Transfronterizo

Automatiza la asignación de códigos del Sistema Aduanero Armonizado (HTS, por sus siglas en inglés) con Avalara Tariff Code Classification

Puede ayudar a reducir costes y a mejorar los márgenes a medida que vendes a más clientes en más lugares.
Vídeo: Avalara Cross-Border simplifica la gestión de las complejidades del comercio global.
Solución en la que confían empresas pertenecientes a todo tipo de sectores
Puede ayudar a simplificar el comercio transfronterizo y a apoyar el cumplimiento de requisitos arancelarios

VENTAJAS

Simplifica tus procesos con un software para clasificar los productos mediante códigos arancelarios de manera automatizada

Acelera tus transacciones comerciales con IA agentiva

Los servidores MCP de Avalara incorporan inteligencia en materia de cumplimiento normativo en los ERP, el comercio electrónico y las cadenas de suministro para apoyar la gestión del cumplimiento normativo en el comercio transfronterizo. Obtén más información

Clasifica tus productos con la ayuda de la inteligencia artificial

Recibe clasificaciones mediante códigos del Sistema Armonizado y del Sistema Aduanero Armonizado (HTS) de alta precisión proporcionadas por algoritmos basados en una combinación de inteligencia artificial y motores de aprendizaje automático, además de especialistas.

Mejora la experiencia del cliente

Mantén satisfechos a tus clientes utilizando clasificaciones más precisas para ayudar a calcular y mostrar los derechos de aduana al finalizar la compra.

Puede ayudar a mejorar la gestión del cumplimiento normativo en el comercio transfronterizo

Aumenta la precisión de la documentación para superar los desafíos del comercio transfronterizo, puede ayudar a reducir retrasos en despachos de aduanas y a mitigar costes adicionales en los procesos de entrega y la cadena de suministro.

Integra nuestro sistema en las aplicaciones con las que ya cuentas

Conéctate y escala sin contratiempos con las aplicaciones empresariales, la API o los flujos de trabajo basados en archivos (SFTP) existentes.

Compatibilidad con amplios catálogos de productos

Clasifica grandes catálogos de productos por lotes con Avalara Trade Compliance. No necesitas experiencia previa en clasificación HS para empezar, aunque puede ser necesaria revisión especializada en casos complejos.

CÓMO FUNCIONA

Avalara Tariff Code Classification

Avalara Tariff Code Classification automatiza la clasificación de productos mediante códigos del Sistema Armonizado, del Sistema Aduanero Armonizado (HTS) y del Anexo B mediante la evaluación de los datos a nivel de producto y la asignación del código a ese producto en más de 180 países en función de los datos aduaneros que se actualizan periódicamente.
An orange world map illustration featuring question marks across different countries, representing global tariff uncertainty.
Vídeo: Avalara automatiza la clasificación arancelaria (SA) y el cálculo de impuestos internacionales.

Software de clasificación mediante códigos arancelarios y del Sistema Armonizado de Avalara

Avalara Automated Tariff Code Classification 

Avalara Automated Tariff Code Classification  Una herramienta basada en inteligencia artificial que clasifica rápidamente grandes catálogos de productos mediante los códigos del Sistema Armonizado o el Sistema Aduanero Armonizado (HTS) para calcular los derechos de aduana y los impuestos para apoyar el cumplimiento de requisitos aplicables en comercio internacional.
  • Utilizada habitualmente por agentes y transportistas
  • Proporciona una clasificación HS-6 o -10 en tiempo real basada en nuestra amplia biblioteca de contenido que se actualiza y amplía constantemente mediante modelos de aprendizaje automático
  • Actualiza a Avalara Automated Tariff Code Classification Pro para recibir modelos específicos de IA/ML basados en tu catálogo de productos, además de soporte posterior a la auditoría.
  • utilizados habitualmente por agentes de aduanas y transportistas.

Avalara Self-Serve Tariff Code Classification 

Una herramienta de clasificación del Sistema Armonizado fácil de usar que utiliza inteligencia artificial para generar códigos del Sistema Aduanero Armonizado (HTS) universales obligatorios de 6 dígitos o de 10 dígitos específicos para cada país a partir de descripciones de productos comerciales.
  • Utilizada habitualmente por agentes y transportistas
  • Dotado de interactividad inteligente, el proceso de clasificación proporciona de forma intuitiva un código arancelario único para cada producto
  • Herramienta automatizada para la investigación interna que ofrece información comercial difícil de encontrar de forma instantánea y con mayor precisión

    Avalara Managed Tariff Code Classification 

    Una solución automatizada diseñada para agilizar el proceso de clasificación que ofrece soporte para códigos del Sistema Armonizado en más de 180 países. Con un equipo de más de 260 clasificadores y una IA patentada, puede escalar los volúmenes de productos desde docenas hasta millones.
    • Utilizada habitualmente por grandes empresas de transporte
    • Compatible con amplios catálogos de productos y valores de alto nivel
    • Actualiza a Managed Tariff Code Classification Premium para obtener una gran asistencia con productos complejos y análisis expertos de ingredientes, materiales, restricciones y mucho más
        Integraciones

        Avalara impulsa el cumplimiento de la normativa que afecta al comercio transfronterizo para Shopify Markets e eBay International Shipping

        Tabla comparativa de productos

        Encuentra la solución adecuada para tu negocio
        Clasificación automatizada mediante códigos arancelarios
        Clasificación tipo autoservicio mediante códigos arancelarios
        Clasificación gestionada mediante códigos arancelarios (opción premium disponible)

        Características

        Clasifica automáticamente tus productos mediante modelos de inteligencia artificial y aprendizaje automático que han sido optimizados a lo largo del tiempo y han sido entrenados en un amplio catálogo de artículos

        Experiencia guiada interactiva para autoclasificar tus productos

        Aprovecha la experiencia de los expertos para lograr una clasificación mediante el Sistema Armonizado personalizada

        Cómo funciona

        Essentials (previamente entrenado) — Clasificación basada en más de 30 millones* de listados que se actualizan y refinan con regularidad o Pro (con entrenamiento personalizado)— Modelado de IA a medida y personalizado en función de tus listados

        Experiencia de usuario interactiva y asistencia proporcionada por IA y basada en expertos No se necesita experiencia previa en clasificación mediante códigos del Sistema Armonizado Disponible clasificación por lotes

        Inteligencia artificial/aprendizaje automático y especialistas

        Apoyo con auditorías

        Auditoría posterior para IA entrenada de manera personalizada

        La lista de aranceles se presentó a través de una experiencia interactiva para demostrar su auditabilidad

        Resoluciones dictadas y justificación de la clasificación

        Opciones de integración

        Carga masiva de archivos, API

        API, interfaz de usuario de SaaS

        Carga masiva de archivos, API

        Entrada necesaria

        Descripción del producto; país de destino del HS10

        Descripción del producto; país de destino

        Resumen del nombre del artículo; URL del artículo; país de destino

        Datos de salida

        Código arancelario de 6 o 10 dígitos; disponible clasificación por lotes

        Código arancelario de 6 o 10 dígitos

        Código arancelario de 10 dígitos; también incluye casos prácticos y resoluciones (opcional para Managed Premium)

        HISTORIAS DE CLIENTES

        Ve lo que opinan nuestros clientes

        «Tendría que contratar al menos a tres personas con experiencia en impuestos para hacer el trabajo que Avalara está haciendo por nosotros».

        • —Jason Macatangay
        • Director financiero de Threadless

        «La herramienta para clasificar mercancías mediante códigos arancelarios tipo autoservicio ha transformado la forma en que nuestros comerciantes abordan los envíos internacionales. Es una solución fácil, precisa y rentable que ha simplificado el proceso, lo que permite a nuestros clientes ampliar sus operaciones sin miedo a las complicaciones causadas por las aduanas.»

        • —Shea Felix
        • Vicepresidente, GlobalPost International
        Preguntas frecuentes

        Preguntas frecuentes

        Los servidores MCP (Model Context Protocol) conectan las API de Avalara HS Code Classification y las API seleccionadas de Avalara Trade and Tariff Library con las plataformas de agentes y socios de IA. Esto permite que las tareas relacionadas con el cumplimiento normativo, como la clasificación mediante códigos arancelarios y la gestión de restricciones comerciales, se ejecuten automáticamente en los sistemas ERP, marketplaces y cadenas de suministro. El resultado es una puesta en marcha más rápida, menos errores y operaciones de comercio internacional más fluidas. 

        Los códigos del Sistema Armonizado (SA) son códigos de 6 dígitos estandarizados internacionalmente que se utilizan para clasificar los productos comercializados. Los códigos del Sistema Aduanero Armonizado (HTS) son extensiones de 10 dígitos de los códigos del Sistema Armonizado que utilizan los EE. UU. para determinar los aranceles y las normas de importación. Los códigos arancelarios suelen referirse a las clasificaciones utilizadas para imponer derechos a las importaciones, que varían según el país y, a menudo, se basan en el sistema del Sistema Armonizado. Los códigos del Anexo B son códigos de 10 dígitos utilizados por los EE. UU. para clasificar los productos exportados y mantenidos por la Oficina del Censo de los Estados Unidos.

        Los códigos del Sistema Armonizado son importantes porque son el idioma del comercio internacional de mercancías. La clasificación mediante el Sistema Armonizado no solo es un requisito obligatorio para las aduanas, sino que la presentación de un código del Sistema Armonizado inexacto puede provocar el pago en defecto o en exceso de derechos e impuestos o una infracción de las leyes del comercio mundial, lo que puede provocar que las mercancías se retrasen en la frontera y que se impongan sanciones y multas.

        No se recomienda usar el mismo código del Sistema Armonizado para varios productos si su composición, forma o función son diferentes. Los códigos del Sistema Armonizado se asignan en función de las características específicas del producto, por lo que cada producto debe clasificarse con el código apropiado que mejor describa sus atributos.

        La Organización Mundial de Aduanas (OMA, por sus siglas en inglés) revisa y actualiza periódicamente los códigos del Sistema Armonizado para garantizar que reflejen los cambios en la tecnología, las prácticas comerciales y los nuevos productos que acceden al mercado. La versión más reciente del Sistema Armonizado (HS 2022) entró en vigor el 1 de enero de 2022. Sin embargo, muchos países siguen utilizando versiones más antiguas del Sistema Armonizado, que no son compatibles con el HS 2022. Es importante saber que los códigos arancelarios específicos de cada país y sus tasas arancelarias asociadas también pueden cambiar varias veces al año.

        Todas las soluciones de clasificación mediante códigos arancelarios de Avalara clasifican los productos según el nivel arancelario específico del país y ayudan a determinar los impuestos y los requisitos de su envío, aunque el nivel de asistencia de nuestro equipo de expertos varía según sus necesidades.

        La clasificación automatizada de productos mediante códigos del Sistema Armonizado se realiza a través de la implementación de tecnología de aprendizaje automático e inteligencia artificial. Las soluciones para clasificar los productos por códigos arancelarios de Avalara combinan una herramienta intuitiva basada en IA con el aprendizaje automático y especialistas.

        Las sanciones por usar códigos del Sistema Armonizado incorrectos para clasificar productos varían según el país y la gravedad de la infracción. Sin embargo, en una encuesta reciente de Avalara , los encuestados indicaron que la clasificación incorrecta de los productos provocaba retrasos más frecuentes en las aduanas, costes adicionales en aranceles y derechos de aduana, costes adicionales de la cadena de suministro y el incumplimiento de las expectativas de los clientes en cuanto a los plazos de entrega.

