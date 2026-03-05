Contáctanos
Light blue and white geometric triangular pattern on a white background.

Obtén orientación sobre si puedes estar sujeto a impuestos y estimaciones de importes aplicables con contenido respaldado por expertos y búsqueda basada en inteligencia artificial de Avalara

Obtén respuestas claras y concisas a preguntas complejas sobre impuestos con Avalara Tax Research.
Empezar
Illustration featuring the Avalara logo, text 'Tax Research', and a smiling orange and blue robot with the Avalara 'A' on its body.
Solución en la que confían empresas pertenecientes a todo tipo de sectores
Logotipo de Avalara con texto negro con dos líneas diagonales naranjas.
Logotipo de CVS Pharmacy con un símbolo de corazón rojo.
Logotipo de Bank of America con texto azul y un diseño similar a una bandera roja y azul.
Logotipo de Nike con la palabra «Nike» y un diseño del swoosh.
Logotipo de Netflix en texto rojo en negrita sobre fondo negro.
Logotipo de Wendy's con una chica pelirroja con coletas sobre el nombre de la marca en letras roja.

Resolvamos juntos tus desafíos en materia de cumplimiento de la normativa tributaria

Rellena este breve formulario para ponerte en contacto con un especialista en soluciones para gestionar impuestos de Avalara.

 

Esto es lo que ocurrirá cuando envíes el formulario: 

 

  • Revisaremos las necesidades de tu compañía.
  • Uno de nuestros expertos se pondrá en contacto contigo para hablarte de soluciones personalizadas
  • Obtendrás información sobre cómo Avalara puede ayudar a optimizar procesos relacionados con el cumplimiento normativo.

 

Contacta con nosotros hoy mismo, ¡estaremos encantados de hablar contigo! ¿Ya eres cliente? Obtén soporte técnico.
Resolvamos juntos tus desafíos en materia de cumplimiento de la normativa tributaria

Cómo funciona

Accede a respuestas fundamentadas y actualizadas sobre temas relacionados con los impuestos de manera más rápida y eficiente con Avi, el asistente dotado de IA de Avalara.

Cómo funciona

Accede a respuestas fundamentadas y actualizadas sobre temas relacionados con los impuestos de manera más rápida y eficiente con Avi, el asistente dotado de IA de Avalara.

VENTAJAS

Evalúa normas y reglamentos fiscales con mayor rapidez y con más confianza, ayudando a mejorar la precisión.

Simplifica las cuestiones fiscales

Accede rápidamente a información actualizada y detallada sobre las normas y tipos impositivos específicos de cada estado, así como a contenido sobre comercio transfronterizo, lo que puede reducir la necesidad de realizar búsquedas manuales en múltiples fuentes.

Obtén respuestas al instante

Utiliza Avi, el asistente para cuestiones fiscales basado en inteligencia artificial de Avalara, para obtener respuestas rápidas y sencillas con citas, lo que puede ahorrar tiempo y reforzar la confianza en la toma de decisiones.

Ayuda a mejorar la precisión en la determinación de tipos impositivos

Aplica tipos de impuestos con alta precisión utilizando datos de ubicación precisos y validación de límites para ayudar a reducir errores costosos asociados al uso de estimaciones basadas en códigos postales.

Accede a contenido fiable sobre comercio

Simplifica las transacciones transfronterizas aprovechando para ello contenido comercial global de confianza, información seleccionada por expertos y el poder de la inteligencia artificial para optimizar la búsqueda de códigos arancelarios.

Realiza un seguimiento de tu historial de impuestos

Valida las decisiones anteriores con tasas impositivas históricas y cambios en la legislación, aportando soporte documental para auditorías y ayudando a justificar clasificaciones impositivas realizadas en el pasado.

Ayuda a reducir el riesgo en el ámbito del cumplimiento normativo

Reduce al máximo los errores y las sanciones con la ayuda de guías fiscales, reglas de exención y herramientas matriciales coherentes para ayudar a lograr clasificaciones más precisas en múltiples jurisdicciones.

Refuerza tus procesos de cumplimiento normativo en un contexto tributario sujeto a constantes cambios

Búsqueda inteligente respaldada por inteligencia artificial

  • Haz preguntas sobre impuestos a través del chat y obtén respuestas de manera inmediata
  • Obtén respuestas claras y citadas con enlaces al contenido original
  • Ahorra 384 horas al año evitando y recuperando el 90 % del trabajo de investigación de temas fiscales*
Texto alternativo: Avi, el asistente para cuestiones fiscales dotado de inteligencia artificial de Avalara, se muestra en un panel de control con herramientas relacionadas con los impuestos y un fondo con una puesta de sol en la que se ve un águila volando.
Texto alternativo: Avi, el asistente para cuestiones fiscales dotado de inteligencia artificial de Avalara, se muestra en un panel de control con herramientas relacionadas con los impuestos y un fondo con una puesta de sol en la que se ve un águila volando.

Búsqueda inteligente respaldada por inteligencia artificial

  • Haz preguntas sobre impuestos a través del chat y obtén respuestas de manera inmediata
  • Obtén respuestas claras y citadas con enlaces al contenido original
  • Ahorra 384 horas al año evitando y recuperando el 90 % del trabajo de investigación de temas fiscales*

Contenido tributario centralizado y en tiempo real

  • Accede a las reglas y tasas de impuestos sobre las ventas y el uso que se actualizan periódicamente
  • Obtén contenido consolidado de los 50 estados y del Distrito de Columbia
  • Consulta tipos impositivos y reglas según fuentes oficiales
Mapa interactivo de EE. UU. para la biblioteca de software de Avalara con un menú desplegable de selección de estados, una leyenda sobre el estado de acceso y un águila volando al fondo.
Mapa interactivo de EE. UU. para la biblioteca de software de Avalara con un menú desplegable de selección de estados, una leyenda sobre el estado de acceso y un águila volando al fondo.

Contenido tributario centralizado y en tiempo real

  • Accede a las reglas y tasas de impuestos sobre las ventas y el uso que se actualizan periódicamente
  • Obtén contenido consolidado de los 50 estados y del Distrito de Columbia
  • Consulta tipos impositivos y reglas según fuentes oficiales

Diseño orientado a auditorías

  • Haz un seguimiento de los cambios históricos en los tipos impositivos y las leyes
  • Exporta y comparte las respuestas con las partes interesadas
  • Justifica tus decisiones con mayor confianza mediante datos y referencias que las respalden
Guía sobre la tributación del software ASP (SaaS) en Kentucky, en la que se indica que está sujeto a impuestos cuando el servidor se encuentra fuera del estado, con un calendario de actualizaciones y citas legales.
Guía sobre la tributación del software ASP (SaaS) en Kentucky, en la que se indica que está sujeto a impuestos cuando el servidor se encuentra fuera del estado, con un calendario de actualizaciones y citas legales.

Diseño orientado a auditorías

  • Haz un seguimiento de los cambios históricos en los tipos impositivos y las leyes
  • Exporta y comparte las respuestas con las partes interesadas
  • Justifica tus decisiones con mayor confianza mediante datos y referencias que las respalden

* Resultados de un estudio encargado por Avalara sobre una organización con una estructura híbrida que utilizaba Avalara Tax Research.

TABLA DE COMPARACIÓN DE PRODUCTOS

Elige el modelo de suscripción adecuado para tu negocio

Característica
Essentials
Standard
Premium
Reglas, tasas y leyes tributarias para los 50 estados de EE. UU. y el Distrito de Columbia
El asistente sobre cuestiones fiscales dotado de IA (Avi) te ayuda a contestar preguntas sobre impuestos de una manera más rápida que nunca
Descripciones simplificadas de lo que significan las leyes tributarias

Soporte para la preparación y gestión de auditorías en caso de consultas por parte de gobiernos estatales y locales.**

Respuestas sobre tributación respaldadas por la ley tanto para clientes como para personal interno
Tablas de tributación que se pueden exportar y compartir fácilmente
Notificaciones personalizadas por correo electrónico cuando cambian las leyes o tasas tributarias, según las jurisdicciones y preferencias seleccionadas
Bibliotecas de contenido sobre comercio transfronterizo actualizadas y clasificación mediante códigos del Sistema Armonizado

Respuestas orientativas tipo sí/no sobre tributación (según los supuestos indicados)

Una base de datos de preguntas y respuestas en la que se pueden hacer búsquedas con más de 24 000 preguntas, además de acceso a los asesores fiscales de Avalara para poder realizarles consultas directas

Sí (limitado a 6 por año)

Tasas de impuestos sobre las ventas y el uso calculadas en base a direcciones
Historia de las legislaciones fiscales y respuestas
Árboles de decisión sobre tributación para envíos directos, contratistas gubernamentales, construcción y mantenimiento de software
Complementos disponibles para bibliotecas de respuestas personalizadas sobre cuestiones fiscales, contenido fiscal aplicado a nivel global, de restaurantes y telecomunicaciones, y tasas específicas para el sector de la automoción, el combustible y los restaurantes
Flexibilidad para crear y gestionar matrices fiscales adaptadas a tus productos, servicios y ubicaciones de tu negocio

Matrices tributarias personalizadas actualizadas periódicamente que reflejan los cambios regulatorios, lo que puede ayudar a mantenerte actualizado, reduciendo tareas manuales

Ayuda a mejorar la precisión en procesos de cumplimiento normativo para industrias con normas tributarias no estándar (por ejemplo, telecomunicaciones, construcción, software)

** Sujeto a términos y condiciones

HISTORIAS DE CLIENTES

Ve lo que opinan nuestros clientes

«La búsqueda impulsada por IA en Avalara Tax Research lo ha cambiado todo y me ha permitido reducir en un 80 % el tiempo que empleaba en indagar sobre cuestiones relacionadas con los impuestos.» 

 

  • —Dakota Cox,
  • Cuentas por pagar, Averitt Express.

«Trabajar con Avalara ha sido perfecto. Confiamos en su experiencia de muchas maneras, por ejemplo, al usar Avalara Tax Research para calcular los impuestos de un producto en varias jurisdicciones. Poder confiar en esa experiencia ahorra tanto tiempo a mi equipo que no sé cómo podríamos vivir sin esta solución.»

  • —Missy Basone
  • director financiero de Set Solutions

«Avalara nos ha facilitado la tarea de averiguar cuánto debemos y dónde debemos pagarlo. La tranquilidad de saber que gestionamos correctamente los impuestos sobre las ventas y el uso es enorme.»

  • —Joe Fausto
  • Director de ventas, Electric Motor Supply Company
Ve las todas las historias de los clientes

Productos relacionados

Avalara AvaTax

Aplica tipos impositivos enormemente precisos y actualizados periódicamente en función de la ubicación, la tributación, la legislación y muchos otros factores.
Avalara AvaTax

Avalara Exemption Certificate Management

Procesa, recopila y accede a los documentos de exención.
Avalara Exemption Certificate Management

Avalara Returns

Olvídate de los inconvenientes de tramitar las declaraciones de manera manual, reduce el riesgo asociado a las auditorías y asegúrate una mayor precisión.
Avalara Returns

Galardones

Insignia del galardón TrustRadius Buyer's Choice 2025.
Insignia de TrustRadius Top Rated 2023 con cinco estrellas.
Logotipo de TrustRadius en texto azul con el icono «TR» estilizado.
Insignia de G2 Leader Winter 2025
Insignia de Inc. 500 Honoree con un diseño en forma de estrella en naranja y amarillo degradado.

Preguntas frecuentes

Avalara Tax Research es una plataforma para indagar sobre cuestiones fiscales dotada de inteligencia artificial que se actualiza periódicamente y ofrece reglas, tasas e información sobre tributación en los EE. UU.

Avalara Tax Research es útil para todos, pero es especialmente ideal para los profesionales de las finanzas y los impuestos, incluidos directores de gestión de impuestos, analistas fiscales, contables, directores de contabilidad, controladores, auditores, etc.

El contenido se actualiza periódicamente a la par con los cambios aprobados por el gobierno, lo que puede contribuir a una mayor precisión y a reforzar procesos de cumplimiento normativo.

Sí. Avalara Tax Research se utiliza para apoyar la investigación fiscal y la preparación de auditorías; incorpora referencias legales y documentación para facilitar la gestión de auditorías. e incorpora comentarios en tiempo real para proporcionar datos fiscales históricos, referencias legales y documentación completa, lo que le facilita la gestión de las auditorías con confianza.

Sí. Avalara Tax Research elimina o reduce la dependencia de consultores externos al proporcionar contenido y orientación revisados por expertos, con referencias cuando proceda.

Sí. Con una suscripción a Avalara Tax Research Standard o Premium, puedes utilizar la función Contactar con un experto fiscal para enviar tu pregunta directamente a nuestros expertos en cuestiones fiscales y recibir una respuesta rápida y personalizada.

No. Avalara Tax Research es una herramienta de investigación de tipo autoservicio independiente basada en la Web.