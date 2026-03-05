Un umbral de minimis es el límite de valoración de las mercancías por debajo del cual no se cobran derechos ni impuestos y los procedimientos de despacho, incluidos los requisitos de datos, son mínimos. Los umbrales de minimis para los derechos de aduana pueden ser diferentes del umbral para los impuestos de importación para el mismo artículo. Hay muchos factores que determinan si un envío estaría libre de aranceles o impuestos, y los umbrales de minimis se pueden actualizar con frecuencia. La asignación de códigos arancelarios precisos es el primer paso para prepararse para estos cambios, ya que un cambio en el umbral de minimis no equivale a un cambio en el código arancelario.