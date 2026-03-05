|
Avalara Tax Code Classification
Avalara Managed Tariff Code Classification
Avalara Managed Tax Category Classification
Descripción de la solución
Para los usuarios actuales de AvaTax con catálogos de productos estables
Para vendedores de comercio electrónico y empresas que hacen negocios a nivel internacional
Para empresas con productos complejos y catálogos que cambian con frecuencia
Búsqueda basada en identificadores universales (por ejemplo, UPC, GTIN, EAN, etc.)
-
Clasificación de codigos de identificación fiscal de Avalara
-
Clasificación de tipos de impuestos
-
Carga de API
-
Múltiples formatos de entrada (API, FTP, subidas directas a la interfaz de usuario, etc.)
-
Formatos de salida configurables (.csv, Oracle, .xml, webhooks, etc.)
-
Informes y análisis
-
Hasta 1 millón de artículos al mes
-
Gestión de trabajos dentro de la herramienta
-
-
Aspectos a considerar especiales en materia de cumplimiento normativo para SNAP, WIC, etc.
-
-
Asistencia y asignación de servicios profesionales
-
-
Clasificación mediante códigos del Sistema Armonizado específicos por país
-
-
Los códigos de identificación fiscal de Avalara son nuestra forma de identificar tus productos para ayudar a determinar mejor y con más precisión las tasas impositivas.
El Sistema Armonizado, o SA, se conoce formalmente como Sistema Armonizado de Descripción y Codificación de Mercancías. Es el estándar internacional para clasificar los productos comercializados. Comenzó en 1988 y es mantenido por la Organización Mundial de Aduanas (OMA).