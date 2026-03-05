La necesidad de licencias o autorizaciones para vender en Etsy o Amazon puede depender de la normativa aplicable, tu actividad y dónde operes (además de cómo se califique tu actividad a efectos fiscales o regulatorios). Esto se define por la cantidad de dinero que ganas y el tiempo que dedicas a tu tienda.

Si estás obteniendo beneficios en tu tienda en Etsy o Amazon, es muy probable que necesites una licencia. Siempre es mejor consultar las normas para tu negocio específico.