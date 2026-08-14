IVA de existencias en consigna y "call off"

Las existencias en régimen "call off" son mercancías que se envían desde su país de origen a un almacén o a las instalaciones de almacenamiento de un cliente en otro país de la UE. La titularidad de la mercancía sigue siendo del vendedor. Si un cliente tiene el control del almacén, está al tanto de los movimientos de existencias y puede retirar existencias a voluntad, entonces se clasifica como existencias en consigna y, por lo general, no requiere que el vendedor se registre a efectos de IVA en el país extranjero como operador no residente.



Para fines del IVA europeo, cualquier venta futura se considera una entrega intracomunitaria de IVA. Esto significa que la venta se registra con el número de IVA nacional del vendedor y su declaración, y no se aplica ningún IVA. El cliente solo tiene que registrar la venta como una adquisición en su declaración de IVA local. Puede que siga siendo obligatoria la declaración en Intrastat y en la Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias.