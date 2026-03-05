Una solución completa y adaptada a las necesidades de los clientes para cumplir con la normativa tributaria en el formulario 1099

Presenta tus declaraciones de manera eléctronica ante el IRS y los estados que exijan presentaciones adicionales, envía automáticamente copias electrónicas del formulario 1099 a los destinatarios y guarda y transfiere datos de un año a otro en nombre de tus clientes.

Avalara 1099 & W-9 ayuda a los proveedores de servicios a ofrecer un servicio completo: