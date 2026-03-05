Solución en la que confían empresas pertenecientes a todo tipo de sectores
Aspecto
VAT Reporting (hazlo tú mismo)
Managed VAT Reporting (lo haremos por ti)
¿A quién va dirigida?
Empresas que cuentan con equipos de gestión de impuestos internos y que necesitan apoyo para cumplir con sus cada vez mayores obligaciones en materia de IVA.
Empresas que no cuentan con especialistas fiscales internos y que desean subcontratar el cumplimiento de la normativa sobre el IVA para reducir la carga de trabajo interna.
VAT Registration
Ideal para quienes ya están registrados a efectos del IVA.
Soporte integral para registrarse a efectos del IVA y en la ventanilla única de importación (IOSS) en varios países.
Automatización
Automatiza el cumplimiento de la normativa sobre el IVA a nivel internacional para ayudar a reducir errores y apoyar una presentación puntual, según el caso.
Proporciona una plataforma de autoservicio para subcontratar el cumplimiento de la normativa sobre el IVA, incluida la gestión de datos.
Cobertura internacional
Admitida en 48 países de América, EMEA y APAC.
Admitida en 53 países de América, EMEA y APAC.
Manejo de datos
Admite API, herramientas de mapeo de datos y cargas manuales para lograr una integración de datos perfecta.
Carga manual de datos y compatibilidad con plantillas predefinidas.
Comprobación de errores
Más de 150 comprobaciones automatizadas para identificar y corregir errores de forma detallada.
Más de 150 comprobaciones automatizadas para identificar y corregir errores de forma detallada.
Informes y conciliación
Proporciona informes de conciliación para cotejar las declaraciones del IVA con tu libro mayor.
Ofrece los mismos informes de conciliación con soporte gestionado adicional.
Cumplimentación y presentación
Presentación directa en los formatos requeridos, cumpliendo con MTD Phase II y otras regulaciones.
Se encarga de todos los trámites y presentaciones, incluidas las declaraciones de ventas comunitarias e Intrastat.
Soporte
Integración con los sistemas existentes y una solución centralizada basada en la nube.
Asistencia integral con un equipo dedicado a gestionar tus necesidades en materia de cumplimiento normativo.
Hemos introducido la revisión de documentos basada en inteligencia artificial en Managed VAT Reporting para simplificar el registro a efectos del IVA. Esta herramienta valida automáticamente los documentos cargados, marca la información que falta o está incompleta y reduce los retrasos en el procedimiento de registro.
Entre los principales aspectos a tener en cuenta se incluyen la extracción automatizada de datos, la integración con los sistemas existentes, el cumplimiento de las normativas sobre el IVA en distintos países y una sólida capacidad para elaborar informes.
VAT Reporting automatiza la extracción de datos, la validación y el envío de las declaraciones de IVA, a la vez que ofrece informes detallados y preparara para las auditorías.
VAT Reporting puede integrarse con con los sistemas ERP y de contabilidad más habituales, lo que simplifica la carga y consolidación de datos.
Avalara VAT Reporting centraliza los datos relacionados con el IVA, proporciona pistas de auditoría detalladas y destaca posibles discrepancias, lo que puede ayudar a que las empresas estén más preparadas para las auditorías.
Los informes de IVA de Avalara centralizan los datos relacionados con el IVA, proporcionan pistas de auditoría detalladas y destacan las posibles discrepancias, lo que garantiza que las empresas estén más preparadas para las auditorías.
Sí. AvaTax Extractor de Avalara ahora se integra directamente con Managed VAT Reporting, lo que automatiza la importación de los datos para calcular el IVA, empezando por las transacciones de servicios digitales y ampliándose pronto a más casos de uso. Esta conexión elimina las cargas manuales y las hojas de cálculo, lo que permite una preparación más rápida y precisa de las declaraciones del IVA. Managed VAT Reporting es la solución totalmente gestionada de Avalara para preparar y presentar declaraciones de IVA, y puede ayudar a gestionar el cumplimiento normativo en las jurisdicciones cubiertas por el servicio, con una carga operativa reducida.
Making Tax Digital es una iniciativa del gobierno del Reino Unido destinada a facilitar a las empresas el mantenimiento digital de su documentación fiscal y la presentación de sus declaraciones de IVA en línea. Avalara ayuda a las empresas a reducir el riesgo de errores, presentar los impuestos con puntualidad y cumplir con la legislación MTD de Reino Unido.