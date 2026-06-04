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¿Importas a Europa? Las normas del IVA que debes conocer.

Si tu empresa importa bienes a la Unión Europea («UE»), se enfrentará a normas complejas y variadas en materia de cumplimiento del IVA y de aplicación de este impuesto. Esto dependerá de: el tipo de bienes; los países implicados y sus normativas locales; los países implicados; y si todas las partes de la cadena están o no registradas a efectos del IVA.

 

A continuación, se exponen algunas de las cuestiones que las empresas deben tener en cuenta. En primer lugar, ¿se trata de una importación o de una entrega intracomunitaria de bienes?

¿Importación o entrega intracomunitaria?

Importaciones sujetas a IVA

 

A efectos del IVA y las aduanas de la UE, la introducción de mercancías en la UE por primera vez, desde otro país no perteneciente a la UE, se denomina importación. Por lo general, el país de llegada aplicará su tipo de IVA estándar (p. ej., Alemania, 19 %) a la transacción de importación. Este impuesto debe liquidarse antes de la salida de la mercancía de la aduana. Las mercancías están entonces en «libre circulación» y pueden almacenarse y venderse o enviarse a otro país de la UE.

 

Las entregas intracomunitarias están exentas de IVA

 

Si vendes o trasladas mercancías de un país de la UE a otro, no tendrás que cobrar ningún IVA. Esta simplificación del sistema de IVA de la UE se introdujo en las Reformas del Mercado Libre de 1993. No obstante, deben cumplirse una serie de criterios importantes:

 

  • Ambas partes de la transacción deben tener un número de IVA válido.
  • Debes comprobar el número de IVA de tu cliente extranjero con el sistema VIES de la UE.
  • Debe indicar el número de IVA de tu cliente en la factura de venta.
  • Debes disponer de pruebas documentales (p. ej., documentación de transporte de mercancías) del movimiento transfronterizo de las mercancías.
  • Las mercancías salen del país en un plazo determinado, normalmente tres meses.

 

Si no se cumplen estas condiciones y se producen irregularidades, las autoridades fiscales pueden considerarte responsable de cualquier IVA no abonado. Si tu cliente no tiene un número de IVA válido, o si vendes a consumidores individuales, deberás aplicar el tipo de IVA del país de expedición.

¿Necesitas un número de IVA de la UE o registrarte para importar mercancías?

Probablemente. Las autoridades fiscales querrán registrar cualquier movimiento de mercancías y la posible obligación tributaria con un número de IVA único que posea una empresa. Esto incluye tanto las importaciones como las entregas intracomunitarias.

 

Así que, si importas mercancías a la UE, la aduana te exigirá a ti o a tu cliente que proporciones un número de IVA de la UE válido. Normalmente, dado que no querrás revelar el valor del coste aduanero de las mercancías a tu cliente por razones comerciales, es mejor que tú proporcione el número de IVA. Además, muchos clientes ahora insisten en que las mercancías estén totalmente despachadas a efectos de IVA.

 

Esto te obliga a proporcionar un número de IVA válido o a registrarse para obtener uno si no lo tienes. Las empresas deben tener cuidado de no incurrir en el pago del IVA de importación sin disponer de un número de IVA válido para la UE. Algunos países (p. ej., Italia y Polonia) pueden hacer que el proceso de recuperación del IVA pagado en aduanas sea muy complicado y lento.

¿Qué ocurre si no tienes un número de IVA en el país de importación?

Si eres una empresa de la UE de un estado diferente al país de importación o de llegada intracomunitaria, puedes utilizar tu número de IVA nacional.

 

Sin embargo, puede haber circunstancias en las que esto no sea válido. Por ejemplo, si una empresa francesa importa a Alemania, pero luego vende localmente, puede que necesite registrarse a efectos del IVA en Alemania. Si hubieras trasladado las mercancías a España, es posible que no hubieras necesitado un número de IVA español.

 

Si eres una empresa no perteneciente a la UE, es casi seguro que tendrás que registrar tu empresa no perteneciente a la UE como operador de IVA no residente en al menos un país de la UE. Algunos países operan regímenes especiales para ayudar a que las importaciones eviten este requisito (por ejemplo, Países Bajos) y/o proporcionan programas de aplazamiento del flujo de caja del IVA (por ejemplo, República Checa).

 

Puedes revisar el proceso de registro a efectos del IVA en nuestro informe Registro a efectos del IVA en la UE.

Aplazamiento del IVA en la UE

Muchos países ofrecen excelentes planes de aplazamiento del IVA.  El régimen neerlandés de IVA a la importación es muy popular. El régimen belga de IVA a la importación se ha mejorado recientemente.
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