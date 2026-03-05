Solución en la que confían empresas pertenecientes a todo tipo de sectores
¿En qué se diferencia Avalara for Stripe de otras soluciones para cumplir con la normativa tributaria?
Avalara for Stripe ofrece una conexión integrada con una plataforma para apoyar el cumplimiento a nivel internacional, lo que te ayuda a ayudar a automatizar y gestionar tareas de cumplimiento de principio a fin (según alcance y jurisdicción). La integración con Stripe permite el uso de AvaTax, una solución avanzada que utiliza la geolocalización y la verificación de direcciones para calcular el impuesto sobre las ventas de una dirección específica, teniendo en cuenta múltiples jurisdicciones fiscales en un solo código postal, niveles impositivos complejos y mucho más. Si necesitas calcular los impuestos de las transacciones internacionales, AvaTax también ofrece opciones para ello. Avalara también ofrece soluciones para preparar y presentar tus declaraciones, gestionar fácilmente los certificados de exención en la nube e implementar la facturación electrónica y declarar los impuestos en tiempo real.
Para poder participar en el programa de armonización del impuesto sobre las ventas (SST), tu empresa debe cumplir los requisitos aplicables durante el período de 12 meses anterior a la fecha de registro en el SST de cada estado (según criterios del propio programa y del estado correspondiente).
- Ausencia de establecimiento fijo (fixed place of business) durante más de 30 días en el estado
- Menos de 50 000 USD en bienes inmuebles en el estado miembro
- Menos de 50 000 USD de nóminas en el estado miembro
- Menos del 25 % del total de bienes inmuebles o nóminas en el estado miembro
No. Actualmente hay hasta 25 estados que participan en el programa de armonización del impuesto sobre las ventas u ofrecen un programa similar (según el estado).
No. En general, puede utilizarse un formulario para solicitar el registro en los estados participantes, y puedes elegir los estados en los que deseas registrarte (según reglas y procesos aplicables).” Puedes elegir los estados en los que deseas registrarte, aunque Avalara recomienda registrarse en todos los estados disponibles, en función del perfil de ventas y obligaciones fiscales de cada empresa.
Sí. Avalara puede ayudar a las empresas que reúnan los requisitos a gestionar el registro dentro del programa; la cobertura de costes puede depender del estado, del alcance del servicio y de que se utilice Avalara AvaTax.
Sí. En muchos casos, estar registrado previamente no impide solicitar el alta en el programa, sujeto a los requisitos aplicables y a la revisión de elegibilidad.
Sí. Si bien un estado no participante no cubrirá el coste, puedes seguir utilizando Avalara como una solución que puede ayudar a gestionar el cumplimiento de los impuestos sobre las ventas en estados no participantes; en esos casos, el estado no cubrirá el coste.