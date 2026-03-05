Automatiza el cálculo del IVA y apoya la preparación/presentación de declaraciones de IVA
Descubre cómo AvaTax determina el IVA de las transacciones y cómo Managed VAT Reporting genera las declaraciones del IVA. La automatización de la transferencia de datos puede ahorrar tiempo, reducir el trabajo manual y contribuir a mejorar la precisión.
VENTAJAS
Automatiza procesos relacionados con el IVA y el GST con una solución integral
Una plataforma completa que proporciona una solución integral para gestionar obligaciones relacionadas con IVA/GST, facturación electrónica y reporting asociado
Ayuda a aumentar la precisión
Para calcular el IVA/GST, acceda a más de 640 tipos y más de 130 000 reglas compatibles con Avalara, además de más de 150 comprobaciones de validación y ffacturas electrónicas compatibles para apoyar la declaración del IVA con alta precisión, según normativa aplicable.
Ayuda a reducir el riesgo
Detecta pronto las discrepancias con la ayuda de la validación de datos automatizada que está disponible en todas las soluciones de Avalara. Mejora la precisión, reduce errores y prepárate para auditorías.
Expándete a nuevos países con confianza
Apoya el registro a efectos del IVA, el cumplimiento de requisitos locales de facturación electrónica y la preparación/presentación de declaraciones en el idioma y formato aplicables para que tu empresa pueda crecer.
Simplifica la declaración del IVA
Genera borradores de declaraciones de IVA en varios países con unos pocos clics. Optimiza el proceso de preparación/presentación de este impuesto para reducir las tareas manuales o delega el servicio (cuando esté disponible) en Avalara.
Anticípate a mandatos de CTC
Afronta con seguridad las cambiantes regulaciones de control continuo de transacciones (CTC, por sus siglas en inglés). Cumple con los requisitos de la facturación electrónica y la declaración de impuestos en tiempo real específicos de cada país, con actualizaciones y soporte orientados a cumplir en plazo, según la disponibilidad por país.
Un proveedor para apoyar la gestión del IVA a nivel internacional
Evita las complicaciones que supone gestionar varios proveedores. Avalara simplifica la gestión del cumplimiento de la normativa sobre el IVA con un enfoque unificado para el cálculo de los impuestos, la facturación electrónica y la preparación/presentación de impuestos.
Cómo funciona
Simplifica el IVA: desde el cálculo hasta la preparación/presentación de declaraciones
Transferir
Hacer un seguimiento
Cumplir
Afronta el cumplimiento de la normativa sobre el IVA con confianza gracias a la experiencia de Avalara
La gestión manual del IVA es compleja y lleva mucho tiempo. Avalara automatiza la determinación del IVA y apoya la preparación/presentación, lo que puede ayudar a reducir riesgos, ahorrar tiempo y apoyar el cumplimiento de requisitos aplicables.
Determinar: aplicar automáticamente las tasas y reglas del IVA más recientes.
Extraer: importar sin contratiempos los datos de las transacciones a Avalara VAT Reporting.
Presentar: revisar, finalizar y presentar las declaraciones de IVA en confidence.se
Video: See how Avalara automates VAT determination and reporting by reducing manual data transfers.
Disfruta de una visibilidad total del estado de la facturación electrónica de las transacciones en Avalara VAT Reporting
Obtén una visión completa de tus transacciones de IVA con Avalara VAT Reporting. Integrado con Avalara E-Invoicing and Live Reporting, rastrea la facturación electrónica y las transacciones de facturación estándar, todo ello en un solo lugar, para cumplir mejor con la normativa de este impuesto.
Supervisar: comprueba el estado de la facturación electrónica de las transacciones en Avalara VAT Reporting.
Conciliar: cruza y compara datos para mejorar la precisión.
Notificar: recibe alertas por correo electrónico cuando los datos conciliados estén listos para tu revisión.
Un proveedor para el IVA, desde su cálculo hasta la presentación de la declaración de este impuesto
Avalara ayuda a las empresas a cumplir las complejas normas sobre el IVA y a gestionar la determinación, la facturación electrónica y la presentación de este impuesto de una forma más eficiente.
Calcular: aplica los tipos de IVA/GST con mayor precisión en tiempo real.
Facturar: genera facturas electrónicas que cumplan con las normativas a nivel mundial.
Presentar: genera declaraciones de IVA con datos fiables y validados, o deja que los expertos de Avalara se ocupen de las declaraciones por ti.
Usa un solo proveedor para el IVA a nivel mundial, de modo que ya no necesitarás varios proveedores para gestionar tus impuestos.
Simplifica el cumplimiento de la normativa sobre el IVA a nivel mundial con Avalara
Una plataforma completa que proporciona una solución integral para gestionar IVA/GST, facturación electrónica y reporting asociado, ayudando al cumplimiento de requisitos aplicables
Ayuda a gestionar el IVA correctamente desde el principio
Ayuda a ofrecer cálculos de impuestos más precisos para cada transacción.
Determinación precisa de impuestos:Determinación precisa de impuestos: accede a los tipos y reglas aplicables; la base de datos de Avalara incluye contenido para más de 190 países (según cobertura).
Integración perfecta:Integración perfecta: conecta Avalara AvaTax a tus sistemas de ERP, comercio electrónico o contabilidad.
Cumple las normativas con facilidad: Facilita el cumplimiento: aplica automáticamente normas y tipos que se actualizan periódicamente, según la configuración aplicable. tributarias que se actualizan periódicamente.
Implementa la facturación electrónica a escala internacional
Ayuda a cumplir de forma continua con mandatos en múltiples jurisdicciones sobre facturación electrónica y presentación de impuestos en tiempo real a través de un sistema unificado y fácilmente adaptable.
Una solución, varios países:Una solución, varios países: cumple con tus obligaciones de facturación electrónica en múltiples jurisdicciones con una sola integración.
Cumplimiento normativo escalable:Cumplimiento normativo escalable: mantente preparado para los mandatos de facturación electrónica actuales y futuros; añade nuevos mandatos nacionales con solo unos pocos clics.
Integración optimizada:Integración optimizada: simplifica tu proceso de integración con conectores prediseñados para los principales sistemas empresariales.
Simplifica la preparación/presentación y las declaraciones del IVA
Gestiona las declaraciones tú mismo con Avalara VAT Reporting o deja que los expertos de Avalara se encarguen con Avalara Managed VAT Reporting.
Ahorra tiempo con la tecnología:Ahorra tiempo con la tecnología: acelera la preparación de las declaraciones de IVA con la consolidación de datos, la resolución de errores y flujos de trabajo de presentación de impuestos sin interrupciones.
Reduce el riesgo con las comprobaciones del cumplimiento de las normas:reduce el riesgo con las comprobaciones del cumplimiento de las normas: detecta posibles errores antes de presentar tus impuestos con más de 150 reglas de validación integradas.
Presenta tus impuestos con confianza: Presenta tus impuestos con mayor confianza presenta las declaraciones de IVA, así como Intrastat, declaraciones capitulativas de ventas en la CE, los libros de ventas y compras, los libros de IVA, el SAF-T y otros informes relacionados en el formato y el idioma aplicables, según el país y la configuración.
INTEGRACIONES
Avalara funciona con muchos de los sistemas empresariales que ya utilizas
Las soluciones de Avalara para cumplir con las normas del IVA proporcionan un enfoque integral para ayudar a gestionar obligaciones en materia de IVA. Mediante la determinación de los tipos de IVA, la generación de facturas electrónicas en los formatos solicitados y la presentación de las declaraciones de IVA, nuestras soluciones ayudan a las empresas a agilizar el cumplimiento normativo y reducir los riesgos.
Sí. Nuestras soluciones están diseñadas para empresas que realizan operaciones transfronterizas y pueden ayudar a cumplir con requisitos de IVA en varias jurisdicciones mediante funciones como la presentación y declaración del IVA en varios idiomas y en los formatos locales.
Managed VAT Reporting es un servicio que le permite delegar la carga de cumplir con las obligaciones del IVA en los expertos de Avalara. Podemos encargarnos de la preparación y presentación, así como de la gestión de discrepancias, según el alcance del servicio y el país. desde la presentación de las declaraciones de IVA hasta la gestión de las discrepancias, para que usted pueda centrarse en hacer crecer tu negocio.
Avalara E-Invoicing and Live Reporting convierte automáticamente los datos de las facturas de su ERP u otro sistema empresarial a los formatos de facturación electrónica necesarios para que puedan entregarse directamente a las plataformas de las autoridades fiscales en varios países a través de a través de integraciones prediseñadas que posibilitan su entrega directa a las plataformas de las autoridades tributarias en los países disponibles.
Las soluciones de Avalara están diseñadas para integrarse fácilmente con plataformas conocidas con las plataformas más conocidas de ERP, comercio electrónico y contabilidad, lo que facilita la automatización del cumplimiento de las obligaciones del IVA en sus flujos de trabajo actuales.
Avalara Cross-Border automatiza la asignación de los códigos de SA (Sistema Armonizado), HTS y Anexo B (clasificaciones de códigos arancelarios y de SA) y ayuda a calcular/estimar derechos de aduana e impuestos de importación en tiempo real, según los datos disponibles (AvaTax Cross-Border). Puedes usar las soluciones por sí solas o de manera combinada para aumentar el cumplimiento de las normas a nivel internacional, mejorar los márgenes comerciales y ofrecer a los clientes una excelente experiencia de compra en la que las mercancías se entregan con los derechos de aduana pagados (DDP, por sus siglas en inglés) para reducir el riesgo de que se produzcan abandonos en el proceso de compra.
¿Listo para ver lo que Avalara puede hacer?
Solicita una demostración para ver nuestra solución.