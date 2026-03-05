Contáctanos
Licencias comerciales

Obtén ayuda para identificar y tramitar las licencias que puedas necesitar en varias jurisdicciones

Obtén asistencia con la investigación, el registro y la tramitación de licencias para empresas nuevas y en expansión.
Encuentra tus licencias
Avalara License Filing
Vídeo: Descubre cómo funciona Avalara License Filing.

CÓMO FUNCIONA

“Simplifica la gestión de licencias en tres pasos

1. Rellena nuestro cuestionario

Descubre qué licencias federales, estatales y locales podría necesitar tu empresa, según tu actividad y ubicación.

2. Elige una solución

Elige entre Avalara License Guidance o Avalara License Filing.

3. Tramita licencias y haz crecer tu negocio

Puede darte mayor tranquilidad al ayudarte a documentar tu diligencia debida.

Conoce qué licencias podrían ser necesarias para tu empresa

Determinar las licencias comerciales correctas puede ser una de las partes más complicadas de iniciar o expandir tu negocio.

Las ventajas de la orientación sobre licencias y la presentación de licencias con Avalara

Consulta qué licencias comerciales podrías necesitar para empezar y cómo tramitarlas.

Información sobre licencias comerciales al alcance de tu mano

Descubre lo que necesitas saber sobre las licencias comerciales en los Estados Unidos.
  • Conoce requisitos habituales de licencias a nivel federal, estatal, de condado y local, según el tipo de negocio y la ubicación
  • Recibe formularios, solicitudes, información sobre tasas e información de contacto de las autoridades tributarias
  • Obtén ayuda para preparar y presentar tus solicitudes de licencias
  • Encuentra respuestas rápidamente; en muchos casos, en cuestión de minutos
  • Paga una tarifa plana para que el presupuesto sea predecible
  • Obtén orientación para ayudarte a reducir incertidumbre y tomar decisiones con mayor confianza
  • Explora los requisitos en materia de licencias a nivel federal, estatal, de condado y local
  • Accede a información actualizada sobre requisitos, según disponibilidad y cobertura

COMPARAR PRODUCTOS

Elige la solución para gestionar licencias comerciales adecuada para ti

Características
Avalara License Guidance
Avalara License Filing

Investigación detallada (según alcance y jurisdicción)

Apoyo en distintos niveles de organismos públicos, según el servicio contratado

Información de contacto de las autoridades tributarias

Documentos justificativos incluidos

Tiempo de respuesta estimado

En algunos casos, al instante

Aproximadamente 5 a 7 días hábiles (estimación)

Servicio al cliente

Tarifa plana

Geocodificación para ayudar a mejorar la precisión

Participación de expertos

Seguimiento del progreso en línea

Tramitación y, cuando proceda, presentación de solicitudes en tu nombre

Productos relacionados

Avalara License Professional Services

Servicios diseñados para empresas que necesitan ayuda para gestionar las solicitudes, el mantenimiento y las renovaciones de licencias.
Leer más

Avalara License Management

Software que centraliza las licencias comerciales, los permisos y los registros a efectos de impuestos en una sola aplicación.
Leer más

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Una licencia comercial suele ser un documento emitido por una autoridad pública que autoriza a una empresa a operar legalmente en una jurisdicción determinada, según la actividad. Hay muchos tipos de licencias y permisos comerciales que pueden ser necesarios según el tipo de negocio y el lugar en el que realices negocios.

Si estás iniciando un negocio, podrías necesitar una licencia comercial u otras autorizaciones para operar legalmente, según la actividad y la ubicación. Operar sin las licencias o autorizaciones aplicables podría conllevar consecuencias legales (p. ej., órdenes de cese o sanciones), según la normativa de la jurisdicción.

Saber si necesitas una licencia comercial puede depender del tipo de negocio que tengas y de dónde esté ubicado. Avalara License Guidance puede ayudarte a identificar licencias y permisos que podrías necesitar, en función de la información que facilites.

Depende. Algunos estados no exigen una licencia comercial para las empresas unipersonales; otros estados sí.

Ten en cuenta que una ciudad o un condado pueden requerir su propia licencia comercial separada de la estatal. Consulta con los gobiernos estatales y locales para ver si necesitan una licencia comercial para tu empresa unipersonal.

La necesidad de obtener una licencia comercial para vender en línea depende de lo que vendas y dónde lo vendas. Es posible que no necesites una licencia comercial si vendes en sitios web como Amazon, eBay o Etsy. Sin embargo, es posible que se requiera una licencia comercial en ciertos estados, condados, pueblos o ciudades.

En función del estado, del tipo de producto/servicio y de tu operativa, puede que debas registrarte para recaudar y remitir el impuesto sobre las ventas al vender en línea. En muchos estados con impuesto sobre las ventas, se exige que los minoristas obtengan un permiso de vendedor o autorización equivalente, con requisitos que pueden variar.

La necesidad de licencias o autorizaciones para vender en Etsy o Amazon puede depender de la normativa aplicable, tu actividad y dónde operes (además de cómo se califique tu actividad a efectos fiscales o regulatorios). Esto se define por la cantidad de dinero que ganas y el tiempo que dedicas a tu tienda.

Si estás obteniendo beneficios en tu tienda en Etsy o Amazon, es muy probable que necesites una licencia. Siempre es mejor consultar las normas para tu negocio específico.

