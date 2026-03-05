Muchos estados de EE. UU. compensarán el coste de las soluciones para gestionar los impuestos sobre las ventas a las empresas que reúnan los requisitos.

Los estados en los que tu empresa tiene obligaciones fiscales, pero no tiene presencia física, pueden compensar el coste de usar una solución para cumplir con la normativa tributaria, como Avalara.

Estados participantes en el programa de armonización del impuesto sobre las ventas

Arkansas Dakota del Norte

Georgia Ohio

Indiana Oklahoma

Iowa Pensilvania

Kansas Rhode Island

Kentucky Dakota del Sur

Michigan Tennessee

Minnesota Utah

Nebraska Vermont

Nevada Washington

Nueva Jersey Virginia Occidental

Carolina del Norte Wisconsin

Wyoming

*Pensilvania opera de forma independiente un programa estatal similar al de la armonización del impuesto sobre las ventas (SST). Avalara también trabaja con este programa.