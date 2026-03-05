Contáctanos
Light blue and white geometric triangular pattern on a white background.

Simplificación de la facturación electrónica a nivel mundial. Una aplicación. Más control y visibilidad.

Avalara E-Invoicing and Live Reporting le ofrece una única API, conectores ERP prediseñados y opciones de implementación flexibles, para que pueda escalar esta solución en países con mayor facilidad, apoyar el cumplimiento de las normativas aplicables y ayudar a gestionar aspectos complejos que pueden resultar costosos.
Empezar
Gráfico promocional de Avalara que muestra la facturación electrónica y la declaración de impuestos en tiempo real con un globo terráqueo, un portátil y una línea de tendencia alcista.
Vídeo: El cumplimiento de la facturación electrónica puede ser una tarea compleja para las empresas globales. Descubre cómo simplificarlo.

Resolvamos juntos sus desafíos de la facturación electrónica

Rellena este breve formulario para ponerte en contacto con un especialista en soluciones de Avalara.

 

Este será el proceso que seguirá después de que nos lo envíe:

 

  • Revisaremos las necesidades de su empresa.
  • Uno de nuestros expertos se pondrá en contacto contigo para hablarte de soluciones personalizadas
  • Obtendrás información sobre cómo Avalara puede ayudarle a optimizar el cumplimiento normativo.

 

Conéctate con nosotros ahora, ¡estamos encantados de hablar contigo!

¿Ya eres cliente? Obtener soporte técnico.
Conectémonos

VENTAJAS

Avalara E-Invoicing and Live Reporting ayuda a cumplir con los requisitos de facturación electrónica y reporting fiscal aplicables y ofrece cobertura internacional a través de una única aplicación.

Una plataforma completa que proporciona una solución integral para cumplir con la normativa tributaria

Una aplicación para centralizar sus necesidades de facturación electrónica en múltiples jurisdicciones.

Independientemente de si lo que necesitas es cumplir con un mandato o conectarte con socios comerciales en otras redes como Peppol, DBNA y NemHandel, Avalara E-Invoicing and Live Reporting puede ayudarle a cubrir esos escenarios, según el país, el mandato y la red aplicables.”

Despliegues rápidos y escalables, sin cuellos de botella

Avalara E-Invoicing and Live Reporting puede ayudarle a cubrir esos escenarios, según el país, el mandato y la red aplicables.” con opciones flexibles para llevar a cabo implementaciones autoguiadas, compatibles o dirigidas por socios. Avalara le permite controlar la configuración para que pueda responder a las normativas locales con una mayor rapidez.

Una integración. Cobertura internacional.

Con la API única de Avalara, las activaciones en el producto y el panel centralizado, puedes activar y gestionar cada país sin tener que volver a construir las integraciones o duplicar los esfuerzos.

Integraciones prediseñadas con los principales sistemas de facturación y ERP

Nuestros conectores ERP prediseñados para sistemas como Oracle, SAP, Microsoft, NetSuite, Workday y otros sistemas ampliamente usados reducen la complejidad técnica, lo que le ayuda a ponerse en marcha con mayor rapidez extrayendo para ello los datos correctos de tus sistemas para cumplir con las normas de cada país.

Costes predecibles. Sin sorpresas.

Los precios transparentes basados en transacciones de Avalara ayudan a reducir costes imprevistos y le ayudan a presupuestar con confianza, sin tarifas de activación (según el plan) y sin cargos por país, mandato o entidad comercial, de acuerdo con las condiciones aplicables. A medida que más países adoptan la facturación electrónica, el precio se ajusta en función del volumen de transacciones, según las condiciones aplicables.

Tecnología integral para apoyar la gestión del cumplimiento en materia de impuestos indirectos.

Con más de 20 años de experiencia en el cumplimiento de normativas fiscales, Avalara ofrece una plataforma integral para ayudarle a gestionar el cumplimiento en materia de impuestos indirectos, lo que puede incluir (según el país y el producto contratado) cálculos, comunicación de información fiscal, facturación electrónica y reporting/declaraciones.

Cómo funciona

Vea cómo la solución puede gestionar gran parte del proceso de facturación electrónica y reporting fiscal en sus sistemas empresariales.

  • Integre sin contratiempos Avalara E-Invoicing and Live Reporting en su ERP, sistema de comercio electrónico u otro sistema empresarial a través de conectores prediseñados o una API integral.
  • Utilice la interfaz de Avalara para registrar sus entidades en redes de intercambio de facturas electrónicas o plataformas de autoridades fiscales y activar flujos de trabajo específicos para cumplir con determinadas normativas y facilitar la facturación electrónica.
  • Envíe datos de facturación desde su sistema a Avalara para validarlos, convertirlos y transmitirlos en los formatos de factura electrónica solicitados a las plataformas de las autoridades fiscales y las redes de intercambio. Del mismo modo, Avalara puede recibir facturas electrónicas entrantes y estandarizarlas en un formato capaz de ser utilizado por su sistema.
Thumbnail image for Avalara's E-Invoicing and Live Reporting live demo, featuring a world map, digital invoice graphics, and a cityscape background with upward trending data charts.
Vídeo: Avalara E-Invoicing and Live Reporting ofrece una interfaz intuitiva para gestionar de forma eficiente tus necesidades de facturación electrónica.

Orientación y opiniones de expertos

“Proveedor reconocido en tecnología para apoyar el cumplimiento de los requisitos de la facturación electrónica

Descubre por qué Avalara ha sido reconocida por IDC como una empresa líder por su tecnología aplicable al ámbito de los impuestos.
Leer el informe
Texto alternativo: ilustración que muestra software para gestionar impuestos basado en la nube de Avalara que conecta un ordenador a los sistemas internacionales de cumplimiento de la normativa tributaria con banderas de México, Italia y Polonia.
Texto alternativo: ilustración que muestra software para gestionar impuestos basado en la nube de Avalara que conecta un ordenador a los sistemas internacionales de cumplimiento de la normativa tributaria con banderas de México, Italia y Polonia.

“Proveedor reconocido en tecnología para apoyar el cumplimiento de los requisitos de la facturación electrónica

Descubre por qué Avalara ha sido reconocida por IDC como una empresa líder por su tecnología aplicable al ámbito de los impuestos.

Plan estratégico (no táctico) para cumplir con la facturación electrónica

Avalara ayuda a las empresas a pensar a largo plazo, ofreciéndoles soluciones escalables y centralizadas para apoyar el cumplimiento de las normativas aplicables que armonizan los procesos, reducen los costes y mejoran la automatización en las operaciones internacionales.
Portada de un libro electrónico de Avalara titulado «Cómo implementar con éxito una solución de facturación electrónica», con formas abstractas en azul, naranja y amarillo.
Portada de un libro electrónico de Avalara titulado «Cómo implementar con éxito una solución de facturación electrónica», con formas abstractas en azul, naranja y amarillo.

Plan estratégico (no táctico) para cumplir con la facturación electrónica

Avalara ayuda a las empresas a pensar a largo plazo, ofreciéndoles soluciones escalables y centralizadas para apoyar el cumplimiento de las normativas aplicables que armonizan los procesos, reducen los costes y mejoran la automatización en las operaciones internacionales.
Fondo geométrico azul con triángulos superpuestos.

INTEGRACIONES

Acelere la integración con conectores prediseñados para sistemas de TI ampliamente utilizados

pinterest
pinterest
pinterest
Logotipo de Oracle NetSuite.
pinterest
pinterest
Ver todas las integraciones

Características

Avalara E‑Invoicing and Live Reporting

Características
Descripciones
Creación y transmisión automatizadas de facturas electrónicas en formatos electrónicos estructurados específicos de la normativa
Crear facturas, notas de crédito y otros documentos en formatos que se ajusten a las regulaciones locales y transmitirlos a las plataformas de las autoridades fiscales ayuda a cumplir con las normas de facturación electrónica y comunicación de datos en directo, incluida la liquidación, la presentación de impuestos en directo, la emisión centralizada de facturas y los modelos CTC descentralizados.
Validación automatizada del contenido de la factura
La validación previa del contenido de las facturas electrónicas, incluidos los cheques XSD y Schematron, antes de su envío final a las plataformas de las autoridades fiscales ayuda a reducir las tasas de rechazo y el riesgo de exponerse a auditorías y multas.

Compatibilidad con requisitos de archivo digital local y con la creación de códigos QR y PDF, según la normativa aplicable.

La compatibilidad con los requisitos específicos de las normativas ayuda a las empresas a cumplir con las especificaciones de facturación electrónica de cada país y a mantener la conformidad normativa.
Compatibilidad con las firmas digitales
El uso de firmas digitales ayuda a garantizar la autenticidad e integridad de las facturas, a generar confianza entre los socios comerciales y a cumplir con los requisitos exigidos para lograr unas transacciones digitales seguras.
Recepción de facturas electrónicas entrantes en formatos específicos obligatorios y su conversión a XML
Recibir facturas electrónicas, notas de crédito y otros documentos entrantes en varios formatos y transformarlos en un formato estructurado unificado permite a las empresas automatizar el procesamiento de facturas en cuentas por pagar para transacciones tanto nacionales como internacionales con el fin de aumentar la eficiencia y reducir los costes.

Servicio de facturación electrónica multinacional con actualizaciones y extensiones automatizadas

Un servicio centralizado que puede adaptarse a los requisitos normativos de varios países y que ofrece la activación de mandatos de autoservicio permite a las empresas implementar la facturación electrónica a nivel mundial e ir un paso por delante de los requisitos caracterizados por su constante evolución..
Activación del autoservicio para nuevos mandatos
La capacidad de configurar y activar mandatos adicionales en cualquier momento sin necesidad de operaciones de desarrollo aporta flexibilidad, simplifica el cumplimiento continuo de las normativas y reduce los costes de TI.
Portal único para analizar y supervisar las facturas electrónicas
Un lugar centralizado dotado de herramientas para analizar y supervisar las facturas en tiempo real proporciona una mayor visibilidad e información, lo que posibilita resolver los problemas de una manera más rápida y eficiente.
Registro de auditoría de facturas entrantes y salientes
Un registro completo de todas las acciones relacionadas con las facturas hace un seguimiento de los cambios que se han producido en las facturas entrantes y salientes, lo que garantiza una mayor conformidad, transparencia y responsabilidad.
Acreditaciones de las autoridades fiscales locales
Las acreditaciones por parte de las autoridades tributarias locales en varios países garantizan un mejor cumplimiento de las regulaciones locales y una integración simplificada con los sistemas implantados por los gobiernos, lo que permite una facturación electrónica más conforme con la normativa en varias jurisdicciones.
Acceso a Peppol y DBNA, y selección de redes de intercambio locales
El uso de redes de intercambio de documentos estandarizados posibilita unos procesos eficientes de intercambio de facturas tanto en el país como en el extranjero, a la vez que garantiza una mayor adhesión a las normas locales e internacionales.
Infraestructura en la nube multicliente
La infraestructura de alta disponibilidad ofrece actualizaciones automáticas sin interrupciones sin ningún tipo de tiempo de inactividad y rectificación automática de transacciones en caso de que se produzca una interrupción. Esto ayuda a garantizar un funcionamiento fiable y un procesamiento de transacciones muy preciso, incluso en el caso de que se produzcan interrupciones inesperadas.
Certificación ISO 27001
La certificación ISO 27001 demuestra la alineación de una empresa con las mejores prácticas reconocidas a nivel mundial en el ámbito de la seguridad de la información.
Certificación SOC 2 Tipo II
La certificación SOC 2 Tipo II valida el compromiso de una organización con la seguridad, la disponibilidad y la integridad de los datos de los clientes y sus medidas para proporcionar una protección continua a través de controles de seguridad coherentes que se supervisan y prueban.
Integraciones preestablecidas
Las integraciones preestablecidas con sistemas comerciales ampliamente utilizados como Oracle, NetSuite, Workday, SAP, etc. ayudan a simplificar los proyectos de integración, reducir los costes y el tiempo necesario para generar valor.

Productos relacionados

Avalara AvaTax

Aplica tasas impositivas más precisas y actualizadas periódicamente según la ubicación, la tributación, la legislación y otros factores.
Avalara AvaTax

Avalara Returns

Olvídate de preparar declaraciones, presentaciones y envíos y de gestionar avisos.
Avalara Returns

Avalara VAT Reporting

Genere declaraciones más precisas con más de 150 comprobaciones de datos para contribuir a garantizar unas presentaciones de impuestos sin errores.
Avalara VAT Reporting

Preguntas frecuentes

Avalara E-Invoicing y Live Reporting es una solución de facturación electrónica SaaS que puede simplificar el cumplimiento de las normativas a las empresas que operan a nivel internacional. Se puede integrar en sistemas empresariales a través de una única interfaz de programación de aplicaciones (API) y está diseñada para cumplir con los requisitos de la facturación electrónica y la comunicación de datos fiscales en tiempo real en diferentes países. Esto permite a las empresas intercambiar facturas electrónicas y comunicar datos en tiempo real a través de las plataformas y redes de intercambio de las autoridades fiscales.

Las integraciones multiplataforma pueden dar como resultado funciones inconsistentes, múltiples interfaces de usuario, necesidad de un número más alto de integraciones y de un mayor mantenimiento. Esto dificulta la ampliación, armonización o actualización en los distintos países.

Avalara E-Invoicing and Live Reporting se integra en sistemas de transacciones comerciales como ERP y plataformas de comercio electrónico y opera sin problemas en segundo plano sin interrumpir los flujos de trabajo de los usuarios. Para obtener información sobre el proceso de facturación electrónica, los usuarios pueden acceder a las herramientas de supervisión y análisis a través de una interfaz intuitiva o aprovechar la funcionalidad disponible dentro de sus aplicaciones empresariales.

Sí. Cada cliente de Avalara tiene acceso a cuentas sandbox, conectadas a sistemas de pruebas gubernamentales siempre que sea posible. Puede hacer pruebas con anterioridad o posterioridad de forma a la puesta en marcha de manera independiente y sin coste adicional para el entorno de pruebas, de acuerdo con las condiciones aplicables.

Nuestro modelo de red abierta posibilita un acceso sin contratiempos a más de 2 millones de socios comerciales y a la mayoría de las infraestructuras gubernamentales, lo que le ayuda a escalar más rápidamente sin la necesidad de integraciones complejas o coordinación a tres bandas.

Avalara E-Invoicing and Live Reporting es una solución diseñada para ayudar a cumplir con los requisitos locales de intercambio de información fiscal, incluida la notificación en tiempo real, la compatibilidad con modelos de liquidación, modelos centralizados de creación de facturas y otras reglas específicas de cada país.

Como proveedor de servicios certificado de Peppol Access Point, Avalara ofrece a los clientes acceso a la red Peppol en países europeos, Australia, Nueva Zelanda, Malasia y Japón. Avalara también es un proveedor certificado para la nueva red DBNA en los EE. UU. y facilitó la primera transmisión de factura electrónica a través de esta red.

Avalara E-Invoicing and Live Reporting es una solución diseñada para ayudar a cumplir con los requisitos de facturación electrónica y comunicación de datos en directo de la normativa de cada país en el que se admita esta solución, incluida la compatibilidad con firmas digitales, códigos QR firmas digitales, códigos QR en facturas  y almacenamiento local cuando sea exigible y esté disponible para ese país/mandato.

¿Listo para ver lo que Avalara puede hacer?

Solicita una demostración para ver nuestra solución.
Solicitar una demostración