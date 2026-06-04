El número de IVA —también conocido como número de identificación fiscal— es un número único que identifica a un sujeto pasivo (empresa) o a una persona jurídica no sujeta al IVA que está registrada a efectos del IVA. El formato de un número de IVA suele constar de hasta 12 caracteres y puede incluir letras y dígitos numéricos. Son emitidos por las autoridades fiscales de cada Estado miembro de la UE, que tienen sus propios números de IVA nacionales.

Las empresas que suministran bienes o prestan servicios en varios países de la UE pueden verse en la necesidad de solicitar varios números de identificación a efectos del IVA. Sin embargo, regímenes como el de ventanilla única para las importaciones (IOSS) y el de ventanilla única (OSS) pueden simplificar el proceso de registro a efectos del IVA, a que permiten a las empresas vender en varios Estados miembros de la UE registrándose en un único país.