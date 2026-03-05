El 1 de julio de 2021, la Unión Europea (UE) introdujo el esquema de ventanilla única para las importaciones (IOSS, por sus siglas en inglés). Este nuevo sistema tiene como objetivo simplificar los requisitos para registrarse a efectos de IVA y vender en la UE, facilitando que las empresas crezcan, cumplan con los requisitos y protejan sus resultados.

Con la solución IOSS de Avalara, puedes: