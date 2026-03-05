Vídeo: Avalara Cross-Border simplifica la gestión de las complejidades del comercio global.
Solución en la que confían empresas pertenecientes a todo tipo de sectores
Simplifica el comercio transfronterizo y el cumplimiento de los aranceles
VENTAJAS
Una solución integral para apoyar el cumplimiento de la normativa de comercio internacional
Acelera tus transacciones comerciales con IA agentiva
Los servidores MCP de Avalara incorporan inteligencia en materia de cumplimiento normativo en los ERP, el comercio electrónico y las cadenas de suministro para optimizar el cumplimiento normativo en el comercio transfronterizo. Más información
Simplifica las transacciones internacionales
Unifica el cálculo de los derechos de aduana y los impuestos de importación, el IVA, el GST y los impuestos sobre las ventas y el uso desde una plataforma centralizada.
Mejora la experiencia del cliente
Puede ayudar a aplicar reglas arancelarias y regímenes preferenciales cuando correspondan para acceder a tasas potencialmente más bajas, ofrecer precios más competitivos y reducir la pérdida de clientes.
Calcula los derechos de aduana en tiempo real
Cobra los derechos de aduana y los impuestos de importación al finalizar la compra (incluso cuando los códigos del Sistema Armonizado no estén disponibles) para preservar la transparencia y evitar el abandono del carrito o que se rechacen los paquetes.
Ayuda a preservar y mejorar márgenes
Ayuda a que los importes calculados de los derechos recaudados de los clientes en el punto de venta en línea se aproximen a los derechos posteriores establecidos por las agencias aduaneras.
Conéctate con soluciones de clasificación
Utiliza Avalara Tariff Code Classification para lograr una asignación más precisa y eficiente de los códigos del Sistema Armonizado, del Sistema Aduanero Armonizado (HTS) y del Anexo B.
Cómo funciona
Cálculos de impuestos a nivel global con AvaTax
Proporciona a tu catálogo de productos las clasificaciones HS-6 o HS-10 o las descripciones de los artículos, los detalles de los listados y los países de destino.
Conéctate a tus sistemas ERP o de comercio electrónico con nuestras integraciones prediseñadas o mediante nuestra API.
Calcula (para artículos preclasificados) o estima los derechos de aduana y los impuestos de importación en tu carrito de la compra en línea.
Vídeo: Avalara AvaTax automatiza el cálculo de impuestos indirectos, incluidos el IVA, el GST y los derechos de aduana.
Optimiza las transacciones internacionales para tu empresa y tus clientes
Ofrece una excelente experiencia al cliente
Crea una experiencia de compra en línea transparente y fluida para clientes internacionales.
Proporciona al comprador la opción de entregar los productos con los derechos de aduana ya pagados (DDP, por sus siglas en inglés) para reducir el riesgo de que abandone el proceso de compra.
Reduce el riesgo de cobrar impuestos de más o de menos a los clientes debido a una clasificación incorrecta.
Amplía tu capacidad de cálculo para propiciar el crecimiento a nivel internacional
Simplifica las complejidades de las ventas transfronterizas.
Confía en nuestro equipo de expertos para obtener asistencia continua a medida que tu empresa se expande.
Puede ayudar a reducir costes y a mejorar la precisión con una solución flexible.
INTEGRACIONES
Avalara impulsa el cumplimiento de la normativa que afecta al comercio transfronterizo para Shopify Markets e eBay International Shipping
«Tendría que contratar al menos a tres personas con experiencia en impuestos para hacer el trabajo que Avalara está haciendo por nosotros».
—Jason Macatangay
Director financiero de Threadless
«La automatización del impuesto sobre las ventas era totalmente necesaria para nosotros, ya que reduce la carga y la presión sobre los procesos manuales y nuestros equipos internos. La automatización de los impuestos sobre las ventas nos aporta la tranquilidad y la confianza necesarias para expandirnos a nuevas áreas geográficas».
Automatiza la asignación de los códigos del Sistema Armonizado (SA), los códigos del Sistema Aduanero Armonizado (HTS, por sus siglas en inglés) y los códigos del Anexo B con una solución escalable.
Avalara AvaTax
Aplica tipos impositivos enormemente precisos y actualizados periódicamente en función de la ubicación, la tributación, la legislación y muchos otros factores.
Cumplimiento de la normativa tributaria a nivel internacional
Descubre cómo la clasificación mediante códigos arancelarios encaja en el panorama general del cumplimiento normativo en el comercio mundial.
Preguntas frecuentes
Los servidores MCP (Model Context Protocol) conectan las API de Model Context Protocol con los agentes de IA y las plataformas de socios. Esto permite que las tareas relacionadas con el cumplimiento normativo, como el cálculo de los impuestos de importación y los derechos de aduana, se realicen automáticamente dentro de sistemas de ERP, marketplaces y cadenas de suministro. El resultado es una incorporación más rápida, menos errores y operaciones comerciales globales más fluidas.
Un arancel aduanero es el impuesto indirecto que se aplica a la importación o exportación de bienes en una transacción transfronteriza. Los derechos de aduana se limitan actualmente a los bienes físicos.
Los impuestos de importación son impuestos al consumo establecidos por los gobiernos. Por lo general, se imponen como un porcentaje del precio de venta (más los derechos de aduana) y se aplican tanto a las importaciones como a las ventas dentro del país. El IVA y el GST son las formas más comunes de impuestos de importación.
Para el cálculo en tiempo real de los derechos de aduana y los impuestos de importación, sí. Los códigos del SA (Sistema Armonizado), los códigos del HTS (Sistema Aduanero Armonizado) y los códigos arancelarios están vinculados a la tasa arancelaria concreta que tenga un país para el artículo específico. Contar con códigos HS precisos es el primer paso para calcular los impuestos transfronterizos.
Si no tienes un código HS, aun así puedes estimar los derechos de aduana y los impuestos de importación en el proceso de pago con un mínimo de datos. No pierdas una venta al usar Avalara Cross-Border Estimated. Esta función solo se aplica a transacciones nuevas; cualquier transacción con fecha anterior necesitará un código HS-10 preciso para realizar el cálculo.
Los códigos del Sistema Armonizado (SA) son códigos de 6 dígitos estandarizados que indican la categoría del producto y se utilizan para clasificar los productos comercializados. Los códigos de diez dígitos, que incluyen el código del Sistema Armonizado como los seis primeros dígitos, se utilizan para determinar los derechos y reglamentos de importación. Estos códigos se denominan códigos del HTS (Sistema Aduanero Armonizado) en EE. UU. y códigos TARIC en la UE, y pueden tener nombres diferentes en otros países y regiones. Los códigos de 10 dígitos son específicos de cada país, lo que significa que un artículo tendrá un código único para cada país. Los códigos del Anexo B también son códigos de 10 dígitos específicos de EE. UU. que se utilizan para clasificar los productos exportados que mantiene la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Los códigos arancelarios suelen referirse a los códigos antes mencionados que se utilizan para imponer derechos a las importaciones, varían según el país y, a menudo, se basan en el sistema del Sistema Armonizado (SA).
Códigos del Sistema Armonizado (SA): códigos de 6 dígitos estandarizados internacionalmente que se utilizan para clasificar los productos comercializados
Códigos del Sistema Aduanero Armonizaco (HTS) y códigos TARIC: códigos de 10 dígitos específicos de cada país que se utilizan para determinar los derechos y reglamentos de importación
Códigos del Anexo B: códigos de 10 dígitos específicos del país utilizados por EE. UU. para clasificar los productos exportados
Códigos arancelarios: término general para referirse a los códigos enumerados anteriormente
La entrega con derechos de aduana pagados (DDP) es un modelo de envío en el que el vendedor asume la responsabilidad de pagar los derechos e impuestos. En el caso de las transacciones transfronterizas que se venden con este modelo, el vendedor suele cobrar los derechos e impuestos por adelantado como parte de la experiencia de pago en línea. Así es como los clientes esperan comprar en línea.
Delivered at Place (DAP) es un modelo de envío en el que el comprador asume la responsabilidad de pagar los derechos e impuestos. En las transacciones transfronterizas vendidas bajo este modelo, el comprador suele pagar los derechos e impuestos al recibir la mercancía. Esto puede provocar sorpresas no deseadas e incluso pedidos rechazados. Según este modelo, el vendedor solo es responsable de la entrega física de la mercancía.
Un umbral de minimis es el límite de valoración de las mercancías por debajo del cual no se cobran derechos ni impuestos y los procedimientos de despacho, incluidos los requisitos de datos, son mínimos. Los umbrales de minimis para los derechos de aduana pueden ser diferentes del umbral para los impuestos de importación para el mismo artículo. Hay muchos factores que determinan si un envío estaría libre de aranceles o impuestos, y los umbrales de minimis se pueden actualizar con frecuencia. La asignación de códigos arancelarios precisos es el primer paso para prepararse para estos cambios, ya que un cambio en el umbral de minimis no equivale a un cambio en el código arancelario.
Calcular los derechos de aduana y los impuestos de importación en tiempo real al finalizar la compra ayuda a reducir el riesgo de que se abandonen los carritos, de que los productos se atasquen en la aduana y de que el comprador tenga una mala experiencia. Al ofrecer a tus clientes un coste fijo más preciso, les estás proporcionando una una una experiencia de compra online más fluida más fluida, similar a la de las compras nacionales.
