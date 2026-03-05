Nuestro asistente para la creación de certificados (CerteXpress) puede ayudar a aumentar la precisión de los certificados recibidos formulando para ello preguntas sencillas para ayudar a los clientes a elegir el formulario correcto, por los motivos correctos y en la ubicación correcta.

La herramienta también ayuda a los clientes a cumplimentar los campos del formulario. Si el formulario no se rellena correctamente, el sistema puede impedir el envío a través del portal.

Si recibe certificados de exención fuera del portal, simplemente cárguelos en ECM Essentials. Las fechas de vencimiento específicas de cada estado pueden estar preestablecidas o configuradas, para ayudarte a decidir cuándo solicitar renovaciones a tus clientes.