Managed VAT Reporting (lo haremos por ti)

¿A quién va dirigida? Empresas que cuentan con equipos de gestión de impuestos internos y que necesitan apoyo para cumplir con sus cada vez mayores obligaciones en materia de IVA. Empresas que no cuentan con especialistas fiscales internos y que desean subcontratar el cumplimiento de la normativa sobre el IVA para reducir la carga de trabajo interna.

VAT Registration Ideal para quienes ya están registrados a efectos del IVA. Soporte integral para registrarse a efectos del IVA y en la ventanilla única de importación (IOSS) en varios países.

Automatización Automatiza el cumplimiento de la normativa sobre el IVA a nivel internacional para ayudar a reducir errores y apoyar una presentación puntual, según el caso. Proporciona una plataforma de autoservicio para subcontratar el cumplimiento de la normativa sobre el IVA, incluida la gestión de datos.

Cobertura internacional Admitida en 48 países de América, EMEA y APAC. Admitida en 53 países de América, EMEA y APAC.

Manejo de datos Admite API, herramientas de mapeo de datos y cargas manuales para lograr una integración de datos perfecta. Carga manual de datos y compatibilidad con plantillas predefinidas.

Comprobación de errores Más de 150 comprobaciones automatizadas para identificar y corregir errores de forma detallada. Más de 150 comprobaciones automatizadas para identificar y corregir errores de forma detallada.

Informes y conciliación Proporciona informes de conciliación para cotejar las declaraciones del IVA con tu libro mayor. Ofrece los mismos informes de conciliación con soporte gestionado adicional.

Cumplimentación y presentación Presentación directa en los formatos requeridos, cumpliendo con MTD Phase II y otras regulaciones. Se encarga de todos los trámites y presentaciones, incluidas las declaraciones de ventas comunitarias e Intrastat.