Supera la complejidad de clasificar artículos con la eficiencia de la inteligencia artificial

Categorización de impuestos rápida y sencilla en todo tu catálogo de productos mediante un software avanzado de clasificación de productos
Libérate de parte de la carga de clasificar artículos

El software de clasificación de productos puede agilizar la asignación de códigos fiscales nacionales e internacionales

  • La clasificación de artículos puede llevar mucho tiempo y ser diferente en cada jurisdicción.
  • Solo los EE. UU. tienen más de 12 000 jurisdicciones de impuestos sobre las ventas y el uso.
  • La clasificación se vuelve aún más compleja si vendes en otros países.
Agiliza y simplifica tu proceso con un software de clasificación automatizada de productos

Una plataforma completa que ofrece capacidades integrales para apoyar el cumplimiento de la normativa tributaria aplicable

Identifica los artículos de tu sector

Clasifica los productos en industrias complejas, como la venta minorista, la alimentación y las bebidas, el software, la fabricación, la construcción y los servicios empresariales.
Clasifica rápidamente con tecnología

Recibe una clasificación actualizada basada en algoritmos impulsados por el aprendizaje automático, expertos y un motor de clasificación basado en inteligencia artificial.
Ayuda a aplicar los impuestos con mayor precisión

Mejora la experiencia del cliente reduciendo los casos de cobro de impuestos superiores o inferiores a los correctos debido a una clasificación incorrecta.
Optimiza los procesos y ahorra tiempo

Las capacidades de carga masiva de catálogos de productos y servicios aceleran el proceso de clasificación.
AGENTIC TAX AND COMPLIANCE™

Deja que agentes dotados de IA hagan el trabajo

Imagina un equipo digital dedicado al cumplimiento normativo que trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con alta disponibilidad para operar y que ayuda a mantener actualizadas reglas y configuraciones relevantes, según el alcance de jurisdicciones y fuentes cubiertas.Eso es el cumplimiento normativo mediante IA agencial en acción.
Descubrir más
Únete al seminario web
Software de clasificación de productos para tu industria y catálogo de productos

Avalara Tax Code Classification

Automatiza la clasificación de artículos con el reconocimiento de imágenes basado en inteligencia artificial

Esta función, ahora incluida en Avalara AvaTax, te permite subir imágenes de productos y recibir sugerencias instantáneas de códigos fiscales de Avalara.

IDEAL PARA:

Empresas con catálogos visuales o descripciones de productos poco claras. Mejora la precisión y reduce el trabajo manual en el comercio minorista, el comercio electrónico, la fabricación y la venta al por mayor.

  • Usa tanto las imágenes del producto como los detalles del artículo para clasificar los productos con mayor precisión sin coste adicional.
  • Reduce la necesidad de buscar códigos de forma individual. La IA analiza las imágenes de los productos y sugiere códigos fiscales al instante, incluso cuando el texto no es claro.
  • Ahorra tiempo y mejora la eficiencia. Puede reducir la necesidad de revisión manual o de recurrir a servicios de clasificación de terceroscon la automatización integrada.
Avalara Tariff Code Classification

Asigna de inmediato Los códigos del Anexo Sistema Armonizado (SA) con confianza

IDEAL PARA: vendedores de comercio electrónico, mercados, proveedores de logística externos y empresas que hacen negocios transfronterizos

  • Avalara Self-Serve Tariff Code Classification es una herramienta intuitiva basada en inteligencia artificial que permite determinar fácilmente los códigos y que no requiere experiencia previa en la clasificación del Sistema Armonizado.
  • Avalara Self-Serve Tariff Code Classification combina la inteligencia artificial y la experiencia humana para asignar rápidamente códigos arancelarios consistentes a los productos de consumo enviados a más de 180 países.
  • Avalara Managed Tariff Code Classification Premium también utiliza la inteligencia artificial y la experiencia humana para determinar los códigos, a la vez que proporciona contexto y justificación adicionales para respaldar las auditorías realizadas por las aduanas.
Avalara Managed Tax Category Classification

Aprovecha la inteligencia artificial (IA) y los servicios de clasificación asistida con software basado en la nube

IDEAL PARA: empresas con productos y servicios complejos que también añaden con frecuencia nuevos artículos a sus catálogos

  • Determina rápida y fácilmente las categorías fiscales con un motor de clasificación basado en inteligencia artificial.
  • Verifica las decisiones de clasificación con expertos para ayudar a mejorar la precisión.
  • Úsala como una herramienta independiente o incorpórala a tu solución para apoyar el cumplimiento de la normativa tributaria aplicable
Características

Identifica la solución para clasificar productos adecuada para ti

Avalara Tax Code Classification

Avalara Managed Tariff Code Classification

Avalara Managed Tax Category Classification

Descripción de la solución

Para los usuarios actuales de AvaTax con catálogos de productos estables

Para vendedores de comercio electrónico y empresas que hacen negocios a nivel internacional

Para empresas con productos complejos y catálogos que cambian con frecuencia

Búsqueda basada en identificadores universales (por ejemplo, UPC, GTIN, EAN, etc.)

-

Clasificación de codigos de identificación fiscal de Avalara

-

Clasificación de tipos de impuestos

-

Carga de API

-

Múltiples formatos de entrada (API, FTP, subidas directas a la interfaz de usuario, etc.)

-

Formatos de salida configurables (.csv, Oracle, .xml, webhooks, etc.)

-

Informes y análisis

-

Hasta 1 millón de artículos al mes

-

Gestión de trabajos dentro de la herramienta

-

-

Aspectos a considerar especiales en materia de cumplimiento normativo para SNAP, WIC, etc.

-

-

Asistencia y asignación de servicios profesionales

-

-    

Clasificación mediante códigos del Sistema Armonizado específicos por país

-

-

Preguntas frecuentes

Los códigos de identificación fiscal de Avalara son nuestra forma de identificar tus productos para ayudar a determinar mejor y con más precisión las tasas impositivas.

El Sistema Armonizado, o SA, se conoce formalmente como Sistema Armonizado de Descripción y Codificación de Mercancías. Es el estándar internacional para clasificar los productos comercializados. Comenzó en 1988 y es mantenido por la Organización Mundial de Aduanas (OMA).

Un código del SA, o Códigos del Sistema Aduanero Armonizado (HTS), es un estándar de seis dígitos para clasificar los productos comercializados a nivel mundial. Las autoridades aduaneras también los utilizan para identificar los aranceles aplicables a ciertos productos.

Las industrias con productos complejos y grandes catálogos son ideales para los servicios de clasificación de productos. Estas industrias incluyen el comercio minorista (incluido el comercio electrónico), los alimentos y bebidas, el software, los servicios empresariales, la fabricación y la construcción, por nombrar solo algunas. Algunos ejemplos de negocios son las tiendas de comestibles, las tiendas pequeñas, las ferreterías y las farmacias. Esto se suma a las empresas de software, los fabricantes, los proveedores de servicios médicos y los proveedores de servicios comerciales.

Para empezar, la forma en que se fabrica un artículo, dónde se vende y cómo se entrega pueden afectar a su tributación. Además, la tributación de un artículo puede variar según la jurisdicción.

Ofrecemos tres soluciones para clasificar productos mediante códigos arancelarios para satisfacer las necesidades de distintos tipos de empresas. Nuestra herramienta de autoservicio está diseñada para vendedores con productos limitados o ventas internacionales ocasionales que buscan una herramienta intuitiva para la asignación de códigos del Sistema Armonizado. Avalara Managed Tariff Code Classification es una solución dirigida a empresas con un catálogo de productos más amplio o transacciones comerciales internacionales en curso que necesitan automatizar más el proceso. Avalara Managed Tariff Code Classification Premium está diseñada para importadores, agentes de aduanas y empresas que tienen retos más complejos en materia de cumplimiento normativo.

