Treasury)

X

X

Gestión de notificaciones

X

X

Cálculo y presentación de pagos anticipados

X

X

Presentaciones basadas en varias ubicaciones

X

X

Ajustes de los impuestos antes de su presentación (por ejemplo, un incentivo fiscal para la zona empresarial de Florida)

X

X

Calendario de presentación de declaraciones avanzadas (por ejemplo, la tasa para mejoras públicas de Colorado, el Anexo H de California)

X

X

Declaraciones de impuestos de Canadá

X

X

Opción de transferencia de crédito

X

X

Acceso a cuentas multiusuario

X

X

Sincronización automatizada con múltiples canales de ventas y contabilidad

X

X

Carga de transacciones en CSV y alertas de errores

X

X

Creación y edición de transacciones en la interfaz de usuario

X

X

Informes detallados sobre la responsabilidad del estado

X

X

Acceso al historial de declaraciones y confirmaciones

X

X

Gestión de entidades declarantes y usuarios en una sola cuenta

X

X

Punto de contacto directo y preparador de impuestos

X

Gestión especial de declaraciones

X

Servicio de alto nivel para declaraciones complejas, de gran volumen y altos ingresos

X

HISTORIAS DE CLIENTES

Ve lo que opinan nuestros clientes

«Avalara Returns es tan sencillo... me ahorra tanto tiempo y me lo devuelve a mi mes activo para que pueda dedicarlo a realizar trabajos de mayor calidad en lugar de limitarme a rellenar formularios.»

  • — Alex Morris-Bouza
  • Contable general, LSI Solutions

«Avalara Returns es tan sencillo... me ahorra tanto tiempo y me lo devuelve a mi mes activo para que pueda dedicarlo a realizar trabajos de mayor calidad en lugar de limitarme a rellenar formularios.»

  • — Alex Morris-Bouza
  • Contable general, LSI Solutions
«Avalara ha hecho que mi trabajo sea mucho más fácil y rápido, lo que me ha ahorrado horas todos los días. Te libera de la responsabilidad del cumplimiento normativo.»

  • — Courtney Sullivan
  • Contable fiscal, Bottomline Technologies

«Con Avalara, puedo encargarme de 39 estados en unas cuatro horas... Antes me llevaba de tres a cinco días, y eso era para muchos menos estados.»

  • — Becky Wade
  • Contable, Equipment Corporation of America

«Necesitábamos un grado mucho mayor de precisión y confianza, y un nivel mucho menor de esfuerzo y preocupación. Ahora tan solo hay que pulsar un botón. Realmente hace que nuestro proceso de cobro funcione de una manera mucho más fluida.»

  • — Gary Bennett
  • Director financiero de Atlas Sign Industries
Productos relacionados

Armonización del impuesto sobre las ventas

Simplifica las ventas y utiliza la solución para cumplir con las normas tributarias cuando vendas en varios estados miembros del programa de armonización del impuesto sobre las ventas sin una presencia física.
Avalara Sales Tax Registration

Regístrate en todos los estados en los que tienes obligaciones tributarias sobre las ventas mediante un solo formulario de registro.
Avalara VAT Reporting

Genera declaraciones más precisas con más de 150 comprobaciones de datos para contribuir a garantizar unas presentaciones de impuestos sin errores.
Avalara Returns for Accountants

Resuelve los retos contables habituales y cumple con las normas en materia de impuestos sobre las ventas de los clientes sin sobrecargar al personal.
Avalara Exemption Certificate Management (ECM)

Procesa, recopila y accede a los documentos de exención.
Avalara Business Licenses

Cumple con los requisitos de las licencias comerciales y de registro fiscal con soluciones adaptadas a tu negocio.
Galardones

Preguntas frecuentes

Avalara ayuda a resolver los retos más habituales en materia de cumplimiento normativo

Managed Returns es una solución para cumplir con las normativas basada en la nube diseñada para ayudar a las empresas a ahorrar tiempo, reducir costes y aumentar la eficiencia ya que simplifica la preparación, la presentación, los pagos y la gestión de notificaciones para los impuestos sobre las ventas y el uso, los impuestos especiales y los tipos de impuestos específicos de la industria.

Managed Returns Premium ofrece todas las ventajas de Managed Returns y, al mismo tiempo, aborda las necesidades únicas y complejas de tu negocio. Managed Returns Premium ofrece un contacto especializado en el cumplimiento normativo que está familiarizado con las operaciones y las necesidades fiscales de tu empresa. También admite pagos anticipados y declaraciones no estándar, y ofrece asistencia con la gestión de ubicaciones.

Sí, puedes enviar notificaciones a través del portal de Avalara y nuestro equipo especializado en el cumplimiento normativo revisará todas las notificaciones relacionadas con declaraciones que hayamos presentado.

Avalara comienza a presentar tus declaraciones en las jurisdicciones cuando tú las apruebas.

  • Antes del 21 del mes anterior: los clientes de Avalara deben añadir cualquier nueva declaración (por ejemplo, una declaración de abril que deba presentarse en mayo debe añadirse antes del 20 de abril).
  • Antes del día 1: los clientes de Avalara deben realizar cualquier cambio en sus presentaciones programadas, incluidos los cambios en la frecuencia o los formularios, antes de que finalice el período para el que deben presentarse (por ejemplo, una declaración trimestral que debe empezar a presentarse mensualmente en octubre debe cambiarse antes del 31 de octubre).
  • Del 1 al 10: los clientes de Avalara concilian sus transacciones del mes anterior, revisan sus pasivos y remesas y aprueban la presentación de sus declaraciones.
  • Día 10 a las 17:00 p.m.: cualquier declaración cuya presentación no haya sido aprobada por los clientes se aprobará automáticamente para que Avalara Compliance pueda presentarla a tiempo.
  • Del 11 al 14 (según los fines de semana o días festivos): Avalara retira fondos de las cuentas bancarias de los clientes para poder realizar el pago de las declaraciones.
  • Del 11 al final del mes: Avalara Compliance presenta todas las declaraciones a tiempo para que tanto las declaraciones como los pagos se procesen antes de sus respectivas fechas de vencimiento.
  • Después del día 5 del mes siguiente: los clientes de Avalara podrán descargar y ver las confirmaciones de sus declaraciones en Avalara AvaTax.

Sí, puedes iniciar una solicitud para modificar o volver a presentar declaraciones poniéndote en contacto con el administrador de tu cuenta o creando un ticket de soporte con Avalara.

Sí, los informes de pasivos en formato de hoja de cálculo están disponibles en Avalara AvaTax para los usuarios de Avalara Managed Returns.

Avalara presenta todos los impuestos sobre las ventas y el uso a nivel estatal y local, y los vendedores utilizan las declaraciones de impuestos.

Avi, nuestro asistente con tecnología de inteligencia artificial capacitado en sistemas, configuraciones de cuentas e integraciones de Avalara, está listo para guiar a los usuarios a través de las tareas, solucionar problemas y responder a preguntas sobre declaraciones en tiempo real.

Los servidores MCP (Model Context Protocol) son la columna vertebral del ecosistema de IA de Avalara. Permiten la comunicación entre la IA agencial y llaman a API en toda la plataforma de Avalara, lo que facilita integraciones fluidas, flujos de trabajo adaptables e interoperabilidad con sistemas de IA empresariales más amplios. Con MCP, el cumplimiento normativo se vuelve reconocible y procesable en los ERP, los marketplaces y los ecosistemas de socios.

¿Listo para ver lo que Avalara puede hacer?

