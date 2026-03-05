|
Clasificación automatizada mediante códigos arancelarios
Clasificación tipo autoservicio mediante códigos arancelarios
Clasificación gestionada mediante códigos arancelarios (opción premium disponible)
Características
Clasifica automáticamente tus productos mediante modelos de inteligencia artificial y aprendizaje automático que han sido optimizados a lo largo del tiempo y han sido entrenados en un amplio catálogo de artículos
Experiencia guiada interactiva para autoclasificar tus productos
Aprovecha la experiencia de los expertos para lograr una clasificación mediante el Sistema Armonizado personalizada
Cómo funciona
Essentials (previamente entrenado) — Clasificación basada en más de 30 millones* de listados que se actualizan y refinan con regularidad o Pro (con entrenamiento personalizado)— Modelado de IA a medida y personalizado en función de tus listados
Experiencia de usuario interactiva y asistencia proporcionada por IA y basada en expertos No se necesita experiencia previa en clasificación mediante códigos del Sistema Armonizado Disponible clasificación por lotes
Inteligencia artificial/aprendizaje automático y especialistas
Apoyo con auditorías
Auditoría posterior para IA entrenada de manera personalizada
La lista de aranceles se presentó a través de una experiencia interactiva para demostrar su auditabilidad
Resoluciones dictadas y justificación de la clasificación
Opciones de integración
Carga masiva de archivos, API
API, interfaz de usuario de SaaS
Carga masiva de archivos, API
Entrada necesaria
Descripción del producto; país de destino del HS10
Descripción del producto; país de destino
Resumen del nombre del artículo; URL del artículo; país de destino
Datos de salida
Código arancelario de 6 o 10 dígitos; disponible clasificación por lotes
Código arancelario de 6 o 10 dígitos
Código arancelario de 10 dígitos; también incluye casos prácticos y resoluciones (opcional para Managed Premium)
*Los listados de clasificación se contabilizan a partir del 1 de enero de 2023