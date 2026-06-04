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Todo lo que necesitas saber sobre un número de IVA de la UE

Es posible que las empresas que operan en toda la Unión Europea (UE) tengan que registrarse a efectos del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en uno o varios Estados miembros para obtener un número de IVA. Los requisitos para darse de alta en este impuesto varían de un país a otro, pero se basan en la Directiva del IVA de la UE.

¿Qué es un número de IVA?

El número de IVA —también conocido como número de identificación fiscal— es un número único que identifica a un sujeto pasivo (empresa) o a una persona jurídica no sujeta al IVA que está registrada a efectos del IVA. El formato de un número de IVA suele constar de hasta 12 caracteres y puede incluir letras y dígitos numéricos. Son emitidos por las autoridades fiscales de cada Estado miembro de la UE, que tienen sus propios números de IVA nacionales.

 

Las empresas que suministran bienes o prestan servicios en varios países de la UE pueden verse en la necesidad de solicitar varios números de identificación a efectos del IVA. Sin embargo, regímenes como el de ventanilla única para las importaciones (IOSS) y el de ventanilla única (OSS) pueden simplificar el proceso de registro a efectos del IVA, a que permiten a las empresas vender en varios Estados miembros de la UE registrándose en un único país.

¿Cuándo tienen que registrarse las empresas para obtener un número de IVA de la UE?

Las empresas deben registrarse a efectos del IVA una vez que sus entregas sujetas a impuestos superen el umbral del IVA o los criterios establecidos por la UE o por la autoridad local en un país no perteneciente a la UE. Las empresas deben tener en cuenta que los umbrales de IVA pueden variar de un país de la UE a otro y también pueden cambiar. La obligación de darse de alta en el IVA se aplica a todo tipo de actividades comerciales, independientemente del sector o la estructura operativa.

 

La UE se ha esforzado por armonizar los requisitos para registrarse a efectos del IVA en todos los países de la Unión. Algunos casos típicos en los que una empresa debe registrarse para obtener un número de IVA local incluyen:

 

  • Si una empresa extranjera compra y vende bienes en otro país
  • Si una empresa está importando bienes a un país de la UE, lo que puede incluir el traslado de bienes a través de las fronteras nacionales dentro de la UE
  • Mantener mercancías en almacenes o en depósito en consignación en otros países de la UE para clientes
  • Celebrar una conferencia, exposición o formación presencial si hay entrada de pago
  • Venta de bienes a consumidores a través de internet o por catálogo (venta a distancia)
  • Suministro e instalación de equipos en un número limitado de situaciones
  • Un número muy limitado de situaciones en las que se prestan servicios (tras las reformas del paquete del IVA de 2010)

 

Los requisitos anteriores se aplican por igual a las empresas de la UE y de fuera de la UE que operan dentro de la UE (por ejemplo, si una empresa del Reino Unido comenzara a operar en Francia).

¿Cómo obtienen las empresas un número de IVA de la UE?

Una vez establecida la obligación de obtener un número de IVA de la UE, el proceso puede comenzar. Las empresas deben estar registradas a efectos de IVA (empresas de la UE) o de impuestos (empresas de fuera de la UE) en sus países de origen. A continuación, deberán cumplimentar y presentar un formulario de registro de IVA local, junto con la documentación justificativa. El formulario de solicitud suele estar en el idioma local de la nación correspondiente, lo que supone un posible reto para las empresas (un representante fiscal puede ayudar a superar las barreras lingüísticas). Los países de la UE se han mostrado cada vez más reacios a proporcionar traducciones de documentos, ya que esto puede generar malentendidos.

 

Normalmente, una empresa deberá presentar la siguiente documentación justificativa:

 

  • Prueba de registro a efectos del IVA o registro fiscal en su país de domicilio
  • Una copia original del certificado de incorporación de la empresa
  • Una copia de los estatutos de la empresa
  • Un extracto del Registro Mercantil como prueba de la existencia de la empresa
  • Cada vez más, se exige presentar pruebas de la actividad comercial prevista (por ejemplo, contratos o facturas)
  • Si la empresa va a nombrar a un agente fiscal o representante fiscal local, una carta de autorización o poder notarial

 

La mayoría de los países solicitarán otros documentos antes de emitir los números de IVA. Por ejemplo, España exige una declaración que confirme que la empresa no tiene un establecimiento permanente en España.

 

Tras la presentación de la solicitud, una empresa puede tardar hasta ocho semanas en recibir su número de IVA, dependiendo del país que tramite la solicitud. Es muy probable que las autoridades fiscales formulen más preguntas, en concreto para intentar prevenir el fraude en el IVA, por lo que las empresas deben estar preparadas para que se les solicite información adicional.

Algunos países no facilitarán un número de IVA completo.

Las empresas extranjeras que deseen obtener un número de IVA pueden encontrarse con requisitos adicionales en determinados países. Las autoridades fiscales pueden asignarles un número de identificación fiscal local, que solo permite realizar operaciones sujetas al IVA en el ámbito local. Esto no está registrado en el Sistema de Intercambio de Información sobre el IVA (VIES por sus siglas en inglés), por lo que no permite el comercio intracomunitario.

 

En este caso, se requiere correspondencia adicional para obtener un número de IVA válido.

¿Qué ocurre después de recibir un número de IVA de la UE?

Una vez que una empresa ha recibido un número de IVA válido, puede empezar a operar y a cobrar el IVA en sus transacciones transfronterizas.

 

Cada país tiene sus propios formatos de número de IVA de la UE, a pesar de formar parte del mismo sistema de IVA. Puede resultar útil para una empresa familiarizarse con estas variaciones, así como con cualquier diferencia menor en la normativa del IVA.

 

Obtener números de IVA no es el fin de las obligaciones de cumplimiento del IVA. Las empresas registradas a efectos del IVA están obligadas a cumplir la normativa del IVA de la UE, así como a presentar declaraciones periódicas del IVA.
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