ECM Essentials
ECM Pro
ECM Premium
Aplicar exenciones a los clientes
x
x
x
Digitalizar certificados
x
x
x
Almacenar certificados como imágenes
x (hasta 1000)
x (ilimitado)
x (ilimitado)
Buscar y generar informes
x
x
x
Recopilar con Avalara CertExpress
x
x
x
Buscar con lenguaje natural
x
x
x
Gestionar renovaciones
x (solicitudes individuales)
x (solicitudes automatizadas)
x (solicitudes automatizadas)
Integrar con Avalara AvaTax
x
x
x
Disponible como producto independiente
x
x
Implementación de API ampliada
x
x
Validación de certificados asistida por IA
x
x
Solicitudes masivas de certificados
x
x
Validación del número de identificación fiscal estatal
x
x
Biblioteca de contenido de ayuda sobre exenciones tributarias
x
x
Acceso a la gestión de exenciones de proveedores de Avalara (se aplican tarifas de producto)
x
x
Plantillas y correos electrónicos configurables
x
x (mejorado)
Integración de comercio electrónico disponible
x
x
Integración de minoristas disponible
Rol de usuario configurable/avanzado
Opciones de búsqueda avanzada
Informes configurables
Justificación de la exención configurable
