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Integra Avalara con tu tienda de Shopify para garantizar el cumplimiento automático de las obligaciones fiscales en materia de impuestos sobre las ventas

Como socio de confianza de Shopify Tax Platform, Avalara automatiza la gestión de los impuestos en EE. UU. y de otros países, desde el cálculo en tiempo real hasta la generación de declaraciones de impuestos sin contratiempos, todo en una sola solución.
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Descubre Avalara for Shopify en acción con una demostración instantánea y autoguiada, sin discursos de ventas ni ningún tipo de compromiso.

VENTAJAS

Avalara te ofrece una automatización fiscal integral dentro de Shopify sin tener que lidiar con múltiples proveedores.

Automatiza el cumplimiento de la normativa tributaria de principio a fin

Libérate de las tareas asociadas a los impuestos sobre las ventas, desde el cálculo en tiempo real al finalizar la compra hasta la generación de declaraciones de impuestos, con una solución integrada para todas tus tiendas de Shopify.

Obtén los tipos impositivos en el momento de hacer el pago

Avalara es uno de los socios fiscales seleccionados de Shopify que se integra directamente en el proceso de pago de Shopify, lo que garantiza que tus clientes vean tipos impositivos más precisos, con menos sorpresas y menos errores.

Fácil de configurar en cualquier plan de Shopify

Avalara está disponible en cualquier plan de Shopify sin necesidad de intervención por parte de un desarrollador. Empieza a trabajar rápidamente con la ayuda de la IA y contacta con expertos fiscales para cuestiones relacionadas con el cumplimiento normativo o para recibir orientación sobre la configuración

Expándete con confianza más allá de las fronteras

Amplía tu negocio a nuevos estados o vende a nivel internacional con la ayuda de Avalara en materia de IVA y fiscalidad transfronteriza en más de 190 países, lo que te permitirá mantenerte al día de los cambios en la normativa y los umbrales.

Anticípate a los riesgos relacionados con los nexos fiscales y las auditorías

Avalara supervisa el riesgo de nexo fiscal, facilita la gestión de exenciones para las ventas B2B y B2C, y ayuda a prevenir problemas de cumplimiento normativo, incluso si ya se has incumplido la normativa.

Ahorra tiempo en la declaración y la remisión de impuestos

Simplifica la presentación y el pago de impuestos utilizando Avalara para el cálculo de los impuestos y la presentación automatizada de declaraciones, lo que reduce los riesgos y el trabajo manual.

Cómo funciona

Integra la eficiencia de Avalara en tu tienda Shopify y en tus procesos de trabajo

Configura la automatización de la gestión de los impuestos de Shopify en minutos

Avalara for Shopify está disponible para los usuarios de cualquier plan. Configura tu perfil fiscal, asigna los códigos fiscales a los productos y empieza a calcular los impuestos sin necesidad de desarrollar nada. Utiliza nuestro plug-in de Chrome basado en inteligencia artificial para disfrutar de una configuración guiada y asistencia fiscal directamente en el navegador.
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Obtén tipos impositivos altamente precisos

Avalara verifica y adapta los tipos impositivos a la normativa de cada jurisdicción local, para que puedas aplicar siempre los tipos impositivos correctos al finalizar la compra.
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Calcula los impuestos con confianza en todos tus pedidos

Aplica tipos impositivos en tiempo real en miles de jurisdicciones de EE. UU. y docenas de zonas de IVA, ajustados automáticamente según el tipo de producto, la ubicación y el tipo de transacción.
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Gestiona los clientes exentos de impuestos desde tu tienda de Shopify

Los clientes de Shopify Plus pueden recopilar, validar y aplicar certificados de exención directamente desde su cuenta de Shopify, lo que ayuda a reducir los errores y el riesgo de enfrentarse a auditorías.
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Impulsa tus ventas internacionales con confianza

Calcula y declara automáticamente el IVA, los aranceles aduaneros y los impuestos de importación para facilitar la expansión internacional sin que los impuestos te den sorpresas desagradables.
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Integra uno o varios productos para garantizar el cumplimiento normativo

Avalara AvaTax

Aplica tipos impositivos más precisos y actualizados periódicamente según la ubicación, la fiscalidad, la legislación y otros factores.
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Avalara Returns

Olvídate de las molestias que suponen la preparación, la presentación y el pago de las declaraciones.
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Avalara Exemption Certificate Management (ECM)

Procesa, recopila y accede a los documentos que dan derecho a exenciones.
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Avalara Cross-Border

Impulsa las ventas transfronterizas con una solución de pago unificada que optimiza la experiencia del cliente.
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Registro a efectos del impuesto sobre las ventas

Cumple con tus obligaciones de registro a efectos fiscales con la ayuda de soluciones adaptadas a tu negocio.
Leer más

Servicios fiscales profesionales

Deja que nuestros expertos fiscales te orienten en materia de nexo fiscal, licencias comerciales, presentación retroactiva de declaraciones e implementación de las herramientas de Avalara.
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Historias de clientes

Conoce lo que opinan nuestros clientes

«Había trabajado con Avalara en una de mis empresas anteriores y elegimos Avalara porque nos dimos cuenta de que tenían la experiencia adecuada y podían conectarse fácilmente con nuestra plataforma Shopify».

  • — Anne Masson
  • Directora financiera de ICONIC London
Video: Descubre cómo Avalara ayuda a ICONIC London a gestionar el sales tax.

«Sin duda, Avalara ha facilitado nuestro cumplimiento de la normativa tributaria. De hecho, no puedo ni imaginarme cómo lo habríamos hecho de forma manual. Creo que habría sido imposible».

  • Anne Masson
  • Directora financiera de ICONIC London
Leer la historia completa del cliente

«No me quita el sueño pensar en las multas por presentar la declaración de impuestos tarde o de forma incorrecta, y Avalara nos mantiene al día de los cambios en los requisitos».

  • Robin Hecht
  • Controlador financiero, Boll & Branch

«La automatización y el apoyo que nos ha brindado Avalara han transformado nuestros procesos relacionados con la gestión de los impuestos, lo que nos ha permitido centrarnos en nuestra actividad principal y en nuestro crecimiento futuro».

  • Vivek Dadhania
  • Gerente de impuestos, Therabody
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PREGUNTAS FRECUENTES

Preguntas frecuentes

Elemento 1

Avalara for Shopify gestiona actualmente los impuestos sobre las transacciones, como el impuesto sobre las ventas y el IVA, así como los derechos de aduana y los impuestos de importación para tus transacciones internacionales. Nuestra integración se ampliará a otros tipos de impuestos en el futuro.

Elemento 1

Avalara for Shopify es ideal para grandes minoristas con operaciones más complejas y ventas internacionales. Los códigos de impuestos en Avalara for Shopify también se actualizan con más regularidad y los clientes reciben asistencia directa de Avalara.

Elemento 1

Avalara ayuda a las empresas de todos los tamaños a cumplir correctamente con sus obligaciones fiscales. Orgullosos de ser uno de los primeros socios disponibles en la Shopify Tax Platform, en Avalara llevamos desde 2015 ofreciendo servicios de cálculo de impuestos a los usuarios de Shopify Plus, y nos complace poder atender ahora a todos los clientes de Shopify que decidan automatizar el cumplimiento de la normativa tributaria con nosotros.

 

Avalara for Shopify está equipado para gestionar el cálculo de impuestos internacionales, incluidos el IVA, los derechos de aduana y los impuestos de importación.

 

Ofrecemos soluciones complementarias para la preparación y presentación de declaraciones de impuestos y una gestión fluida de los certificados de exención, complementando de este modo nuestro producto principal de cálculo de impuestos, AvaTax.

Elemento 1

Sí. Avalara for Shopify puede gestionar el cumplimiento normativo en materia de impuestos sobre las ventas en múltiples empresas o tiendas online, e incluso gestionar el proceso en estructuras corporativas complejas (por ejemplo, empresas matrices o filiales). No hay ningún límite ni coste adicional por utilizar Avalara for Shopify en varias empresas.

Elemento 1

Avalara for Shopify es compatible con todos los planes de Shopify, incluidos Basic, Advanced, Plus y Enterprise.

¿Listo para ver lo que Avalara puede hacer?

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