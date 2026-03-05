* Resultados de un estudio encargado por Avalara sobre una organización con una estructura híbrida que utilizaba Avalara Tax Research.
|
Característica
|
Essentials
|
Standard
|
Premium
|
Reglas, tasas y leyes tributarias para los 50 estados de EE. UU. y el Distrito de Columbia
|
Sí
|
Sí
|
Sí
|
El asistente sobre cuestiones fiscales dotado de IA (Avi) te ayuda a contestar preguntas sobre impuestos de una manera más rápida que nunca
|
Sí
|
Sí
|
Sí
|
Descripciones simplificadas de lo que significan las leyes tributarias
|
Sí
|
Sí
|
Sí
|
Soporte para la preparación y gestión de auditorías en caso de consultas por parte de gobiernos estatales y locales.**
|
Sí
|
Sí
|
Sí
|
Respuestas sobre tributación respaldadas por la ley tanto para clientes como para personal interno
|
Sí
|
Sí
|
Sí
|
Tablas de tributación que se pueden exportar y compartir fácilmente
|
Sí
|
Sí
|
Sí
|
Notificaciones personalizadas por correo electrónico cuando cambian las leyes o tasas tributarias, según las jurisdicciones y preferencias seleccionadas
|
Sí
|
Sí
|
Sí
|
Bibliotecas de contenido sobre comercio transfronterizo actualizadas y clasificación mediante códigos del Sistema Armonizado
|
Sí
|
Sí
|
Sí
|
Respuestas orientativas tipo sí/no sobre tributación (según los supuestos indicados)
|
Sí
|
Sí
|
Sí
|
Una base de datos de preguntas y respuestas en la que se pueden hacer búsquedas con más de 24 000 preguntas, además de acceso a los asesores fiscales de Avalara para poder realizarles consultas directas
|
Sí (limitado a 6 por año)
|
Sí
|
Sí
|
Tasas de impuestos sobre las ventas y el uso calculadas en base a direcciones
|
Sí
|
Sí
|
Sí
|
Historia de las legislaciones fiscales y respuestas
|
Sí
|
Sí
|
Árboles de decisión sobre tributación para envíos directos, contratistas gubernamentales, construcción y mantenimiento de software
|
Sí
|
Sí
|
Complementos disponibles para bibliotecas de respuestas personalizadas sobre cuestiones fiscales, contenido fiscal aplicado a nivel global, de restaurantes y telecomunicaciones, y tasas específicas para el sector de la automoción, el combustible y los restaurantes
|
Sí
|
Sí
|
Flexibilidad para crear y gestionar matrices fiscales adaptadas a tus productos, servicios y ubicaciones de tu negocio
|
Sí
|
Matrices tributarias personalizadas actualizadas periódicamente que reflejan los cambios regulatorios, lo que puede ayudar a mantenerte actualizado, reduciendo tareas manuales
|
Sí
|
Ayuda a mejorar la precisión en procesos de cumplimiento normativo para industrias con normas tributarias no estándar (por ejemplo, telecomunicaciones, construcción, software)
|
Sí
** Sujeto a términos y condiciones