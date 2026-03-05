Contáctanos

Aspectos básicos de Avalara Exemption Certificate Management (ECM)

Automatiza el proceso de recopilación y almacenamiento de los certificados de exención

Captura y almacenamiento de certificados electrónicos en tiempo real para empresas con exenciones fiscales sencillas.

Descripción general de ECM Essentials

Cómo funciona

Automatiza la recopilación y el almacenamiento de las imágenes de los certificados de exención

Envía a los clientes un enlace de CerteXpress para guiarlos por la creación de certificados. También pueden cargar los formularios existentes para almacenarlos de forma centralizada.

Disfruta de mayor control y ayuda a mejorar la precisión de los cálculos

ECM Essentials se integra con tu instancia de Avalara AvaTax y permite aplicar la exención en una transacción cuando se dispone de un certificado (o datos de exención) válido, según la configuración.

Haz un seguimiento sencillo de los vencimientos

Consulta el estado de los certificados, haz un seguimiento de las renovaciones, encuentra los próximos vencimientos y recopila nuevos certificados para ayudar a reducir retrasos en las ventas.

Ayuda a mejorar la eficiencia sin necesidad de añadir recursos adicionales

Exemption Certificate Management Essentials automatiza tareas relacionadas con la gestión de certificados y el cumplimiento asociado para que puedas agilizar tus procesos de exención.

  • En comparación con los procesos manuales, la automatización de la gestión de certificados de exención puede simplificar las operaciones, aumentar la productividad y ayudar a reducir errores.CertExpress permite a tus clientes autogestionar sus certificados, lo que puede reducir la frustración, las idas y venidas, los problemas de crédito o facturación y los retrasos en los pedidos ocasionados por certificados inexactos.
  • Ofrecer una mejor experiencia de compra en general puede ayudar a aumentar la retención de clientes y contribuir a mejorar los resultados.

Ayuda a reducir el riesgo de errores en el ámbito del cumplimiento asociado a exenciones

Hacer un seguimiento de los certificados de exención es importante para apoyar el cumplimiento de regulaciones tributarias aplicables.

  • La recopilación y el mantenimiento de certificados de exención válidos pueden ayudar a reducir el riesgo de sanciones, multas y problemas con el servicio de atención al cliente.
  • ECM Essentials se conecta con AvaTax para aplicar el tratamiento de exención cuando los datos de exención o la imagen de un certificado están incorporados, según la configuración y reglas aplicables.

 

Empezar

Comparación de productos de ECM

Características

Conceptos básicos de la gestión de certificados de exención

Gestión de certificados de exención Pro

Más información

Gestión de certificados de exención Premium

Más información

Cumplimiento de las normas SOC 2 de tipo 1 y 2

API e integraciones disponibles

Exenciones de clientes y almacenamiento de certificados

Búsqueda con lenguaje natural

Creación de informes básicos

Validación automatizada de documentos con OCR

Gestión de campañas de recopilación de certificados

Validación mejorada del número de identificación fiscal estatal

Contenido integrado de leyes tributarias y reglas de exención

Módulo de comercio electrónico

Matriz de exenciones

Almacenamiento de certificados

Inicio de sesión único

Campos de datos personalizados, archivos adjuntos y comentarios

Búsqueda avanzada e informes

Personalización y funciones avanzadas de flujo de trabajo

Regiones exentas y motivos personalizados

Módulo de venta minorista

Funciones de usuario personalizadas

Preguntas frecuentes

Con ECM Essentials, si la compra de un cliente se identifica como una venta exenta de impuestos, AvaTax no aplicará la exención a menos que los datos de exención o la imagen del certificado estén incorporados, lo que ayuda a proporcionar mayor control y a mejorar la precisión de los cálculos.

Nuestro asistente para la creación de certificados (CerteXpress) puede ayudar a aumentar la precisión de los certificados recibidos formulando para ello preguntas sencillas para ayudar a los clientes a elegir el formulario correcto, por los motivos correctos y en la ubicación correcta.

La herramienta también ayuda a los clientes a cumplimentar los campos del formulario. Si el formulario no se rellena correctamente, el sistema puede impedir el envío a través del portal.

Si recibe certificados de exención fuera del portal, simplemente cárguelos en ECM Essentials. Las fechas de vencimiento específicas de cada estado pueden estar preestablecidas o configuradas, para ayudarte a decidir cuándo solicitar renovaciones a tus clientes.

Con ECM Essentials, tienes una base de datos de certificados digitales, enviados a través de CerteXpress o agregados por tu equipo. Puedes adjuntar certificados a las cuentas de tus clientes, lo que puede facilitar la búsqueda, el acceso y la recuperación.

Con ECM Essentials, puedes generar fácilmente un informe y ver el estado de vencimiento del certificado, lo que facilita decidir cuándo solicitar nuevos certificados. Desde ECM Essentials, puedes iniciar el envío de una solicitud por correo electrónico a tu cliente para solicitar un certificado de exención nuevo.

