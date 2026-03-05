Contáctanos
Ayuda a mejorar la eficiencia con funciones personalizables y flujos de trabajo automatizados

Exemption Certificate Management (ECM) Premium ofrece una gestión avanzada de documentos para procesos de exención complejos.
Vídeo: Descubre cómo ECM Premium ayuda a simplificar procesos complejos.

Visión general

Cómo funciona

Una plataforma completa que proporciona una solución integral para gestionar certificados de exención y apoyar el cumplimiento asociado

Personaliza formularios y reglas de exención del impuesto sobre las ventas (según jurisdicción y configuración)

Configura tu propio proceso para enviar y recopilar certificado en función de las necesidades únicas de tu empresa.

Crea, almacena y gestiona certificados de exención desde una plataforma centralizada

Accede a herramientas de creación y al almacenamiento en la nube con soluciones que pueden facilitar y agilizar la búsqueda de certificados específicos.

Recopila y revisa certificados de exención del impuesto sobre las ventas

Automatiza tareas relacionadas con la gestión de certificados y el cumplimiento asociado, incluida la asistencia en la validación de certificados y las solicitudes de renovación.

Incorpora ECM Premium a tu flujo de trabajo actual

Configura procesos complejos para que se ajusten a la forma en que ya haces negocios.

  • Establece roles de usuario para que los equipos puedan asignar tareas, como recopilar y revisar certificados, de forma más eficiente.
  • Personaliza los formularios, las zonas de exposición, los estados no válidos y las exenciones para gestionar la distribución y la recopilación de certificados.
  • Agrega campos y etiquetas personalizados para disfrutar de más flexibilidad a la hora de capturar los puntos de datos únicos que necesitas para rastrear, organizar y analizar el contenido.

Ayuda a automatizar tareas que consumen mucho tiempo

Utiliza la automatización para gestionar el cumplimiento normativo a fin de aumentar la eficiencia y reducir los costes operativos.

  • Utiliza las herramientas de recopilación para supervisar los documentos que caducan, no son válidos o faltan. También puedes recibir alertas para solicitar nuevos certificados, según la configuración de notificaciones.
  • Emplea el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y la tecnología de inteligencia artificial emplea OCR e IA para escanear y digitalizar datos los datos de los formularios estatales, y ayudar a detectar formularios o entradas incompletos o potencialmente incorrectos.
  • Confirma los números y formatos de validación de los números de identificación fiscal de los certificados comparándolos con los incluidos en los sistemas estatales compatibles.

Integra Exemption Certificate Management Premium con el mínimo impacto en tus flujos de trabaj

Conecta Avalara con los sistemas actuales de tu empresa para evitar interrupciones y, al mismo tiempo, aumentar la funcionalidad existente.

  • Integra ECM Premium con Avalara AvaTax, plataformas de ERP, aplicaciones empresariales u otros motores de cálculo de impuestos para intercambiar datos en tiempo real.
  • Gestiona los certificados de exención tanto para las compras en tienda como para las compras en línea, recuperando o recopilando cómodamente los certificados necesarios en el punto de compra.

AGENTIC TAX AND COMPLIANCE™

Deja que agentes dotados de IA hagan el trabajo

Imagina un equipo digital dedicado al cumplimiento normativo que que puede operar de forma continua y ayudar a mantenerse al día con cambios normativos relevantes, según la cobertura disponible por jurisdicción. Eso es el cumplimiento normativo mediante IA agencial en acción
Descubrir más
Únete al seminario web
Comparación de productos de ECM

Descubre qué producto es el adecuado para ti

Características

Exemption Certificate Management Essentials
Más información

Exemption Certificate Management Pro
Más información

Gestión de certificados de exención Premium

Cumplimiento de las normas SOC 2 de tipo 1 y 2

API y conectores disponibles

Exenciones de clientes y almacenamiento de certificados

Creación de informes básicos

Validación automatizada de documentos con OCR

Gestión de campañas de recopilación de certificados

Validación mejorada del número de identificación fiscal estatal

Contenido de las leyes tributarias y las reglas de exención

Módulo de comercio electrónico

Matriz de exenciones

Almacenamiento de certificados

SSO

Buscar con lenguaje natural

Campos de datos personalizados, archivos adjuntos y comentarios

Búsqueda avanzada e informes

Personalización y funciones avanzadas de flujo de trabajo

Personaliza y consulta las regiones exentas y los motivos

Módulo de venta minorista

Funciones de usuario personalizadas

Preguntas frecuentes

Si tienes un proceso complejo de certificación de exenciones con múltiples ubicaciones, productos y estados, ECM Premium puede ser adecuada para empresas con procesos complejos. Permite configurar reglas de exención y un flujo de trabajo personalizado, y definir los roles de usuario. También ofrece funciones de validación automática, solicitudes de certificados automatizadas, una biblioteca de contenido tributario y almacenamiento centralizado. ECM Premium puede integrarse con AvaTax u otros motores, aplicaciones y ERP de cálculo de impuestos mediante API seguras.

ECM Premium tiene un diseño intuitivo basado en tareas que es fácil de usar, lo que significa un menor tiempo de formación para los empleados y una reducción del tiempo necesario para realizar tareas repetitivas.

ECM Premium simplifica las solicitudes de validación y renovación de certificados. Nuestro portal en línea, Avalara CertExpress, guía a los clientes para que seleccionen el formulario correcto y puede impedir o marcar presentaciones incompletas dentro del portal. Nuestra función de validación automática utiliza reconocimiento óptico de caracteres compatible con IA para escanear y validar archivos PDF e imágenes, rechazando los formularios que están incompletos, tienen entradas o formatos incorrectos o que les faltan firmas. La herramienta automatizada de validación de números de identificación fiscal comprueba los números y formatos con los sistemas estatales compatibles para ayudar a aumentar la precisión. Estas funciones pueden ahorrar tiempo, reducir la carga operativa y ayudar a minimizar el riesg de enfrentarse a auditorías.

Sí. ECM Premium configura las necesidades de su negocio, el flujo de trabajo, los roles de usuario y el proceso general.

ECM Premium incluye un módulo llamado ECM for Retail (también se incluye un módulo para comercio electrónico). Proporciona a las tiendas físicas la capacidad de encontrar y aplicar los certificados almacenados o recopilar fácilmente otros nuevos. Esto se puede hacer a través de un teléfono o tableta (ideal para los empleados que trabajan in-situ) o mediante un sistema de punto de venta con acceso a Internet.

ECM Premium cumple y cuenta con la certificación SOC 2 Type 1 y Type 2, lo que ayuda a proteger los datos en línea y proporciona servicios y prácticas operativas alojados de forma segura, preservando la privacidad del cliente y del usuario final. Cuando se contemple la opción de contratar un proveedor de SaaS, una empresa a la que le preocupe la seguridad puede considerar SOC 2 como uno de los criterios de evaluación de seguridad.

ECM Premium puede ayudarte a gestionar certificados de exención en múltiples ubicaciones o jurisdicciones ya que es una solución basada en la nube. Puedes centralizar el almacenamiento y el seguimiento los certificados de exención para tus ubicaciones en un solo lugar a través de una base de datos en la nube centralizada. Asigna roles a los empleados de toda la empresa para facilitar el acceso y la recuperación en varias ubicaciones. Recopila, valida y almacena los certificados de exención de tus clientes, independientemente de su ubicación, y posteriormente los asocia con la ubicación o jurisdicción correspondientes para apoyar la aplicación del tratamiento fiscal y del tipo aplicable a cada transacción.

Disponemos de una solución llamada Avalara ECM Managed Services. Nuestro equipo de expertos puede proporcionar orientación estructurada a través de un experto asignado y especializado para ayudarte a resolver incidencias, cargar tus documentos, y apoyar la validación de certificados y crear campañas de correo electrónico para su recopilación, incluidas campañas y recordatorios vinculados a vencimientos/caducidades.

