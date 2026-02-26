Get started

2021 Intrastat reporting thresholds

Below is a list of the EU member states’ 2021 Intrastat reporting thresholds for goods. There are different Intrastat thresholds for the supply of services within the EU.

 

Intrastat is the monthly filing regime for companies sending (dispatches) and receiving (arrivals) goods across EU member countries’ national borders. It enables countries to monitor intra-community supplies and general trade.

 

In addition, Intrastat is increasingly becoming a useful tool for the tax authorities to evaluate the risk of VAT frauds. Many countries, notably Germany and Belgium, look to reconcile companies’ VAT returns to their Intrastat filings to identify inconsistencies in their VAT compliance. So whilst fines for non-compliance of Intrastat are very low, companies should therefore ensure they are fully up-to-date on their reporting.

Intrastat thresholds

Country

Arrivals
Simplified

Full

Dispatches
Simplified

Full

Austria

€750,000

€12 million

€750,000

€12 million

Belgium

€1.5 million

€25 million

€1.0 million

€25 million

Bulgaria

BGN 430,000

BGN 11.7 million

BGN 270,000

BGN 5.6 million

Croatia

-

HRK 2.2 million

-

HRK 1.2 million

Cyprus

€180,000

€5.8million

€55,000

€1.85 million

Czech Republic

CZK 12 million

-

CZK 12 million

-

Denmark

DKK 6.9 million

-

DKK 5.2 million

-

Estonia

€230,000

€6 million

€130,000

€5.5 million

Finland

€600,000

-

€600,000

-

France

-

€460,000

-

€460,000

Germany

€800,000

€46 million

€500,000

€38 million

Greece

€150,000

-

€90,000

-

Hungary

HUF 170 million

HUF 14 billion

HUF 100 million

HUF 5 billion

Ireland

€500,000

-

€635,000

-

Italy

-

€200,000 (monthly submissions)

-

Less than €50,000 quarterly; more than €50,000 monthly submissions

Latvia

€220,000

€4 million

€120,000

€2.5 million

Lithuania

€250,000

€6 million

€120,000

€3 million

Malta

-

€700

-

€700

Netherlands

€1 million

-

€800,000

-

Poland

PLN 4 million

PLN 93 million

PLN 2 million

PLN 50 million

Portugal

€350,000

€6.5 million

€250,000

€5 million

Romania

RON 900,000

RON 20 million

RON 900,000

RON 10 million

Slovak Republic

-

€200,000

-

€400,000

Slovenia

€140,000

€9 million

€220,000

€4 million

Spain

-

€400,000

-

€400,000

Sweden

SEK9.0 million

-

SEK4.5 million

-

United Kingdom (non-EU)

Brexit Intrastat changes

£1.5m (2021 only)

£24 million (2021 only)

£250k (Northern Ireland only)

£24 million (Northern Ireland only)
Get help solving your VAT challenges
Get help solving your VAT challenges
Contact us
phone_number

Ready to see what Avalara can do?

Schedule a demo to see our solution.
Request a demo