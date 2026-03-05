|
Características
Conceptos básicos de la gestión de certificados de exención
Gestión de certificados de exención Pro
Gestión de certificados de exención Premium
Cumplimiento de las normas SOC 2 de tipo 1 y 2
API e integraciones disponibles
Exenciones de clientes y almacenamiento de certificados
Buscar con lenguaje natural
Creación de informes básicos
Validación automatizada de documentos con OCR
Gestión de campañas de recopilación de certificados
Validación mejorada del número de identificación fiscal estatal
Contenido integrado de leyes tributarias y reglas de exención
Módulo de comercio electrónico
Matriz de exenciones
Almacenamiento de certificados
Inicio de sesión único
Campos de datos personalizados, archivos adjuntos y comentarios
Búsqueda avanzada e informes
Personalización y funciones avanzadas de flujo de trabajo
Regiones exentas y motivos personalizados
Módulo de venta minorista
Funciones de usuario personalizadas