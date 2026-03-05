Depende del país en el que presentes la solicitud y de si utilizas un intermediario. A partir de agosto de 2021, Avalara solía recibir los números de IOSS en el plazo de una semana a partir del momento en que se presentaba la documentación completa. Sin embargo, la demanda está aumentando, por lo que esperamos que haya retrasos en el futuro.
Tu número de IOSS no puede tener un efecto retroactivo ni aplicarse a los envíos que ya hayas realizado.
La respuesta depende del modelo que vayas a utilizar. Históricamente, ha habido dos modelos muy utilizados, pero con la introducción de IOSS, ahora hay una tercera opción.
Entrega en destino (DAP): el IVA no se cobra en el momento de la compra, pero el cliente debe pagarlo antes de que se le permita recibir la mercancía.
Entrega con derechos de aduana pagados (DDP): el IVA puede cobrarse en el punto de compra; la forma de desglosar/mostrar el IVA al cliente dependerá del modelo de facturación, normativa aplicable y prácticas comerciales.
Ventanilla única para las importaciones (IOSS): las empresas deben aplicar los cargos por IVA y mostrar el importe recaudado al cliente en el punto de venta.
Los intermediarios, como Avalara, son responsables de la presentación y el pago del IVA en virtud de este esquema. El intermediario es responsable solidariamente con la empresa que se registra en IOSS. El intermediario está obligado a pagar a la autoridad fiscal en nombre de la empresa.
Se debe designar un intermediario cuando una empresa esté establecida fuera de la UE y no esté presente de manera local en la UE, y la empresa no tenga su sede en un país con un acuerdo de asistencia mutua en materia fiscal.