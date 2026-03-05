Contáctanos
Light blue and white geometric triangular pattern on a white background.

Soluciones basadas en la nube para apoyar el cumplimiento de la normativa tributaria para proveedores de combustible y energía

Simplifica la gestión de obligaciones tributarias para las empresas de petróleo, gas y energía mediante automatización para ayudar a afrontar los retos que entrañan las normas tributarias complejas sujetas a cambios constantes.
Empezar
Probar
Probar

Soluciones basadas en la nube para apoyar el cumplimiento de la normativa tributaria para proveedores de combustible y energía

Simplifica la gestión de obligaciones tributarias para las empresas de petróleo, gas y energía mediante automatización para ayudar a afrontar los retos que entrañan las normas tributarias complejas sujetas a cambios constantes.

Trabajemos juntos para abordar tus desafíos en materia de cumplimiento de la normativa tributaria

Rellena este breve formulario para ponerte en contacto con un especialista en soluciones para gestionar impuestos de Avalara.

 

Esto es lo que ocurrirá cuando envíes el formulario: 

 

  • Revisaremos las necesidades de tu compañía. 
  • Uno de nuestros expertos se pondrá en contacto contigo para hablarte de soluciones personalizadas 
  • Obtendrás información sobre cómo Avalara puede ayudarte a optimizar procesos de cumplimiento normativo.

 

Conéctate con nosotros ahora, ¡estamos encantados de hablar contigo!

¿Ya eres cliente? Obtener soporte técnico.

VENTAJAS

Ayuda a superar los obstáculos relacionados con los impuestos en una industria compleja impulsada por los cambios

Ayuda a reducir el riesgo de cometer errores en el ámbito del cumplimiento normativo

Automatiza tareas relacionadas con el cumplimiento tributario en energía con tipos, normas y formularios que se actualizan periódicamente, para ayudar a reducir el riesgo de errores y el impacto de posibles multas y sanciones.

Simplifica la gestión de los impuestos que afectan a la energía

Integra las soluciones de Avalara con tus sistemas actuales para centralizar datos fiscales, automatizar cálculos de los impuestos sobre las ventas y el uso, el IVA y el GST, y habilitar reglas personalizadas, reduciendo la necesidad de intervención del equipo de TI.

Puede ayudar a ahorrar tiempo y a reducir costes

Libera a los equipos de TI y finanzas automatizando las actualizaciones de tasas, la declaración de impuestos, la preparación de declaraciones y el mantenimiento de las normas tributarias para mejorar la eficiencia y apoyar el crecimiento.

Productos en tu solución

Avalara AvaTax for Energy

Calcula el impuesto especial sobre la energía y el impuesto sobre las ventas para las mayores empresas petroleras, gasísticas y químicas, así como para los distribuidores de combustible más pequeños, los comerciantes de energía, los repostadores móviles y muchas empresas más.
Más información

Avalara Returns for Energy

Reduce la carga de la preparación y presentación de declaraciones de impuestos especiales sobre combustibles para motores en los EE. UU. y Canadá.
Más información

Avalara Exemption Certificate Management (ECM)

Procesa, recopila y accede a los documentos de exención.
Más información

Avalara License Management

Gestiona tus licencias a través de una base de datos única y segura. Solicita y renueva licencias, permisos, registros a efectos de impuestos, certificaciones profesionales y mucho más.
Más información

Avalara Tax Research

Accede a las herramientas de investigación de impuestos sobre las ventas para obtener información sobre impuestos completa y fácil de entender.
Más información

Avalara AvaTax

Ofrece cálculos de impuestos sobre las ventas y el uso en el punto de compra, según normas y tipos más recientes de nuestro gestor de impuestos.
Más información
Light blue and white geometric triangular pattern on a white background.

INTEGRACIONES

Avalara funciona con muchos de los sistemas empresariales que ya utilizas

Logotipo de SAP en azul y blanco.
Logotipo de Oracle en texto de color rojo sobre un fondo blanco.
«Logotipo de Allegro Commodity Management con un diseño circular verde y azul.»
Logotipo de Oracle NetSuite.
Logotipo de Microsoft con cuatro cuadrados de colores y texto gris.
Logotipo de Shopify con una bolsa de compras verde con una «S» blanca y la palabra «shopify» en texto negro.
Ver todas las integraciones

Galardones

Insignia del galardón TrustRadius Buyer's Choice 2025.
Insignia del galardón TrustRadius Top Rated 2023 con cinco estrellas.
Logotipo de TrustRadius en texto azul con el icono «TR» estilizado.
Insignia de G2 Leader Winter 2025

¿Listo para ver lo que Avalara puede hacer?

Solicita una demostración para ver nuestra solución.
Solicitar una demostración