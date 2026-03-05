La Organización Mundial de Aduanas (OMA, por sus siglas en inglés) revisa y actualiza periódicamente los códigos del Sistema Armonizado para garantizar que reflejen los cambios en la tecnología, las prácticas comerciales y los nuevos productos que acceden al mercado. La versión más reciente del Sistema Armonizado (HS 2022) entró en vigor el 1 de enero de 2022. Sin embargo, muchos países siguen utilizando versiones más antiguas del Sistema Armonizado, que no son compatibles con el HS 2022. Es importante saber que los códigos arancelarios específicos de cada país y sus tasas arancelarias asociadas también pueden cambiar varias veces al año.