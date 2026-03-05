Contáctanos

Avalara Exemption Certificate Management Pro Mejora la eficiencia y la precisión con una automatización avanzada de la gestión de certificados de exención

Avalara Exemption Certificate Management (ECM) Pro facilita el cumplimiento normativo, simplifica los flujos de trabajo y se integra perfectamente con la asistencia de expertos para empresas de todos los tamaños.

Visión general

Cómo funciona

Recopila y renueva certificados

Aumenta la eficiencia con correos electrónicos de recopilación paso a paso que se activan automáticamente cuando faltan certificados o fechas de expiración.

Automatiza comprobaciones de validación de certificados

Ayuda a tus clientes a rellenar los formularios correctos con el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para identificar errores, detectar la falta de información y verificar el número de identificación fiscal en los estados que admiten estos servicios.

Almacena y recupera los certificados de exención

Mejora el acceso a los documentos con un almacenamiento centralizado y basado en la nube para poder visualizarlos en toda la empresa, lo que posibilita búsquedas más rápidas y ayuda a responder ante auditorías.

Mejora el cumplimiento normativo de tus certificados de exención

Reduce el riesgo de usar documentos inexactos, no válidos o ausentes con herramientas sofisticadas de automatización y verificación.
  • Aumenta la precisión de los certificados mediante herramientas de validación dotadas de OCR e IA en el momento de la recopilación.
  • Realiza un seguimiento de la caducidad de los certificados y solicita otros nuevos de forma proactiva.
  • Implementa flujos de trabajo automatizados para propiciar la eficiencia y reducir los errores.

Automatiza las tareas diarias

Dedica más tiempo a proyectos que generen ingresos mientras el software de automatización de Avalara se encarga de las tareas diarias relacionadas con el cumplimiento normativo.
  • Reduce el tiempo necesario para recopilar, revisar y gestionar certificados.
  • Minimiza el esfuerzo necesario para hacer un seguimiento de las reglas de exención y las fechas de caducidad.
  • Apóyate en contenido y actualizaciones para facilitar el seguimiento de cambios normativos en lugar de depender de los recursos internos.

Crea una mejor experiencia para el cliente

Facilita a los clientes la carga de certificados para que disfruten de un mejor proceso de compra en general.
  • Ayuda a reducir el riesgo de créditos, refacturaciones, retrasos en los pedidos y problemas en la cadena de suministro asociados a certificados no recopilados o incorrectos.
  • Ayuda a los clientes a seleccionar y completar el formulario correcto de forma rápida y correcta.
  • Recuerda automáticamente a los clientes las próximas fechas de vencimiento.

AGENTIC TAX AND COMPLIANCE™

Deja que agentes dotados de IA hagan el trabajo

Imagina un equipo digital dedicado al cumplimiento normativo que trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, nunca se cansa y siempre está al día con las últimas normas de todas las jurisdicciones. Eso es el cumplimiento normativo mediante IA agencial en acción.
Descubrir más
Únete al seminario web
Ilustración de un robot dotado de IA con la marca de Avalara, rodeado de iconos que representan la confianza, la automatización y la tecnología.
Ilustración de un robot dotado de IA con la marca de Avalara, rodeado de iconos que representan la confianza, la automatización y la tecnología.

AGENTIC TAX AND COMPLIANCE™

Deja que agentes dotados de IA hagan el trabajo

Imagina un equipo digital dedicado al cumplimiento normativo que trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, nunca se cansa y siempre está al día con las últimas normas de todas las jurisdicciones. Eso es el cumplimiento normativo mediante IA agencial en acción.

Comparación de productos de ECM

Descubre qué producto es el adecuado para ti

Características

Conceptos básicos de la gestión de certificados de exención

Gestión de certificados de exención Pro

Gestión de certificados de exención Premium

Cumplimiento de las normas SOC 2 de tipo 1 y 2

API e integraciones disponibles

Exenciones de clientes y almacenamiento de certificados

Buscar con lenguaje natural

Creación de informes básicos

Validación automatizada de documentos con OCR

Gestión de campañas de recopilación de certificados

Validación mejorada del número de identificación fiscal estatal

Contenido integrado de leyes tributarias y reglas de exención

Módulo de comercio electrónico

Matriz de exenciones

Almacenamiento de certificados

Inicio de sesión único

Campos de datos personalizados, archivos adjuntos y comentarios

Búsqueda avanzada e informes

Personalización y funciones avanzadas de flujo de trabajo

Regiones exentas y motivos personalizados

Módulo de venta minorista

Funciones de usuario personalizadas

Preguntas frecuentes

ECM Pro se adapta a la mayoría de nuestros clientes, ya que proporciona un conjunto sólido de herramientas para automatizar la recopilación y verificación de certificados (incluidos los documentos que faltan y las renovaciones), la administración centralizada para facilitar el acceso, la validación automatizada de documentos y el contenido integrado de las leyes tributarias y las reglas de exención.

Si tienes menos de 1000 clientes exentos de impuestos y escenarios fiscales sencillos, ECM Essentials podría ser la solución adecuada para ti. Si tienes tres o más empleados que se encargan del cumplimiento de la normativa tributaria, tienes varias oficinas, necesitas personalizar tus formularios y su uso u otros aspectos complejos que requieren una mayor personalización, Avalara Exemption Certificate Management probablemente sea la mejor opción.

Sí. ECM Pro ofrece una función de gestión de campañas de recopilación que le permite enviar una comunicación automatizada a tus clientes cuando los certificados están a punto de caducar o si faltan o no son válidos. Se trata de una campaña de correo electrónico «multicontacto» en la que se seguirán solicitando certificados hasta que se reciban, lo que permite a su equipo ahorrar tiempo y esfuerzo.

A medida que una empresa crece, la cantidad de transacciones y exenciones que gestiona puede resultar abrumadora y llevar mucho tiempo. ECM Pro automatiza el proceso de gestión de certificados de exención para reducir el riesgo asociado con los errores de los procesos manuales, minimiza la necesidad de introducir datos manualmente y ahorra tiempo. ECM Pro puede ayudarte a gestionar un número cada vez mayor de transacciones exentas sin necesidad de usar recursos adicionales para que de este modo tu empresa pueda centrarse en avanzar y crecer, en lugar de preocuparse por el cumplimiento normativo.

Además de una integración directa con Avalara AvaTax, puedes acceder a un conjunto completo de API que se pueden usar para integrar ECM Pro con varias plataformas y sistemas, incluidas las principales plataformas de comercio electrónico, ERP, CRM y sistemas de contabilidad. Avalara ofrece amplios recursos para el equipo de soporte y desarrolladores con el fin de ayudar con el proceso de integración.

Además, Avalara ofrece integraciones prediseñadas para muchas plataformas, lo que puede contribuir a acelerar el proceso de integración y reducir la cantidad de desarrollo personalizado requerido.

Sí. ECM Pro utiliza una solución basada en la nube para ayudarle a almacenar, rastrear y gestionar los certificados de exención de varias ubicaciones en un solo lugar. Una base de datos en la nube centralizada permite a la empresa acceder a un único repositorio para que los empleados locales y remotos puedan recuperar los certificados de un modo fácil y seguro. Recopila, valida y almacena los certificados de exención de tus clientes, independientemente de su ubicación, y posteriormente asocia estos certificados con la ubicación o jurisdicción correspondientes, lo que te permitirá aplicar el tratamiento fiscal y el tipo aplicable a cada transacción.

Sí. La biblioteca de recursos de exención de impuestos es la base de datos más sólida del mercado e incluye formularios de exención de impuestos sobre las ventas, certificados de reventa y armonización del impuesto sobre las ventas (SST, por sus siglas en inglés), y certificados de exención para fabricantes, el sector agrícola y la industria de la energía, los cuales varían según el estado y la localidad. Nuestra biblioteca de recursos contiene información detallada y actualizada periódicamente sobre las leyes y reglamentos tributarios de diferentes jurisdicciones, lo que facilita y reduce el tiempo que necesitan las empresas para realizar un seguimiento de los cambios en las normas y reglamentos tributarios.

Por supuesto. ECM Pro incluye un módulo que denominamos Gestión de certificados de exención para comercio electrónico que permite a los compradores cargar certificados de exención a través de nuestro portal web seguro (CerteXpress) antes o en el momento de la compra desde su cuenta de cliente o desde un carrito de la compra en línea. ECM for Ecommerce permite configurar más rápidamente a nuevos clientes y acelerar la tramitación de los pedidos.

ECM Pro se actualiza periódicamente con las últimas normas tributarias y requisitos de certificados de exención, ayudando de este modo a las empresas el cumplimiento de leyes y reglamentos aplicables. Esto facilita y reduce el tiempo necesario para estar al día con los cambios en las normas y reglamentos tributarios.

Normalmente nadie duda de que antes o después se enfrentará a una auditoría. Con frecuencia, si un auditor descubre que no se recaudaron impuestos y no hay ningún certificado de exención o de reventa registrado (o si no es válido), asumirá que el importe del impuesto NO recaudado se aplica a todos los meses del periodo que cubre la auditoría. La multa podría ser la cantidad del impuesto sobre las ventas no recaudada, más una penalización específica, multiplicada por cada mes del periodo que abarca la auditoría. El coste de la falta de un certificado se agrava y puede acarrear una fuerte multa económica. ECM Pro te ayuda a realizar comprobaciones y controles para apoyar la verificación de la validez y almacenar y recuperar fácilmente los certificados durante una auditoría.

ECM Pro proporciona las herramientas de validación automática necesarias para revisar los certificados a medida que se reciben y para solicitar que sean sustituidos en caso de que los certificados cargados sean incorrectos o no válidos. Además, ECM Pro usa CertExpress, lo que reduce las suposiciones a la hora de crear y completar los certificados de exención. CertExpress solicita la zona o región de exposición y el motivo de la exención, y posteriormente proporciona el formulario correcto. CertExpress también ayuda al creador del formulario a rellenarlo, ayudando a que los campos que no son necesarios estén atenuados y de que los campos obligatorios se rellenen en el formato adecuado. Estas herramientas reducen la frustración y, como resultado, aumentan la satisfacción y la retención de los clientes.

ECM Pro cumple con las normas SOC 2 Type 1 y 2 y está certificado. Las certificaciones SOC 2 Type 1 y 2 son procedimientos de auditoría que garantizan la seguridad de los datos en línea y proporcionan prácticas operativas y servicios alojados de forma segura, preservando la privacidad del cliente y del usuario final. Cuando se contemple la opción de contratar un proveedor de SaaS, una empresa a la que le preocupe la seguridad podría considerar exigir informes de aseguramiento como SOC 2, en función del riesgo y del caso de uso.

Tenemos una solución llamada ECM Managed Services Pro. Nuestros expertos proporcionan orientación estructurada a través de un equipo de soporte compartido para ayudarte con la solución de problemas, la carga de documentos, comprobaciones de validación de certificados y las campañas de correo electrónico para la recopilación general, incluidas las solicitudes de renovación de certificados.

Productos relacionados

Gestión de certificados de exención Premium

Las funciones avanzadas y las opciones personalizables hacen que Exemption Certificate Management Premium sea ideal para empresas con necesidades complejas y un alto volumen de exenciones.
Más información

CertExpress

Esta aplicación gratuita te permite crear y enviar certificados de exención, ahorrando tiempo y mejorando la satisfacción.
Más información

Gestión de exenciones de proveedores

Crea y envía certificados a los proveedores a gran escala para evitar demoras y pagar impuestos que no deberías pagar.
Más información

¿Listo para ver lo que Avalara puede hacer?

Solicita una demostración para ver nuestra solución.
Solicitar una demostración