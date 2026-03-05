Soluciones para la concesión de licencias

Soluciones personalizadas diseñadas para ayudar a satisfacer los requisitos de tus licencias comerciales y el registro a efectos de impuestos de tu empresa
Gestión de licencias simplificada
Gestión de licencias simplificada
Trabaja de forma más inteligente
Automatiza las tareas rutinarias. Centraliza las licencias en un solo lugar para que tu equipo pueda avanzar más rápido, mantenerse alineado y centrarse en las tareas de mayor impacto, no en las hojas de cálculo.
Ayuda a reducir el riesgo
Anticípate a posibles multas. Recibe alertas con antelación antes de que caduquen las licencias, ayuda a evitar carencias en materia de cumplimiento normativo mediante automatizaciones, y prepara a tu empresa para auditorías reduciendo la necesidad de comprobaciones manuales.
Optimiza el cumplimiento normativo
Ayuda a reducir la complejidad con un flujo de trabajo optimizado para múltiples jurisdicciones. Renueva licencias por lotes, reduce horas dedicadas a la gestión de licencias y ayuda a mantener el cumplimiento normativo, en función del alcance y configuración de las licencias que gestiones.
«Creo que es una herramienta muy valiosa: todas las empresas deberían contar con Avalara si necesitan obtener cualquier tipo de licencia».
- Laura Campbell
Directora de cumplimiento normativo, Kolb Grading
Vídeo: Avalara ayudó a Kolb Grading a ganar confianza en el cumplimiento gracias a procesos más eficientes y a un menor riesgo de sanciones y suspensiones.
«Funcionamos de manera eficiente, por lo que no queríamos que nuestro personal de TI se encargara de ninguna parte de este sistema. Al final, solo tuvimos que proporcionar nuestros datos y Avalara se encargó del resto. El equipo de gestión de proyectos y transición fue excelente».
Heather Parker
Responsable del cumplimiento normativo, LAZ Parking
«Solo tenemos que introducir la dirección de la ubicación y el software nos indicará exactamente todas las licencias comerciales que puedan necesitarse».