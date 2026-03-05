Avalara E‑Invoicing and Live Reporting

|
Características
Descripciones
Creación y transmisión automatizadas de facturas electrónicas en formatos electrónicos estructurados específicos de la normativa
Crear facturas, notas de crédito y otros documentos en formatos que se ajusten a las regulaciones locales y transmitirlos a las plataformas de las autoridades fiscales ayuda a cumplir con las normas de facturación electrónica y comunicación de datos en directo, incluida la liquidación, la presentación de impuestos en directo, la emisión centralizada de facturas y los modelos CTC descentralizados.
Validación automatizada del contenido de la factura
La validación previa del contenido de las facturas electrónicas, incluidos los cheques XSD y Schematron, antes de su envío final a las plataformas de las autoridades fiscales ayuda a reducir las tasas de rechazo y el riesgo de exponerse a auditorías y multas.
Compatibilidad con requisitos de archivo digital local y con la creación de códigos QR y PDF, según la normativa aplicable.
La compatibilidad con los requisitos específicos de las normativas ayuda a las empresas a cumplir con las especificaciones de facturación electrónica de cada país y a mantener la conformidad normativa.
Compatibilidad con las firmas digitales
El uso de firmas digitales ayuda a garantizar la autenticidad e integridad de las facturas, a generar confianza entre los socios comerciales y a cumplir con los requisitos exigidos para lograr unas transacciones digitales seguras.
Recepción de facturas electrónicas entrantes en formatos específicos obligatorios y su conversión a XML
Recibir facturas electrónicas, notas de crédito y otros documentos entrantes en varios formatos y transformarlos en un formato estructurado unificado permite a las empresas automatizar el procesamiento de facturas en cuentas por pagar para transacciones tanto nacionales como internacionales con el fin de aumentar la eficiencia y reducir los costes.
Servicio de facturación electrónica multinacional con actualizaciones y extensiones automatizadas
Un servicio centralizado que puede adaptarse a los requisitos normativos de varios países y que ofrece la activación de mandatos de autoservicio permite a las empresas implementar la facturación electrónica a nivel mundial e ir un paso por delante de los requisitos caracterizados por su constante evolución..
Activación del autoservicio para nuevos mandatos
La capacidad de configurar y activar mandatos adicionales en cualquier momento sin necesidad de operaciones de desarrollo aporta flexibilidad, simplifica el cumplimiento continuo de las normativas y reduce los costes de TI.
Portal único para analizar y supervisar las facturas electrónicas
Un lugar centralizado dotado de herramientas para analizar y supervisar las facturas en tiempo real proporciona una mayor visibilidad e información, lo que posibilita resolver los problemas de una manera más rápida y eficiente.
Registro de auditoría de facturas entrantes y salientes
Un registro completo de todas las acciones relacionadas con las facturas hace un seguimiento de los cambios que se han producido en las facturas entrantes y salientes, lo que garantiza una mayor conformidad, transparencia y responsabilidad.
Acreditaciones de las autoridades fiscales locales
Las acreditaciones por parte de las autoridades tributarias locales en varios países garantizan un mejor cumplimiento de las regulaciones locales y una integración simplificada con los sistemas implantados por los gobiernos, lo que permite una facturación electrónica más conforme con la normativa en varias jurisdicciones.
Acceso a Peppol y DBNA, y selección de redes de intercambio locales
El uso de redes de intercambio de documentos estandarizados posibilita unos procesos eficientes de intercambio de facturas tanto en el país como en el extranjero, a la vez que garantiza una mayor adhesión a las normas locales e internacionales.
Infraestructura en la nube multicliente
La infraestructura de alta disponibilidad ofrece actualizaciones automáticas sin interrupciones sin ningún tipo de tiempo de inactividad y rectificación automática de transacciones en caso de que se produzca una interrupción. Esto ayuda a garantizar un funcionamiento fiable y un procesamiento de transacciones muy preciso, incluso en el caso de que se produzcan interrupciones inesperadas.
Certificación ISO 27001
La certificación ISO 27001 demuestra la alineación de una empresa con las mejores prácticas reconocidas a nivel mundial en el ámbito de la seguridad de la información.
Certificación SOC 2 Tipo II
La certificación SOC 2 Tipo II valida el compromiso de una organización con la seguridad, la disponibilidad y la integridad de los datos de los clientes y sus medidas para proporcionar una protección continua a través de controles de seguridad coherentes que se supervisan y prueban.
Integraciones preestablecidas
Las integraciones preestablecidas con sistemas comerciales ampliamente utilizados como Oracle, NetSuite, Workday, SAP, etc. ayudan a simplificar los proyectos de integración, reducir los costes y el tiempo necesario para generar valor.
