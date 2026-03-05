Contáctanos
Vende en los 27 Estados miembros de la UE con una declaración mensual de IVA, cuando aplique

Simplifica el cumplimiento normativo del IVA de la UE y disfruta del acceso a un mercado de comercio electrónico con un valor estimado en 800 000 millones de dólares.
Ahora es más fácil que nunca vender en Europa

En calidad de bloque comercial más grande del mundo, se estima que las ventas en línea paneuropeas en 2020 superaron los 800 000 millones de dólares.

El 1 de julio de 2021, la Unión Europea (UE) introdujo el esquema de ventanilla única para las importaciones (IOSS, por sus siglas en inglés). Este nuevo sistema tiene como objetivo simplificar los requisitos para registrarse a efectos de IVA y vender en la UE, facilitando que las empresas crezcan, cumplan con los requisitos y protejan sus resultados.

 

Con la solución IOSS de Avalara, puedes:

 

  • Operar en los 27 Estados miembros de la UE mediante un único registro para determinadas ventas B2C
  • Mejorar el flujo de caja al reducir (en determinados casos) el pago de IVA en la importación
  • Mejorar la experiencia del cliente con precios más fiables y transparentes al finalizar la compra
  • Disfrutar de un despacho de aduana más rápido, sencillo y de «canal verde»

Comienza a usar IOSS con tres sencillos pasos

Paso 1

Regístrate

Cuando te registres, recibirás un número de identificación de IOSS único para todos los paquetes de menos de 150 € (aproximadamente 176 $ en agosto de 2021) enviados a la UE.

Paso 2

Calcula el IVA al finalizar la compra

Para usar IOSS, debes recaudar el IVA en el punto de venta y la factura debe presentarse junto con el paquete en la aduana.

Paso 3

Paso 3: Presenta tus declaraciones

Las declaraciones de IOSS deben presentarse mensualmente. Las empresas con sede en EE. UU. están obligadas a designar un intermediario.

Conceptos básicos de IOSS

IOSS es uno de los cambios más importantes realizados en el sistema de IVA de la UE en una generación.

 

  • El sistema ahora se aplica a los productos que se venden en la UE con un valor total de envío inferior a 150 €.
  • La UE eliminó la exención del IVA para las importaciones con un valor de 22 euros o menos
  • Las empresas que no utilicen IOSS deberán pagar el IVA de importación de todos los productos que se vendan en la UE
Preguntas frecuentes

Depende del país en el que presentes la solicitud y de si utilizas un intermediario. A partir de agosto de 2021, Avalara solía recibir los números de IOSS en el plazo de una semana a partir del momento en que se presentaba la documentación completa. Sin embargo, la demanda está aumentando, por lo que esperamos que haya retrasos en el futuro.

Tu número de IOSS no puede tener un efecto retroactivo ni aplicarse a los envíos que ya hayas realizado.

No. IOSS es un proceso opcional y simplificado que te permite realizar envíos a los 27 estados miembros de la UE mediante un único registro. Puedes seguir haciendo envíos con los modelos DAP y DDP antiguos. Sin embargo, si optas por utilizar IOSS, todas las transacciones deberán registrarse en IOSS de ahora en adelante.

La respuesta depende del modelo que vayas a utilizar. Históricamente, ha habido dos modelos muy utilizados, pero con la introducción de IOSS, ahora hay una tercera opción.

  • Entrega en destino (DAP): el IVA no se cobra en el momento de la compra, pero el cliente debe pagarlo antes de que se le permita recibir la mercancía.

  • Entrega con derechos de aduana pagados (DDP): el IVA puede cobrarse en el punto de compra; la forma de desglosar/mostrar el IVA al cliente dependerá del modelo de facturación, normativa aplicable y prácticas comerciales.

  • Ventanilla única para las importaciones (IOSS): las empresas deben aplicar los cargos por IVA y mostrar el importe recaudado al cliente en el punto de venta.

Los intermediarios, como Avalara, son responsables de la presentación y el pago del IVA en virtud de este esquema. El intermediario es responsable solidariamente con la empresa que se registra en IOSS. El intermediario está obligado a pagar a la autoridad fiscal en nombre de la empresa.

Se debe designar un intermediario cuando una empresa esté establecida fuera de la UE y no esté presente de manera local en la UE, y la empresa no tenga su sede en un país con un acuerdo de asistencia mutua en materia fiscal.

Sí. Cada país tiene un método ligeramente diferente para declarar los productos devueltos, pero puedes informar de ello de forma muy similar a la devolución habitual de productos en tus declaraciones de IOSS.

