El programa de armonización del impuesto sobre las ventas (SST) puede ayudarte a cumplir con las normas y, al mismo tiempo, ahorrarte tiempo y dinero

Hasta 25 estados cubren el coste de usar Avalara para determinados servicios, para vendedores que cumplan los requisitos y opten a estos programas (según estado).
Texto «SST» blanco sobre fondo naranja, que representa la armonización del impuesto sobre las ventas.
Vídeo: SST es un programa gestionado por los estados que ayuda a simplificar y reducir el coste del cumplimiento del impuesto sobre las ventas.

Solución en la que confían empresas pertenecientes a todo tipo de sectores
Ventajas

Simplifica el cumplimiento de la normativa sobre armonización del impuesto sobre las ventas

Ahorra tiempo en los estados miembros que participan en el programa de armonización del impuesto sobre las ventas

Optimiza la presentación de declaraciones y la gestión de pagos utilizando un único identificador y puede contribuir a un proceso de cumplimiento más fluido con la gestión de notificaciones y la asistencia con las configuraciones.

Ahorra dinero con servicios gratuitos

Utiliza servicios gratuitos para cumplir con las normativas, como el cálculo del impuesto sobre las ventas, el registro a efectos de impuestos sobre las ventas para vendedores a distancia, la tramitación de certificados de exención y la preparación, presentación y pago de declaraciones.

Cumple con las normas para evitar el riesgo de exponerte a auditorías

Obtén periódicamente novedades sobre tipos impositivos, límites y códigos fiscales, así como formularios para declaraciones uniformes y asistencia en materia de auditorías.

CÓMO FUNCIONA

La armonización del impuesto sobre las ventas (SST) puede cubrir el coste de determinados servicios orientados al cumplimiento tributario para empresas que reúnan los requisitos (según estado).

  • El objetivo de la armonización del impuesto sobre las ventas (SST) es simplificar la recaudación y gestión de impuestos sobre las ventas y el uso para los minoristas y los estados, especialmente para las empresas que venden en varios estados.
  • Nuestra solución certificada está diseñada para ser fácil de usar y puede ayudarte a prepararte mejor para cambios en leyes y normativas fiscales estatales y locales sujetas a constantes cambios.
  • Veinticinco estados cubren el coste de utilizar Avalara para determinados servicios (p. ej., cálculo, preparación/presentación y remesas), y pueden incluir apoyo en procesos de auditoría, para vendedores que puedan optar a estos programas.
Vídeo: Conoce el programa SST y evalúa si encaja con las necesidades de tu empresa.

¿Cómo puedo optar al programa de armonización del impuesto sobre las ventas?

Para poder participar en el proyecto de armonización del impuesto sobre las ventas como vendedor remoto, tu empresa debe cumplir todos los requisitos siguientes durante el período de 12 meses anterior a la fecha de registro en cada estado:

¿Cómo puedo optar al programa de armonización del impuesto sobre las ventas?

Para poder participar en el proyecto de armonización del impuesto sobre las ventas como vendedor remoto, tu empresa debe cumplir todos los requisitos siguientes durante el período de 12 meses anterior a la fecha de registro en cada estado:
  • Ausencia de establecimiento fijo (fixed place of business) durante más de 30 días en el estado
  • Menos de 50 000 USD en bienes inmuebles en el estado miembro
  • Menos de 50 000 USD de nóminas en el estado miembro
  • Menos del 25 % del total de bienes inmuebles o nóminas en el estado miembro

Muchos estados de EE. UU. compensarán el coste de las soluciones para gestionar los impuestos sobre las ventas a las empresas que reúnan los requisitos.

 

Los estados en los que tu empresa tiene obligaciones fiscales, pero no tiene presencia física, pueden compensar el coste de usar una solución para cumplir con la normativa tributaria, como Avalara.

 

Estados participantes en el programa de armonización del impuesto sobre las ventas

 

Integraciones

Avalara funciona con muchos de los sistemas empresariales que ya utilizas

HISTORIAS DE CLIENTES

Ve lo que opinan nuestros clientes

Ve todas las historias de los clientes

«Si el programa de armonización del impuesto sobre las ventas (SST) no existiera, pagaría a Avalara por esas transacciones y declaraciones de impuestos. Es sorprendente la cantidad de empresas que no entienden estas ventajas».

  • Paul Jackson,
  • Director financiero de Aseptico

Preguntas frecuentes

¿En qué se diferencia Avalara for Stripe de otras soluciones para cumplir con la normativa tributaria?

 

Avalara for Stripe ofrece una conexión integrada con una plataforma para apoyar el cumplimiento a nivel internacional, lo que te ayuda a ayudar a automatizar y gestionar tareas de cumplimiento de principio a fin (según alcance y jurisdicción). La integración con Stripe permite el uso de AvaTax, una solución avanzada que utiliza la geolocalización y la verificación de direcciones para calcular el impuesto sobre las ventas de una dirección específica, teniendo en cuenta múltiples jurisdicciones fiscales en un solo código postal, niveles impositivos complejos y mucho más. Si necesitas calcular los impuestos de las transacciones internacionales, AvaTax también ofrece opciones para ello. Avalara también ofrece soluciones para preparar y presentar tus declaraciones, gestionar fácilmente los certificados de exención en la nube e implementar la facturación electrónica y declarar los impuestos en tiempo real. 

Para poder participar en el programa de armonización del impuesto sobre las ventas (SST), tu empresa debe cumplir los requisitos aplicables durante el período de 12 meses anterior a la fecha de registro en el SST de cada estado (según criterios del propio programa y del estado correspondiente).

  • Ausencia de establecimiento fijo (fixed place of business) durante más de 30 días en el estado
  • Menos de 50 000 USD en bienes inmuebles en el estado miembro
  • Menos de 50 000 USD de nóminas en el estado miembro
  • Menos del 25 % del total de bienes inmuebles o nóminas en el estado miembro

No. Actualmente hay hasta 25 estados que participan en el programa de armonización del impuesto sobre las ventas u ofrecen un programa similar (según el estado).

No. En general, puede utilizarse un formulario para solicitar el registro en los estados participantes, y puedes elegir los estados en los que deseas registrarte (según reglas y procesos aplicables).” Puedes elegir los estados en los que deseas registrarte, aunque Avalara recomienda registrarse en todos los estados disponibles, en función del perfil de ventas y obligaciones fiscales de cada empresa.

Sí. Avalara puede ayudar a las empresas que reúnan los requisitos a gestionar el registro dentro del programa; la cobertura de costes puede depender del estado, del alcance del servicio y de que se utilice Avalara AvaTax.

Sí. En muchos casos, estar registrado previamente no impide solicitar el alta en el programa, sujeto a los requisitos aplicables y a la revisión de elegibilidad.

Sí. Si bien un estado no participante no cubrirá el coste, puedes seguir utilizando Avalara como una solución que puede ayudar a gestionar el cumplimiento de los impuestos sobre las ventas en estados no participantes; en esos casos, el estado no cubrirá el coste.

