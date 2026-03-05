Gestiona tu cartera de licencias comerciales desde una única aplicación fácil de usar
Avalara License Management ayuda a las empresas a centralizar sus licencias, estandarizar los flujos de trabajo, organizar el papeleo y reducir las tareas que llevan más tiempo.
VENTAJAS
Simplifica la gestión de licencias
Una plataforma que proporciona una solución integral para apoyar tareas de cumplimiento normativo
Centraliza la supervisión del cumplimiento normativo
Realiza un seguimiento y gestiona todas las licencias desde una única fuente fiable para reducir el número de renovaciones no realizadas y mejorar el cumplimiento normativo.
Mejora la eficiencia del flujo de trabajo
Automatiza parte del estudio, la solicitud y la renovación de licencias con paneles y recordatorios para ayudar a reducir el tiempo dedicado a tareas administrativas.
Mejora la colaboración
Mantén a los equipos fiscales, jurídicos, de cuentas por pagar y contables coordinados mediante herramientas compartidas, mensajería, paneles de control e informes en tiempo real.
Prepárate para auditorías
Mantén los registros de licencias actualizados y sin errores con registros de auditoría completos para ayudar a respaldar auditorías.
Cumple las normas de forma más proactiva
Utiliza paneles de control y alertas en tiempo real para reducir interrupciones y ayudar a reducir el riesgo de sanciones normativas.
Optimiza la utilización de los recursos
Libera a tu personal de las tareas manuales que consumen mucho tiempo para que puedan centrarse en iniciativas que propicien el crecimiento y aumentar la eficiencia y los resultados generales.
Cómo funciona
Optimiza el flujo de trabajo de tus licencias
Centraliza los datos de tus licencias Carga la cartera de licencias, las ubicaciones y los datos relacionados con el cumplimiento normativo de tu empresa en un sistema seguro y alojado en la nube.
Apoya el cumplimiento con seguimiento automatizado Recibe alertas sobre las próximas renovaciones y gestiona los plazos de forma proactiva para ayudar a reducir el riesgo de penalizaciones e interrupciones.
Elimina el trabajo manual repetitivoAhorra tiempo con los archivos digitales, la edición en bloque y los campos rellenados automáticamente con datos estructurados; reduciendo la dependencia de hojas de cálculo y las tareas duplicadas.
Vídeo: Descubre cómo Avalara License Management simplifica la gestión de licencias y registros para las empresas.
Gestiona licencias, entidades y jurisdicciones desde una plataforma
Panel de control personalizable
Realiza un seguimiento de las solicitudes, las renovaciones y mucho más con un panel interactivo que incluye widgets móviles con hipervínculos.
Obtén una visión general en tiempo real de tus necesidades en materia de gestión de licencias.
Gestión centralizada de entidades
Organiza un gran número de entidades y ubicaciones con la pestaña Entidades .
Consulta el estado de las licencias, publica notas, envía correos electrónicos y realiza un seguimiento de los flujos de trabajo de archivado personalizados.
Gestiona las entidades desde una única ubicación diseñada para operaciones en varias ubicaciones.
Biblioteca con geocodificación
Crea, personaliza y programa informes.
Crea informes estándar y personalizados.
Comparte las novedades sobre el estado de las licencias con las partes interesadas externas.
Historias de clientes
Ve lo que opinan nuestros clientes
«Funcionamos de manera eficiente, por lo que no queríamos que nuestro personal de TI se encargara de ninguna parte de este sistema. Al final, solo tuvimos que proporcionar nuestros datos y Avalara se encargó del resto. El equipo de gestión del proyecto y transición fue fantástico».
—Heather Parker
Responsable del cumplimiento normativo, LAZ Parking
«Avalara nos libera de todas las molestias relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la obtención de licencias comerciales, lo que nos ahorra una cantidad incalculable de tiempo y costes contables».
—Travis Benoit
Director de operaciones y desarrollo corporativo, SWIPEBY
Avalara License Management se diseñó para empresas que gestionan más de 100 licencias repartidas por varias jurisdicciones, venden productos altamente regulados u ofrecen servicios altamente regulados. Si no sabes con total seguridad si la solución es adecuada para tu empresa, hablemos o programemos una demostración para decidir si se ajusta a tus necesidades.
Sí, cubre un amplio espectro de necesidades de licencias. En la aplicación se hace un seguimiento de lo siguiente: licencias profesionales, licencias de vehículos, contratos, arrendamientos e infracciones.
Sí, Avalara puede ayudar a gestionar tu cartera de licencias. Avalara puede estudiar, obtener y gestionar de forma continua tu cartera mediante el seguimiento de los plazos de renovación y la incluyendo el seguimiento de plazos de renovación y la solicitud de nuevas licencias cuando proceda y según autorización.
Los proveedores de servicios pueden usar Avalara License Management for Accountants para apoyar la gestión del cumplimiento de licencias comerciales de manera continuada en nombre de sus clientes (según alcance y permisos). El software contiene todas las funciones estándar y complementos para agrupar varias subcuentas en una cartera maestra.
