Si eres una empresa de la UE de un estado diferente al país de importación o de llegada intracomunitaria, puedes utilizar tu número de IVA nacional.

Sin embargo, puede haber circunstancias en las que esto no sea válido. Por ejemplo, si una empresa francesa importa a Alemania, pero luego vende localmente, puede que necesite registrarse a efectos del IVA en Alemania. Si hubieras trasladado las mercancías a España, es posible que no hubieras necesitado un número de IVA español.

Si eres una empresa no perteneciente a la UE, es casi seguro que tendrás que registrar tu empresa no perteneciente a la UE como operador de IVA no residente en al menos un país de la UE. Algunos países operan regímenes especiales para ayudar a que las importaciones eviten este requisito (por ejemplo, Países Bajos) y/o proporcionan programas de aplazamiento del flujo de caja del IVA (por ejemplo, República Checa).

Puedes revisar el proceso de registro a efectos del IVA en nuestro informe Registro a efectos del IVA en la UE.

