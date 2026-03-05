Contáctanos

Gestión de certificados de exención asistida por IA

Avalara Exemption Certificate Management (ECM) automatiza una parte del ciclo de vida del cumplimiento normativo, lo que puede ayudar a las empresas a ahorrar tiempo, reducir riesgos, crecer de manera más eficiente y prepararse para auditorías.
Captura de pantalla del panel de Avalara Exemptions Compliance Management (ECM) con secciones de tareas, información y favoritos, con el botón «Echa un vistazo» y una descripción emergente que destaca la facilidad de uso de ECM.
Ve Avalara Exemption Certificate Management en acción con una demostración instantánea y autoguiada, sin discursos de ventas ni ningún tipo de compromiso.
Solución en la que confían empresas pertenecientes a todo tipo de sectores
Resolvamos juntos tus desafíos en materia de cumplimiento de la normativa tributaria

SEMINARIO WEB

El impacto económico total™ de Avalara

Avalara encargó a Forrester Consulting que descubriera el posible retorno de la inversión que las empresas pueden lograr mediante la implementación de una solución capaz de automatizar la gestión de los impuestos.
Promotional image for a webinar titled 'The Total Economic Impact™ of Avalara,' featuring a large microphone graphic and a person using a tablet.
Vídeo: Descubre cómo la automatización del cumplimiento fiscal con Avalara aporta valor a las empresas.

Ventajas

Una plataforma completa para gestionar de principio a fin los certificados de exención

Diseñada para crecer y utilizada por empresas de distintos sectores y diseñada para alinearse con prácticas habituales de las autoridades tributarias

ECM gestiona millones de documentos y se integra plenamente con las soluciones de cálculo y presentación de declaraciones de impuestos de Avalara. A medida que se envían los certificados de exención pueden validarse (según reglas configuradas y la información disponible) y reconciliarse directamente dentro del flujo de trabajo de la gestión de los impuestos. Esto agiliza el cumplimiento, conectando los datos de exención con las presentaciones automatizadas y alineándose con la forma en que las autoridades tributarias esperan recibir la información. Gracias a ello, los clientes pueden obtener documentación más preparada para auditorías y mejorar la precisión en la presentación de los impuestos, lo que puede reforzar la capacidad de defensa y la confianza.

Se integra con las aplicaciones empresariales que utilizas

Diseñada para adaptarse a prácticamente a cualquier entorno de sistemas financieros, ECM hace posible una automatización perfecta de los certificados, con opciones de configuración que, en muchos casos, permiten personalizar la solución sin desarrollo a medida. Avalara cuenta con más de 1400 acuerdos de integración con socios en plataformas de ERP, comercio electrónico, compras y terminales de puntos de venta. Avalara AvaTax también se conecta a los sistemas que ya usas y los unifica a través de una única plataforma fiscal y de cumplimiento normativo dotada de IA.

Utiliza el aprendizaje automático para ayudar a reducir riesgos y mejorar la eficiencia

ECM utiliza el aprendizaje automático para asociar los certificados de exención con los compradores y las transacciones, lo que reduce el trabajo manual y mejora la precisión. Recomienda los formularios necesarios en función de los datos jurisdiccionales y de las transacciones para acelerar el proceso de cumplimiento normativo. La validación proactiva también puede ayudar a detectar incidencias con antelación y reducir la probabilidad de riesgos de auditoría.

Garantiza una mayor precisión y eficiencia

ECM funciona con un gestor de contenido usado para el cumplimiento normativo centralizado que está diseñado para ayudar a que cada formulario y regla de certificado se actualicen periódicamente, sean coherentes con requisitos jurisdiccionales y estén listos para la automatización. Las herramientas prediseñadas también permiten a los usuarios solicitar, hacer un seguimiento y gestionar de manera rápida y eficiente los certificados de exención para miles de clientes. Esta combinación de inteligencia basada en contenido dinámico y automatización posibilita una recopilación más rápida de los certificados de los clientes y una distribución más eficiente de los mismos a los proveedores.

Ofrece un rendimiento de nivel empresarial, sin el esfuerzo que requieren las soluciones usadas por las empresas

La arquitectura nativa de la nube de ECM forma parte del modelo de implementación de Avalara activo-activo que se distribuye a nivel mundial. Está diseñado para ofrecer alta disponibilidad, redundancia geográfica y capacidad de respuesta en tiempo real. Ha logrado cumplir con el SOC 2 de Tipo 2 y se monitoriza continuamente, lo que está diseñado para que tus operaciones de exención mantengan la continuidad incluso ante fallos o picos de tráfico.

Proporciona visibilidad orientada a la preparación de auditorías

La función de ECM no es simplemente almacenar certificados, sino transformar la gestión de exenciones en una función de control de riesgos en tiempo real. ECM indica los certificados caducados, los no válidos o los que faltan, y resalta los elementos que faltan para una jurisdicción específica, lo que ayuda a los equipos encargados de cumplir con las normas a tomar medidas preventivas antes de que surjan problemas durante una auditoría. Además, con paneles integrados y alertas configurables, puede realizar un seguimiento de la exposición por cliente, zona geográfica o tipo de documento.

AGENTIC TAX AND COMPLIANCE™

Deja que agentes dotados de IA hagan el trabajo

Imagina un equipo digital dedicado al cumplimiento normativo que trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, nunca se cansa y siempre está al día con las últimas normas de todas las jurisdicciones. Eso es el cumplimiento normativo mediante IA agencial en acción.
Ilustración de un robot dotado de IA con la marca de Avalara, rodeado de iconos que representan la confianza, la automatización y la tecnología.
Ilustración de un robot dotado de IA con la marca de Avalara, rodeado de iconos que representan la confianza, la automatización y la tecnología.

CÓMO FUNCIONA

5 pasos para ayudar a gestionar el cumplimiento de los certificados de exención

  • Agrega clientes y certificados gracias a los más de 1400 acuerdos de integración con socios y una API sólida
  • Solicita certificados de los clientes por correo electrónico o correo postal o recopílalos a través de nuestro portal web
  • Revisa y valida los certificados automáticamente
  • Gestiona los certificados que caducan mediante configuraciones e informes automatizados
  • Prepárate para las auditorías con investigaciones e informes exhaustivos
"Drag-and-drop interface for uploading a Florida resale certificate PDF."
Vídeo: Simplifica la gestión de documentos de cumplimiento automatizando procesos con Avalara ECM.

La suite ECM cuenta con soluciones diseñadas para afrontar retos complejos a los que se enfrentan varios sectores.

Exemption Certificate Management (ECM) Essentials

Automatiza el proceso de recopilación y almacenamiento de los certificados de exención.
  • Para pequeñas y medianas empresas con exenciones fiscales directas que necesitan almacenamiento y administración de documentos básicos
  • Se necesita AvaTax
Exemption Certificate Management (ECM) Pro

Automatiza la creación, la recopilación, el almacenamiento, la recuperación y la renovación de los certificados de exención.
  • Para pequeñas y medianas empresas que necesitan más conocimientos y soporte con la integración
  • Úsala con AvaTax, como un producto independiente o con gestores de impuestos de terceros
Exemption Certificate Management (ECM) Premium

Obtén todas las increíbles funciones de ECM Pro, además de una mayor capacidad de configuración para las necesidades únicas y los procesos complejos de su empresa.
  • Para empresas grandes y compañías que necesitan administrar certificados ilimitados
  • Úsala con AvaTax, como un producto independiente o con gestores de impuestos de terceros
  • Se integra directamente con un cada vez mayor número de aplicaciones de ERP y comercio electrónico para poder disfrutar de una fácil administración de los certificados de exención dentro del registro de cliente
  • Las herramientas para desarrolladores están disponibles para quienes desean crear integraciones personalizadas­­­­­­­
Fondo geométrico azul con triángulos superpuestos.

Integraciones

ECM puede conectarse a más de 35 plataformas de contabilidad y comercio electrónico, incluida AvaTax

Tabla comparativa de productos

Elige el producto adecuado para tu negocio

ECM Essentials

ECM Pro

ECM Premium

Aplicar exenciones a los clientes

x

x

x

Digitalizar certificados

x

x

x

Almacenar certificados como imágenes

x (hasta 1000)

x (ilimitado)

x (ilimitado)

Buscar y generar informes

x

x

x

Recopilar con Avalara CertExpress

x

x

x

Buscar con lenguaje natural

x

x

x

Gestionar renovaciones

x (solicitudes individuales)

x (solicitudes automatizadas)

x (solicitudes automatizadas)

Integrar con Avalara AvaTax

x

x

x

Disponible como producto independiente

x

x

Implementación de API ampliada

x

x

Validación de certificados asistida por IA

x

x

Solicitudes masivas de certificados

x

x

Validación del número de identificación fiscal estatal

x

x

Biblioteca de contenido de ayuda sobre exenciones tributarias

x

x

Acceso a la gestión de exenciones de proveedores de Avalara (se aplican tarifas de producto)

x

x

Plantillas y correos electrónicos configurables

x

x (mejorado)

Integración de comercio electrónico disponible

x

x

Integración de minoristas disponible

x

Rol de usuario configurable/avanzado

x

Opciones de búsqueda avanzada

x

Informes configurables

x

Justificación de la exención configurable

x

Historias de clientes

Ve lo que opinan nuestros clientes

«Disponer de un programa de software de administración de certificados de exención centralizado para asegurarnos de que estamos usando programas originales y activos fue algo increíble. También nos ayudó a mejorar nuestros costes de auditoría, defensa y mitigación, ya que nos permitió disponer fácilmente de todas las declaraciones presentadas en el pasado a través de Avalara y proporcionarlas a los auditores».

  • Director jefe de asuntos fiscales, Software

«Lo que más me gusta de los productos que compramos en Avalara es su capacidad de integración, la facilidad de uso y sus capacidades, que se pueden implementar prácticamente sin intervención. Empezamos con AvaTax y Returns y añadimos Exemption Certificate Management (ECM), ya que actualmente gestionamos cerca de 25 000 certificados de exención. El equipo de Avalara también presentó nuestras declaraciones de impuestos. ¡Lo recomiendo mucho!»

  • —Linda Tenda
  • Directora jefa de planificación y administración, FIRST

«Somos una empresa de comercio electrónico que seguimos creciendo muy rápido y que pasamos rápidamente de tener un nexo en tres estados a tener un nexo en más de 20 estados. ¡No podríamos haber gestionado las implicaciones fiscales de ese crecimiento sin Avalara y Exemption Certificate Management!»

  • —Jere Allen
  • Vicepresidente de The Lab Depot
Productos relacionados

CertExpress

Crea y envía documentos necesarios para el cumplimiento normativo en cuestión de minutos.
ECM Essentials

Captura y almacena certificados electrónicos en tiempo real para empresas con exenciones fiscales directas.
ECM Pro

Mejora el cumplimiento normativo y simplifica tus flujos de trabajo. Intégrate sin complicaciones con ayuda experta para empresas de todos los tamaños.
ECM Premium

Disfruta de una administración avanzada de documentos y una capacidad de configuración mejorada para las necesidades complejas de tu empresa.
Servicios gestionados para ECM

Externaliza las actividades diarias relacionadas con el cumplimiento normativo a nuestro equipo de servicios gestionados para mejorar la eficiencia y el cumplimiento normativo.
Gestión de exenciones de proveedores

Recopila, almacena y gestiona los certificados de exención de proveedores de manera eficiente y mejora la precisión.
Galardones

Logotipo azul de la certificación SOC de la AICPA, que indica el cumplimiento de las normas de control de las organizaciones de servicios.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

MCP permite a los usuarios consultar los registros y certificados de los clientes y solicitar estados directamente de los sistemas conectados, sin iniciar sesión en ECM.

Nuestro agente dotado de inteligencia artificial analiza los certificados entrantes, extrae los detalles clave, comprueba que estén completos y marca los problemas antes de que decidas si guardarlos automáticamente o revisarlos manualmente.

Puede ayudar, en función de la información disponible y de las reglas aplicables. Avalara Exemption Certificate Management puede mejorar la precisión de la validación de tus certificados de exención.

La solicitud de certificados para compras realizadas con anterioridad lleva mucho tiempo, es un inconveniente y puede retrasar el procesamiento de los pedidos. Además, puedes terminar eximiendo impuestos en función de un certificado vencido, no válido o incompleto, lo que puede ponerte en riesgo durante una auditoría.

Avalara Exemption Certificate Management está diseñada para empresas que gestionan una gran cantidad de certificados de exención, desde fabricantes pequeños hasta organizaciones empresariales. Se amplía fácilmente si se producen cambios y crece el negocio.

Avalara Exemption Certificate Management consolida los certificados en papel y digitales en un único repositorio de documentos al que es fácil acceder. Todos los certificados que necesite recopilar para compras que se realicen en el futuro se pueden procesar automáticamente en el punto de compra, y puedes configurar recordatorios para los certificados que vencen y lanzar campañas para la recopilación automática. Esto ayuda a mejorar la experiencia del cliente y a reducir la carga de trabajo de tus empleados.

Determinar si un cliente está sujeto a impuestos forma parte del proceso de ventas y facturación para los vendedores exentos. Avalara AvaTax y Avalara Exemption Certificate Management trabajan de manera conjunta para evaluar de un modo adecuado la tributación de una transacción, verificar si se dispone de un certificado actual y aplicar el impuesto o la exención como corresponda.

Avalara Exemption Certificate Management también proporciona información para confeccionar y presentar impuestos, y trabaja con los productos de Avalara que ayudan con la preparación y presentación de impuestos.

