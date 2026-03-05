Contáctanos
Cálculos de impuestos basados en IA, diseñados para ayudarte a crecer

Avalara AvaTax es un motor de gestión de impuestos global, núcleo de nuestra plataforma de cumplimiento basada en inteligencia artificial, que ofrece cálculos de impuestos en tiempo real y de alta precisión para flujos de trabajo de ventas y compras en múltiples jurisdicciones y tipos de impuestos indirectos.
Ve Avalara AvaTax en acción con una demostración instantánea y autoguiada, sin discursos de ventas ni ningún tipo de compromiso.
Solución en la que confían empresas pertenecientes a todo tipo de sectores
Resolvamos juntos tus desafíos en materia de cumplimiento de la normativa tributaria

Vídeo resumen

Avalara AvaTax utiliza la automatización para que el cálculo de impuestos sea más rápido, más sencillo y, en muchos casos, más preciso.

Impuesto sobre las ventas en EE. UU.
Impuesto sobre el uso del consumidor
Vídeo: Calcular los impuestos con mayor precisión en más de 190 países.

Ventajas

Una plataforma completa con una solución integral para gestionar el cálculo de impuestos y apoyar el cumplimiento de requisitos tributarios aplicables

La IA agéntica hace que AvaTax sea sencillo

Los servidores MCP de Avalara hacen que AvaTax sea más inteligente y rápido. MCP permite a los agentes de IA descubrir y llamar a las API de Avalara mediante lenguaje natural, configurar nexos al instante, mapear códigos de productos e iniciar AvaTax con un mínimo esfuerzo. Puede agilizar ciertos procesos de registro fiscal, contribuir a mejorar la precisión e integrar capacidades de automatización relacionadas con el cumplimiento normativo en tus flujos de trabajo. (Más información)

Contenido tributario actualizado para apoyar una mayor precisión a escala internacional

En el núcleo de AvaTax se encuentra el motor de contenido tributario de Avalara basado en inteligencia artificial, que se mantiene de forma dinámica con actualizaciones periódicas (incluidas actualizaciones en tiempo real cuando estén disponibles). Con Avalara Tax Research ahora integrado directamente en el portal de AvaTax, los usuarios pueden acceder a contenido tributario detallado e información exhaustiva dentro del mismo flujo de trabajo, lo que puede ayudar a abordar cuestiones tributarias de forma más rápida y con mayor confianza. (Más información)

Visibilidad basada en IA y preparada para facilitar auditorías

Con informes y búsquedas en lenguaje natural, AvaTax proporciona a los equipos de finanzas e impuestos acceso instantáneo a datos de transacciones en tiempo real, reglas de jurisdicciones y registros de auditoría defendibles, útiles para interlocución con autoridades.

Miles de empresas confían en nosotros, y trabajamos con las autoridades de distintos países.

Avalara procesa más de 50 000 millones de transacciones al año y cuenta con la confianza de más de 43 000 clientes. Las autoridades de algunos países utilizan los datos y procesos de Avalara para apoyar la publicación de tipos impositivos y la presentación de declaraciones, de acuerdo con los requisitos locales.

Proporciona cálculos de impuestos en tiempo real para flujos de ventas y compras, con el objetivo de mejorar la precisión

AvaTax aplica los cálculos de los impuestos en tiempo real en cada punto de los procesos de venta y compra, con independencia de si se está dando un presupuesto a un cliente o se está procesando la factura de un proveedor. Ayuda a que cada transacción se grave con mayor precisión según la jurisdicción, el tipo de producto, las reglas de exención y más factores. 

Diseñada para ofrecer escalabilidad, precisión y crecimiento

AvaTax es una de las soluciones líderes en cálculo de impuestos apoyado por inteligencia artificial, ya que automatiza la clasificación de productos para reducir el trabajo manual, disminuir las suposiciones y mejorar la uniformidad de la tributación. 

Se integra con las aplicaciones empresariales que utilizas

Diseñada para integrarse con una amplia variedad de sistemas financieros, AvaTax cuenta con más de 1400 acuerdos de integración con socios en plataformas de ERP, comercio electrónico, compras y terminales de puntos de venta. AvaTax también se conecta a los sistemas que ya usas y los unifica a través de una única plataforma fiscal y de cumplimiento normativo dotada de IA. 

Ofrece capacidades de cálculo de impuestos adaptables a industrias complejas

AvaTax ayuda a gestionar requisitos fiscales complejos y específicos del sector con automatización y precisión, lo que puede reducir el trabajo manual en industrias de alta complejidad. AvaTax presta sus servicios a la industria de las comunicaciones, el alojamiento y la hostelería, la energía y el combustible, entre otras. 

Ofrece rendimiento de nivel empresarial con resiliencia multinube de alta disponibilidad

AvaTax ofrece la velocidad, la escala y el tiempo de actividad que exigen las empresas modernas. Avalara se ejecuta de forma activa en AWS, Azure, GCP y OCI con baja latencia y alta disponibilidad. También  
está diseñada para mantener la continuidad del servicio incluso si falla una región de un proveedor de nube, según la arquitectura y la configuración aplicables.

AGENTIC TAX AND COMPLIANCE™

Deja que agentes dotados de IA hagan el trabajo

Imagina un equipo digital dedicado al cumplimiento normativo que puede operar de forma continua y mantenerse actualizado con cambios normativos relevantes, según la cobertura disponible por jurisdicción. Eso es el cumplimiento normativo mediante IA agencial en acción.
CÓMO FUNCIONA

AvaTax calcula los tipos impositivos en función del artículo, la ubicación, la legislación y las regulaciones

Tipos de impuestos y sectores:

  • Impuesto sobre ventas y uso
  • Impuesto sobre el valor añadido (IVA)
  • Impuesto sobre bienes y servicios (GST)
  • Impuestos especiales
  • Comunicaciones
  • Software
  • Alojamiento 
  • Bebidas alcohólicas
  • Tabaco y vapeo
  • Fabricación
Vídeo: Mantén el cumplimiento con cálculos automatizados y el apoyo de expertos de AvaTax.

Disfruta de mayor visibilidad y control

Ve los tipos impositivos sobre las ventas actualizados periódicamente para cada estado

Nuestro mapa interactivo está optimizado para dispositivos móviles y destaca nuestra amplia cobertura para apoyar procesos relacionados con el cumplimiento tributario.
Optimiza tu ciclo de ventas y compras

AvaTax se integra con los sistemas empresariales más utilizados e intercambia simultáneamente datos fiscales en tus pedidos de compra y venta para ofrecerte tasas más precisas a ti y a tus clientes a la hora de realizar el pago.
Automatiza el cálculo de impuestos

Gestiona procesos relacionados con el cumplimiento tributario desde una plataforma centralizada y, al mismo tiempo, ayuda a reducir ciertos riesgos relacionados con el cumplimiento normativo aplicables a ventas y uso.
INTEGRACIÓN

AvaTax funciona con muchos de los sistemas empresariales que ya utilizas

Características

Descubre las capacidades únicas de AvaTax

Qué hace
Funcionalidades
Códigos de fiscalidad de productos

Avalara mantiene códigos fiscales predefinidos que identifican la fiscalidad aplicable a categorías de software y servicios relacionados, independientemente del método de entrega, en todos los estados de Estados Unidos. La clasificación de artículos basada en IA analiza imágenes de productos para sugerir el código fiscal de Avalara más adecuado, lo que mejora la precisión y reduce el trabajo manual.
Administración centralizada de políticas fiscales

AvaTax ofrece una administración centralizada para definir e implementar políticas fiscales en toda la empresa, lo que permite calcular con mayor precisión los impuestos sobre las ventas y el uso en todos los canales.
Tecnología geoespacial

AvaTax utiliza tecnología geoespacial propia para validar direcciones y vincularlas automáticamente a una base de datos nacional de jurisdicciones fiscales.
Normas fiscales personalizadas

AvaTax permite crear normas fiscales personalizadas para definir cómo se gravan los artículos con códigos fiscales propios, así como para anular las normas asociadas a los códigos fiscales predefinidos de Avalara.
Historias de clientes

Ve lo que opinan nuestros clientes

«Trabajar con Avalara y Sage ha permitido a Set Solutions ahorrar más de 300 000 dólares al año y 30 horas a la semana en tareas dedicadas a cumplir con la normativa tributaria». 

  • — Missy Basone
  • director financiero de Set Solutions

«Avalara cambia las reglas del juego. La amplia gama de productos de Avalara reducen los problemas cotidianos que surgen al hacer negocios y los simplifican, agilizan y, lo que es más importante, los hace más manejables».

  • Jacob Swager
  • Director de impuestos, Sweetwater

«En nuestro caso, Avalara ha reducido considerablemente las tareas manuales, los errores y las complejas normativas personalizadas, minimizando el tiempo que nuestro equipo dedica a mantener los flujos de trabajo de datos».

  • Ricardo Rodríguez
  • Gerente sénior de impuestos indirectos, Snowflake

«La incorporación de Avalara AvaTax a nuestro ERP ha demostrado ser un logro verdaderamente impresionante, ya que nos permite obtener información sobre los impuestos sobre las ventas sin contratiempos y sin esfuerzo, lo que garantiza el cumplimiento normativo en varias jurisdicciones con una eficiencia extraordinaria».

  • André Johnson
  • Analista de negocios, NEFCO

Galardones

Preguntas frecuentes

Avalara ayuda a resolver los retos más habituales en materia de cumplimiento normativo

Avalara AvaTax es una solución para apoyar el cumplimiento tributariobasada en la nube que automatiza el cálculo del impuesto sobre las ventas y el uso, el IVA, el GST, los impuestos especiales, el impuesto sobre las comunicaciones, el impuesto sobre el alojamiento y otros tipos de impuestos indirectos. Funciona integrándose con tus sistemas empresariales (como las plataformas de ERP, contabilidad y comercio electrónico) para calcular los impuestos en tiempo real en función de las normas y tipos impositivos que se actualizan periódicamente. Esto puede ayudar a que el cálculo de los impuestos sea más preciso y más alineado con las normas aplicables en cada transacción.

Sí. Avalara AvaTax cuenta con más de 1400 integraciones de socios firmadas y API personalizadas para una amplia gama de sistemas de contabilidad, ERP y comercio electrónico. Esta integración permite realizar cálculos de impuestos automáticos dentro de tus flujos de trabajo existentes, lo que reduce la entrada manual de datos y posibilita un cumplimiento más preciso de la normativa tributaria.

Avalara AvaTax se actualiza periódicamente con los tipos impositivos y las normativas fiscales más recientes que afectan a miles de jurisdicciones fiscales. La plataforma basada en la nube aplica actualizaciones periódicas (incluidas actualizaciones en tiempo real cuando estén disponibles), para que dispongas de información fiscal actualizada y ello le ayuda a cumplir con las cambiantes leyes tributarias sin intervención manual.

Avalara AvaTax incluye funciones de gestión de certificados de exención que recopilan, validan y almacenan los certificados de exención de manera digital. El sistema valida automáticamente los certificados durante las transacciones, ayudando a que se apliquen únicamente exenciones válidas, en función de la información disponible y la configuración. También proporciona un repositorio centralizado para facilitar el acceso y estar preparado para las auditorías, así como recordatorios automáticos para renovar los certificados.

Sí. Avalara AvaTax permite calcular los impuestos para otros países, incluidos el IVA, el GST e impuestos que se aplican a otras transacciones. Las capacidades de determinación del IVA de AvaTax calculan con mayor precisión el IVA y el GST basándose en datos fiscales actualizados periódicamente sobre ventas y compras, para apoyar el cumplimiento de requisitos de IVA y GST en más de 190 países, según la cobertura disponible. Esto puede ser una opción adecuada para las empresas que operan en todo el mundo, ya que les ayuda a gestionar el cumplimiento de la normativa tributaria en diferentes jurisdicciones con distintas normas y reglamentos tributarios.

Sí. Avalara AvaTax se puede integrar con Avalara Tariff Code Classification. La integración permite a las empresas clasificar automáticamente los productos con los códigos obligatorios del Sistema Armonizado (SA) compuestos por 6 dígitos o los códigos arancelarios de 10 dígitos específicos de cada país y los códigos del Sistema Aduanero Armonizado (HTS, por sus siglas en inglés), que son esenciales para determinar los derechos e impuestos exactos de las transacciones transfronterizas. Con esta integración, AvaTax puede unificar los cálculos de los derechos de aduana, los impuestos de importación y los impuestos sobre las ventas en una sola plataforma, ayudando a ofrecer una experiencia de compra en línea más fluida para los clientes internacionales.

Avalara AvaTax ayuda a las empresas a prepararse para las auditorías fiscales conservando unos registros detallados de todas las transacciones y los cálculos de los impuestos correspondientes. El sistema genera informes detallados que pueden utilizarse como soporte documental durante auditorías. Además, Avalara Exemption Certificate Management ayuda a garantizar que todos los certificados sean válidos y de fácil acceso, lo que contribuye aún más a estar preparado para las auditorías.

R: La IA está presente en AvaTax. Puede ayudar en tareas de cumplimiento, incluida la asistencia en procesos de registro fiscal, según el país. Avi, el agente de IA de Avalara, se integra directamente en los flujos de trabajo que ya utilizas, guiando la configuración, proporcionando información y ejecutando tareas de cumplimiento normativo en tiempo real.

R: Los servidores MCP (Model Context Protocol) son la columna vertebral del ecosistema de IA de Avalara. Permiten la comunicación entre la IA agencial y llaman a API en toda la plataforma de Avalara, lo que facilita integraciones fluidas, flujos de trabajo adaptables e interoperabilidad con sistemas de IA empresariales más amplios. Con MCP, el cumplimiento normativo se vuelve reconocible y procesable en los ERP, los marketplaces y los ecosistemas de socios.

