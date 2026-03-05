Soluciones para la concesión de licencias

Contáctanos

Soluciones personalizadas diseñadas para ayudar a satisfacer los requisitos de tus licencias comerciales y el registro a efectos de impuestos de tu empresa

Ayuda a reducir la complejidad y la carga de gestionar el cumplimiento normativo
Vídeo: ve Avalara License Management en acción con una demostración instantánea y autoguiada, sin discursos de ventas ni ningún tipo de compromiso.
La elección de confianza para empresas de todos los sectores
Resolvamos juntos tus desafíos relacionados con el cumplimiento normativo en el ámbito de la concesión de licencias

VENTAJAS

Gestión de licencias simplificada

Trabaja de forma más inteligente

Automatiza las tareas rutinarias. Centraliza las licencias en un solo lugar para que tu equipo pueda avanzar más rápido, mantenerse alineado y centrarse en las tareas de mayor impacto, no en las hojas de cálculo.

Ayuda a reducir el riesgo

Anticípate a posibles multas. Recibe alertas con antelación antes de que caduquen las licencias, ayuda a evitar carencias en materia de cumplimiento normativo mediante automatizaciones, y prepara a tu empresa para auditorías reduciendo la necesidad de comprobaciones manuales.

Optimiza el cumplimiento normativo

Ayuda a reducir la complejidad con un flujo de trabajo optimizado para múltiples jurisdicciones. Renueva licencias por lotes, reduce horas dedicadas a la gestión de licencias y ayuda a mantener el cumplimiento normativo, en función del alcance y configuración de las licencias que gestiones.

HISTORIAS DE CLIENTES

Ve lo que opinan nuestros clientes

«Creo que es una herramienta muy valiosa: todas las empresas deberían contar con Avalara si necesitan obtener cualquier tipo de licencia».

 

 - Laura Campbell

Directora de cumplimiento normativo, Kolb Grading
Vídeo: Avalara ayudó a Kolb Grading a ganar confianza en el cumplimiento gracias a procesos más eficientes y a un menor riesgo de sanciones y suspensiones.

«Funcionamos de manera eficiente, por lo que no queríamos que nuestro personal de TI se encargara de ninguna parte de este sistema. Al final, solo tuvimos que proporcionar nuestros datos y Avalara se encargó del resto. El equipo de gestión de proyectos y transición fue excelente».

  • Heather Parker
  • Responsable del cumplimiento normativo, LAZ Parking

«Solo tenemos que introducir la dirección de la ubicación y el software nos indicará exactamente todas las licencias comerciales que puedan necesitarse». 

  • Misty Wilker
  • Controladora, Winsupply
Soluciones para la concesión de licencias

Soluciones para la concesión de licencias

Avalara License

Centraliza, haz un seguimiento y gestiona tus licencias comerciales desde una plataforma segura basada en la nube.
Avalara License Managed Services

Libérate de la carga diaria que supone el cumplimiento normativo con apoyo de expertos que pueden gestionar determinados requisitos de licencias comerciales en tu nombre, según el alcance acordado.
Avalara License Professional Services

Obtén apoyo basado en proyectos durante transiciones empresariales tales como expansiones, fusiones, reubicaciones o cambios estructurales.
