Contáctanos
Blue geometric background with overlapping translucent triangles.

Conoce dónde podrías tener obligación de recaudar y remitir el impuesto sobre las ventas

Las evaluaciones del riesgo en materia de impuestos sobre las ventas de Avalara pueden ayudarte a identificar dónde has activado el nexo fiscal para que puedas cumplir con sus obligaciones tributarias en el ámbito de los impuestos sobre las ventas en EE. UU.
Empezar
animation-self-guided-demo-storylane
animation-self-guided-demo-storylane

Conoce dónde podrías tener obligación de recaudar y remitir el impuesto sobre las ventas

Las evaluaciones del riesgo en materia de impuestos sobre las ventas de Avalara pueden ayudarte a identificar dónde has activado el nexo fiscal para que puedas cumplir con sus obligaciones tributarias en el ámbito de los impuestos sobre las ventas en EE. UU.

VENTAJAS

Empieza tu camino para apoyar la gestión del cumplimiento normativo

Conoce dónde debes impuestos

Descubre dónde es probable que ya estés sujeto a obligaciones relacionadas con el impuesto sobre las ventas y dónde es más probable que surjan nuevas obligaciones tributarias.

Mantente al día con las leyes tributarias

Obtén los umbrales de nexo económico más recientes para cada estado en el que operas, según la legislación vigente.

Descubre tu riesgo en materia de impuestos sobre las ventas

Puede ayudarte a identificar posibles deficiencias en materia de cumplimiento normativo mediante un informe sencillo y adaptado a la huella comercial de tu empresa.

Obtén un resumen del cumplimiento normativo

Obtén una visión general de tu riesgo en materia de impuestos sobre las ventas sin ningún compromiso económico ni obligación de compra. O paga por un informe más detallado.

Acelera tus decisiones tributarias

Utiliza resultados claros y procesables para determinar rápidamente si es necesaria una mayor planificación fiscal o automatización.

Disfruta de tranquilidad

Toma decisiones informadas con confianza y reduce la incertidumbre sobre el cumplimiento de la normativa tributaria.

Ya está disponible el informe Avalara Tax Changes 2026

La décima edición de nuestro informe anual desglosa de forma clara y amena las principales políticas relacionadas con el impuesto sobre las ventas, los aranceles y el IVA.
Leer el informe
Recursos de Avalara para cumplir con la normativa tributaria - Ilustración gráfica
Recursos de Avalara para cumplir con la normativa tributaria - Ilustración gráfica

Ya está disponible el informe Avalara Tax Changes 2026

La décima edición de nuestro informe anual desglosa de forma clara y amena las principales políticas relacionadas con el impuesto sobre las ventas, los aranceles y el IVA.

CÓMO FUNCIONA

Evaluación de tus obligaciones tributarias

Selecciona los estados en los que realizas ventas

Revisa todos los estados en los que realizas ventas, independientemente de si actualmente recaudas impuestos sobre las ventas y presentas declaraciones de impuestos sobre las ventas allí o no. Para las evaluaciones estándar y premium, rellenarás un cuestionario detallado sobre tu empresa para que podamos entender tus actividades y relaciones comerciales específicas.

Identifica los estados en los que cumples o superas el umbral del nexo fiscal

Con nuestra evaluación de riesgos gratuita, recibirás las leyes de nexo económico que se actualizan periódicamente en cada estado en el que hayas indicado que haces negocios. Si seleccionaste nuestra evaluación de riesgos estándar o premium, nuestros expertos fiscales compararán tus actividades comerciales con las normas y leyes específicas de cada estado para identificar la huella de tu nexo fiscal.

Obtén información de expertos y un plan de acción personalizado

Según cuáles sean tus respuestas, es posible que tengas un nexo fiscal por presencia física o actividad económica y una obligación tributaria sobre las ventas en los estados que figuran en la evaluación. Solo con nuestras evaluaciones de riesgo estándar y premium, obtendrás un análisis exhaustivo, estado por estado, basado en tu actividad comercial concreta. Y con nuestra opción de evaluación premium, también podrás reunirte con uno de nuestros directores de impuestos para que analice tus resultados y te recomiende una ruta detallada a seguir.

La importancia de entender el nexo fiscal

¿Qué es el nexo fiscal y por qué es importante?

El cumplimiento de la normativa en materia de impuestos sobre las ventas y el uso comienza con el nexo fiscal de tu empresa. Nexo fiscal hace referencia a una conexión entre tu empresa y una jurisdicción fiscal que crea la obligación legal de registrarse, recaudar y remitir el impuesto sobre las ventas. Identificar dónde tienes un nexo fiscal es el primer paso para garantizar el cumplimiento normativo y te ayuda a tomar decisiones informadas sobre cuándo y cómo registrarte ante las autoridades tributarias.
Ilustración de un gráfico circular, un documento tributario e iconos financieros sobre un mapa de EE. UU., que representa el análisis de datos fiscales y financieros.
Ilustración de un gráfico circular, un documento tributario e iconos financieros sobre un mapa de EE. UU., que representa el análisis de datos fiscales y financieros.

¿Qué es el nexo fiscal y por qué es importante?

El cumplimiento de la normativa en materia de impuestos sobre las ventas y el uso comienza con el nexo fiscal de tu empresa. Nexo fiscal hace referencia a una conexión entre tu empresa y una jurisdicción fiscal que crea la obligación legal de registrarse, recaudar y remitir el impuesto sobre las ventas. Identificar dónde tienes un nexo fiscal es el primer paso para garantizar el cumplimiento normativo y te ayuda a tomar decisiones informadas sobre cuándo y cómo registrarte ante las autoridades tributarias.

¿Por qué el nexo fiscal es tan complicado?

Las reglas del nexo fiscal se han vuelto más complejas en los últimos años. Tradicionalmente, las empresas necesitaban una presencia física en un estado para crear un nexo fiscal. Sin embargo, tras la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de 2018 en el caso Dakota del Sur contra Wayfair, Inc., incluso las ventas en línea pueden generar un nexo económico, lo que significa que puedes tener obligaciones tributarias sin la necesidad de poner un pie en un estado. Y eso no es todo. Más allá del nexo físico y económico, otras actividades empresariales, como emplear trabajadores remotos, asistir a ferias comerciales o trabajar con filiales de terceros, también pueden generar un nexo fiscal. Sin un análisis exhaustivo, es fácil pasar por alto las obligaciones tributarias, lo que hace que el incumplimiento sea más probable y caro.
Ilustración que muestra el cumplimiento de la normativa tributaria con un aviso de multa, un símbolo de advertencia, un signo de porcentaje, el logotipo de Avalara y una estrella que representa el éxito.
Ilustración que muestra el cumplimiento de la normativa tributaria con un aviso de multa, un símbolo de advertencia, un signo de porcentaje, el logotipo de Avalara y una estrella que representa el éxito.

¿Por qué el nexo fiscal es tan complicado?

Las reglas del nexo fiscal se han vuelto más complejas en los últimos años. Tradicionalmente, las empresas necesitaban una presencia física en un estado para crear un nexo fiscal. Sin embargo, tras la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de 2018 en el caso Dakota del Sur contra Wayfair, Inc., incluso las ventas en línea pueden generar un nexo económico, lo que significa que puedes tener obligaciones tributarias sin la necesidad de poner un pie en un estado. Y eso no es todo. Más allá del nexo físico y económico, otras actividades empresariales, como emplear trabajadores remotos, asistir a ferias comerciales o trabajar con filiales de terceros, también pueden generar un nexo fiscal. Sin un análisis exhaustivo, es fácil pasar por alto las obligaciones tributarias, lo que hace que el incumplimiento sea más probable y caro.

¿Qué nos deparará el futuro?

Una vez que identifiques dónde tienes un nexo fiscal, tendrás que actuar de inmediato. Determinar tus obligaciones fiscales puede resultar abrumador, especialmente si has estado operando en un estado durante años sin darte cuenta de que debes impuestos. Las deudas impagadas, las multas y los intereses pueden acumularse rápidamente. Afortunadamente, hay maneras de abordar las deudas contraídas en el pasado y reducir tu exposición.

Aprovecha los acuerdos de divulgación voluntaria (VDA, por sus siglas en inglés): muchos estados ofrecen programas que limitan el periodo de revisión y pueden reducir o, en ciertos supuestos, eliminar sanciones, según las condiciones del programa.

Actúa pronto para poder optar a este programa: si un estado se pone en contacto contigo antes de solicitar un VDA, podrías perder tu elegibilidad y la oportunidad de reducir las sanciones.
Ilustración de una casa, una balanza e iconos relacionados con los impuestos sobre un mapa de EE. UU., que simboliza el cumplimiento tributario y las soluciones empresariales.
Ilustración de una casa, una balanza e iconos relacionados con los impuestos sobre un mapa de EE. UU., que simboliza el cumplimiento tributario y las soluciones empresariales.

¿Qué nos deparará el futuro?

Una vez que identifiques dónde tienes un nexo fiscal, tendrás que actuar de inmediato. Determinar tus obligaciones fiscales puede resultar abrumador, especialmente si has estado operando en un estado durante años sin darte cuenta de que debes impuestos. Las deudas impagadas, las multas y los intereses pueden acumularse rápidamente. Afortunadamente, hay maneras de abordar las deudas contraídas en el pasado y reducir tu exposición.

Aprovecha los acuerdos de divulgación voluntaria (VDA, por sus siglas en inglés): muchos estados ofrecen programas que limitan el periodo de revisión y pueden reducir o, en ciertos supuestos, eliminar sanciones, según las condiciones del programa.

Actúa pronto para poder optar a este programa: si un estado se pone en contacto contigo antes de solicitar un VDA, podrías perder tu elegibilidad y la oportunidad de reducir las sanciones.

Cuadro comparativo de evaluaciones

Elige la opción adecuada para tu empresa

Característica

Evaluación de riesgos gratuita

Evaluación de riesgos estándar

Evaluación de riesgos premium

Coste

Gratis

Gratis

9800 USD

Cómo comprar

Gratis

En línea

Hablar con un representante de ventas

Impacto del nexo económico de alto nivel en tu negocio

Y

S

S

Evaluación detallada que incluye referencia a los estatutos estatales

S

S

Análisis de nexo físico

S

S

Revisión retrospectiva del nexo económico

1 año

5 años

Cálculo de la obligación tributaria

Estimación de alto nivel de 1 año

Hasta 5 años, detalles

Determinación de la fecha de inicio del nexo económico

S

Consulta de resultados y recomendaciones

S

Productos relacionados

Armonización del impuesto sobre las ventas

Simplifica las ventas y utiliza la solución para cumplir con las normas tributarias cuando vendas en varios estados miembros del programa de armonización del impuesto sobre las ventas sin una presencia física.
Leer más

Avalara AvaTax

Aplica tipos impositivos enormemente precisos y actualizados periódicamente en función de la ubicación, la tributación, la legislación y muchos otros factores.
Leer más

Avalara Returns

Olvídate de preparar declaraciones, presentaciones y envíos y de gestionar avisos.
Leer más

Avalara Exemption Certificate Management

Procesa, recopila y accede a los documentos de exención.
Leer más

Avalara Business Licenses

puede ayudar a cumplir requisitos de las licencias comerciales y de registro fiscal con soluciones adaptadas a tu negocio.
Leer más

Avalara Tax Research

Accede a las herramientas de investigación de impuestos sobre las ventas para obtener información sobre impuestos completa y fácil de entender.
Leer más

Galardones

Insignia del galardón TrustRadius Buyer's Choice 2025.
Insignia azul de TrustRadius Top Rated 2023 con estrellas.
Logotipo de TrustRadius en texto azul con el icono «TR» estilizado.
Insignia de G2 Leader Winter 2025.
«Logotipo de Inc. 500 con un diseño en forma de estrella en naranja y amarillo.»
«Logotipo de Inc. 500 con un diseño en forma de estrella en naranja y amarillo.»

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Hay varias formas de crear un nexo fiscal con el impuesto sobre las ventas, que incluye tener vínculos con filiales presentes en un estado. Sin embargo, las formas más comunes en que las empresas establecen un nexo fiscal son a través de la presencia física o la actividad económica en un estado.

https://www.avalara.com/blog/en/north-america/2022/09/states-with-no-sales-tax-what-you-need-to-know.html

El nexo económico es más reciente que el nexo fiscal por presencia física; anteriormente, se requería una conexión física con un estado para que se estableciera un nexo fiscal, pero esto cambió tras la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Dakota del Sur contra Wayfair, Inc. (21 de junio de 2018). Hoy en día, una empresa que venda productos a estados en los que no esté físicamente presente puede establecer un nexo fiscal únicamente a través de la actividad económica en 45 estados, el Distrito de Columbia y algunas jurisdicciones locales de Alaska. Todas las leyes sobre nexo económico prevén una excepción para los pequeños vendedores, es decir, aquellos cuyas ventas no superan un umbral de nexo económico definido. Dado que el umbral de cada estado es único, las empresas deben monitorizar constantemente las ventas en diferentes estados para determinar si han alcanzado el umbral económico. Es una tarea que requiere mucha atención. Afortunadamente, no tienes que lidiar con estas complejidades por tu cuenta.

La evaluación del riesgo en materia de impuestos sobre las ventas estándar de Avalara ofrece un análisis detallado de tus obligaciones en materia de impuestos sobre las ventas. Después de completar un cuestionario sobre el nexo fiscal con el impuesto sobre las ventas, sabrás dónde es probable que ya tengas un nexo fiscal con el impuesto sobre las ventas y dónde corres mayor riesgo de establecerlo. Saber dónde podrías estar en riesgo puede ayudarte a ayudarte a reducir el riesgo de errores costosos asociados al incumplimiento de las normas. Una vez que sepamos lo que vendes, cuánto vendes y dónde lo vendes, recibirás un informe por escrito que evaluará tu riesgo potencial de incumplimiento, según la información aportada. la normativa del impuesto sobre las ventas. También tendrás la oportunidad de consultar a un especialista en nexos fiscales, lo que te permitirá hacer preguntas y comprender mejor tu riesgo específico en materia de impuestos sobre las ventas.

https://www.avalara.com/blog/en/north-america/2018/05/debunking-4-myths-about-voluntary-disclosure-agreements.html

Los ingresos generados por las multas derivadas de auditorías pueden ayudar a reforzar las arcas del estado durante los periodos de menor recaudación del impuesto sobre las ventas. En los últimos años, los consumidores han comprado menos productos físicos y más servicios y bienes intangibles, lo que ha provocado una reducción de la base impositiva del impuesto sobre las ventas para los estados. Este cambio está obligando a muchos estados a buscar formas alternativas de cubrir la diferencia. La publicidad digital, la recopilación de datos y los servicios son opciones que algunos estados están contemplando gravar para ayudar a generar más ingresos. Una alternativa es que los estados aumenten el control sobre las empresas existentes que puedan no estar cumpliendo con sus obligaciones de recaudar y remitir el impuesto. Si vendes en estados en los que no estás registrado, corres el riesgo de tener la obligación de recaudar y remitir el impuesto sobre las ventas. Cuanto más tiempo pase, mayor será el riesgo de enfrentarte a una auditoría de impuestos sobre las ventas, multas e intereses. Una evaluación del riesgo en materia de impuestos sobre las ventas puede ayudar a reducir la incertidumbre al identificar dónde es probable que tengas un nexo fiscal con el impuesto sobre las ventas.

Muchos estados ofrecen programas de cumplimiento normativo voluntario que ofrecen a los contribuyentes ciertos beneficios por revelar de manera proactiva las obligaciones tributarias no asumidas anteriormente como parte de una VDA entre una empresa y el estado. A cambio de la divulgación voluntaria de información, los estados limitarán la cantidad de años con deudas pendientes y reducirán o eliminarán las multas. Por otro lado, si un estado se pone en contacto contigo para informarte sobre tus obligaciones tributarias pendientes antes de que solicites un VDA, no te permitirá participar en el programa ni recibir beneficios. Un acuerdo de divulgación de información voluntaria de Avalara ayuda a las empresas a cumplir de manera proactiva con los requisitos específicos de cada estado para abordar las obligaciones tributarias pendientes y tomar el camino correcto para cumplir con las obligaciones en materia de impuestos. Si eliges Premium Risk Assessment, un director tributario analizará detenidamente contigo esta opción.

¿Listo para ver lo que Avalara puede hacer?

Solicita una demostración para ver nuestra solución.
Solicitar una demostración