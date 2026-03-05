Contáctanos
Soluciones para apoyar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de IVA con Avalara VAT Returns and Reporting

Automatiza la presentación de las declaraciones de IVA para ayudar a mejorar la precisión y facilitar el cumplimiento de los plazos de presentación Nuestras soluciones basadas en la nube pueden ayudar a reducir la complejidad de la declaración del IVA en un entorno de comercio internacional.
Elige tu solución
Video: El Total Economic Impact™ de Avalara.

Solución en la que confían empresas pertenecientes a todo tipo de sectores
Resolvamos juntos tus desafíos en materia de cumplimiento de la normativa tributaria

Resolvamos juntos tus desafíos en materia de cumplimiento de la normativa tributaria

Simplifica el registro a efectos del IVA en distintos países

Managed VAT Reporting incluye soporte para el registro a efectos del IVA en más de 50 países, con un proceso guiado paso a paso para ayudar a mejorar la precisión y apoyar el cumplimiento de requisitos aplicables.
Utiliza una demostración autoguiada para ver cómo Avalara hace que el registro a efectos del IVA sea sencillo y fiable.
Utiliza una demostración autoguiada para ver cómo Avalara hace que el registro a efectos del IVA sea sencillo y fiable. Sin discurso de ventas, sin compromisos.

Ventajas

Resuelve los desafíos en materia de cumplimiento normativo a nivel mundial a la vez que hace crecer tu negocio

Automatiza la presentación de las declaraciones de IVA para que estas sean más precisas y cumplir con los plazos de presentación. Nuestras soluciones basadas en la nube eliminan la complejidad de la declaración del IVA en un entorno de comercio internacional.

Mejora la precisión

Más de 150 comprobaciones de validación automatizadas pueden ayudar a mejorar la precisión de la presentación del IVA, mientras que los registros listos para la auditoría proporcionan una mayor visibilidad y control.

Preséntalo a tiempo

Avalara VAT Reporting se conecta con los sistemas de contabilidad más utilizados para generar y preparar las declaraciones del IVA, lo que acelera el proceso de presentación de este impuesto.

Puede ayudar a ahorrar tiempo y a reducir costes

Avalara mantiene los registros más precisos y actualizados en una ubicación centralizada para que puedas prepararte rápidamente para las auditorías y potencialmente reducir costes asociados a soporte externo, según el caso.

Genera declaraciones de IVA preparadas para su revisión y presentación

La presentación directa es más fácil con formatos digitales y presentaciones legibles por humanos en inglés y en los idiomas locales.

Amplia tu negocio para crecer

Facilita tu expansión a nivel internacional automatizando las declaraciones de IVA, Intrastat, declaraciones capitulativas de ventas en la CE, OSS/IOSS, SAF-T y muchos otros procesos en más de 45 países.

Puede ayudar a optimizar operaciones internacionales mediante una gestión centralizada del IVA

La gestión centralizada del IVA facilita la supervisión de las ventas, compras y posiciones de IVA en América, EMEA y APAC.

AGENTIC TAX AND COMPLIANCE™

Deja que agentes dotados de IA hagan el trabajo

Imagina un equipo digital dedicado al cumplimiento normativo que trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, nunca se cansa y siempre está al día con las últimas normas de todas las jurisdicciones. Eso es el cumplimiento normativo mediante IA agencial en acción.
Cómo funciona

Cumplimiento de las obligaciones del IVA de principio a fin en una sola plataforma

Vídeo: Simplifica la carga de datos con nuestra herramienta de transformación y mapeo.
  • Conoce dónde tienes obligaciones en materia de IVA. Los requisitos del IVA varían en función de qué vendes y dónde vendes, a quién vendes y los canales a través de los que vendes. Managed VAT Reporting puede ayudar a identificar países en los que podrías tener obligaciones en materia de IVA, en función de los datos proporcionados y las reglas aplicables. y las actividades que podrían generarlas.
  • Regístrate para declarar el IVA. Regístrate con las autoridades fiscales correspondientes en los países en los que puedas tener estas obligaciones. Avalara IOSS Registration puede ayudar a gestionar el IVA de ventas a distancia de bienes importados en la UE mediante el régimen IOSS, con alcance en los 27 estados miembros. Ahora, gracias a la integración basada en inteligencia artificial en Managed VAT Reporting, puedes simplificar tu registro a efectos del IVA validando automáticamente los documentos, rellenando previamente la información empresarial en función de los requisitos de la agencia tributaria y detectando los problemas con antelación para poder registrarte más rápido y evitar retrasos.
  • Comprende la tributación y calcula el IVA. Determina los tipos de IVA más precisos para tus productos en cada país. Más de 150 validaciones de datos automatizadas comprueban la lógica del IVA, la legislación, los duplicados de facturas y los códigos fiscales.
  • Declara el IVA y lleva un control de tus obligaciones. Puede ayudar a preparar y presentar declaraciones de IVA con mayor precisión en las jurisdicciones en las que Avalara presta sus servicios. Consolida tus datos de IVA para posibilitar una supervisión clara y centralizada.
INTEGRACIONES

Diseñado específicamente para los sistemas que usas hoy y que usarás en el futuro

Avalara cuenta con más de 1400 acuerdos de integración con socios en plataformas de ERP, comercio electrónico, puntos de venta, marketplaces y otros sistemas financieros.
Y con nuestra API abierta puedes conectarte con prácticamente cualquier sistema que no esté ya preconstruido. 
Tabla comparativa de productos

Elige el producto adecuado para tu negocio

Aspecto
VAT Reporting (hazlo tú mismo)
Managed VAT Reporting (lo haremos por ti)

¿A quién va dirigida?

Empresas que cuentan con equipos de gestión de impuestos internos y que necesitan apoyo para cumplir con sus cada vez mayores obligaciones en materia de IVA. 

Empresas que no cuentan con especialistas fiscales internos y que desean subcontratar el cumplimiento de la normativa sobre el IVA para reducir la carga de trabajo interna.

VAT Registration

Ideal para quienes ya están registrados a efectos del IVA. 

Soporte integral para registrarse a efectos del IVA y en la ventanilla única de importación (IOSS) en varios países.

Automatización

Automatiza el cumplimiento de la normativa sobre el IVA a nivel internacional para ayudar a reducir errores y apoyar una presentación puntual, según el caso.

Proporciona una plataforma de autoservicio para subcontratar el cumplimiento de la normativa sobre el IVA, incluida la gestión de datos.

Cobertura internacional

Admitida en 48 países de América, EMEA y APAC.

Admitida en 53 países de América, EMEA y APAC.

Manejo de datos 

Admite API, herramientas de mapeo de datos y cargas manuales para lograr una integración de datos perfecta.

Carga manual de datos y compatibilidad con plantillas predefinidas.

Comprobación de errores

Más de 150 comprobaciones automatizadas para identificar y corregir errores de forma detallada. 

Más de 150 comprobaciones automatizadas para identificar y corregir errores de forma detallada.

Informes y conciliación

Proporciona informes de conciliación para cotejar las declaraciones del IVA con tu libro mayor. 

Ofrece los mismos informes de conciliación con soporte gestionado adicional.

Cumplimentación y presentación

Presentación directa en los formatos requeridos, cumpliendo con MTD Phase II y otras regulaciones. 

Se encarga de todos los trámites y presentaciones, incluidas las declaraciones de ventas comunitarias e Intrastat.

Soporte

Integración con los sistemas existentes y una solución centralizada basada en la nube. 

Asistencia integral con un equipo dedicado a gestionar tus necesidades en materia de cumplimiento normativo.

Productos relacionados

Automatiza la presentación de las declaraciones de IVA para que estas sean más precisas y cumplir con los plazos de presentación. Nuestras soluciones basadas en la nube eliminan la complejidad de la declaración del IVA en un entorno de comercio internacional.

Avalara AvaTax

Aplica tasas impositivas más precisas y actualizadas periódicamente según la ubicación, la tributación, la legislación y otros factores.
Avalara E-Invoicing and Live Reporting

puede ayudar a cumplir requisitos de facturación electrónica en distintos países, según el alcance del servicio y la jurisdicción. y automatiza tus procesos financieros y de declaración de impuestos.
Avalara VAT Registration

Regístrate a efectos del IVA en más de 53 países para cumplir con las normativas a medida que crece tu negocio.
Contenido, datos e información de Avalara

Obtén contenido, datos e información exhaustivos para apoyar tu expansión y ayudar a gestionar el cumplimiento normativo.

Avalara Returns

Olvídate de preparar declaraciones, presentaciones y envíos y de gestionar avisos.
Preguntas frecuentes

Hemos introducido la revisión de documentos basada en inteligencia artificial en Managed VAT Reporting para simplificar el registro a efectos del IVA. Esta herramienta valida automáticamente los documentos cargados, marca la información que falta o está incompleta y reduce los retrasos en el procedimiento de registro.

Entre los principales aspectos a tener en cuenta se incluyen la extracción automatizada de datos, la integración con los sistemas existentes, el cumplimiento de las normativas sobre el IVA en distintos países y una sólida capacidad para elaborar informes.

VAT Reporting automatiza la extracción de datos, la validación y el envío de las declaraciones de IVA, a la vez que ofrece informes detallados y preparara para las auditorías.

VAT Reporting puede integrarse con con los sistemas ERP y de contabilidad más habituales, lo que simplifica la carga y consolidación de datos.

Avalara VAT Reporting centraliza los datos relacionados con el IVA, proporciona pistas de auditoría detalladas y destaca posibles discrepancias, lo que puede ayudar a que las empresas estén más preparadas para las auditorías.

 

 

Los informes de IVA de Avalara centralizan los datos relacionados con el IVA, proporcionan pistas de auditoría detalladas y destacan las posibles discrepancias, lo que garantiza que las empresas estén más preparadas para las auditorías.

Sí. AvaTax Extractor de Avalara ahora se integra directamente con Managed VAT Reporting, lo que automatiza la importación de los datos para calcular el IVA, empezando por las transacciones de servicios digitales y ampliándose pronto a más casos de uso. Esta conexión elimina las cargas manuales y las hojas de cálculo, lo que permite una preparación más rápida y precisa de las declaraciones del IVA. Managed VAT Reporting es la solución totalmente gestionada de Avalara para preparar y presentar declaraciones de IVA, y puede ayudar a gestionar el cumplimiento normativo en las jurisdicciones cubiertas por el servicio, con una carga operativa reducida.

Making Tax Digital es una iniciativa del gobierno del Reino Unido destinada a facilitar a las empresas el mantenimiento digital de su documentación fiscal y la presentación de sus declaraciones de IVA en línea. Avalara ayuda a las empresas a reducir el riesgo de errores, presentar los impuestos con puntualidad y cumplir con la legislación MTD de Reino Unido.

