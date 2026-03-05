AvaTax permite crear normas fiscales personalizadas para definir cómo se gravan los artículos con códigos fiscales propios, así como para anular las normas asociadas a los códigos fiscales predefinidos de Avalara.

AvaTax utiliza tecnología geoespacial propia para validar direcciones y vincularlas automáticamente a una base de datos nacional de jurisdicciones fiscales.

AvaTax ofrece una administración centralizada para definir e implementar políticas fiscales en toda la empresa, lo que permite calcular con mayor precisión los impuestos sobre las ventas y el uso en todos los canales.

Avalara mantiene códigos fiscales predefinidos que identifican la fiscalidad aplicable a categorías de software y servicios relacionados, independientemente del método de entrega, en todos los estados de Estados Unidos. La clasificación de artículos basada en IA analiza imágenes de productos para sugerir el código fiscal de Avalara más adecuado, lo que mejora la precisión y reduce el trabajo manual.

Normas avanzadas de transacciones AvaTax permite crear, modificar y aplicar normas específicas por tipo de operación y fiscalidad, que se ejecutan antes del cálculo del impuesto para garantizar resultados precisos desde el inicio.

Evaluación y devengo de cuentas por pagar Todas las transacciones de cuentas por pagar, independientemente de su origen o estado de procesamiento, aparecen en una lista de transacciones mejorada dentro de AvaTax. Esto permite revisar diferencias por importes cobrados de más o de menos y actuar sobre una, varias o múltiples transacciones de forma eficiente.

Configuración única de cuentas por pagar para reglas en tiempo real y de origen Todas las configuraciones se gestionan de forma centralizada en la solución de Cuentas por pagar de AvaTax y se aplican tanto a transacciones en tiempo real como a procesos por lotes, mediante un diseño híbrido.

Reglas de origen y destino (sourcing) El tratamiento del impuesto sobre las ventas varía según el estado, en función de si el impuesto se aplica en el origen o en el destino de la transacción. AvaTax gestiona automáticamente estas diferencias entre estados aplicando las reglas de origen correspondientes en función de la dirección del vendedor y la ubicación de entrega indicada por el comprador.

Nexo jurisdiccional Avalara mantiene jurisdicciones predefinidas —estados y jurisdicciones locales de EE. UU., así como países fuera de EE. UU.— que permiten al usuario adaptar fácilmente su perfil fiscal a medida que su empresa crece y se expande. Los perfiles fiscales pueden configurarse para determinar dónde y cuándo AvaTax calcula y declara impuestos (ventas, uso, IVA soportado e IVA repercutido).

Informes Utiliza la biblioteca de informes de Avalara, con informes impulsados por IA y búsqueda en lenguaje natural, para generar análisis, paneles y trazabilidad lista para auditoría en cuestión de segundos.

Integraciones listas para usar Conecta AvaTax con más de 1.400 sistemas ERP, ecommerce, compras y CRM. Gracias a los servidores MCP de Avalara, los agentes de IA pueden descubrir y ejecutar API entre plataformas, lo que pueden facilitar integraciones más fluidas, flujos de trabajo adaptativos y apoyar un enfoque coherente de cumplimiento allí donde opere tu empresa.

API REST La API REST de AvaTax ofrece las capacidades más utilizadas para interactuar con el servicio, como el cálculo de impuestos, la modificación de documentos y la validación de direcciones. Esto permite a los vendedores conectar fácilmente sus aplicaciones empresariales y tecnologías de pedidos en línea, y ofrecer una experiencia de compra unificada a sus clientes.