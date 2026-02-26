|
Country
|
Arrivals
|
Full
|
Dispatches
|
Full
|
Austria
|
€750,000
|
€12 million
|
€750,000
|
€12 million
|
Belgium
|
€1.5 million
|
€25 million
|
€1.0 million
|
€25 million
|
Bulgaria
|
BGN 430,000
|
BGN 11.7 million
|
BGN 270,000
|
BGN 5.6 million
|
Croatia
|
-
|
HRK 2.2 million
|
-
|
HRK 1.2 million
|
Cyprus
|
€180,000
|
€5.8million
|
€55,000
|
€1.85 million
|
Czech Republic
|
CZK 12 million
|
-
|
CZK 12 million
|
-
|
Denmark
|
DKK 6.9 million
|
-
|
DKK 5.2 million
|
-
|
Estonia
|
€230,000
|
€6 million
|
€130,000
|
€5.5 million
|
Finland
|
€600,000
|
-
|
€600,000
|
-
|
France
|
-
|
€460,000
|
-
|
€460,000
|
Germany
|
€800,000
|
€46 million
|
€500,000
|
€38 million
|
Greece
|
€150,000
|
-
|
€90,000
|
-
|
Hungary
|
HUF 170 million
|
HUF 14 billion
|
HUF 100 million
|
HUF 5 billion
|
Ireland
|
€500,000
|
-
|
€635,000
|
-
|
Italy
|
-
|
€200,000 (monthly submissions)
|
-
|
Less than €50,000 quarterly; more than €50,000 monthly submissions
|
Latvia
|
€220,000
|
€4 million
|
€120,000
|
€2.5 million
|
Lithuania
|
€250,000
|
€6 million
|
€120,000
|
€3 million
|
Malta
|
-
|
€700
|
-
|
€700
|
Netherlands
|
€1 million
|
-
|
€800,000
|
-
|
Poland
|
PLN 4 million
|
PLN 93 million
|
PLN 2 million
|
PLN 50 million
|
Portugal
|
€350,000
|
€6.5 million
|
€250,000
|
€5 million
|
Romania
|
RON 900,000
|
RON 20 million
|
RON 900,000
|
RON 10 million
|
Slovak Republic
|
-
|
€200,000
|
-
|
€400,000
|
Slovenia
|
€140,000
|
€9 million
|
€220,000
|
€4 million
|
Spain
|
-
|
€400,000
|
-
|
€400,000
|
Sweden
|
SEK9.0 million
|
-
|
SEK4.5 million
|
-
|
United Kingdom (non-EU)
|
£1.5m (2021 only)
|
£24 million (2021 only)
|
£250k (Northern Ireland only)
|
£24 million (Northern Ireland only)