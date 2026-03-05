|
Característica
|
Evaluación de riesgos gratuita
|
Evaluación de riesgos estándar
|
Evaluación de riesgos premium
|
Coste
|
Gratis
|
Gratis
|
9800 USD
|
Cómo comprar
|
Gratis
|
En línea
|
Hablar con un representante de ventas
|
Impacto del nexo económico de alto nivel en tu negocio
|
Y
|
S
|
S
|
Evaluación detallada que incluye referencia a los estatutos estatales
|
S
|
S
|
Análisis de nexo físico
|
S
|
S
|
Revisión retrospectiva del nexo económico
|
1 año
|
5 años
|
Cálculo de la obligación tributaria
|
Estimación de alto nivel de 1 año
|
Hasta 5 años, detalles
|
Determinación de la fecha de inicio del nexo económico
|
S
|
Consulta de resultados y recomendaciones
|
S