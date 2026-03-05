|
Retos en el ámbito del cumplimiento de la normativa tributaria
|
Ventajas cuantitativas de Avalara
|
Ventajas cualitativas de Avalara
|
Riesgo de auditoría y preparación
|
*Mejora la eficiencia en la preparación de auditorías hasta en un 85 %, reduciendo el tiempo dedicado a cada auditoría hasta en 34 horas.
Aumenta la confianza en el cumplimiento de la normativa tributaria a la vez que reduces la carga administrativa
|
|
Coste elevado
|
*Elimina el gasto en expertos fiscales externos y ahorra hasta 150 000 dólares anuales
Reduce las obligaciones tributarias sobre las ventas y facilita la expansión sin contratiempos a nuevas jurisdicciones
|
|
Proceso manual y propenso a errores
|
*Reduce en hasta 500 horas la carga de trabajo anual asociada a la gestión de los impuestos mediante procesos simplificados
Pasa a centrarte en iniciativas empresariales estratégicas en lugar de en la toma de decisiones fiscales
|
|
Normas tributarias complejas y en constante cambio
|
*Ahorra 384 horas al año evitando y recuperando el 90 % del trabajo de investigación de temas fiscales
Aprovecha las bases de datos de contenido tributario que se actualizan periódicamente y los conocimientos especializados en impuestos, a la vez que te mantienes al día con la evolución de los tasas y las normativas
|
|
Gestión ineficiente de certificados
|
* Elimina hasta 416 horas de trabajo al año mediante la cumplimentación adecuada de los certificados de exención
Optimiza el flujo de trabajo de validación de exenciones para las ventas y para apoyar un mayor cumplimiento normativo
|
