Contáctanos
IVA

IVA

A medium-density geometric background featuring translucent white and blue overlapping triangles arranged in a prism pattern. The design is abstract and modern, creating a light, airy effect suitable for digital or web applications.

Simplifica la determinación del IVA, la facturación electrónica y la preparación/presentación de declaraciones de IVA

Simplifica la gestión de mandatos sobre IVA y facturación electrónica a nivel internacional con una solución integrada.
Contactar con el equipo de ventas
Logo for Avalara VAT Solutions featuring the Avalara company name and the URL avalara.com/vatsolutions.
Vídeo: Avalara ayuda a gestionar el cumplimiento del IVA, desde el cálculo hasta la facturación electrónica y la preparación/presentación de declaraciones.
Empresas de todos los sectores confían en nosotros
Discord logo featuring a stylized game controller icon and the word "Discord" in blue text.
"ClassPass logo in blue lowercase text."
Black and white logo with the word 'teachable' in lowercase letters.
Blue SWIPEBY logo with a stylized fox head icon.
Logotipo de Patterson con texto blanco y fondo azul.
The Trackunit logo in red with a stylized 'T' symbol and the word 'Trackunit' next to it.

Resolvamos juntos tus desafíos en materia de cumplimiento de la normativa tributaria

Rellena este breve formulario para ponerte en contacto con un especialista en soluciones para gestionar impuestos de Avalara.

 

Este será el proceso que seguirá después de que nos lo envíe:

 

  • Revisaremos las necesidades de tu compañía.
  • Uno de nuestros expertos se pondrá en contacto contigo para hablarte de soluciones personalizadas
  • Obtendrás información sobre cómo Avalara puede ayudarle a optimizar el cumplimiento normativo.

 

Conéctate con nosotros ahora, ¡estamos encantados de hablar contigo!

 

¿Ya eres cliente? Obtener soporte técnico.

VÍDEO DE DEMOSTRACIÓN

Automatiza el cálculo del IVA y apoya la preparación/presentación de declaraciones de IVA

Descubre cómo AvaTax determina el IVA de las transacciones y cómo Managed VAT Reporting genera las declaraciones del IVA. La automatización de la transferencia de datos puede ahorrar tiempo, reducir el trabajo manual y contribuir a mejorar la precisión.
Hacer el tour
«La interfaz de Avatax Extractor incluye instrucciones para la conexión de la empresa y la sincronización de las transacciones, acompañadas de una descripción emergente que destaca las ventajas de la automatización de los datos del IVA y un botón para hacer el tour».
Ve una demostración autoguiada para ver AvaTax Extractor en acción. Sin discurso de ventas, sin compromisos.
«La interfaz de Avatax Extractor incluye instrucciones para la conexión de la empresa y la sincronización de las transacciones, acompañadas de una descripción emergente que destaca las ventajas de la automatización de los datos del IVA y un botón para hacer el tour».
Ve una demostración autoguiada para ver AvaTax Extractor en acción. Sin discurso de ventas, sin compromisos.

VÍDEO DE DEMOSTRACIÓN

Automatiza el cálculo del IVA y apoya la preparación/presentación de declaraciones de IVA

Descubre cómo AvaTax determina el IVA de las transacciones y cómo Managed VAT Reporting genera las declaraciones del IVA. La automatización de la transferencia de datos puede ahorrar tiempo, reducir el trabajo manual y contribuir a mejorar la precisión.

VENTAJAS

Automatiza procesos relacionados con el IVA y el GST con una solución integral

Una plataforma completa que proporciona una solución integral para gestionar obligaciones relacionadas con IVA/GST, facturación electrónica y reporting asociado

Ayuda a aumentar la precisión

Para calcular el IVA/GST, acceda a más de 640 tipos y más de 130 000 reglas compatibles con Avalara, además de más de 150 comprobaciones de validación y ffacturas electrónicas compatibles para apoyar la declaración del IVA con alta precisión, según normativa aplicable.

Ayuda a reducir el riesgo

Detecta pronto las discrepancias con la ayuda de la validación de datos automatizada que está disponible en todas las soluciones de Avalara. Mejora la precisión, reduce errores y prepárate para auditorías.

Expándete a nuevos países con confianza

Apoya el registro a efectos del IVA, el cumplimiento de requisitos locales de facturación electrónica y la preparación/presentación de declaraciones en el idioma y formato aplicables para que tu empresa pueda crecer.

Simplifica la declaración del IVA

Genera borradores de declaraciones de IVA en varios países con unos pocos clics. Optimiza el proceso de preparación/presentación de este impuesto para reducir las tareas manuales o delega el servicio (cuando esté disponible) en Avalara.

Anticípate a mandatos de CTC

Afronta con seguridad las cambiantes regulaciones de control continuo de transacciones (CTC, por sus siglas en inglés). Cumple con los requisitos de la facturación electrónica y la declaración de impuestos en tiempo real específicos de cada país, con actualizaciones y soporte orientados a cumplir en plazo, según la disponibilidad por país.

Un proveedor para apoyar la gestión del IVA a nivel internacional

Evita las complicaciones que supone gestionar varios proveedores. Avalara simplifica la gestión del cumplimiento de la normativa sobre el IVA con un enfoque unificado para el cálculo de los impuestos, la facturación electrónica y la preparación/presentación de impuestos.

Cómo funciona

Simplifica el IVA: desde el cálculo hasta la preparación/presentación de declaraciones

Una plataforma completa que proporciona una solución integral para gestionar obligaciones relacionadas con IVA/GST, facturación electrónica y reporting asociado

Afronta el cumplimiento de la normativa sobre el IVA con confianza gracias a la experiencia de Avalara

La gestión manual del IVA es compleja y lleva mucho tiempo. Avalara automatiza la determinación del IVA y apoya la preparación/presentación, lo que puede ayudar a reducir riesgos, ahorrar tiempo y apoyar el cumplimiento de requisitos aplicables.

 

  • Determinar: aplicar automáticamente las tasas y reglas del IVA más recientes.
  • Extraer: importar sin contratiempos los datos de las transacciones a Avalara VAT Reporting.
  • Presentar: revisar, finalizar y presentar las declaraciones de IVA en confidence.se
Video: See how Avalara automates VAT determination and reporting by reducing manual data transfers.

Disfruta de una visibilidad total del estado de la facturación electrónica de las transacciones en Avalara VAT Reporting

Obtén una visión completa de tus transacciones de IVA con Avalara VAT Reporting. Integrado con Avalara E-Invoicing and Live Reporting, rastrea la facturación electrónica y las transacciones de facturación estándar, todo ello en un solo lugar, para cumplir mejor con la normativa de este impuesto.

 

  • Supervisar: comprueba el estado de la facturación electrónica de las transacciones en Avalara VAT Reporting.
  • Conciliar: cruza y compara datos para mejorar la precisión.
  • Notificar: recibe alertas por correo electrónico cuando los datos conciliados estén listos para tu revisión.
Texto alternativo: «Panel de errores y advertencias de transacciones que muestra advertencias y errores con una nota que destaca las más de 150 verificaciones de datos realizadas.»
Texto alternativo: «Panel de errores y advertencias de transacciones que muestra advertencias y errores con una nota que destaca las más de 150 verificaciones de datos realizadas.»

Disfruta de una visibilidad total del estado de la facturación electrónica de las transacciones en Avalara VAT Reporting

Obtén una visión completa de tus transacciones de IVA con Avalara VAT Reporting. Integrado con Avalara E-Invoicing and Live Reporting, rastrea la facturación electrónica y las transacciones de facturación estándar, todo ello en un solo lugar, para cumplir mejor con la normativa de este impuesto.

 

  • Supervisar: comprueba el estado de la facturación electrónica de las transacciones en Avalara VAT Reporting.
  • Conciliar: cruza y compara datos para mejorar la precisión.
  • Notificar: recibe alertas por correo electrónico cuando los datos conciliados estén listos para tu revisión.

Un proveedor para el IVA, desde su cálculo hasta la presentación de la declaración de este impuesto

Avalara ayuda a las empresas a cumplir las complejas normas sobre el IVA y a gestionar la determinación, la facturación electrónica y la presentación de este impuesto de una forma más eficiente.

  • Calcular: aplica los tipos de IVA/GST con mayor precisión en tiempo real.
  • Facturar: genera facturas electrónicas que cumplan con las normativas a nivel mundial.
  • Presentar: genera declaraciones de IVA con datos fiables y validados, o deja que los expertos de Avalara se ocupen de las declaraciones por ti.

Usa un solo proveedor para el IVA a nivel mundial, de modo que ya no necesitarás varios proveedores para gestionar tus impuestos.
«Soluciones para cumplir con la normativa sobre el IVA: Avalara AvaTax, Avalara E-Invoicing and Live Reporting y Avalara VAT Reporting.»
«Soluciones para cumplir con la normativa sobre el IVA: Avalara AvaTax, Avalara E-Invoicing and Live Reporting y Avalara VAT Reporting.»

Un proveedor para el IVA, desde su cálculo hasta la presentación de la declaración de este impuesto

Avalara ayuda a las empresas a cumplir las complejas normas sobre el IVA y a gestionar la determinación, la facturación electrónica y la presentación de este impuesto de una forma más eficiente.

  • Calcular: aplica los tipos de IVA/GST con mayor precisión en tiempo real.
  • Facturar: genera facturas electrónicas que cumplan con las normativas a nivel mundial.
  • Presentar: genera declaraciones de IVA con datos fiables y validados, o deja que los expertos de Avalara se ocupen de las declaraciones por ti.

Usa un solo proveedor para el IVA a nivel mundial, de modo que ya no necesitarás varios proveedores para gestionar tus impuestos.

Simplifica el cumplimiento de la normativa sobre el IVA a nivel mundial con Avalara

Una plataforma completa que proporciona una solución integral para gestionar IVA/GST, facturación electrónica y reporting asociado, ayudando al cumplimiento de requisitos aplicables

Ayuda a gestionar el IVA correctamente desde el principio

Ayuda a ofrecer cálculos de impuestos más precisos para cada transacción.

 

  • Determinación precisa de impuestos: Determinación precisa de impuestos: accede a los tipos y reglas aplicables; la base de datos de Avalara incluye contenido para más de 190 países (según cobertura).
  • Integración perfecta: Integración perfecta: conecta Avalara AvaTax a tus sistemas de ERP, comercio electrónico o contabilidad.
  • Cumple las normativas con facilidad: Facilita el cumplimiento: aplica automáticamente normas y tipos que se actualizan periódicamente, según la configuración aplicable. tributarias que se actualizan periódicamente.
Explora Avalara AvaTax

Ayuda a gestionar el IVA correctamente desde el principio

Ayuda a ofrecer cálculos de impuestos más precisos para cada transacción.

 

  • Determinación precisa de impuestos: Determinación precisa de impuestos: accede a los tipos y reglas aplicables; la base de datos de Avalara incluye contenido para más de 190 países (según cobertura).
  • Integración perfecta: Integración perfecta: conecta Avalara AvaTax a tus sistemas de ERP, comercio electrónico o contabilidad.
  • Cumple las normativas con facilidad: Facilita el cumplimiento: aplica automáticamente normas y tipos que se actualizan periódicamente, según la configuración aplicable. tributarias que se actualizan periódicamente.

Implementa la facturación electrónica a escala internacional

Ayuda a cumplir de forma continua con mandatos en múltiples jurisdicciones sobre facturación electrónica y presentación de impuestos en tiempo real a través de un sistema unificado y fácilmente adaptable.

 

  • Una solución, varios países: Una solución, varios países: cumple con tus obligaciones de facturación electrónica en múltiples jurisdicciones con una sola integración.
  • Cumplimiento normativo escalable: Cumplimiento normativo escalable: mantente preparado para los mandatos de facturación electrónica actuales y futuros; añade nuevos mandatos nacionales con solo unos pocos clics.
  • Integración optimizada: Integración optimizada: simplifica tu proceso de integración con conectores prediseñados para los principales sistemas empresariales.
Explora Avalara E-Invoicing and Live Reporting
La interfaz de E-Invoicing and Live Reporting muestra una lista de documentos con detalles como el código del documento, el remitente, el destinatario, el estado marcado como «Completo» y los totales de las facturas en PLN.
La interfaz de E-Invoicing and Live Reporting muestra una lista de documentos con detalles como el código del documento, el remitente, el destinatario, el estado marcado como «Completo» y los totales de las facturas en PLN.

Implementa la facturación electrónica a escala internacional

Ayuda a cumplir de forma continua con mandatos en múltiples jurisdicciones sobre facturación electrónica y presentación de impuestos en tiempo real a través de un sistema unificado y fácilmente adaptable.

 

  • Una solución, varios países: Una solución, varios países: cumple con tus obligaciones de facturación electrónica en múltiples jurisdicciones con una sola integración.
  • Cumplimiento normativo escalable: Cumplimiento normativo escalable: mantente preparado para los mandatos de facturación electrónica actuales y futuros; añade nuevos mandatos nacionales con solo unos pocos clics.
  • Integración optimizada: Integración optimizada: simplifica tu proceso de integración con conectores prediseñados para los principales sistemas empresariales.

Simplifica la preparación/presentación y las declaraciones del IVA

Gestiona las declaraciones tú mismo con Avalara VAT Reporting o deja que los expertos de Avalara se encarguen con Avalara Managed VAT Reporting.

 

  • Ahorra tiempo con la tecnología: Ahorra tiempo con la tecnología: acelera la preparación de las declaraciones de IVA con la consolidación de datos, la resolución de errores y flujos de trabajo de presentación de impuestos sin interrupciones.
  • Reduce el riesgo con las comprobaciones del cumplimiento de las normas: reduce el riesgo con las comprobaciones del cumplimiento de las normas: detecta posibles errores antes de presentar tus impuestos con más de 150 reglas de validación integradas.
  • Presenta tus impuestos con confianza: Presenta tus impuestos con mayor confianza presenta las declaraciones de IVA, así como Intrastat, declaraciones capitulativas de ventas en la CE, los libros de ventas y compras, los libros de IVA, el SAF-T y otros informes relacionados en el formato y el idioma aplicables, según el país y la configuración.
Texto alternativo: «Panel de errores y advertencias de transacciones que muestra advertencias y errores con una nota que destaca las más de 150 verificaciones de datos realizadas.»
Texto alternativo: «Panel de errores y advertencias de transacciones que muestra advertencias y errores con una nota que destaca las más de 150 verificaciones de datos realizadas.»

Simplifica la preparación/presentación y las declaraciones del IVA

Gestiona las declaraciones tú mismo con Avalara VAT Reporting o deja que los expertos de Avalara se encarguen con Avalara Managed VAT Reporting.

 

  • Ahorra tiempo con la tecnología: Ahorra tiempo con la tecnología: acelera la preparación de las declaraciones de IVA con la consolidación de datos, la resolución de errores y flujos de trabajo de presentación de impuestos sin interrupciones.
  • Reduce el riesgo con las comprobaciones del cumplimiento de las normas: reduce el riesgo con las comprobaciones del cumplimiento de las normas: detecta posibles errores antes de presentar tus impuestos con más de 150 reglas de validación integradas.
  • Presenta tus impuestos con confianza: Presenta tus impuestos con mayor confianza presenta las declaraciones de IVA, así como Intrastat, declaraciones capitulativas de ventas en la CE, los libros de ventas y compras, los libros de IVA, el SAF-T y otros informes relacionados en el formato y el idioma aplicables, según el país y la configuración.
Fondo geométrico azul con triángulos superpuestos.

INTEGRACIONES

Avalara funciona con muchos de los sistemas empresariales que ya utilizas

Logotipo de SAP Partner sobre fondo blanco.
Logotipo de Oracle NetSuite.
Logotipo de Microsoft con cuatro cuadrados de colores y texto gris.
Logotipo de Shopify con una bolsa de compras verde con una «S» blanca y la palabra «shopify» en texto negro.
Logotipo de Oracle en texto de color rojo sobre un fondo blanco.
Logotipo rojo de Avalara con una estilizada «A» blanca en el centro.
Logotipo de WooCommerce en burbuja de diálogo morada.
pinterest
pinterest
Logotipo de Salesforce con forma de nube azul.
pinterest
Ver todas las integraciones

Productos relacionados

Avalara AvaTax

Aplica tipos impositivos enormemente precisos y actualizados periódicamente en función de la ubicación, la tributación, la legislación y muchos otros factores.
Leer más

Avalara VAT Registration

Regístrate a efectos del IVA en más de 50 países, con un flujo de proceso fácil de gestionar.
Leer más

Avalara E-Invoicing and Live Reporting

Cumple con los requisitos de la facturación electrónica a nivel internacional y automatice sus procesos financieros.
Leer más

Avalara VAT Reporting

Genera declaraciones altamente precisas con más de 150 comprobaciones de datos para contribuir a garantizar unas presentaciones de impuestos sin errores.
Leer más

Avalara AvaTax Cross-Border

Calcula y realiza una estimación de los derechos de aduana y los impuestos de importación en tiempo real al finalizar la compra.
Leer más

Avalara Managed Returns

Si haces negocios en EE. UU., subcontrata la preparación de los impuestos las sobre las y el uso, la presentación de impuestos y las remesas, y la gestión de notificaciones a los expertos de Avalara.
Leer más

Galardones

Logotipo de TrustRadius en texto azul con el icono «TR» estilizado.
Logotipo de TrustRadius en texto azul con el icono «TR» estilizado.
Logotipo de TrustRadius en texto azul con el icono «TR» estilizado.
Logotipo de TrustRadius en texto azul con el icono «TR» estilizado.
Logotipo de TrustRadius en texto azul con el icono «TR» estilizado.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Las soluciones de Avalara para cumplir con las normas del IVA proporcionan un enfoque integral para ayudar a gestionar obligaciones en materia de IVA. Mediante la determinación de los tipos de IVA, la generación de facturas electrónicas en los formatos solicitados y la presentación de las declaraciones de IVA, nuestras soluciones ayudan a las empresas a agilizar el cumplimiento normativo y reducir los riesgos.

La suite de Avalara para cumplir con las obligaciones en materia de IVA incluye Avalara AvaTax para la determinación del IVA, E-Invoicing and Live Reporting para cumplir con los mandatos de declaración de impuestos en tiempo real, y Avalara VAT Reporting y Avalara Managed VAT Reporting para generar y presentar las declaraciones de IVA.

Sí. Nuestras soluciones están diseñadas para empresas que realizan operaciones transfronterizas y pueden ayudar a cumplir con requisitos de IVA en varias jurisdicciones mediante funciones como la presentación y declaración del IVA en varios idiomas y en los formatos locales.

Managed VAT Reporting es un servicio que le permite delegar la carga de cumplir con las obligaciones del IVA en los expertos de Avalara. Podemos encargarnos de la preparación y presentación, así como de la gestión de discrepancias, según el alcance del servicio y el país. desde la presentación de las declaraciones de IVA hasta la gestión de las discrepancias, para que usted pueda centrarse en hacer crecer tu negocio.

Avalara E-Invoicing and Live Reporting convierte automáticamente los datos de las facturas de su ERP u otro sistema empresarial a los formatos de facturación electrónica necesarios para que puedan entregarse directamente a las plataformas de las autoridades fiscales en varios países a través de a través de integraciones prediseñadas que posibilitan su entrega directa a las plataformas de las autoridades tributarias en los países disponibles.

Las soluciones de Avalara están diseñadas para integrarse fácilmente con plataformas conocidas con las plataformas más conocidas de ERP, comercio electrónico y contabilidad, lo que facilita la automatización del cumplimiento de las obligaciones del IVA en sus flujos de trabajo actuales.

Avalara Cross-Border automatiza la asignación de los códigos de SA (Sistema Armonizado), HTS y Anexo B (clasificaciones de códigos arancelarios y de SA) y ayuda a calcular/estimar derechos de aduana e impuestos de importación en tiempo real, según los datos disponibles (AvaTax Cross-Border). Puedes usar las soluciones por sí solas o de manera combinada para aumentar el cumplimiento de las normas a nivel internacional, mejorar los márgenes comerciales y ofrecer a los clientes una excelente experiencia de compra en la que las mercancías se entregan con los derechos de aduana pagados (DDP, por sus siglas en inglés) para reducir el riesgo de que se produzcan abandonos en el proceso de compra.

¿Listo para ver lo que Avalara puede hacer?

Solicita una demostración para ver nuestra solución.
Solicitar una demostración