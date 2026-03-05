Contáctanos
Light blue and white geometric triangular pattern on a white background.

Software automatizado y basado en la nube para ayudar a gestionar las normas que afectan a los impuestos sobre las ventas y el uso

Optimiza procesos de cumplimiento de la normativa tributaria en una amplia variedad de sectores, países y tipos de impuestos; ayuda a disminuir la exposición a auditorías, reducir costes asociados al cumplimiento y mejorar la eficiencia.
Empezar
animation-self-guided-demo-storylane
Ve Avalara AvaTax for Sales and Use Tax en acción con una demostración instantánea y autoguiada, sin discursos de ventas ni ningún tipo de compromiso.
animation-self-guided-demo-storylane
Ve Avalara AvaTax for Sales and Use Tax en acción con una demostración instantánea y autoguiada, sin discursos de ventas ni ningún tipo de compromiso.

Software automatizado y basado en la nube para ayudar a gestionar las normas que afectan a los impuestos sobre las ventas y el uso

Optimiza procesos de cumplimiento de la normativa tributaria en una amplia variedad de sectores, países y tipos de impuestos; ayuda a disminuir la exposición a auditorías, reducir costes asociados al cumplimiento y mejorar la eficiencia.
Solución en la que confían empresas pertenecientes a todo tipo de sectores
Logotipo de GoDaddy con texto verde azulado e icono en forma de corazón.
Logotipo de Dylan's Candy Bar con coloridos iconos con temática de caramelos que incluyen una piruleta, un cono de helado, una caja de regalo y una copa de martini.
Logotipo de Zillow con el icono de una casa azul y un texto.
Logotipo de «crocs» verde sobre fondo negro.
Logotipo rojo en forma de escudo con el texto «ECA» en blanco en el centro.
Texto alternativo: «Logotipo de Moroch en texto negro sobre fondo blanco.»

Resolvamos juntos tus desafíos en materia de cumplimiento de la normativa tributaria

Rellena este breve formulario para ponerte en contacto con un especialista en soluciones para gestionar impuestos de Avalara. 

Este será el proceso que seguirá después de que nos lo envíe:

 

  • Revisaremos las necesidades de su empresa.

  • Uno de nuestros expertos se pondrá en contacto contigo para hablarte de soluciones personalizadas

  • Obtendrás información sobre cómo Avalara puede ayudarle a optimizar el cumplimiento normativo.

 

Conéctate con nosotros ahora, ¡estamos encantados de hablar contigo!

 

¿Ya eres cliente? Obtener soporte técnico.

VÍDEO EXPLICATIVO

Avalara AvaTax utiliza la automatización para ayudar a que el cálculo de impuestos sea más rápido, sencillo y preciso.

Stacks of yellow papers representing tax categories: Sales, Excise, VAT, and GST Indirect, each with corresponding icons.
Vídeo: Avalara AvaTax calcula el impuesto sobre las ventas, el IVA y el GST en distintos sectores, países y tipos de impuestos.

VENTAJAS

Automatiza los impuestos sobre las ventas y el uso con mayor precisión, una implementación más sencilla y un ROI potencialmente más rápido

Ayuda a reducir los riesgos asociados a auditorías

Reduce el dinero reservado para pagar impuestos y afrontar auditorías con nuestra solución unificada de gestión de impuestos sobre las ventas y el uso que automatiza los cálculos, las exenciones y las declaraciones con un alto nivel de precisión.

Ahorra un tiempo valioso

Ahorra hasta 34 horas al año en la preparación de auditorías con el sistema de registro preciso y centralizado de AvaTax, que puede eliminar o reducir el seguimiento de materiales en sistemas dispares.

Ayuda a mejorar la precisión

Conoce las complejas leyes tributarias y reduce las tareas manuales a medida que AvaTax se actualiza en tiempo real, lo que abarca más de 900 000 normas tributarias en más de 12 000 jurisdicciones de impuestos sobre las ventas y el uso de EE. UU. y en más de 190 países.

Reduce tus costes

Puede ahorrar hasta 150 000 USD al año reduciendo la dependencia de expertos fiscales externos, lo que te permite redirigir valiosos recursos hacia actividades generadoras de ingresos.

Opera con alta disponibilidad

La arquitectura multinube integrada de Avalara con conmutación por error activa-activa está diseñada para ofrecer cálculo 24/7, con mecanismos de continuidad (según disponibilidad del servicio).

Protege tus datos

La plataforma global Avalara AvaTax ha obtenido la certificación SOC2 Type 2 y se compromete a mantener medidas de seguridad y a ayudar a reducir riesgos potenciales.

AGENTIC TAX AND COMPLIANCE™

Deja que agentes dotados de IA hagan el trabajo

Imagina un equipo digital dedicado al cumplimiento normativo que trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, nunca se cansa y con alta disponibilidad para apoyar tareas y ayudar a mantener actualizada la información, según fuentes y actualizaciones disponibles. Eso es el cumplimiento normativo mediante IA agencial en acción.
Descubrir más
Ilustración de un robot dotado de IA con la marca de Avalara, rodeado de iconos que representan la confianza, la automatización y la tecnología.
Ilustración de un robot dotado de IA con la marca de Avalara, rodeado de iconos que representan la confianza, la automatización y la tecnología.

AGENTIC TAX AND COMPLIANCE™

Deja que agentes dotados de IA hagan el trabajo

Imagina un equipo digital dedicado al cumplimiento normativo que trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, nunca se cansa y con alta disponibilidad para apoyar tareas y ayudar a mantener actualizada la información, según fuentes y actualizaciones disponibles. Eso es el cumplimiento normativo mediante IA agencial en acción.

Cómo funciona

Suite de productos de gestión de impuestos sobre las ventas y el uso de Avalara

  • Venta minorista
  • Software
  • Fabricación
  • Marketplaces
  • Firmas de contabilidad
  • Venta al por mayor y distribución
  • Energía 
  • Vapeo y tabaco
  • Comunicaciones
  • Alojamiento e industria hotelera
  • Bebidas, bebidas alcohólicas y más
Video: Learn more about our cloud-based sales and use tax solutions.

Plataforma tipo todo en uno para simplificar el cumplimiento de la normativa en materia de impuestos sobre las ventas y el uso

Una solución basada en la nube para calcular tasas impositivas, preparar declaraciones y gestionar documentos

Avalara AvaTax

  • Calcula los impuestos sobre las ventas y el uso de forma más precisa con nuestra tecnología geoespacial avanzada (cálculos basados en direcciones)  
  • Accede a las tasas impositivas estatales y locales, que se actualizan periódicamente en función de las leyes, exenciones y límites de jurisdicciones más recientes
  • Ayuda a detectar posibles errores de los proveedores para ayudar a reducir el riesgo de pagar impuestos sobre las ventas de los proveedores por exceso o en defecto
  • Crea normas fiscales especializadas y haz un seguimiento del nexo económico con información actualizada (según datos disponibles).
Más información sobre AvaTax
Vídeo: Mejora la precisión del cálculo de impuestos en más de 190 países y territorios autónomos.

Avalara Returns

  • Automatiza la preparación y presentación de declaraciones de impuestos sobre las ventas y el uso, incluida la gestión de notificaciones en múltiples jurisdicciones
  • Ayuda a reducir el riesgo asociado a auditorías mediante declaraciones más precisas y acceso a informes y accediendo a informes completos que te ayudarán a prepararte para las auditorías 
  • Puede reducir costes de subcontratar a un experto en impuestos para las declaraciones de impuestos sobre las ventas al externalizar esta tarea con Avalara
  • Ayuda a minimizar interrupciones de tu negocio y reduce la formación del personal simplificando los requisitos necesarios para presentar impuestos a medida que tu nexo se amplía
Más información sobre Avalara Returns
Vídeo: Avalara Returns simplifica la presentación de declaraciones, mejora la precisión y reduce el riesgo de auditorías.

Avalara Exemption Certificate Management

  • Recopila, verifica y almacena certificados mientras aplicas cálculos de transacciones en tiempo real para mejorar la experiencia del cliente
  • Gestiona digitalmente los certificados con funciones optimizadas de firma y presentación y exportaciones listas para auditorías
  • Validación asistida por IA para ahorrar tiempo y recursos y, al mismo tiempo, para ayudar a aumentar la confianza en los procesos de cumplimiento normativo
  • Realiza un seguimiento de los certificados que caducan para gestionar y automatizar las renovaciones de forma proactiva
Más información
Vídeo: Simplifica la gestión de documentos de cumplimiento automatizando procesos con Avalara ECM.

Integraciones

Conecta los sistemas de tu empresa con integraciones y API (según requisitos técnicos).

Logotipo de Oracle NetSuite.
pinterest
pinterest
pinterest
pinterest
pinterest
pinterest
pinterest
Logotipo de SAP en texto blanco sobre fondo triangular azul.
pinterest
pinterest
pinterest

Cómo Avalara transforma la gestión de los impuestos de tu empresa

Retos en el ámbito del cumplimiento de la normativa tributaria
Ventajas cuantitativas de Avalara
Ventajas cualitativas de Avalara

Riesgo de auditoría y preparación

*Mejora la eficiencia en la preparación de auditorías hasta en un 85 %, reduciendo el tiempo dedicado a cada auditoría hasta en 34 horas.

Aumenta la confianza en el cumplimiento de la normativa tributaria a la vez que reduces la carga administrativa

Aumenta la confianza en el cumplimiento de la normativa tributaria a la vez que reduces la carga administrativa

Coste elevado

*Elimina el gasto en expertos fiscales externos y ahorra hasta 150 000 dólares anuales

Reduce las obligaciones tributarias sobre las ventas y facilita la expansión sin contratiempos a nuevas jurisdicciones

Reduce las obligaciones tributarias sobre las ventas y facilita la expansión sin contratiempos a nuevas jurisdicciones

Proceso manual y propenso a errores

*Reduce en hasta 500 horas la carga de trabajo anual asociada a la gestión de los impuestos mediante procesos simplificados

Pasa a centrarte en iniciativas empresariales estratégicas en lugar de en la toma de decisiones fiscales

Pasa a centrarte en iniciativas empresariales estratégicas en lugar de en la toma de decisiones fiscales

Normas tributarias complejas y en constante cambio

*Ahorra 384 horas al año evitando y recuperando el 90 % del trabajo de investigación de temas fiscales

Aprovecha las bases de datos de contenido tributario que se actualizan periódicamente y los conocimientos especializados en impuestos, a la vez que te mantienes al día con la evolución de los tasas y las normativas

Aprovecha las bases de datos de contenido tributario que se actualizan periódicamente y los conocimientos especializados en impuestos, a la vez que te mantienes al día con la evolución de los tasas y las normativas

Gestión ineficiente de certificados

* Elimina hasta 416 horas de trabajo al año mediante la cumplimentación adecuada de los certificados de exención

Optimiza el flujo de trabajo de validación de exenciones para las ventas y para apoyar un mayor cumplimiento normativo

Optimiza el flujo de trabajo de validación de exenciones para las ventas y para apoyar un mayor cumplimiento normativo

HISTORIAS DE CLIENTES

Ve lo que opinan nuestros clientes

«Recaudar y remitir los impuestos recaudados correctamente de forma automática es un soplo de aire fresco. ¡Es increíble!»

«Recaudar y remitir los impuestos recaudados correctamente de forma automática es un soplo de aire fresco. ¡Es increíble!»

The MiiR logo displayed against a blurred background with colorful shelves and plants.
Vídeo: Gracias a la automatización del impuesto sobre las ventas con Avalara, MiiR ganó tiempo, redujo costes y optimizó su eficiencia operativa.

«Las leyes que rigen los impuestos sobre las ventas aumentan y evolucionan a diario. La carga que supone estar al día de lo que ocurre, además de intentar que los cálculos sean siempre precisos y no contengan errores, es prácticamente imposible. Avalara asume esa responsabilidad y ese peso, lo que ye permite dedicar más tiempo a otras tareas y proyectos y, al mismo tiempo, tener la tranquilidad de saber que a tus clientes se les cobra correctamente en todo momento».

  • —Courtney Sullivan
  • Contable fiscal, Bottomline Technologies

«Usamos AvaTax porque nos permite facturar fácilmente en todos los departamentos de nuestra empresa sin preocuparse de que los impuestos sean incorrectos y sin tener que recordar un millón de códigos fiscales».

 

  • — Becky Wade
  • Contable, Equipment Corporation of America

«Ahora respondemos con tanta confianza y autoridad que los auditores no encuentran ningún tipo de incidencia».

 

  • —Lois Browne
  • Vicepresidenta de finanzas, Dylan's Candy Bar

Productos relacionados

Avalara AvaTax

Calcula automáticamente los impuestos de todas tus actividades de compra y venta.
Más información

AvaTax for Accounts Payable

Automatiza la evaluación y el devengo del impuesto sobre el uso.
Más información

Avalara Returns

Simplifica la preparación y presentación de las declaraciones de impuestos sobre las ventas a la vez que cumples con los requisitos específicos de la jurisdicción.
Más información

Avalara Exemption Certificate Management (ECM)

Procesa, recopila y accede a los documentos de exención de un modo más eficiente.
Más información

Avalara Tax Research

Obtén información sobre impuestos completa y fácil de entender que sea de interés para su empresa. 
Más información

AvaTax Cross-Border

Proporciona cálculos o estimaciones en tiempo real de los derechos de aduana e impuestos de importación al finalizar la compra.
Más información

Galardones

Insignia del galardón TrustRadius Buyer's Choice 2025.
Insignia de TrustRadius Top Rated 2023 con cinco estrellas.
Logotipo de TrustRadius en texto azul con el icono «TR» estilizado.
Insignia de G2 Leader Winter 2025.

Preguntas frecuentes

El impuesto sobre las ventas se calcula en el momento de la compra y el vendedor lo remite al gobierno. El impuesto sobre el uso del consumidor se autoevalúa después de haberse realizado la compra, en función de una variedad de factores, y el comprador lo remite al gobierno.

Sí. Avalara AvaTax cuenta con más de 1400 acuerdos de integración con socios firmadas y API personalizadas para una amplia gama de sistemas de contabilidad, ERP, cuentas por pagar, compras y comercio electrónico. Esta integración permite realizar cálculos de impuestos automáticos dentro de tus flujos de trabajo existentes, lo que reduce la entrada manual de datos y posibilita un cumplimiento más preciso de la normativa tributaria.

Managed Returns es una solución para cumplir con las normativas basada en la nube diseñada para ayudar a las empresas a ahorrar tiempo, reducir costes y aumentar la eficiencia ya que simplifica la preparación, la presentación, los pagos y la gestión de notificaciones para los impuestos sobre las ventas y el uso, los impuestos especiales y los tipos de impuestos específicos de la industria.

Avalara Exemption Certificate Management consolida los certificados en papel y digitales en un único repositorio de documentos al que es fácil acceder. Todos los certificados que necesite recopilar para compras que se realicen en el futuro se pueden procesar automáticamente en el punto de compra, y puedes configurar recordatorios para los certificados que vencen y lanzar campañas para la recopilación automática. Esto ayuda a mejorar la experiencia del cliente y a reducir la carga de trabajo de tus empleados.

Avalara Tax Research es un producto basado en suscripción ofrecido por Avalara. Proporciona suscripciones a contenido acerca de los impuestos sobre las ventas y potentes herramientas de investigación utilizadas por miles de empresas y profesionales en materia fiscal para ayudarles a cumplir con sus obligaciones tributarias.

¿Listo para ver lo que Avalara puede hacer?

Solicita una demostración para ver nuestra solución.
Solicitar una demostración