ECM Premium simplifica las solicitudes de validación y renovación de certificados. Nuestro portal en línea, Avalara CertExpress, guía a los clientes para que seleccionen el formulario correcto y puede impedir o marcar presentaciones incompletas dentro del portal. Nuestra función de validación automática utiliza reconocimiento óptico de caracteres compatible con IA para escanear y validar archivos PDF e imágenes, rechazando los formularios que están incompletos, tienen entradas o formatos incorrectos o que les faltan firmas. La herramienta automatizada de validación de números de identificación fiscal comprueba los números y formatos con los sistemas estatales compatibles para ayudar a aumentar la precisión. Estas funciones pueden ahorrar tiempo, reducir la carga operativa y ayudar a minimizar el riesg de enfrentarse a auditorías.